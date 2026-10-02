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24 ORE ALL NEWS

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Economia e Lavoro

La protesta continua, lunedì trattori a Catanzaro

La protesta degli agricoltori non si ferma. Il fronte della mobilitazione si allarga: lunedì trattori e manifestanti sono attesi a Catanzaro, davanti alla Cittadella regionale. E se non arriveranno risposte dal Governo, la protesta potrebbe spostarsi verso Villa San Giovanni, con possibili pesanti ripercussioni sul traffico.

2 ottobre, 2026
ULTIMA ORA
La riunione

Catanzaro, via libera al bilancio della Camera di Commercio: «Confermata la solidità della gestione economica»

Disco verde dal Consiglio, già votato positivamente dalla giunta. Definiti anche gli indirizzi operativi per il triennio 2026/2028
Redazione
Catanzaro, via libera al bilancio della Camera di Commercio:\u00A0«Confermata la solidità della gestione economica»\n
La protesta

Tirocinanti ministeriali in scadenza, sit-in a Catanzaro: «Andremo con le tende davanti all’Usr»

A partire dall’1 agosto scadono i contratti. Il sindacato Usb ha chiesto un incontro in Prefettura per trasmettere un segnale a Roma, al ministero competente 
Luana Costa
Tirocinanti ministeriali in scadenza, sit-in a Catanzaro:\u00A0«Andremo con le tende davanti all’Usr»\n
saluto di benvenuto

Fiorita accoglie a Palazzo De Nobili le nuove figure professionali assunte nell'Ambito Territoriale Sociale di Catanzaro

Le nuove unità andranno a potenziare l'organico dell'ente capofila con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di tre anni
redazione
Fiorita accoglie a Palazzo De Nobili le nuove figure professionali assunte nell'Ambito Territoriale Sociale di Catanzaro\n
Sorveglianza idraulica

Vegetazione e discariche nei corsi d’acqua, nel 2026 le segnalazioni sono state oltre 36mila in Calabria

I dati sono confluiti nel master plan illustrato ieri ai sindaci in Cittadella, uno strumento per programmare interventi in vista della stagione delle piogge. La provincia di Cosenza maglia nera
Luana Costa
Vegetazione e discariche nei corsi d’acqua, nel 2026 le segnalazioni sono state oltre 36mila in Calabria\n

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Materia, il design torna protagonista a Catanzaro

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Catanzaro, open day per restauro tela dell'Assunta

2 ottobre 2026
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Cronaca

Caro carburanti, terza giornata di presidio a Davoli

2 ottobre 2026
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2 ottobre 2026
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2 ottobre 2026
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Catanzaro, open day per restauro tela dell'Assunta

2 ottobre 2026
Ore 11:48
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Cronaca

Caro carburanti, terza giornata di presidio a Davoli

2 ottobre 2026
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Società

Materia, il design torna protagonista a Catanzaro

2 ottobre 2026
Ore 11:54
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Economia e Lavoro

La protesta continua, lunedì trattori a Catanzaro

2 ottobre 2026
Ore 11:35
La protesta continua, lunedì trattori a Catanzaro
La mobilitazione

Agricoltori in protesta in Calabria: dopo la mattinata di tensioni a Pizzo, disagi e code a Lamezia

Tra la Statale 18 e la rotatoria dell’aeroporto, lunghe code si sono formate a causa della protesta degli agricoltori, scesi in strada con i propri trattori per contestare il caro carburante e le difficili condizioni in cui versa il comparto agricolo
Redazione Economia
Agricoltori in protesta in Calabria: dopo la mattinata di tensioni a Pizzo, disagi e code a Lamezia\n
La mobilitazione

Autotrasporto in crisi per i rincari, manifestazione alla Cittadella. Fedralog: «Chiediamo attenzione alle istituzioni»

Lunedì il sit in davanti alla sede della Regione Calabria. La Federazione precisa che l’iniziativa non comporterà il fermo totale delle attività: «Speriamo sia l’occasione per aprire un confronto serio e costruttivo»
Redazione Economia
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Il dato

In Calabria chiusi 474 bar dal 2019, quasi tutti nei piccoli e medi centri: «Così il territorio diventa più fragile»

Le attività sono passate da 4.906 a 4.432. La riduzione più consistente in provincia di Cosenza. Il presidente di Confesercenti Aloisio: «Quando una serranda si abbassa si perde un servizio e si riducono le occasioni di socialità»
Redazione Economia
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Prevenzione necessaria

Rischio idrogeologico, in Calabria 72mila chilometri di fiumi da monitorare: «L’autunno può essere critico»

Illustrato in Cittadella un master plan che individua i punti di maggiore criticità per evitare danni nella stagione delle piogge. Previste ondate di maltempo come conseguenza di un estate particolarmente calda
Luana Costa
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Ancora in piazza

Tirocinanti precari, protesta davanti alla Regione Calabria: «Politici, rivogliamo la dignità che ci avete tolto»

Mobilitazione per i precari del ministero della Cultura e dell’Istruzione. Attesa per l’inserimento di emendamenti, per ora accantonati. Chieste garanzie per la stabilizzazione del bacino
Luana Costa
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Dal 1° al 4 ottobre

Materia, le 4 esperienze laboratoriali di Confartigianato Imprese Calabria

Rinnovata la partnership con un’area espositiva presso il Complesso Monumentale S.Giovanni di Catanzaro 

Redazione
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idee innovative

Intelligenza Artificiale "made in Calabria": a Soverato nasce la piattaforma Mirmarks oggetto di 3 depositi brevettuali

