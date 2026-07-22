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24 ORE ALL NEWS

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Società

Catanzaro, nuova scuola per l'infanzia a Piano Casa

Un nuovo polo d’eccellenza per l’infanzia, sicuro, moderno e a impatto quasi zero è
stato inaugurato questa mattina a Catanzaro, nel quartiere Piano Casa. La struttura,
nata dalla demolizione di un vecchio plesso scolastico non più idoneo, potrà
accogliere fino a 42 bambini.

22 luglio, 2026
ULTIMA ORA
L’iniziativa

Catanzaro, violenza sulle donne con disabilità, nasce "Oltre": formazione e rete per rendere i servizi davvero accessibili

L'assessore regionale al welfare Straface ha evidenziato come il fenomeno della violenza di genere sia in crescita: «Oltre 1.300 le richieste di aiuto registrate dal numero nazionale 1522»
Redazione
Catanzaro, violenza sulle donne con disabilità, nasce \"Oltre\": formazione e rete per rendere i servizi davvero accessibili\n
Fiammata africana

Caldo da impazzire, la Calabria verso il picco: fino a 40 gradi a Cosenza e bollino giallo a Reggio

L’ondata di calore si intensifica nelle prossime ore, con temperature particolarmente elevate nelle aree interne. A Catanzaro torna operativo il servizio “Sos caldo” per anziani e persone fragili, mentre in Italia giovedì saranno 15 le città con il bollino rosso
Redazione
Caldo da impazzire, la Calabria verso il picco: fino a 40 gradi a Cosenza e bollino giallo\u00A0a Reggio\n
il riconoscimento

Le Chiavi del Comune di Catanzaro al maestro orafo Gerardo Sacco, «un momento solenne gratitudine aperto alla cittadinanza»

Fiorita: «Un protagonista del nostro tempo, capace di custodire e reinterpretare tradizioni e identità, facendosi ambasciatore della bellezza e della cultura calabrese sulla scena internazionale»
Le Chiavi del Comune di Catanzaro al maestro orafo Gerardo Sacco, «un momento solenne\u00A0gratitudine aperto alla cittadinanza»\n
L’intervista

«Colpa del caldo? Macché, gli incendi si prevengono in primavera e la Calabria ha sbagliato tutto»: Tansi boccia la Regione

Dalla possibile "mafia dei boschi" ai ritardi negli interventi, fino ai limiti di Canadair e droni. L'ex capo della Protezione civile indica cosa serve davvero per fermare gli incendi prima che diventino incontrollabili: «Le istituzioni devono cambiare filosofia»
L. F.
«Colpa del\u00A0caldo? Macché, gli incendi si prevengono in primavera e\u00A0la Calabria ha sbagliato tutto»: Tansi boccia la Regione\n

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22 luglio 2026
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Catanzaro, nuova scuola per l'infanzia a Piano Casa

22 luglio 2026
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Incendi, il coordinatore Aib: situazione sotto controllo

21 luglio 2026
Ore 12:41
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Panico a Lamezia, incendio nei pressi delle case a Sant'Eufemia

Tanta paura nella tarda mattinata di lunedì 20 luglio nel quartiere di Sant'Eufemia, a Lamezia Terme, per un incendio partito da sterpaglie che è arrivato a lambire le case nei pressi di via Umberto Boccioni, non lontano dall'area dell'aeroporto, rendendo l'aria irrespirabile perché densa di fumo. Scene di panico tra i residenti che hanno contribuito alle operazioni di spegnimento con secchi e pompe. 

20 luglio 2026
Ore 11:23
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21 luglio 2026
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20 luglio 2026
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22 luglio 2026
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Catanzaro, nuova scuola per l'infanzia a Piano Casa

22 luglio 2026
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Cronaca

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21 luglio 2026
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Tanta paura nella tarda mattinata di lunedì 20 luglio nel quartiere di Sant'Eufemia, a Lamezia Terme, per un incendio partito da sterpaglie che è arrivato a lambire le case nei pressi di via Umberto Boccioni, non lontano dall'area dell'aeroporto, rendendo l'aria irrespirabile perché densa di fumo. Scene di panico tra i residenti che hanno contribuito alle operazioni di spegnimento con secchi e pompe. 

20 luglio 2026
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22 luglio 2026
Ore 12:06
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Società

Catanzaro, nuova scuola per l'infanzia a Piano Casa

22 luglio 2026
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Catanzaro, nuova scuola per l'infanzia a Piano Casa
La classifica

Calabria, dove la pizza sa di eccellenza: quattro locali nella Top 100 d'Italia con “BOB” nell'élite nazionale

La guida 50 Top Pizza Italia 2026 premia il percorso di crescita della regione: tra i cento migliori ristoranti del Paese anche Pizzarè a Rizziconi, Vadolì ad Acri e da Edrì a Rende. Ventiquattro i riconoscimenti per le "Pizzerie Eccellenti" che confermano la qualità raggiunta dai pizzaioli calabresi
Giampaolo Cristofaro
Calabria, dove la pizza sa di eccellenza: quattro locali nella Top 100 d'Italia con\u00A0“BOB”\u00A0nell'élite nazionale\n
Manifesto di speranza

Da mezzo dello sfruttamento a vela di riscatto: la barca sequestrata Mavisu salpa per la legalità e l'ambiente

Un percorso in 7 tappe che prenderà il via il 24 luglio da Crotone per concludersi il 31 agosto all'Isola di Dino (Praia a Mare). Ogni approdo ospiterà talk, presentazioni, degustazioni e performance artistiche.
Bruno Mirante
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l’iniziativa

Dal cattolicesimo all'Islam, passando per buddismo e Chiesa valdese: il Catanzaro Pride promuove il dialogo tra fede e identità

