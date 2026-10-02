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24 ORE ALL NEWS

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Cronaca

Caro carburanti, terza giornata di presidio a Davoli

Terza giornata di presidio a Davoli, lungo la SS 106 che continua ad essere bloccata da trattori e manifestanti contro il caro carburante. Oggi a sostenere la protesta anche alcuni studenti. Intanto in queste ore l'incontro con una delegazione di manifestanti in Prefettura

2 ottobre, 2026
ULTIMA ORA
Il caso

Agenti delle Volanti aggrediti a Catanzaro, la solidarietà del Coisp: «Necessario incrementare l’apparato di controllo»

Il rappresentante sindacale dichiara improcrastinabile un intervento legislativo: «Impedire la concessione di misure alternative alla detenzione per quei soggetti dediti ad atti violenti»
Redazione
Agenti delle Volanti aggrediti a Catanzaro, la solidarietà del Coisp:\u00A0«Necessario incrementare l’apparato di controllo»\n
La stretta

Catanzaro, arriva l'ordinanza anti-caldo per gli animali: stop a balconi e terrazze nelle ore più calde

Vietato lasciarli esposti al sole tra le 11 e le 18 senza adeguata protezione. Previste sanzioni fino a 500 euro e controlli affidati a Polizia Locale, Forze dell'Ordine e Servizio Veterinario.
Redazione
Catanzaro, arriva l'ordinanza anti-caldo per gli animali: stop a balconi e terrazze nelle ore più calde\n
ambiente

Carabinieri Catanzaro, scatta la campagna estiva di prevenzione e incendi: in campo pattuglie e droni ad alta risoluzione

L’avvio della stagione estiva ha reso ancora più serrata l’attività preventiva esercitata dall’arma: pattugliamenti mirati per individuare tempestivamente piccoli focolai e il monitoraggio del territorio con l’utilizzo di tecniche avanzate
Redazione
Carabinieri Catanzaro, scatta la campagna estiva di prevenzione e incendi: in campo pattuglie e droni ad alta risoluzione\n
La decisione

Aste e truffe sui fondi agricoli: il Riesame conferma i domiciliari per Mellea, Abramo e Mercurio

Il tribunale respinge le istanze dei tre indagati nell’inchiesta della Dda di Catanzaro sul presunto sistema di società, prestanome e contributi pubblici
Redazione Cronaca
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Caro carburanti, terza giornata di presidio a Davoli

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2 ottobre 2026
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2 ottobre 2026
Ore 11:54
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La protesta continua, lunedì trattori a Catanzaro

2 ottobre 2026
Ore 11:35
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Società

Catanzaro, open day per restauro tela dell'Assunta

2 ottobre 2026
Ore 11:48
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Cronaca

Caro carburanti, terza giornata di presidio a Davoli

2 ottobre 2026
Ore 11:34
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Società

Materia, il design torna protagonista a Catanzaro

2 ottobre 2026
Ore 11:54
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Economia e Lavoro

La protesta continua, lunedì trattori a Catanzaro

2 ottobre 2026
Ore 11:35
La protesta continua, lunedì trattori a Catanzaro
Verso l’udienza preliminare

Appalti e sanità, la Procura di Catanzaro chiede il processo per 35 persone: nel mirino gare d’appalto e concorsi pubblici – NOMI

Nel procedimento contestati, a vario titolo, corruzione, concussione, gare pilotate, truffa e falso. Riconosciute parte offesa l’Azienda ospedaliera Mater Domini, l’Ao Pugliese-Ciaccio e l’Università Magna Graecia di Catanzaro
Alessia Truzzolillo
Appalti e sanità, la Procura di\u00A0Catanzaro chiede il processo per 35 persone: nel mirino gare d’appalto e concorsi pubblici –\u00A0NOMI\n
protesta a oltranza

Caro carburante: terza giornata di presidio a Davoli. Scende in strada anche la scuola

