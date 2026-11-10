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Soverato celebra i campioni dello sport calabrese

Sarà Soverato a ospitare, sabato 14 novembre, il Gran Galà dello Sport organizzato dal Coni Calabria. Circa cento gli atleti che saranno premiati per i risultati conquistati nelle competizioni nazionali e internazionali

10 novembre, 2026
ULTIMA ORA
News e trattative

Eccellenza, le neopromosse infiammano il mercato: botti e conferme per Sersale e Deliese

I giallorossi si assicurano il talento di Lisi tra i pali, mentre gli amaranto blindano il capitano Carbone e i fedelissimi per il ritorno nel massimo campionato regionale
Vincenzo Primerano
Eccellenza, le neopromosse infiammano il mercato: botti e conferme per Sersale e Deliese\n
news e trattative

Doppio colpo dell'Atletico Maida: torna mister Alfonso Caruso e arriva il bomber Simone Caruso

La società cambia volto in vista del campionato di Promozione B, puntando sull'esperienza in panchina e sui gol dell'attaccante con un importante passato tra Serie C e D
Vincenzo Primerano
Doppio colpo dell'Atletico Maida: torna mister Alfonso Caruso e arriva il bomber Simone Caruso\n
Il nuovo corso

Il Catanzaro riparte da Gorgone: «Qui non ci si può permettere di abbassare l’intensità»

Il nuovo tecnico si presenta accanto al presidente Noto, al ds Polito e al dg Bignotti. In sala anche i bambini diventati il simbolo del sogno Serie A sfumato nella finale con il Monza: «Questa maglia va rispettata dando sempre il massimo»
Giampaolo Cristofaro
Il Catanzaro riparte da Gorgone: «Qui non ci si può permettere di abbassare l’intensità»\n
Colpo di mercato

Clamoroso Tiriolo, in Seconda Categoria calabrese arriva un ex Kairat: è Aderinsola Eseola

Un acquisto di grande richiamo per il club calabrese, che porta in rosa un attaccante con esperienze internazionali e un titolo di capocannoniere conquistato in Kazakistan
Redazione sport
Clamoroso Tiriolo, in Seconda Categoria calabrese arriva un ex Kairat: è Aderinsola Eseola\n

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10 novembre 2026
Ore 11:47
Esposizione al fumo, focus su prevenzione e salute
L’evento

Gran Galà dello Sport a Soverato, cento atleti calabresi da premiare: special guest Massimo Mauro

Sabato 14 novembre al Teatro Comunale la manifestazione del Coni Calabria. Scopelliti: «Vogliamo dare risalto ai sacrifici degli atleti». Il sindaco Vacca: «La nostra città investe nello sport»
Giampaolo Cristofaro
Gran Galà dello Sport a Soverato, cento atleti calabresi da premiare: special guest Massimo Mauro\n
Ci mette la faccia

Catanzaro all’ultimo posto, Iemmello non cerca scuse: «Guardiamo in faccia la realtà, no agli alibi e tutti dietro a Mignani»

Il capitano ospite a "11 in Campo Giallorossi" su LaC TV analizza la crisi dopo la sconfitta col Cesena: «Siamo in grande difficoltà, ma abbiamo il tempo per rimediare. Io primo responsabile»
Vincenzo Primerano
Catanzaro all’ultimo posto, Iemmello non cerca scuse: «Guardiamo in faccia la realtà, no agli alibi e tutti dietro a Mignani»\n
verso il big match

Serie D, il Sambiase si gode il primato e sfida la Reggina. Lio: «A Reggio per giocarcela, nessuno avrebbe scommesso un euro»

Il tecnico giallorosso elogia la squadra dopo il 2-0 al Ragusa che vale la conferma in vetta e parla anche del derby di domenica prossima: «Loro sono i più forti, ma faremo di tutto per rendergli la vita dura»
Vincenzo Primerano
Serie D, il Sambiase si gode il primato e sfida la Reggina. Lio: «A Reggio per giocarcela, nessuno avrebbe scommesso un euro»\n
Nuova puntata

Catanzaro, dopo il ko di Cesena parla Iemmello: oggi il punto a “11 in Campo GialloRossi”

