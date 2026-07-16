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Cultura

Premio letterario Caccuri verso la XV edizione

Manca sempre meno alla 15esima edizione del Premio Letterario Caccuri, in programma dal 27 luglio al 10 agosto, nella comunità dell'alto Crotonese. A contendersi la prestigiosa Torre d’Argento, realizzata dal maestro orafo Michele Affidato, saranno Tommaso Cerno, Pietro Grasso, Cecilia Sala e Luca Sommi.

16 luglio, 2026
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caccuri · premio caccuri
ULTIMA ORA
Cultura

Borgia si accende con il Summer Vibes 2026: musica, teatro, cabaret, danza e grandi ospiti: «Virtuosa sinergia con il Mic»

In programma anche la lirica, la Vedova Allegra. Il capolavoro assoluto di Franz Lehár in scena sabato 18 luglio alle ore 21:30 al Parco Archeologico Nazionale di Scolacium
Redazione
Borgia si accende con il Summer Vibes 2026: musica, teatro, cabaret, danza e grandi ospiti:\u00A0«Virtuosa sinergia con il Mic»\n
L’attesa

Catanzaro Pride 2026, svelato il programma: «Un atto culturale e politico che rivendica spazio, visibilità e diritti»

Oltre venti gli appuntamenti in programma su tutto il territorio. L'unico Pride calabrese inserito ufficialmente nell'Onda Pride. Gli organizzatori: «Ci aspettiamo una grande partecipazione»
Redazione
Catanzaro Pride 2026, svelato il programma:\u00A0«Un atto culturale e politico che rivendica spazio, visibilità e diritti»\n
Star in città

Lamezia Film Fest, i protagonisti della serie di Rai 1 Roberta Valente con Erasmo Genzini, Flavia Gatti, Adriano Pantaleo

Domani a partire dalle ore 20, in piazza San Domenico, il pubblico avrà l'opportunità di incontrare gli attori. Un'occasione speciale per dialogare con gli interpreti della fiction
Redazione
Lamezia Film Fest,\u00A0i protagonisti della serie di Rai 1 Roberta Valente con Erasmo Genzini, Flavia Gatti, Adriano Pantaleo\n
Le star

Lamezia Terme Film Festival, il regista Neri Parenti riceverà il Premio Paolo Villaggio

In serata è attesa anche Valentina Bivona, la Marta della storica fiction tv I Cesaroni. L'incontro offrirà al pubblico l'occasione di conoscere da vicino le due attrici
Redazione
Lamezia Terme Film Festival,\u00A0il regista Neri Parenti riceverà il Premio Paolo Villaggio\n

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Tribunale Catanzaro, Giuseppe Spadaro nuovo presidente

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Cultura

Premio letterario Caccuri verso la XV edizione

16 luglio 2026
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Soverato, ad “Armonie D'Arte” protagonista il Teatro Classico Greco con i primi due appuntamenti della sezione 

In scena Peppino Mazzotta e Barbara De Rossi, che restituiscono ai grandi miti greci tutta la loro sorprendente attualità
Redazione
\n\nSoverato, ad “Armonie D'Arte” protagonista il Teatro Classico Greco con i primi due appuntamenti della sezione\u00A0\n
arte e cultura

La terra che ricorda: Francesco Cuteri racconta il paesaggio di Virgilio Piccari in mostra al San Giovanni

L’archeologo ripercorre la nascita dell’esposizione fotografica “Geografie Possibili – Suoni nel silenzio”. In mostra a Catanzaro un paesaggio che uno dei curatori riconosce come proprio: la Monasterace scavata per quasi vent’anni ritorna oggi negli scatti in bianco e nero di Piccari
redazione
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nuova edizione

Festival del Lamento 2026: “al peggio non c’è mai fine” sarà il tema della rassegna in programma a Soveria Mannelli

Dall’1 al 4 agosto 2026 torna l’appuntamento con la kermesse culturale che esalta il lamento per celebrare l’aggregazione comunitaria e la compassione umana. Tra gli ospiti Marco Cappato, Filippo Ceccarelli, Vito Teti, Yoko Yamada, Daniele Gattano, Giovanna De Sensi e ALOT
redazione
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uniti dalla bellezza

“L’Arte che unisce le Culture”: a Badolato un ponte di fratellanza e bellezza firmato FAI

Sabato sera la suggestiva cornice di Villa Collina ospiterà un evento straordinario tra arte, sapori interculturali e musica etno-folk, celebrando l'unione tra la comunità locale e i residenti stranieri
redazione
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bellezza condivisa

Si chiudono tra applausi ed emozioni le serate catanzaresi di “Schermi”: piazze piene e grande partecipazione

La rassegna cinematografica itinerante, organizzata dall’associazione Divina Mania con la direzione artistica di Mauro Lamanna e di Gianmarco Saurino, ha attraversato i quartieri della città capoluogo
redazione
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La kermesse

Lamezia International Film Fest, domani si alza il sipario: in città il premio oscar Lelouch e il regista Frears

Tantissimi i protagonisti che prenderanno parte alla 13esima edizione dell’evento. Tra gli altri previsti anche attori e registi del piccolo schermo. Spazio anche alla partnership con Trame
Redazione
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Cultura

Soverato ha il suo Teatro del Borgo: cultura e comunità nel nuovo spazio del centro storico

