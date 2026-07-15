Umg: sicurezza Cardiochirurgia, dubbi su classifiche

Oggi alle 8:30 in punto i presidenti di commissione apriranno i plichi telematici inviati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e da quel momento scatterà ufficialmente la prima prova dedicata all’italiano
Mentre stanno per concludersi le attività di Performing tra Sofia, Tolosa e Città del Messico, l’Aba del capoluogo di regione ha ottenuto il finanziamento per il progetto “Culture Med Hub”, in collaborazione con le Università di Tirana e Salamanca
Si chiama “Network 4CalAgriRi-genera”, il progetto finanziato dal Ministero dell’Ambiente per trasformare il comparto agroalimentare calabrese in un modello di sviluppo sostenibile e replicabile. Al centro dell’iniziativa la creazione della piattaforma digitale CALAgriFood e il metodo innovativo “SSS NutriAMOci”
La piattaforma consente ai professionisti sanitari di trasformare l’attività clinica quotidiana in opportunità di aggiornamento certificato. A supporto degli utenti, il sistema bibliotecario dell’Ateneo catanzarese ha attivato anche un servizio dedicato
L’incontro, nato dalla sinergia tra l'Università Magna Graecia, l'Avis provinciale e il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell'ateneo catanzarese, ha offerto un’importante lezione di vita e di sport ai tanti giovani presenti