VIDEO | Dopo aver dato alle fiamme le schede elettorali, i manifestanti portano sul tavolo della Prefettura le loro istanze. Domani attesi i sindaci del comprensorio
Rossella Galati
Caro carburante: terza giornata di presidio a Davoli. Scende in strada anche la scuola\n
Il sit-in

«Bruciate i nostri guadagni nei serbatoi»: la protesta degli agricoltori prosegue a Davoli

I manifestanti sono tornati in strada con i trattori causando disagi e rallentamenti alla viabilità. A sostegno della mobilitazione anche diverse scuole della zona
Redazione Cronaca
«Bruciate i nostri guadagni nei serbatoi»: la protesta degli agricoltori prosegue a Davoli\n
effetto a catena

Presidio a oltranza a Davoli: il Comune di Soverato sospende la Notte Bianca "per ordine pubblico e in solidarietà ai manifestanti"

SS 106 bloccata da due giorni, la protesta degli autotrasportatori contro il caro carburante paralizza il basso Ionio, conseguenze anche nella vicina città dell’ippocampo
Rossella Galati
Presidio a oltranza\u00A0a Davoli: il Comune di Soverato sospende la Notte Bianca\u00A0\"per ordine pubblico e in solidarietà ai manifestanti\"\n
cronaca

Controlli dei Carabinieri lungo la SS106: scattano sanzioni per 5 conducenti, autori di sorpassi pericolosi  

L’operazione conferma l’attività costante del Comando Provinciale in materia di circolazione stradale, ambito delicato che può essere causa di gravi incidenti in caso di trasgressioni o imprudenze
redazione
Controlli dei Carabinieri lungo la SS106: scattano sanzioni per 5 conducenti, autori di sorpassi pericolosi\n\u00A0\n
Segnali preoccupanti

Ecomafie, Calabria quarta per reati ambientali: 17mila ettari bruciati dagli incendi. La ’ndrangheta punta le aziende agricole

Il report di Legambiente fotografa una Calabria ancora tra le regioni più colpite: i casi sono 2.862. Calano i reati ambientali, ma crescono gli illeciti e resta gravissimo il fenomeno degli roghi boschivi: 656 dolosi su 765
Redazione Cronaca
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presidio permanente

Davoli, notte di presidio sulla SS 106: la protesta contro il caro carburante continua

VIDEO | I manifestanti andranno avanti ad oltranza finchè non avranno risposte concrete. Sospeso il mercato del venerdì di Soverato, in dubbio anche la Notte Bianca
Rossella Galati
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La decisione

Lamezia, il 14enne fermato per il presunto piano d’aggressione contro la prof sarà seguito dai Servizi sociali

La decisione arriva dalla Procura dei minorenni di Catanzaro dopo il fermo del ragazzo, accusato di aver pianificato l’aggressione ai danni dell’insegnante
Redazione Cronaca
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presidio permanente

Davoli, protesta contro il caro carburante: SS 106 bloccata e traffico in tilt

La mobilitazione andrà avanti ad oltranza. I manifestanti denunciano non solo il prezzo del gasolio alle stelle ma anche l’aumento dei costi di produzione 
Rossella Galati
Davoli, protesta contro il caro carburante: SS 106 bloccata e\u00A0traffico in tilt\n
Viabilità

Viale dei Normanni: chiusura temporanea per lavori alla rete fognaria propedeutici alla riapertura del doppio senso

La chiusura si rende necessaria per eseguire un intervento strutturale non differibile: il collegamento della vecchia alla nuova rete fognaria, che verrà realizzato mediante la costruzione di un nuovo pozzetto e l'attivazione di un sistema di bypass
Redazione
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Sangue sulle strade

Incidente sulla Statale 106 a Cropani: morto un ciclista nello scontro tra un’auto e una bici elettrica

Impatto sulla Statale Jonica nel Catanzarese. Indagini per ricostruire la dinamica dei fatti mentre il traffico è stato regolato a senso unico alternato: rallentamenti per gli automobilisti in transito
Redazione Cronaca
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Curinga

