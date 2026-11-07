Assistenti sociali, dopo la svolta serve programmazione

Il riconoscimento di Cia-Agricoltori Italiani nella categoria Agri Young valorizza il progetto fondato da Stefano Caccavari, basato sulla filiera corta, sulla coltivazione biologica dei grani antichi e sul recupero delle tradizioni agricole
La regione ha generato un valore aggiunto totale pari a 36.644,8 milioni di euro, mettendo a segno un incremento percentuale del +2,25%. Spinta manifatturiera a Vibo e Catanzaro, primato agricolo per Crotone
Chi rientra per le feste deve fare i conti con i picchi del 22 e 23 dicembre e del 5 e 6 gennaio. Ma spostando la partenza o il ritorno si possono trovare tariffe decisamente più accessibili, anche con le compagnie low cost
Primi giorni di operatività per i collegamenti verso Fiumicino, Malpensa e Torino. Fino a 12 voli settimanali per Milano, 11 per Roma e 5 per il Piemonte. Biglietti a partire da 19,99 euro, la compagnia aeroportuale: «Più concorrenza e tariffe competitive»
Il sindacato analizza i numeri della Legge di bilancio: «Togliere risorse vuol dire accettare che il Sud continui a svuotarsi». Il nuovo taglio porterebbe via alle circa 206 posti di insegnante e 86 di personale amministrativo
Le sigle Cgil, Cisl e Uil di categoria chiedono alla Regione una strategia organica per valorizzare la risorsa legno, rilanciare il lavoro forestale e sostenere l'industria. «Servono investimenti, programmazione e nuove professionalità»
Il neo eletto segretario generale presenta le priorità per Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia: infrastrutture, politiche industriali, sanità pubblica, contrasto alla precarietà e tutela dell'occupazione. «Trasformare il disagio in partecipazione e le vertenze in risultati concreti»
Il consigliere regionale e capogruppo del Pd denuncia la situazione di oltre 800 dipendenti provenienti dal Crotonese e dal Catanzarese, chiedendo garanzie: «Il Governo deve battere ogni strada possibile». Il 17 novembre atteso il tavolo tecnico a Roma
Tra luglio e settembre 2026 la regione registra 1.601 nuove iscrizioni e 1.229 cessazioni. Il saldo è positivo anche per gli artigiani, con 43 attività in più e una crescita superiore alla media nazionale. Catanzaro è la provincia meno dinamica
Al T Hotel di Feroleto Antico il passaggio di testimone con Enzo Scalese, entrato nella segreteria regionale. Lavoro, diritti, vertenze territoriali e crescita dell’organizzazione al centro dell’intervento del nuovo segretario
Sin dall’inizio il Governo ha parlato di rischi di un contagio da parte della delinquenza più o meno organizzata. Il Procuratore di Napoli, invece, dice di aver visto gente pulita protestare per ragioni condivisibili. Ma la protesta sociale non si può trasformare sempre in questione di ordine pubblico
Il presidente del Comalca Giovanni Ferrarelli descrive le conseguenze della protesta degli autotrasportatori sulla distribuzione dei prodotti: «Stiamo lavorando soprattutto con i piccoli produttori locali»
Presidi confermati dopo il mancato accordo con il Governo: Fedralog chiede tariffe minime, 40 centesimi al litro sul gasolio, esenzioni fiscali e un tavolo permanente. Intanto aumentano i disagi tra scaffali vuoti, aziende ferme e servizi a rischio