L’ondata di calore si intensifica nelle prossime ore, con temperature particolarmente elevate nelle aree interne. A Catanzaro torna operativo il servizio “Sos caldo” per anziani e persone fragili, mentre in Italia giovedì saranno 15 le città con il bollino rosso
La città ha partecipato all'iniziativa nazionale sulla legalità svoltasi in contemporanea in dodici piazze italiane. All'incontro con gli studenti presenti anche il Sottosegretario all'Interno Wanda Ferro e le diverse specialità della Polizia
Presentato in Cittadella regionale 4helixAquaCultureNet, progetto internazionale che prevede anche la sperimentazione di sensori applicati ai pesci, simili a fitness tracker, in grado di monitorare ossigenazione, movimento e condizioni di salute degli animali
Il vicepresidente e assessore Mancuso: «Passiamo dalla programmazione alla fase concreta di coinvolgimento delle amministrazioni locali. Vogliamo valorizzare l’enorme patrimonio costiero della Calabria»
L’avviso costituisce esclusivamente una ricognizione conoscitiva, aperta e non vincolante, delle esperienze associative e delle proposte di servizi culturali che possano dare risposta ai bisogni dei quartieri
Dalla nostra regione anche Alberto Pirri (Dipignano – Cs), Giuseppe Longo (Marinella – Cs), Leonardo Barberio e Pietro Fragale (San Giovanni in Fiore – Cs), e Roberto Davanzo ed Emanuele Lupis (Montepaone – Cz)
Si chiama “Parliamone Insieme” il servizio rivolto alla cittadinanza, con particolare attenzione ai giovani. Accesso libero ogni mercoledì, dalle 8 alle 14, senza prenotazione e senza impegnativa medica
I dati della 28esima indagine di ItaliaOggi e Università La Sapienza. Il capoluogo si piazza dietro Ancona e Siena per attività ospedaliera e capacità attrattiva. Bene Vibo Valentia che scala oltre dieci posizioni, mentre Crotone resta al penultimo posto generale e ultima per reddito
La trentesima edizione mobilita volontari, studenti e istituti penitenziari, ma il raccolto scende di 13.600 chili. Per il Banco Alimentare pesano le difficoltà economiche e la perdita di potere d’acquisto delle famiglie: «Ma in una terra che conosce bene le difficoltà, ogni gesto di solidarietà ha un valore ancora più grande».
L’arcivescovo ha ricordato che il ministero non si esaurisce nell’organizzazione delle attività pastorali, nella gestione delle strutture o nella risposta alle molteplici esigenze delle comunità ma nel confronto quotidiano con la logica di Dio
In collaborazione con la Camera Penale Cantafora il nostro Network ammesso all’interno del “Paternostro”. La testimonianza di un agente della Penitenziaria ed i valori indispensabili per il reinserimento sociale
L'ex ministro e manager originario di Fossato Serralta nel Catanzarese, avverte: gli attacchi hacker corrono più velocemente delle difese. Servono investimenti, coordinamento e soprattutto giovani competenze
Ogni anno il medico ed ex sindaco di Sellia e Simeri Crichi lascia ambulatorio e impegni per tornare in Africa. Ci racconterà il suo viaggio in uno dei Paesi più poveri e giovani al mondo. Si comincia paradossalmente da Mamì, una nonnina di 105 anni
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria ha respinto il ricorso presentato da Si.Eco S.p.A. contro l’aggiudicazione del nuovo appalto per il servizio di raccolta dei rifiuti e igiene urbana del Comune di Catanzaro
La chef e direttore generale del Riva Restaurant & Lounge Bar di Falerna premiata dalla prestigiosa Chaîne des Rôtisseurs a Verona. Un prestigioso riconoscimento che valorizza la sua visione della cucina, tra creatività, ricerca e identità territoriale