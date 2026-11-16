La Regione Calabria e Unioncamere hanno siglato un protocollo d'intesa per rafforzare l'export. In campo azioni per raggiungere nuovi mercati, si guarda con interesse agli Stati Uniti e al Canada. Si prevede l'organizzazione di giornate di incoming per accogliere buyers in loco.
Presidio dei lavoratori davanti alla sede di Feroleto Antico contro i tagli annunciati dal gruppo. FIOM e FIM chiedono l'intervento del MIMIT: «Serve un piano industriale serio, non si scarichi tutto sugli operai».
L’analisi della Cgia su dati Istat misura l’impatto delle tensioni internazionali sui bilanci familiari: benzina e diesel rincarano del 15,6%, l’energia del 13,6%. Cosenza e Catanzaro in testa agli aumenti nei capoluoghi
La Cgil Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo esprime pieno sostegno allo sciopero proclamato da Fiom Cgil e Fim Cisl per lunedì 16 novembre e invita lavoratori, istituzioni e comunità a partecipare al presidio davanti alla sede Sirti di Feroleto Antico
Lo comunicano in una nota i segretari regionali della Fim Cisl Pino Grandinetti e della Fiom Cgil Umberto Calabrone A seguito dell’annuncio da parte della Direzione dell’azienda di voler avviare una procedura di licenziamento collettivo
Più occupati, meno disoccupazione. Ma dietro i numeri positivi si nascondono il crollo delle assunzioni a tempo indeterminato e una quota di cittadini che dipende dai sussidi pubblici molto superiore alla media nazionale. Bene turismo e servizi, rallenta Gioia Tauro
Il presidente dell’associazione costruttori commenta i dati del report di Bakitalia: «Non possiamo permetterci che la conclusione della stagione del Pnrr coincida con una nuova fase di incertezza per le imprese»
Secondo le stime di Bankitalia il quadro macroeconomico resta esposto a rilevanti fattori di incertezza, soprattutto a causa dell’aumento dei costi energetici e delle possibili ricadute su attività produttive e consumi
A darne notizia la segretaria Luciana Giordano: «Un traguardo atteso da quasi tre decenni. Ora avanti con la trasformazione dei rapporti di lavoro da 30 a 36 ore e con l'incremento del Fondo delle risorse decentrate»
Da marzo 2027 Lamezia Terme sarà collegata a Kassel, scalo che nei primi nove mesi dell'anno ha registrato appena 10.099 passeggeri. Insieme alla Calabria, la compagnia irlandese punta anche su Palma di Maiorca
Il progetto, sostenuto dall’assessorato all’Ambiente del Comune, punta a un salone a «impatto zero». Il 17 novembre un talk con i primi dati e l’avvio dell’Emporio Solidale curato dall’associazione Dedalo.
La ricercatrice dell’Università Magna Græcia di Catanzaro analizza le nuove norme europee, gli squilibri della filiera agroalimentare e il diritto al cibo: «Non può esistere un’agricoltura realmente sostenibile se chi coltiva non vive dignitosamente del proprio lavoro»
Il riconoscimento di Cia-Agricoltori Italiani nella categoria Agri Young valorizza il progetto fondato da Stefano Caccavari, basato sulla filiera corta, sulla coltivazione biologica dei grani antichi e sul recupero delle tradizioni agricole
La regione ha generato un valore aggiunto totale pari a 36.644,8 milioni di euro, mettendo a segno un incremento percentuale del +2,25%. Spinta manifatturiera a Vibo e Catanzaro, primato agricolo per Crotone
Chi rientra per le feste deve fare i conti con i picchi del 22 e 23 dicembre e del 5 e 6 gennaio. Ma spostando la partenza o il ritorno si possono trovare tariffe decisamente più accessibili, anche con le compagnie low cost
Primi giorni di operatività per i collegamenti verso Fiumicino, Malpensa e Torino. Fino a 12 voli settimanali per Milano, 11 per Roma e 5 per il Piemonte. Biglietti a partire da 19,99 euro, la compagnia aeroportuale: «Più concorrenza e tariffe competitive»