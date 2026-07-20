Aquiloni in festival rallegrano i bimbi di Catanzaro

L’ondata di calore si intensifica nelle prossime ore, con temperature particolarmente elevate nelle aree interne. A Catanzaro torna operativo il servizio “Sos caldo” per anziani e persone fragili, mentre in Italia giovedì saranno 15 le città con il bollino rosso
Empori solidali, Centri del Riuso, lotta alla plastica e rifiuti nei fiumi: pubblicate le graduatorie provvisorie da oltre 11 milioni. Tra gli esclusi anche Lamezia Terme, Vibo Valentia, Corigliano Rossano e Locri
Tanta paura nella tarda mattinata di lunedì 20 luglio nel quartiere di Sant'Eufemia, a Lamezia Terme, per un incendio partito da sterpaglie che è arrivato a lambire le case nei pressi di via Umberto Boccioni, non lontano dall'area dell'aeroporto, rendendo l'aria irrespirabile perché densa di fumo. Scene di panico tra i residenti che hanno contribuito alle operazioni di spegnimento con secchi e pompe.
Tanta paura nella tarda mattinata di lunedì 20 luglio nel quartiere di Sant'Eufemia, a Lamezia Terme, per un incendio partito da sterpaglie che è arrivato a lambire le case nei pressi di via Umberto Boccioni, non lontano dall'area dell'aeroporto, rendendo l'aria irrespirabile perché densa di fumo. Scene di panico tra i residenti che hanno contribuito alle operazioni di spegnimento con secchi e pompe.
Tanta paura nella tarda mattinata di lunedì 20 luglio nel quartiere di Sant'Eufemia, a Lamezia Terme, per un incendio partito da sterpaglie che è arrivato a lambire le case nei pressi di via Umberto Boccioni, non lontano dall'area dell'aeroporto, rendendo l'aria irrespirabile perché densa di fumo. Scene di panico tra i residenti che hanno contribuito alle operazioni di spegnimento con secchi e pompe.
Il ministro delle Infrastrutture conferma l'impegno a reperire le risorse per prolungare il progetto fino alla Calabria. Occhiuto propone di utilizzare i fondi europei del Dual Use e rilancia il pressing su Bruxelles
L'evento si propone come un momento di celebrazione e sensibilizzazione, con l’obiettivo di promuovere una cultura dell’inclusione e del rispetto, coinvolgendo cittadini, associazioni e realtà del territorio
L’assessore al comune con delega alla Polizia locale Fabio Menniti esprime soddisfazione per l’ottenimento del prestigioso riconoscimento a cui si aggiunge l’assegnazione della Bandiera Verde Eco-Schools per il lavoro svolto dall'Istituto comprensivo
All'interno della Sala Concerti di Palazzo De Nobili sono stati ripercorsi i principali traguardi raggiunti dal club e il contributo offerto nel tempo alla crescita sociale, culturale e civile della città, alla presenza dei soci
La sentenza che ha portato alla condanna del gioielliere ha diviso il Paese. C’è chi la considera giusta e chi profondamente ingiusta; chi la ritiene rigorosamente conforme al diritto e chi vi legge un’impostazione politica o ideologica
Dopo i roghi che hanno colpito il Catanzarese, dal litorale di Copanello al bivio Nalini, l’associazione punta il dito contro enti locali e Anas, denuncia carenze nella manutenzione del territorio e annuncia un esposto a Procura e Corte dei Conti
In una nota, oltre a ricostruire l'iter della vicenda, i due amministratori mettono a confronto la situazione della Magna Graecia con quella degli altri atenei calabresi e rivolgono precise richieste al Rettore e al sindaco Nicola Fiorita
L’Istmo di Catanzaro (o Marcellinara?) rinforza i marcatori identitari della Calabria che nel 2025 hanno attirato oltre ventimila cicloturisti. A Palazzo Sanseverino sono intervenuti gli assessori regionali Montuoro e Calabrese col direttore dei Parchi Greco, accolti dal sindaco Scerbo