La protesta continua, lunedì trattori a Catanzaro

La protesta degli agricoltori non si ferma. Il fronte della mobilitazione si allarga: lunedì trattori e manifestanti sono attesi a Catanzaro, davanti alla Cittadella regionale. E se non arriveranno risposte dal Governo, la protesta potrebbe spostarsi verso Villa San Giovanni, con possibili pesanti ripercussioni sul traffico.
Tra la Statale 18 e la rotatoria dell’aeroporto, lunghe code si sono formate a causa della protesta degli agricoltori, scesi in strada con i propri trattori per contestare il caro carburante e le difficili condizioni in cui versa il comparto agricolo
Lunedì il sit in davanti alla sede della Regione Calabria. La Federazione precisa che l’iniziativa non comporterà il fermo totale delle attività: «Speriamo sia l’occasione per aprire un confronto serio e costruttivo»
Le attività sono passate da 4.906 a 4.432. La riduzione più consistente in provincia di Cosenza. Il presidente di Confesercenti Aloisio: «Quando una serranda si abbassa si perde un servizio e si riducono le occasioni di socialità»
Illustrato in Cittadella un master plan che individua i punti di maggiore criticità per evitare danni nella stagione delle piogge. Previste ondate di maltempo come conseguenza di un estate particolarmente calda
L'innovativa piattaforma, ideata d al giovane imprenditore Antonio Demasi, coordina un team di dieci agenti di AI altamente specializzati in grado di interagire tra loro e quindi automatizzare l’intera produzione di campagne marketing partendo da poche indicazioni di base
L'evento promosso da Entopan ha riunito oltre duecento protagonisti internazionali tra imprese, istituzioni, ricerca e mondo della cultura. Il presidente del think tank traccia la rotta: «Serve un’alleanza tra le forze libere e positive della società globale»
Nuovo confronto tra sindacato e assessorato. Bocciata la proposta di un’ora in più di lavoro per ciascun dipendente, chieste procedure più veloci per i Tirocinanti di inclusione sociale. E per le stabilizzazioni l’Ugl propone di guardare anche ad Anas e Ferrovie
Il prossimo 31 dicembre scadrà la cassa integrazione straordinaria che vede coinvolte circa 650 persone che oggi chiedono di avere risposte sul proprio futuro. Il sindacato si rivolge alla Regione: «Vuole ancora investire in questo progetto?»
Inizia il nostro viaggio alla scoperta delle quattro varianti progettuali messe sul tavolo del Dibattito Pubblico tra Anas, istituzioni e territorio per ridisegnare la Statale tra Reggio Calabria e Catanzaro. Partiamo dalla Variante 1: ben 140km a quattro corsie, 27 anni di lavori e una scommessa che sposta verso l’entroterra il futuro della viabilità
La regione è al 19° posto per retribuzioni, con una media di 28.400 euro. La mappa dei salari dal Pollino allo Stretto: Catanzaro prima, Crotone e Cosenza maglia nera nazionale. L'analisi del JP Geography Index
La regione sale a metà classifica nazionale grazie soprattutto alle performance delle due province. Crescono tessile, carta, macchinari e apparecchi elettrici, mentre arretrano agroalimentare, pelletteria e minerali
Canoni in calo del 6,2% a livello nazionale, pronti 73mila posti letto pubblici. Nel capoluogo calabrese i canoni per studenti sono tra i più bassi d’Italia. Solo Chieti offre prezzi inferiori. Milano resta irraggiungibile con 704 euro per una singola