Oggi dalle 14 su LaC OnAir spazio all’analisi del momento della squadra di Michele Mignani. Tra gli ospiti Fabio Di Sole, ex giocatore del Catanzaro, e Pasquale Gigliotti, vicepresidente dell’Adicosp
Redazione
Catanzaro, dopo il ko di Cesena parla Iemmello: oggi il punto a “11 in Campo GialloRossi”\n
il testa-coda

Serie D, Sambiase senza freni: 2-0 al Ragusa e vetta confermata. Ora l'attesissimo scontro diretto con la Reggina

Tutto facile per i giallorossi nell'undicesima giornata: Waller e Sueva archiviano la pratica nei primi venti minuti. La squadra di mister Lio mantiene la testa della classifica in coabitazione con gli amaranto
Vincenzo Primerano
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Che turno!

Promozione A, tutti all’inseguimento del Cassano: Soccer Montalto e Cotronei sognano il sorpasso

Il nono turno accende la corsa al vertice. Cassano Sybaris e Soccer sono appaiate a 19 punti, mentre il Cotronei, a quota 18, sfida proprio la squadra della Sibaritide e punta al sorpasso. Occhi anche su Rocca di Neto-Corigliano. Ieri due gli anticipi
Franco Sangiovanni
Promozione A, tutti all’inseguimento del Cassano: Soccer Montalto e Cotronei sognano il sorpasso\n
La conferenza

Cesena-Catanzaro, Mignani non ci sta: «Non meritavamo di perdere, questa sconfitta lascia l'amaro in bocca»

Il Catanzaro esce sconfitto dal Dino Manuzzi, ma Michele Mignani difende la prestazione dei suoi calciatori
Giampaolo Cristofaro
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Serie B

Un Catanzaro prudente non basta, il Cesena passa nel finale con Gelli e lascia i giallorossi sul fondo (1-0)

Gara bloccata per oltre un'ora, poi le occasioni di Fiori e Koffi. All'83' il colpo di testa del difensore bianconero condanna la squadra di Mignani
Giampaolo Cristofaro
Un Catanzaro prudente non basta,\u00A0il Cesena passa nel finale con Gelli e lascia i giallorossi sul fondo (1-0)\n
nuovo percorso

Vigor Lamezia, al via l'era Morelli. Il nuovo mister avverte: «Squadra impaurita, servono tranquillità ed esperienza»

Il tecnico lametino torna sulla panchina biancoverde in un momento delicato e alla vigilia dell'insidiosa trasferta di Milazzo: «Cambieremo assetto tattico, ma ai ragazzi serve tempo e la medicina dei risultati»
Vincenzo Primerano
Vigor Lamezia, al via l'era Morelli. Il nuovo mister avverte: «Squadra impaurita, servono tranquillità ed esperienza»\n
l’aggiornamento sul cantiere

Stadio “Nicola Ceravolo”: proseguono i lavori sulla Curva Massimo Capraro e sulla copertura della Tribuna

L’obiettivo è quello di giocare la gara del 21 novembre contro il Palermo con la Tribuna “scoperta” ma fruibile per i tifosi in larga parte o nella sua interezza: tutti i dettagli sui lavori in corso
Redazione
Stadio “Nicola Ceravolo”: proseguono i lavori sulla Curva Massimo Capraro e sulla copertura della Tribuna\n
Verso il match

Catanzaro, Mignani cerca la svolta a Cesena: «Mi aspetto una crescita generale e una prova di carattere»

Dopo una settimana intera di lavoro, il tecnico giallorosso vuole vedere i progressi della squadra al Manuzzi. La trasferta sarà anche un ritorno speciale per il tecnico che in Romagna ha passato due anni, ma la priorità è conquistare punti e restare agganciati alle rivali
Redazione Sport
Catanzaro, Mignani cerca la svolta a Cesena: «Mi aspetto una crescita generale e una prova di carattere»\n
Trasferta romagnola

Il Catanzaro cerca punti e conferme a Cesena: Mignani sfida il suo passato e un tabù lungo 50 anni

