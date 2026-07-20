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24 ORE ALL NEWS

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Società

Ss 106, quattro progetti per unire Catanzaro e Reggio

Per la prima volta dopo decenni di attese, il completamento della Statale 106 tra Catanzaro e Reggio muove un passo decisivo. Quattro alternative progettuali, illustrate anche
con il ministro Salvini che dice: «Ora ci sono risorse vere, basta filosofia».

20 luglio, 2026
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ss 106
ULTIMA ORA
L’iniziativa

Catanzaro, violenza sulle donne con disabilità, nasce "Oltre": formazione e rete per rendere i servizi davvero accessibili

L'assessore regionale al welfare Straface ha evidenziato come il fenomeno della violenza di genere sia in crescita: «Oltre 1.300 le richieste di aiuto registrate dal numero nazionale 1522»
Redazione
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Fiammata africana

Caldo da impazzire, la Calabria verso il picco: fino a 40 gradi a Cosenza e bollino giallo a Reggio

L’ondata di calore si intensifica nelle prossime ore, con temperature particolarmente elevate nelle aree interne. A Catanzaro torna operativo il servizio “Sos caldo” per anziani e persone fragili, mentre in Italia giovedì saranno 15 le città con il bollino rosso
Redazione
Caldo da impazzire, la Calabria verso il picco: fino a 40 gradi a Cosenza e bollino giallo\u00A0a Reggio\n
il riconoscimento

Le Chiavi del Comune di Catanzaro al maestro orafo Gerardo Sacco, «un momento solenne gratitudine aperto alla cittadinanza»

Fiorita: «Un protagonista del nostro tempo, capace di custodire e reinterpretare tradizioni e identità, facendosi ambasciatore della bellezza e della cultura calabrese sulla scena internazionale»
Le Chiavi del Comune di Catanzaro al maestro orafo Gerardo Sacco, «un momento solenne\u00A0gratitudine aperto alla cittadinanza»\n
Dentro e fuori

Rifiuti, 11,2 milioni ai Comuni calabresi: finanziati 64 enti, ma restano escluse città importanti – L’ELENCO

Empori solidali, Centri del Riuso, lotta alla plastica e rifiuti nei fiumi: pubblicate le graduatorie provvisorie da oltre 11 milioni. Tra gli esclusi anche Lamezia Terme, Vibo Valentia, Corigliano Rossano e Locri
Redazione Ambiente
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Panico a Lamezia, incendio nei pressi delle case a Sant'Eufemia

Tanta paura nella tarda mattinata di lunedì 20 luglio nel quartiere di Sant'Eufemia, a Lamezia Terme, per un incendio partito da sterpaglie che è arrivato a lambire le case nei pressi di via Umberto Boccioni, non lontano dall'area dell'aeroporto, rendendo l'aria irrespirabile perché densa di fumo. Scene di panico tra i residenti che hanno contribuito alle operazioni di spegnimento con secchi e pompe. 

20 luglio 2026
Ore 11:23
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20 luglio 2026
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Incendio a Copanello: paura per i villaggi turistici

18 luglio 2026
Ore 18:35
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nuove risorse

Ambito e ambiente: 350mila euro a Catanzaro per contrastare i rifiuti. Colosimo: «Premiata la qualità della nostra progettazione»

Il capoluogo fa il pieno nel bando regionale Fesr: primo posto in graduatoria per la barriera flottante sul Corace e via libera all'Emporio Solidale di via Fares con la Caritas
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prima volta in città

Verso il Pride di Catanzaro, incontro su parole, identità e famiglie: un dialogo tra esperienza, diritti e riconoscimento

L’appuntamento nasce da un’idea della giornalista Terri Boemi ed è organizzato in collaborazione con il movimento cinque stelle
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Ammodernamento SS 106. Pugliese: «nessun sindaco del Catanzarese presente all’avvio del dibattito pubblico»

Il direttore operativo dell’associazione Basta Vittime sulla Strada Statale 106, al termine dell’incontro alla Cittadella Regionale, punta il dito contro «le istituzioni che disertano»
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L’afa ha le ore contate: martedì il primo calo. Oggi Catanzaro ha sfiorato i 40 gradi

Nel capoluogo ed a Soverato pochi decimi alla cifra tonda. Per fine settimana meno 15 gradi. 

