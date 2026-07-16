Premio letterario Caccuri verso la XV edizione

Manca sempre meno alla 15esima edizione del Premio Letterario Caccuri, in programma dal 27 luglio al 10 agosto, nella comunità dell'alto Crotonese. A contendersi la prestigiosa Torre d’Argento, realizzata dal maestro orafo Michele Affidato, saranno Tommaso Cerno, Pietro Grasso, Cecilia Sala e Luca Sommi.
L’archeologo ripercorre la nascita dell’esposizione fotografica “Geografie Possibili – Suoni nel silenzio”. In mostra a Catanzaro un paesaggio che uno dei curatori riconosce come proprio: la Monasterace scavata per quasi vent’anni ritorna oggi negli scatti in bianco e nero di Piccari
Dall’1 al 4 agosto 2026 torna l’appuntamento con la kermesse culturale che esalta il lamento per celebrare l’aggregazione comunitaria e la compassione umana. Tra gli ospiti Marco Cappato, Filippo Ceccarelli, Vito Teti, Yoko Yamada, Daniele Gattano, Giovanna De Sensi e ALOT
Sabato sera la suggestiva cornice di Villa Collina ospiterà un evento straordinario tra arte, sapori interculturali e musica etno-folk, celebrando l'unione tra la comunità locale e i residenti stranieri
Passaggio della Campana per l'avvio del nuovo anno sociale. Bilancio di un mandato da 57 service e oltre 9.300 persone raggiunte. Il neo presidente rilancia l'impegno del club sui temi della solidarietà, legalità, prevenzione, cultura e sostegno ai più fragili
Tra le novità di questa edizione l’istituzione del Premio Muricello Poesia. Verrà inoltre illustrato “Il manoscritto dei poeti” che raccoglierà componimenti manoscritti dei principali poeti calabresi contemporanei e sarà custodito nella Biblioteca Nuccio Ordine
L'evento promuove il progetto di collegamento ciclo-pedonale tra i parchi marini regionali della Costa degli Dei e della Baia di Soverato. Montuoro e Calabrese: «Proteggere i luoghi significa renderli più accessibili e attrattivi»
L'evento, ospitato dal 22 al 26 giugno al Falkensteiner Garden Resort, è stato organizzato dal Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica dell'Università della Calabria in collaborazione con la Society for Industrial and Applied Mathematics (Siam, Usa)
VIDEO | Un festival che ribalta i luoghi comuni e dimostra che la cultura può essere coinvolgente, partecipata e innovativa. Fino a novembre un cartellone di eventi tra arte, laboratori, sostenibilità e formazione
VIDEO | L'associazione Spazio Scenico è pronta a portare in scena il 3 e 4 agosto la tragedia greca ispirata all'opera di Euripide. Un progetto ambizioso che vuole anche offrire un'occasione di riflessione sui conflitti in atto
L'Università della Calabria, insieme all'Accademia di Belle Arti di Catanzaro e all'Università Uludağ di Bursa, partecipa a una nuova campagna di ricerca nell'antica Nicea per approfondire la conoscenza della basilica sommersa e della vasta area cimiteriale