Dopo i pareggi con Benevento e Padova, le Aquile cercano una vittoria per rilanciarsi in classifica. Dubbi sulle condizioni di Koffi, Pecorino verso il recupero. Attenzione a Shpendi, trascinatore dei romagnoli
Giampaolo Cristofaro
Il Catanzaro cerca punti e conferme a Cesena:\u00A0Mignani sfida il suo passato e un tabù lungo\u00A050 anni\n
Serie B

Catanzaro, la cura Mignani comincia a dare i suoi frutti: le Aquile ritrovano gioco e fiducia, ora servono punti

Dopo il tracollo contro l'Ascoli, i giallorossi hanno mostrato progressi nelle prime due uscite con il nuovo allenatore. La prestazione contro il Padova alimenta la fiducia, ma la classifica impone un cambio di marcia. Sabato la trasferta in Romagna
Giampaolo Cristofaro
Catanzaro, la cura Mignani comincia a dare i suoi frutti: le Aquile ritrovano gioco e fiducia, ora servono punti\n
Le parole del ds

Us Catanzaro, Polito a LaC: «Non dormo la notte, fa male vederci all'ultimo posto»

Il direttore sportivo giallorosso ospite di 11 in Campo Giallorossi su LaC On Air: «Il Catanzaro deve rimanere in Serie B, lo merita la società e soprattutto la città»
Vincenzo Primerano
Us Catanzaro, Polito a LaC: «Non dormo la notte, fa male vederci all'ultimo posto»\n
Nuova puntata

Catanzaro, il ds Ciro Polito ospite di “11 in Campo Giallorossi”: riflettori accesi sulla gestione Mignani

Il direttore sportivo delle Aquile in collegamento con Maurizio Insardà e Palma Serrao. In studio l'ex giallorosso Fabio Di Sole. Appuntamento dalle 14 alle 15 su LaC Tv
Redazione Sport
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il bilancio

Serie D, Calabria padrona del girone I: Reggina e Sambiase in vetta, Vibonese e Praiatortora volano

La decima giornata sorride alle calabresi: quattro vittorie su cinque, tre squadre nelle prime tre posizioni e una classifica sempre più a tinte rossoblù. La Vigor Lamezia cade ancora ed è ultima
Vincenzo Primerano
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I finali

Eccellenza, la DBR Luzzi non si ferma: settima vittoria e vetta consolidata. La Rossanese riparte con Perrotta

La squadra di mister Magarò supera il Sersale e mantiene tre punti di vantaggio sulla Deliese. I bizantini ritrova il sorriso con la prima vittoria dell'era Perrotta. Tutti i risultati
Redazione
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Calcio a 5

Serie A2 di futsal, Cetraro in vetta da solo. Acri ferma l'Adrano, pari Soverato

La quinta giornata sorride ai cetraresi, che superano 2-1 l'Ischia. Nel girone D i rossoneri impongono il 2-2 alla seconda della classe, spettacolare 6-6 della Blingink, Reggio ko a Melilli
Redazione
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Catanzaro-Padova, Mignani: «Un passo avanti importante, questa squadra ha cuore e voglia di lottare»

Il tecnico giallorosso analizza il pareggio del Ceravolo: «Abbiamo creato tanto e concesso poco. Voglio pensare che questa prestazione sia il nostro punto di partenza»
Giampaolo Cristofaro
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Catanzaro ritrovato, ma col Padova è solo 1-1: segnali di rinascita al Ceravolo

I giallorossi di Mignani dominano per lunghi tratti e passano con Dorval, ma Varas firma il pareggio. Tante occasioni sprecate e una vittoria sfumata, ma la prestazione restituisce fiducia e speranza
Giampaolo Cristofaro
Catanzaro ritrovato, ma col Padova è solo 1-1: segnali di rinascita al Ceravolo\n\n\n\n\n
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Disturbi del comportamento alimentare: si chiude oggi a Catanzaro il Congresso Nazionale Sisdca

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Tragico epilogo

Muore dopo due giorni di ricovero l’imprenditore edile caduto con un bobcat in un burrone a Lamezia

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Ci mette la faccia

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