L'innovativa  piattaforma, ideata d al giovane imprenditore Antonio Demasi, coordina un team di dieci agenti di AI altamente specializzati in grado di interagire tra loro e quindi automatizzare l’intera produzione di campagne marketing partendo da poche indicazioni di base  
Rossella Galati
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La protesta

I trattori si preparano a scendere di nuovo in strada, domani giornata di mobilitazioni in Calabria

Presidi agli snodi autostradali per protestare contro la concorrenza sleale e l’importazione di prodotti a basso costo. Ma soprattutto contro il caro carburante e la crisi dell’agricoltura
Redazione Economia
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Innovazione armonica

Dal forum "Words of hope" una nuova idea di futuro, Cicione: «La Calabria non è periferia. Può parlare al mondo»

L'evento promosso da Entopan ha riunito oltre duecento protagonisti internazionali tra imprese, istituzioni, ricerca e mondo della cultura. Il presidente del think tank traccia la rotta: «Serve un’alleanza tra le forze libere e positive della società globale»
Francesco Graziano
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lavoro e diritti

Corte d’appello di Catanzaro, Fondo risorse decentrate: la Fp Cgil Area Vasta chiede una ripartizione più ampia

Il sindacato contesta la proposta presentata al tavolo per il 2024: «Le risorse oggetto di contrattazione devono raggiungere una platea più estesa di lavoratrici e lavoratori»
redazione
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Le dichiarazioni

Intelligenza artificiale, dalla Calabria il confronto sull’innovazione. Tajani:  «Questa regione è una grande piattaforma di innovazione»

A Simeri la prima tappa di “Harmonic Innovation: Words of Hope for a Magnifica Humanitas”. Il vicepremier: «Tecnica al servizio dell’uomo». Bernini: «Siamo noi a darle una direzione»
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Sul piede di guerra

«Dignità e diritti»: nuova protesta dei tirocinanti di inclusione sociale a Lamezia Terme

La mobilitazione nella mattinata di oggi nei pressi della stazione centrale. Previsto un incontro martedì 29 settembre in Prefettura
Redazione Cronaca
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Eterno precaciato

Ex Lsu-Lpu in Calabria, Ugl alla Regione: «Basta stabilizzazioni a poche ore, servono lavoro e pensioni dignitose»

Nuovo confronto tra sindacato e assessorato. Bocciata la proposta di un’ora in più di lavoro per ciascun dipendente, chieste procedure più veloci per i Tirocinanti di inclusione sociale. E per le stabilizzazioni l’Ugl propone di guardare anche ad Anas e Ferrovie
Redazione Economia
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Conti in tasca

Famiglie calabresi sempre più indebitate: spesa a 7.000 euro e il credito al consumo vale 5,8 miliardi

Nel 2025 l’esposizione delle famiglie della regione è cresciuta di 275,9 milioni, con un aumento del 5%. Catanzaro guida per debito medio, Cosenza per volume complessivo. L’analisi della Cgia
Carmelo Idà
Famiglie calabresi sempre più indebitate: spesa a 7.000\u00A0euro e il credito al consumo vale 5,8 miliardi\n
Vertenza infinita

Konecta, torna l’incubo dell’incertezza per centinaia di lavoratori. La Slc Cgil: «Aspettiamo una soluzione strutturale»

Il prossimo 31 dicembre scadrà la cassa integrazione straordinaria che vede coinvolte circa 650 persone che oggi chiedono di avere risposte sul proprio futuro. Il sindacato si rivolge alla Regione: «Vuole ancora investire in questo progetto?»
Mariassunta Veneziano
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L’approfondimento / 1

Nuova SS106, ecco la prima variante “Pedemontana” da 12,6 miliardi: opera faraonica o la strada che può cambiare il futuro dello Jonio reggino?

Inizia il nostro viaggio alla scoperta delle quattro varianti progettuali messe sul tavolo del Dibattito Pubblico tra Anas, istituzioni e territorio per ridisegnare la Statale tra Reggio Calabria e Catanzaro. Partiamo dalla Variante 1: ben 140km a quattro corsie, 27 anni di lavori e una scommessa che sposta verso l’entroterra il futuro della viabilità
Silvio Cacciatore
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Il report

Stipendi, la Calabria è penultima in Italia ma Reggio conquista un primato nazionale sul potere d’acquisto

La regione è al 19° posto per retribuzioni, con una media di 28.400 euro. La mappa dei salari dal Pollino allo Stretto: Catanzaro prima, Crotone e Cosenza maglia nera nazionale. L'analisi del JP Geography Index
Carmelo Idà
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Export, Vibo e Cosenza trainano la Calabria: 514 milioni nei primi sei mesi del 2026, giù Reggio e Crotone

La regione sale a metà classifica nazionale grazie soprattutto alle performance delle due province. Crescono tessile, carta, macchinari e apparecchi elettrici, mentre arretrano agroalimentare, pelletteria e minerali
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Pagamenti tra imprese, Calabria ultima: solo una su quattro salda i fornitori nei tempi

Catanzaro tra le peggiori province. Intanto la Pubblica amministrazione paga più rapidamente, ma il debito commerciale continua a crescere fino a 64,2 miliardi di euro
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Canoni in calo del 6,2% a livello nazionale, pronti 73mila posti letto pubblici. Nel capoluogo calabrese i canoni per studenti sono tra i più bassi d’Italia. Solo Chieti offre prezzi inferiori. Milano resta irraggiungibile con 704 euro per una singola
Carmelo Idà
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Anche dalla Chiesa un pressante invito a FDC: «Riaprire subito la tratta Catanzaro-Gimigliano»

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Pino Donato Taverna, Cisternino non si nasconde: «È un momento no per noi»

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la nomina

Centro sportivo nazionale Libertas: Antonio Guerra nominato responsabile di Catanzaro