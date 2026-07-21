Incendi, il coordinatore Aib: situazione sotto controllo

L’avvio della stagione estiva ha reso ancora più serrata l’attività preventiva esercitata dall’arma: pattugliamenti mirati per individuare tempestivamente piccoli focolai e il monitoraggio del territorio con l’utilizzo di tecniche avanzate
Pena di tre anni per il conducente del mezzo: secondo l’accusa l’incidente è stato causato da alcol e velocità. Le due giovanissime vittime, rimaste incastrate nel mezzo, hanno perso la vita avvolte dalle fiamme del rogo causato dall’impatto
Tanta paura nella tarda mattinata di lunedì 20 luglio nel quartiere di Sant'Eufemia, a Lamezia Terme, per un incendio partito da sterpaglie che è arrivato a lambire le case nei pressi di via Umberto Boccioni, non lontano dall'area dell'aeroporto, rendendo l'aria irrespirabile perché densa di fumo. Scene di panico tra i residenti che hanno contribuito alle operazioni di spegnimento con secchi e pompe.
Tanta paura nella tarda mattinata di lunedì 20 luglio nel quartiere di Sant'Eufemia, a Lamezia Terme, per un incendio partito da sterpaglie che è arrivato a lambire le case nei pressi di via Umberto Boccioni, non lontano dall'area dell'aeroporto, rendendo l'aria irrespirabile perché densa di fumo. Scene di panico tra i residenti che hanno contribuito alle operazioni di spegnimento con secchi e pompe.
Tanta paura nella tarda mattinata di lunedì 20 luglio nel quartiere di Sant'Eufemia, a Lamezia Terme, per un incendio partito da sterpaglie che è arrivato a lambire le case nei pressi di via Umberto Boccioni, non lontano dall'area dell'aeroporto, rendendo l'aria irrespirabile perché densa di fumo. Scene di panico tra i residenti che hanno contribuito alle operazioni di spegnimento con secchi e pompe.
Nell’operazione partita alle prime ore di questa mattina sono stati impegnati più di 200 carabinieri. Tra i capi d’imputazione anche un tentato sequestro di persona a scopo di estorsione. Nell’indagine coinvolti anche alcuni portuali di Gioia Tauro
VIDEO | Diverse persone sono uscite dalle proprie case per monitorare l'evolversi della situazione, mentre cresceva il timore che le fiamme potessero raggiungere gli edifici e provocare danni ancora più gravi
Da anni i ragazzi si spendono sul territorio per promuovere la cultura degli sport acquatici ma fanno molto di più: curano la splendida porzione di palmeto e duna costiera in cui hanno sede, organizzano storiche giornate di sensibilizzazione ambientale. Ecco come aiutarli
Le operazioni di spegnimento sono risultate particolarmente complesse. Non è stato possibile impiegare mezzi aerei antincendio poiché la fitta copertura delle chiome della pineta non consentiva un'efficace azione di lancio dell'acqua dall'alto
Nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture, una Fiat Panda e una Fiat 500. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per gli adempimenti di competenza e il personale ANAS per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale
La vittima è il 23enne Giuseppe Grande, conducente di una delle due vetture. Era rimasto incastrato nell’abitacolo, dopo l’intervento dei vigili del fuoco è stato trasportato in gravissime condizioni in ospedale, dove poi è deceduto
VIDEO | Vigili del Fuoco al lavoro senza sosta in tutta la Calabria: oltre 150 interventi nelle ultime ore. Canadair in azione tra Stalettì e Squillace per proteggere le strutture ricettive. Traffico in tilt e case minacciate a Catanzaro Lido