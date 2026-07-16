Primo caso di West Nile, riuniti i sindaci

Dopo il caso di West Nile accertato in provincia di Catanzaro, il sindaco ha convocato tutti i comuni di ambito per adottare adeguate contromisure in materia di prevenzione. Per l'Asp di Catanzaro il livello di rischio resta basso. Intanto sta meglio la donna colpita dall'infezione.
Il Comitato San Bruno insieme ad altri sodalizi civici ha presentato il testo dopo la raccolta firme. L'obiettivo è tutelare i presidi delle aree interne e montane e garantire il diritto alla salute delle comunità: «È la voce dei territori»
L’iniziativa è promossa dall’Associazione Tribunale per la Difesa dei Diritti del Minore, nata con l’obiettivo di riconoscere e valorizzare il ruolo di chi ogni giorno accompagna bambini e famiglie nei momenti più delicati del percorso di cura
“La storia del professore, che ha scelto di riportare nella sua terra il patrimonio di conoscenze acquisito, rappresenta un esempio di come le eccellenze possono generare valore anche nel nostro territorio”
Mercoledì 15 luglio una giornata di studio e divulgazione organizzata dall'A.O.U. "Renato Dulbecco". Sotto la direzione del prof. Pasquale Mastroroberto, i massimi esperti del settore faranno il punto sulle ultime innovazioni salvavita
L’iniziativa si è svolta davanti al presidio ospedaliero Pugliese per coinvolgere anche operatori sanitari. Due le proposte di legge che mirano anche ad introdurre maggiori tutele per tutti i lavoratori
Punteggio più basso d’Italia per la regione. È quanto emerge dai dati del Nuovo sistema di garanzia del Ministero della Salute, riferiti al 2024 e basati sul monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza
Il delegato sindacale dell’Asp di Catanzaro interviene sui temi affrontati nel corso dell’ultima Conferenza dei sindaci vibonesi: «Il servizio è allo stremo, servono interventi veri prima del clou dell’estate»
Il segretario Antonino D’Aloi ritiene doveroso riconoscere pubblicamente l’impegno dei lavoratori del comparto che continuano a svolgere il proprio servizio pur in presenza di criticità organizzative che richiedono interventi urgenti e non più rinviabili
L’ente di governance ha siglato il documento con gli enti del servizio sanitario. Disciplinate le modalità d’uso delle risorse strutturali e strumentali. I fondi saranno assegnati alle aziende sulla base di una rendicontazione semestrale
Il sodalizio presieduto da Sergio Gaglianese chiarisce: «le segnalazioni che riceviamo vengono valutate con scrupolo prima di essere portate all'attenzione dell'opinione pubblica. Il nostro unico interesse è contribuire al miglioramento del servizio sanitario regionale»
Una iniziativa volta a rafforzare l’assistenza sanitaria nelle aree interne Interessa quattordici Comuni con Carlopoli capofila. Coinvolge Bianchi, Carlopoli, Carpanzano, Cicala, Colosimi, Conflenti, Decollatura, Motta Santa Lucia, Panettieri, Parenti, Pedivigliano e Scigliano