Salvatore Lia
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Catanzaro vola alto con gli aquiloni del IV Festival: tanti bambini e famiglie nonostante l’afa

Ancora un successo di partecipanti con specialisti da altre zone d’Italia e persino con delegazioni da Francia e Colombia. La soddisfazione di Fiorita e Belcaro

Nico De Luca
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Nuova promessa

Alta velocità in Calabria, Salvini: «Fondamentale trovare il miliardo per arrivare fino a Praia a Mare»

Il ministro delle Infrastrutture conferma l'impegno a reperire le risorse per prolungare il progetto fino alla Calabria. Occhiuto propone di utilizzare i fondi europei del Dual Use e rilancia il pressing su Bruxelles
Redazione Politica
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“A Farla Amare Comincia Tu – Opera Sila 2026”: il 28 luglio la presentazione ufficiale e anteprima esperienziale al Centro Visite “Garcea” di Villaggio Mancuso

Sarà svelato il programma della sesta edizione e annunciati gli ospiti attesi: una preview immersiva tra natura, divulgazione e incursioni artistiche nel cuore della Sila

Redazione
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monitoraggio del territorio

Estate nel quartiere Lido, la Polizia Locale particolarmente impegnata nelle attività sanzionatorie e di prevenzione

Tra sabato e domenica, gli agenti hanno elevato qualche decina di multe per violazione del codice in materia di sosta, parcheggi riservati, accessi e passaggi pedonali
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Conguagli acqua 2024-2025, il movimento “Catanzaro Punto di Svolta”: «L’inefficienza di chi aveva il compito di eseguire le letture non può ricadere sulle famiglie»

Il sodalizio chiede che, attraverso il confronto con i cittadini interessati, si individuino soluzioni eque, sostenibili e tempestive
Redazione
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Catanzaro ospita il suo primo Pride: appuntamento l’8 agosto sul lungomare. Lunedì incontro informativo

L'evento si propone come un momento di  celebrazione e sensibilizzazione, con l’obiettivo di promuovere una cultura dell’inclusione e del rispetto, coinvolgendo cittadini, associazioni e realtà del territorio
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Calabria tropicale, un’altra giornata rovente: fino a 43°C oggi, poi arriva il crollo termico con piogge e temporali

Ultime ore di caldo estremo sulla regione con temperature eccezionali tra coste e aree interne. Da metà settimana l'anticiclone africano cederà il passo ad aria più fresca e a una perturbazione
Salvatore Lia
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«La Bandiera Blu è un traguardo che ci spinge a investire ancora sulla sicurezza e sull'ambiente»: Falerna rafforza il presidio delle sue spiagge

L’assessore al comune con delega alla Polizia locale Fabio Menniti esprime soddisfazione per l’ottenimento del prestigioso riconoscimento a cui si aggiunge l’assegnazione della Bandiera Verde Eco-Schools per il lavoro svolto dall'Istituto comprensivo
Francesco Graziano
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Un calendario ricco di sapori, musica, giochi e tradizioni : Vallefiorita entra nel vivo di "Valle in Festa 2026"

Dai “Valler Games” ai concerti, passando per feste popolari, cinema all'aperto, arte e appuntamenti dedicati alla comunità. Aggiornato il programma estivo del paesino catanzarese con tutti gli eventi
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Rotary Club Catanzaro, 75 anni di storia e passaggio di consegne: Nicola Trapasso nuovo presidente

All'interno della Sala Concerti di Palazzo De Nobili sono stati ripercorsi i principali traguardi raggiunti dal club e il contributo offerto nel tempo alla crescita sociale, culturale e civile della città, alla presenza dei soci
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La sentenza che ha portato alla condanna del gioielliere ha diviso il Paese. C’è chi la considera giusta e chi profondamente ingiusta; chi la ritiene rigorosamente conforme al diritto e chi vi legge un’impostazione politica o ideologica
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Dopo i roghi che hanno colpito il Catanzarese, dal litorale di Copanello al bivio Nalini, l’associazione punta il dito contro enti locali e Anas, denuncia carenze nella manutenzione del territorio e annuncia un esposto a Procura e Corte dei Conti
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