Appuntamento giovedì 23 luglio con un talk al Foyer di Catanzaro. L’incontro si propone di offrire uno spazio di dialogo aperto e pluralista, mettendo a confronto voci provenienti da differenti esperienze culturali e confessionali
Redazione
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tutela ambientale

Irregolare conferimento dei rifiuti, raffica di sanzioni in via Caduti 16 marzo

L'assessore all'ambiente Colosimo: «Nessuno pensi di poter fare come crede danneggiando l’intera comunità»
Redazione
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nuove connessioni

Catanzaro tra gli hub pilota per far da ponte tra i giovani e le istituzioni scolastiche, le università e il mondo delle imprese

Il Comune ha aderito a “Hub Progetto Rete” che scaturisce dall’accordo di convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ‑ Dipartimento per le Politiche giovanili e il servizio civile universale e Invitalia, per la realizzazione di “MYC (Matching Youth Competence)”
Redazione
Catanzaro tra gli hub pilota per far\u00A0da ponte tra i giovani e le istituzioni scolastiche, le università e il mondo delle imprese\n
innovazione e ricerca

Catanzaro: CriseAward 2.0, ricerca e innovazione al servizio dell’agroalimentare calabrese

Presentata alla Provincia la seconda edizione del premio promosso da CRISEA e finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca. Aperte le candidature fino al 21 agosto.
redazione
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Stasera a Soverato

Camera Penale, brindisi estivo fra memoria, cultura e solidarietà. La lezione di un detenuto

La Camera Penale di Catanzaro ricorda i grandi avvocati del passato con un occhio ai detenuti meno abbienti di oggi

Redazione
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Dopo giorni bollenti

In Calabria si torna a respirare, il vento del nord spazza via l’aria rovente: temperature in calo da oggi 

I termometri scenderanno di 4-5 gradi già nel pomeriggio ma il vero crollo termico si avrà a partire da domani e anche le nottate saranno più fresche 
Salvatore Lia
In Calabria si torna a respirare, il vento del nord spazza via l’aria rovente: temperature in calo da oggi\u00A0\n
identità da tutelare

"Java Arbëreshë", a Vena di Maida un campo estivo per custodire cinque secoli di storia: il futuro della lingua passa dai bambini

Laboratori creativi, prime parole nella parlata ereditata dall'Albania, canti e balli della tradizione, passeggiate culturali e attività di gruppo sono diventati strumenti per riscoprire la cultura della comunità di origine albanese situata in provincia di Catanzaro
Francesco Graziano
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Dentro e fuori

Rifiuti, 11,2 milioni ai Comuni calabresi: finanziati 64 enti, ma restano escluse città importanti – L’ELENCO

Empori solidali, Centri del Riuso, lotta alla plastica e rifiuti nei fiumi: pubblicate le graduatorie provvisorie da oltre 11 milioni. Tra gli esclusi anche Lamezia Terme, Vibo Valentia, Corigliano Rossano e Locri
Redazione Ambiente
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nuove risorse

Ambito e ambiente: 350mila euro a Catanzaro per contrastare i rifiuti. Colosimo: «Premiata la qualità della nostra progettazione»

Il capoluogo fa il pieno nel bando regionale Fesr: primo posto in graduatoria per la barriera flottante sul Corace e via libera all'Emporio Solidale di via Fares con la Caritas
Redazione
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prima volta in città

Verso il Pride di Catanzaro, incontro su parole, identità e famiglie: un dialogo tra esperienza, diritti e riconoscimento

L’appuntamento nasce da un’idea della giornalista Terri Boemi ed è organizzato in collaborazione con il movimento cinque stelle
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viabilità

Ammodernamento SS 106. Pugliese: «nessun sindaco del Catanzarese presente all’avvio del dibattito pubblico»

Il direttore operativo dell’associazione Basta Vittime sulla Strada Statale 106, al termine dell’incontro alla Cittadella Regionale, punta il dito contro «le istituzioni che disertano»
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L’afa ha le ore contate: martedì il primo calo. Oggi Catanzaro ha sfiorato i 40 gradi

Nel capoluogo ed a Soverato pochi decimi alla cifra tonda. Per fine settimana meno 15 gradi. 

Salvatore Lia
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Catanzaro vola alto con gli aquiloni del IV Festival: tanti bambini e famiglie nonostante l’afa

Ancora un successo di partecipanti con specialisti da altre zone d’Italia e persino con delegazioni da Francia e Colombia. La soddisfazione di Fiorita e Belcaro

Nico De Luca
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Alta velocità in Calabria, Salvini: «Fondamentale trovare il miliardo per arrivare fino a Praia a Mare»

Il ministro delle Infrastrutture conferma l'impegno a reperire le risorse per prolungare il progetto fino alla Calabria. Occhiuto propone di utilizzare i fondi europei del Dual Use e rilancia il pressing su Bruxelles
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Sarà svelato il programma della sesta edizione e annunciati gli ospiti attesi: una preview immersiva tra natura, divulgazione e incursioni artistiche nel cuore della Sila

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Tra sabato e domenica, gli agenti hanno elevato qualche decina di multe per violazione del codice in materia di sosta, parcheggi riservati, accessi e passaggi pedonali
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Il sodalizio chiede che, attraverso il confronto con i cittadini interessati, si individuino soluzioni eque, sostenibili e tempestive
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Catanzaro ospita il suo primo Pride: appuntamento l’8 agosto sul lungomare. Lunedì incontro informativo

L'evento si propone come un momento di  celebrazione e sensibilizzazione, con l’obiettivo di promuovere una cultura dell’inclusione e del rispetto, coinvolgendo cittadini, associazioni e realtà del territorio
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