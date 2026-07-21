Social
Home page>Cronaca>Incendi, il coordinatore...

24 ORE ALL NEWS

Video

Cronaca

Incendi, il coordinatore Aib: situazione sotto controllo

La Calabria brucia, l'allerta è massima ma la situazione viene definita sotto controllo. Abbiamo sentito il coordinatore Anti incendi boschivi della Regione Calabria Raffaele Mangiardi.

21 luglio, 2026
ULTIMA ORA
Il caso

Agenti delle Volanti aggrediti a Catanzaro, la solidarietà del Coisp: «Necessario incrementare l’apparato di controllo»

Il rappresentante sindacale dichiara improcrastinabile un intervento legislativo: «Impedire la concessione di misure alternative alla detenzione per quei soggetti dediti ad atti violenti»
Redazione
Agenti delle Volanti aggrediti a Catanzaro, la solidarietà del Coisp:\u00A0«Necessario incrementare l’apparato di controllo»\n
La stretta

Catanzaro, arriva l'ordinanza anti-caldo per gli animali: stop a balconi e terrazze nelle ore più calde

Vietato lasciarli esposti al sole tra le 11 e le 18 senza adeguata protezione. Previste sanzioni fino a 500 euro e controlli affidati a Polizia Locale, Forze dell'Ordine e Servizio Veterinario.
Redazione
Catanzaro, arriva l'ordinanza anti-caldo per gli animali: stop a balconi e terrazze nelle ore più calde\n
ambiente

Carabinieri Catanzaro, scatta la campagna estiva di prevenzione e incendi: in campo pattuglie e droni ad alta risoluzione

L’avvio della stagione estiva ha reso ancora più serrata l’attività preventiva esercitata dall’arma: pattugliamenti mirati per individuare tempestivamente piccoli focolai e il monitoraggio del territorio con l’utilizzo di tecniche avanzate
Redazione
Carabinieri Catanzaro, scatta la campagna estiva di prevenzione e incendi: in campo pattuglie e droni ad alta risoluzione\n
Omicidio stradale

Maria e Anna morte bruciate a Natale dopo l’incidente stradale a San Pietro a Maida: condanna e rinvio a giudizio – NOMI

Pena di tre anni per il conducente del mezzo: secondo l’accusa l’incidente è stato causato da alcol e velocità. Le due giovanissime vittime, rimaste incastrate nel mezzo, hanno perso la vita avvolte dalle fiamme del rogo causato dall’impatto
Alessia Truzzolillo
Maria e Anna morte bruciate a Natale dopo l’incidente stradale a San Pietro a Maida: condanna e rinvio a giudizio – NOMI\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Sport

Favasuli al Napoli, il talento giallorosso in partenza

22 luglio 2026
Ore 12:06
Favasuli al Napoli, il talento giallorosso in partenza
Società

Catanzaro, nuova scuola per l'infanzia a Piano Casa

22 luglio 2026
Ore 12:13
Catanzaro, nuova scuola per l'infanzia a Piano Casa
Cronaca

Incendi, il coordinatore Aib: situazione sotto controllo

21 luglio 2026
Ore 12:41
Incendi, il coordinatore Aib: situazione sotto controllo
Cronaca

Panico a Lamezia, incendio nei pressi delle case a Sant'Eufemia

Tanta paura nella tarda mattinata di lunedì 20 luglio nel quartiere di Sant'Eufemia, a Lamezia Terme, per un incendio partito da sterpaglie che è arrivato a lambire le case nei pressi di via Umberto Boccioni, non lontano dall'area dell'aeroporto, rendendo l'aria irrespirabile perché densa di fumo. Scene di panico tra i residenti che hanno contribuito alle operazioni di spegnimento con secchi e pompe. 