La cerimonia ha visto la partecipazione di istituzioni e cittadini per l’apertura del nuovo spazio culturale intitolato alla docente Lina Sanginiti
Francesco Mazzoleni
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Lions Club Catanzaro Host, Pietro Siragusa raccoglie il testimone di Vincenzo Gallo: «Servire è la nostra direzione»

Passaggio della Campana per l'avvio del nuovo anno sociale. Bilancio di un mandato da 57 service e oltre 9.300 persone raggiunte. Il neo presidente rilancia l'impegno del club sui temi della solidarietà, legalità, prevenzione, cultura e sostegno ai più fragili
redazione
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identità e territorio

Il Gal Serre Calabresi ripropone il Festival dell’agricoltura di prossimità, appuntamento ad agosto a Chiaravalle Centrale

Appuntamento venerdì 7 e sabato 8 agosto con “Calabria a Km 0”. Obiettivo promuovere il consumo consapevole, sostenere l’economia locale e rinsaldare il legame tra produttori e comunità.
redazione
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sport e memoria

Tutto pronto a Soverato per il Torneo triangolare di calcio a 5 per la legalità organizzato da Ens Calabria 

Il “memoriale Paolo Borsellino e degli agenti della scorta” in occasione del 34° anniversario della strage di via D’Amelio
redazione
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L’appuntamento

Premio Muricello, ecco le cinque opere in gara per la finale del 25 luglio a San Mango D’Aquino

Tra le novità di questa edizione l’istituzione del Premio Muricello Poesia. Verrà inoltre illustrato “Il manoscritto dei poeti” che raccoglierà componimenti manoscritti dei principali poeti calabresi contemporanei e sarà custodito nella Biblioteca Nuccio Ordine
Redazione Cultura
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Eventi

Dallo Ionio al Tirreno passando per l'Istmo: a Marcellinara la festa dei parchi e del cicloturismo

L'evento promuove il progetto di collegamento ciclo-pedonale tra i parchi marini regionali della Costa degli Dei e della Baia di Soverato. Montuoro e Calabrese: «Proteggere i luoghi significa renderli più accessibili e attrattivi»
Redazione
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Studiosi a confronto

Calcolo numerico, l’Unical al centro della ricerca scientifica internazionale: a Curinga studiosi da 44 Paesi per Numta 2026

L'evento, ospitato dal 22 al 26 giugno al Falkensteiner Garden Resort, è stato organizzato dal Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica dell'Università della Calabria in collaborazione con la Society for Industrial and Applied Mathematics (Siam, Usa)
Francesca Lagatta
Calcolo numerico, l’Unical\u00A0al centro della ricerca scientifica internazionale: a Curinga studiosi da 44 Paesi per Numta 2026\n
la conferenza stampa

La cultura è cool: con “Alberincanti” oltre 40 appuntamenti tra Catanzaro, Tiriolo e Sersale per riscoprire alberi, boschi e territorio

VIDEO | Un festival che ribalta i luoghi comuni e dimostra che la cultura può essere coinvolgente, partecipata e innovativa.  Fino a novembre un cartellone di eventi tra arte, laboratori, sostenibilità e formazione
Bruno Mirante
La cultura è cool: con “Alberincanti” oltre 40 appuntamenti tra Catanzaro, Tiriolo e Sersale per riscoprire alberi, boschi e territorio\n
il grande evento

Soverato come Siracusa: tutto pronto per “Le Troiane. Le voci delle vinte”

VIDEO | L'associazione Spazio Scenico è pronta a portare in scena il 3 e 4 agosto la tragedia greca ispirata all'opera di Euripide. Un progetto ambizioso che vuole anche offrire un'occasione di riflessione sui conflitti in atto  
Rossella Galati
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l’evento

Torna anche a Badolato Borgo la “Notte Romantica dei Borghi più Belli d’Italia”, appuntamento sabato 11 luglio 

Il fitto programma prenderà il via dalle ore 17.00 in poi con l’apertura straordinaria delle Chiese per proseguire poi con spettacoli diffusi, laboratori, arte e cultura
redazione
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esperienza sensoriale

Spettacolo giallo: a San Floro si riaccende la magia dei girasoli

VIDEO | All’azienda agricola Mulinum un’esperienza sensoriale unica per grandi e piccoli, che attira famiglie anche da fuori regione 
Rossella Galati
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il ritorno alle origini

“Un gelato a Zagarise”: il campione del mondo di gelateria Morrone apre un’attività nel suo paese d’origine

Il progetto è stato accolto con grande attenzione dal sindaco Domenico Gallelli fiero dei risultati raggiunti dal professionista che nell’ultimo ventennio ha reso grande il gelato artigianale italiano
redazione
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università e formazione

Università Magna Graecia: al via le immatricolazioni per l’anno accademico 2026/2027 ai corsi senza prova preselettiva

Da domani sarà possibile iscriversi ai Corsi di Laurea Scienze delle Investigazioni, Organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e private, Economia aziendale e Sociologia e Servizio Sociale
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Nel cuore della Bitinia

L'Unical scava nell'antica Nicea: al via la missione archeologica internazionale nella città del primo Concilio

L'Università della Calabria, insieme all'Accademia di Belle Arti di Catanzaro e all'Università Uludağ di Bursa, partecipa a una nuova campagna di ricerca nell'antica Nicea per approfondire la conoscenza della basilica sommersa e della vasta area cimiteriale
Redazione cultura
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