Piromane colto in flagrante da un drone di ‘Tolleranza Zero’

I carabinieri di Girifalco e della stazione locale hanno colto sul fatto l’uomo dopo la tempestiva segnalazione dalla Control room di Catanzaro

Redazione
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In ospedale

Bambini con disturbi gastrointestinali ricoverati a Catanzaro: frequentano lo stesso asilo

I piccoli sono ricoverati in pediatria e tenuti sotto osservazione. Le loro condizioni non sono giudicate gravi. In corso accertamenti per capire l’origine dell’infezione
Redazione Cronaca
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Controlli a tappeto

Auto in panne sull’A2, la Polizia stradale interviene per prestare aiuto e trova oltre 2 chili di cocaina

Gli agenti insospettiti dall’agitazione del conducente hanno approfondito il controllo trovando anche 2.100 euro in contanti e due cellulari. Scarcerato dopo la convalida, l’uomo è tornato in carcere due giorni dopo
Redazione Cronaca
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Risvolto dell’operazione Imperium

La GDF di Catanzaro sequestra i beni di due imprenditori, imputati “pericolosi socialmente”

Si tratta di un elemento intraneo ad una potente cosca vibonese e ad uno catanese. I beni sequestrati ammontano a quasi 5 milioni di euro

Redazione
La GDF di Catanzaro sequestra i beni di due imprenditori, imputati “pericolosi socialmente”
Il provvedimento

Sequestrati beni per oltre 4,7 milioni di euro: nel mirino società e aziende riconducibili alla cosca Mancuso – NOMI

Le misure patrimoniali si inseriscono nel più ampio procedimento “Carthago Maestrale-Olimpo-Imperium”, coordinato dalla Procura distrettuale di Catanzaro. Fondamentali le dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia 
Redazione Cronaca
Sequestrati beni per oltre 4,7 milioni di euro: nel mirino società e aziende riconducibili alla cosca Mancuso –\u00A0NOMI\n
Progetto nel mirino

La ’ndrangheta voleva i milioni dell’Ecobonus: la truffa sulle palazzine lungo la statale 106 ideata a Milano

Nelle carte dell’inchiesta Hydra le manovre finanziarie del locale di Legnano-Lonate Pozzolo per intercettare i fondi. Il vertice con un imprenditore di Botricello e l’obiettivo spostato da due capannoni agli edifici residenziali. Carte in disordine? Nessun problema: «Il trucco lo faccio io»
Pablo Petrasso
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La testimonianza

La solitudine di chi resta, Vincenzo Chindamo: «Percepisco ciò che ha vissuto Denise. Non creiamo eroi per lasciarli soli»

Nel corso dell’intervista andata in onda su LaC On Air, il fratello dell’imprenditrice scomparsa ha parlato del vuoto che può nascere nella vita di un familiare di vittima di mafia o di un testimone di giustizia. «Trasformiamo il “loro” in “noi”. Dolore e gioia vanno condivisi»
Alessia Truzzolillo
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Le indagini

«Attentati anche a scuola, sgozziamo i meticci»: le chat della rete dei suprematisti minorenni estesa anche a Catanzaro

Nei messaggi propaganda razzista e antisemita, manuali per bombe, coltelli e l'esaltazione di autori di stragi. Il gruppo avrebbe avuto un «capo supremo» e condiviso video di pestaggi di persone senza dimora e altri inneggianti al Ku Klux Klan
Redazione Politica
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Catanzaro, 38enne in pericolo di vita trasferito d’urgenza a Milano con un volo dell’Aeronautica

Dal Pugliese al Niguarda per ricevere cure specialistiche: il trasporto sanitario è stato coordinato dalla sala operativa dell’Aeronautica e autorizzato dalla Presidenza del Consiglio
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Centro sportivo nazionale Libertas: Antonio Guerra nominato responsabile di Catanzaro