20 luglio 2026
Ore 11:23
Panico a Lamezia, incendio nei pressi delle case a Sant'Eufemia
Cronaca

Incendi, il coordinatore Aib: situazione sotto controllo

21 luglio 2026
Ore 12:41
Incendi, il coordinatore Aib: situazione sotto controllo
Cronaca

Panico a Lamezia, incendio nei pressi delle case a Sant'Eufemia

Tanta paura nella tarda mattinata di lunedì 20 luglio nel quartiere di Sant'Eufemia, a Lamezia Terme, per un incendio partito da sterpaglie che è arrivato a lambire le case nei pressi di via Umberto Boccioni, non lontano dall'area dell'aeroporto, rendendo l'aria irrespirabile perché densa di fumo. Scene di panico tra i residenti che hanno contribuito alle operazioni di spegnimento con secchi e pompe. 

20 luglio 2026
Ore 11:23
Panico a Lamezia, incendio nei pressi delle case a Sant'Eufemia
Sport

Favasuli al Napoli, il talento giallorosso in partenza

22 luglio 2026
Ore 12:06
Favasuli al Napoli, il talento giallorosso in partenza
Società

Catanzaro, nuova scuola per l'infanzia a Piano Casa

22 luglio 2026
Ore 12:13
Catanzaro, nuova scuola per l'infanzia a Piano Casa
Cronaca

Incendi, il coordinatore Aib: situazione sotto controllo

21 luglio 2026
Ore 12:41
Incendi, il coordinatore Aib: situazione sotto controllo
Cronaca

Panico a Lamezia, incendio nei pressi delle case a Sant'Eufemia

Tanta paura nella tarda mattinata di lunedì 20 luglio nel quartiere di Sant'Eufemia, a Lamezia Terme, per un incendio partito da sterpaglie che è arrivato a lambire le case nei pressi di via Umberto Boccioni, non lontano dall'area dell'aeroporto, rendendo l'aria irrespirabile perché densa di fumo. Scene di panico tra i residenti che hanno contribuito alle operazioni di spegnimento con secchi e pompe. 

20 luglio 2026
Ore 11:23
Panico a Lamezia, incendio nei pressi delle case a Sant'Eufemia
Sport

Favasuli al Napoli, il talento giallorosso in partenza

22 luglio 2026
Ore 12:06
Favasuli al Napoli, il talento giallorosso in partenza
Società

Catanzaro, nuova scuola per l'infanzia a Piano Casa

22 luglio 2026
Ore 12:13
Catanzaro, nuova scuola per l'infanzia a Piano Casa
Il blitz

'Ndrangheta, colpita rete di narcotraffico internazionale legata alla cosca Alvaro: 35 arresti tra Calabria, Sicilia e Nord Italia

Nell’operazione partita alle prime ore di questa mattina sono stati impegnati più di 200 carabinieri. Tra i capi d’imputazione anche un tentato sequestro di persona a scopo di estorsione. Nell’indagine coinvolti anche alcuni portuali di Gioia Tauro
Redazione Cronaca
'Ndrangheta, colpita rete di narcotraffico internazionale legata alla cosca Alvaro: 35 arresti tra Calabria, Sicilia e Nord Italia
l’impatto

Scontro tra due auto in via Conti Falluc: tre feriti, una donna estratta dalle lamiere dai Vigili del Fuoco

Incidente nella zona sud del capoluogo tra una Fiat Panda e una Ford Ka. Traffico in tilt e soccorsi in azione: i feriti sono stati trasportati in ospedale
Redazione
Scontro tra due auto in via Conti Falluc: tre feriti, una donna estratta dalle lamiere dai Vigili del Fuoco\n
Controlli sulla costa jonica

Col figlio minore a bordo (entrambi senza casco) fugge su moto radiata e con patente scaduta: bloccato davanti casa

I carabinieri di Catanzaro hanno effettuato diverse operazioni sul traffico ma anche a carico di iniziative pubbliche negli stabilimenti balneari tra Sellia Marina e Botricello

Redazione
Col figlio minore a bordo (entrambi senza casco) fugge su moto radiata e con patente scaduta: bloccato davanti casa
Questura

Minacce a due baristi, Daspo Willy di un anno a soggetti di Nocera Terinese e Botricello

I provvedimenti sono a carico di un 39enne e di un 40enne ritenuti socialmente pericolosi 

