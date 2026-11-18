Inchiesta Airone, agli arresti il sindaco di Belcastro
Operazione della Dda all’alba nel Catanzarese, colpito il clan Pane operante Nella presila sotto l’egemonia del locale di Mesoraca. Ai domiciliari il sindaco di Belcastro Antonio Torchia accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, avrebbe agevolato l'articolazione di 'ndrangheta.
L’avvio della stagione estiva ha reso ancora più serrata l’attività preventiva esercitata dall’arma: pattugliamenti mirati per individuare tempestivamente piccoli focolai e il monitoraggio del territorio con l’utilizzo di tecniche avanzate
I pm contestano la decisione del gip: «Riconosciuta l’ingerenza del politico, ma esclusa la responsabilità penale». Al Tdl la ricostruzione del presunto sistema di spartizione degli appalti della Provincia di Crotone
Per oltre vent’anni la cosca Pane avrebbe gestito da padrona 50 ettari dell’ente provinciale Crisea nel territorio di Mesoraca. E attraverso un’azienda intestata a un familiare avrebbe incassato i contributi agricoli: il sistema ricostruito dalla Dda di Catanzaro
In seguito alla sentenza d’appello che conferma la condanna a 16 anni per l’ex fidanzata del calciatore del Cosenza, l’avvocato aveva espresso rammarico, con toni polemici, sull’indipendenza dei magistrati
Il primo cittadino, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, corruzione e falso, è comparso davanti al giudice alla presenza del pubblico ministero. I legali Iannone e Ioppoli riferiscono che ha fornito spiegazioni su tutte le contestazioni
Dal 22 al 29 gennaio, i presidi di Botricello e Cropani hanno visto nelle prime file il boss Luigi Pane. Nelle carte della Dda la presenza dei presunti membri del clan nei presidi agricoli e l’attivismo del sindaco Antonio Torchia
Dalla ricostruzione delle gerarchie tra la costa jonica e la Presila ai vertici con la "montagna" di Mesoraca: l'inchiesta della Dda di Catanzaro svela l’organigramma mafioso. Dai verbali dei pentiti riferimenti ai delitti Lia e Bubbo
Per la Dda di Catanzaro il sostegno del clan è stato determinante per il sindaco Antonio Torchia, vincitore nel 2020 con un margine di appena 89 voti. Fari su due consiglieri "di famiglia" piazzati nei posti chiave e la decisione di blindare il primo cittadino: ecco il presunto patto criminale tra mafia e politica
VIDEO | È stata recuperata dopo diversi giorni la femmina di cervo italico che si era avventurata sulla Statale 106. Proviene dalla popolazione immessa in Calabria nell’ambito del progetto di conservazione portato avanti da Ispra e Parco delle Serre
Una sentenza del Tribunale civile di Catanzaro chiude il contenzioso sull’appalto del 2015. Revocato il decreto ingiuntivo e contratto risolto per grave inadempimento: la ditta dovrà restituire quasi 285mila euro. La decisione sblocca la strada per l'abbattimento dell'edificio e la rigenerazione urbana dell'area
Dopo la condanna a 16 anni confermata in appello a Catanzaro, i legali dell’imputata contestano la decisione e preparano il prossimo step giudiziario. L’avvocato Intrieri: «Fuori dalla Calabria giudici indipendenti e non condizionati dall’ambiente. Questa sentenza è triste e fa a pugni con il buon senso»
La sezione d'appello di Roma ribalta la pronuncia del 2022. Per i giudici, le azioni di recupero dei crediti della struttura sanitaria erano fondate su una precedente decisione favorevole, mentre non è stato dimostrato che comportamenti diversi dei funzionari avrebbero evitato i pagamenti
Una denuncia de La Tazzina della Legalità dopo le segnalazioni di pericolo durante una gara regionale di Ginnastica Artistica: persone ammassate, nessun posto a sedere e condizioni strutturali indecorose.