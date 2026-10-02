Caro carburanti, terza giornata di presidio a Davoli
Terza giornata di presidio a Davoli, lungo la SS 106 che continua ad essere bloccata da trattori e manifestanti contro il caro carburante. Oggi a sostenere la protesta anche alcuni studenti. Intanto in queste ore l'incontro con una delegazione di manifestanti in Prefettura
L’avvio della stagione estiva ha reso ancora più serrata l’attività preventiva esercitata dall’arma: pattugliamenti mirati per individuare tempestivamente piccoli focolai e il monitoraggio del territorio con l’utilizzo di tecniche avanzate
Nel procedimento contestati, a vario titolo, corruzione, concussione, gare pilotate, truffa e falso. Riconosciute parte offesa l’Azienda ospedaliera Mater Domini, l’Ao Pugliese-Ciaccio e l’Università Magna Graecia di Catanzaro
Il report di Legambiente fotografa una Calabria ancora tra le regioni più colpite: i casi sono 2.862. Calano i reati ambientali, ma crescono gli illeciti e resta gravissimo il fenomeno degli roghi boschivi: 656 dolosi su 765
La chiusura si rende necessaria per eseguire un intervento strutturale non differibile: il collegamento della vecchia alla nuova rete fognaria, che verrà realizzato mediante la costruzione di un nuovo pozzetto e l'attivazione di un sistema di bypass
Impatto sulla Statale Jonica nel Catanzarese. Indagini per ricostruire la dinamica dei fatti mentre il traffico è stato regolato a senso unico alternato: rallentamenti per gli automobilisti in transito
Gli agenti insospettiti dall’agitazione del conducente hanno approfondito il controllo trovando anche 2.100 euro in contanti e due cellulari. Scarcerato dopo la convalida, l’uomo è tornato in carcere due giorni dopo
Le misure patrimoniali si inseriscono nel più ampio procedimento “Carthago Maestrale-Olimpo-Imperium”, coordinato dalla Procura distrettuale di Catanzaro. Fondamentali le dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia
Nelle carte dell’inchiesta Hydra le manovre finanziarie del locale di Legnano-Lonate Pozzolo per intercettare i fondi. Il vertice con un imprenditore di Botricello e l’obiettivo spostato da due capannoni agli edifici residenziali. Carte in disordine? Nessun problema: «Il trucco lo faccio io»
Nel corso dell’intervista andata in onda su LaC On Air, il fratello dell’imprenditrice scomparsa ha parlato del vuoto che può nascere nella vita di un familiare di vittima di mafia o di un testimone di giustizia. «Trasformiamo il “loro” in “noi”. Dolore e gioia vanno condivisi»
Nei messaggi propaganda razzista e antisemita, manuali per bombe, coltelli e l'esaltazione di autori di stragi. Il gruppo avrebbe avuto un «capo supremo» e condiviso video di pestaggi di persone senza dimora e altri inneggianti al Ku Klux Klan