Minacce a due baristi, Daspo Willy di un anno a soggetti di Nocera Terinese e Botricello
Chiusura indagini

Scavi clandestini e traffico di reperti storici: la Procura di Crotone chiude il cerchio sulla banda dei tombaroli - NOMI

L'indagine, che vede coinvolte 16 persone tra calabresi e siciliani, era partita inizialmente come un procedimento della Dda di Catanzaro. Tra i siti colpiti figurano Scolacium, Kaulon e Capocolonna
Alessia Truzzolillo
Scavi clandestini e traffico di reperti storici: la Procura di Crotone chiude il cerchio sulla banda dei tombaroli - NOMI\n
Incendi in Calabria

Mangiardi (AIB): «La situazione è sotto controllo, critica ma non d’emergenza»

L’analisi del coordinatore regionale Anti Incendi Boschivi della Protezione Civile: troppe concause: afa, vento, aerei da condividere con le altre regioni e la mano colpevole dell’uomo 

Nico De Luca
Mangiardi (AIB): «La situazione è sotto controllo, critica ma non d’emergenza»
botta e risposta

Grande Albergo delle Fate: il Presidente di  Culturasila replica all'avv. Pietro Mancuso

In una nota Chiaffredo Manno chiarisce il ruolo delle associazioni del territorio, da sempre a tutela della struttura, simbolo della Sila  
redazione
Grande Albergo delle Fate: il Presidente di\u00A0 Culturasila\u00A0replica\u00A0all'avv. Pietro Mancuso\n
cronaca

Notte di fuoco nel Catanzarese: un vasto incendio è divampato a Squillace Lido. Da chiarire l'origine del rogo

Sul posto i Vigili del Fuoco. Bagliore visibile dal lungomare di Catanzaro
redazione
Notte di fuoco nel Catanzarese: un vasto incendio è divampato a Squillace Lido. Da chiarire l'origine del rogo\n
Controli sulla costa jonica

Blitz dei Carabinieri in un villaggio turistico di Botricello: bagnino in “nero” e carenze igieniche, scattano le sanzioni

I controlli dei militari nel quadro dei servizi straordinari di controllo del territorio mirati al settore turistico-

alberghiero 

Redazione
Blitz dei Carabinieri in un villaggio turistico di Botricello: bagnino in “nero” e carenze igieniche, scattano le sanzioni
La precisazione

Vicenda Grande Albergo delle Fate: due sentenze blindano l’efficacia della compravendita del 2000

Il legale della società acquirente spazza dubbi ed insinuazioni avanzate di recente nel corso della intitolazione della piazzetta all’impenditore Silvano Mancuso. 

Redazione
Vicenda Grande Albergo delle Fate: due sentenze blindano l’efficacia della compravendita del 2000
momenti di panico

Paura a Lamezia, un incendio preoccupa i residenti a Sant’Eufemia 

VIDEO | Diverse persone sono uscite dalle proprie case per monitorare l'evolversi della situazione, mentre cresceva il timore che le fiamme potessero raggiungere gli edifici e provocare danni ancora più gravi
Redazione
Paura a Lamezia, un incendio preoccupa i residenti\u00A0a Sant’Eufemia\u00A0\n
vicinanza e cordoglio

Azione Lamezia, si stringe attorno a Dario Arcieri e alla sua famiglia per la scomparsa di Antonio

In questo momento di profonda tristezza, tutta la comunità politica è vicina ai familiari, condividendone il dolore e partecipando con rispetto al loro cordoglio
redazione
Azione Lamezia, si stringe attorno a Dario Arcieri e alla sua famiglia per la scomparsa di Antonio\n
cronaca

Caso Roggero, il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato scrive alla Presidente Meloni 

Lomonaco: «Le vittime non devono mai sentirsi costrette a difendersi da sole. Lo Stato deve arrivare prima»
redazione
Caso Roggero, il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato scrive alla Presidente Meloni\u00A0\n
cronaca

Il fuoco non spegne la passione: appello per la rinascita di Copa Bay Surf dopo il devastante incendio a Squillace Lido

