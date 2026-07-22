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Favasuli al Napoli, il talento giallorosso in partenza

Una delle trattative più importanti della storia del Catanzaro. Il talento calabrese Costantino Favasuli sempre più vicino a una big di Serie A.

22 luglio, 2026
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Eccellenza, le neopromosse infiammano il mercato: botti e conferme per Sersale e Deliese

I giallorossi si assicurano il talento di Lisi tra i pali, mentre gli amaranto blindano il capitano Carbone e i fedelissimi per il ritorno nel massimo campionato regionale
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Doppio colpo dell'Atletico Maida: torna mister Alfonso Caruso e arriva il bomber Simone Caruso

La società cambia volto in vista del campionato di Promozione B, puntando sull'esperienza in panchina e sui gol dell'attaccante con un importante passato tra Serie C e D
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Il Catanzaro riparte da Gorgone: «Qui non ci si può permettere di abbassare l’intensità»

Il nuovo tecnico si presenta accanto al presidente Noto, al ds Polito e al dg Bignotti. In sala anche i bambini diventati il simbolo del sogno Serie A sfumato nella finale con il Monza: «Questa maglia va rispettata dando sempre il massimo»
Giampaolo Cristofaro
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Ufficializzato il calendario della Serie B ‘26-27: al via il 22 agosto, per il Catanzaro c’è subito una neopromossa

La Lega Serie B ha reso noto il programma della nuova stagione, che partirà esattamente tra un mese. Tre soste e quattro appuntamenti settimanali, grande attesa per i giallorossi Giorgio Gorgone che esordiranno al “Ceravolo” contro il Vicenza
Redazione
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