Da anni i ragazzi si spendono sul territorio per promuovere la cultura degli sport acquatici ma fanno molto di più: curano la splendida porzione di palmeto e duna costiera in cui hanno sede, organizzano storiche giornate di sensibilizzazione ambientale. Ecco come aiutarli
redazione
Il fuoco non spegne la passione: appello per la rinascita di Copa Bay Surf dopo il devastante incendio a Squillace Lido\n
l’intervento

Acconia di Curinga, ettari di pineta distrutti dalle fiamme: impegnati i Vigili del Fuoco per l'intera giornata

Le operazioni di spegnimento sono risultate particolarmente complesse. Non è stato possibile impiegare mezzi aerei antincendio poiché la fitta copertura delle chiome della pineta non consentiva un'efficace azione di lancio dell'acqua dall'alto
Redazione
Acconia di Curinga, ettari di pineta distrutti dalle fiamme: impegnati i Vigili del Fuoco per l'intera giornata
tragico epilogo

Incidente stradale sulla SS 106 nel comune di Sellia Marina: deceduto un 22enne

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture, una Fiat Panda e una Fiat 500. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per gli adempimenti di competenza e il personale ANAS per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale
Redazione
Incidente stradale sulla SS 106 nel comune di Sellia Marina: deceduto un 22enne\n
Tragico incidente

Scontro tra due auto sulla 106 a Sellia Marina: morto un giovane, altre due persone ferite

La vittima è il 23enne Giuseppe Grande, conducente di una delle due vetture. Era rimasto incastrato nell’abitacolo, dopo l’intervento dei vigili del fuoco è stato trasportato in gravissime condizioni in ospedale, dove poi è deceduto
Redazione Cronaca
Scontro tra due auto sulla 106 a Sellia Marina:\u00A0morto un giovane, altre due persone ferite\n
pomeriggio di fuoco

Emergenza incendi a Catanzaro e provincia: case minacciate e traffico in tilt a Bivio Nalini. Fiamme e fumo a ridosso dei villaggi turistici a Copanello

VIDEO | Vigili del Fuoco al lavoro senza sosta in tutta la Calabria: oltre 150 interventi nelle ultime ore. Canadair in azione tra Stalettì e Squillace per proteggere le strutture ricettive. Traffico in tilt e case minacciate a Catanzaro Lido
Redazione
Emergenza incendi a Catanzaro e provincia: case minacciate e traffico in tilt a Bivio Nalini. Fiamme e fumo a ridosso dei\u00A0villaggi turistici a Copanello\n
Durante l’anno scolastico

Progetto droga: polizia municipale e associazioni hanno incontrato gli studenti medi di Catanzaro

Proficua la collaborazione del Corpo con alcune realtà fondamentali del contrasto alla piaga 

Redazione
Progetto droga: polizia municipale e associazioni hanno incontrato gli studenti medi di Catanzaro
Cronaca

Catanzaro, auto si ribalta in galleria sulla Statale 106 Var/A: un ferito trasportato in ospedale e traffico rallentato

Il veicolo, con a bordo il solo conducente, ha perso il controllo, finendo contro i new jersey che delimitano la carreggiata e ribaltandosi successivamente sulla sede stradale
Redazione
Catanzaro, auto si ribalta in galleria sulla Statale 106 Var/A: un ferito trasportato in ospedale\u00A0e traffico rallentato\n
1
...
PIÙ LETTI
1
cronaca

Notte di fuoco nel Catanzarese: un vasto incendio è divampato a Squillace Lido. Da chiarire l'origine del rogo

2
momenti di panico

Paura a Lamezia, un incendio preoccupa i residenti a Sant’Eufemia

3
sport e memoria

34 anni dalla strage di via D’Amelio: a Soverato tutti in campo per onorare la memoria di Borsellino e della sua scorta

4
arte

L'autoritratto scultoreo di Luigi Verrino da ammirare nel Chiostro del complesso monumentale San Domenico di Taverna

5
botta e risposta

Grande Albergo delle Fate: il Presidente di Culturasila replica all'avv. Pietro Mancuso