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24 ORE ALL NEWS

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Economia e Lavoro

Assistenti sociali, dopo la svolta serve programmazione

Dopo anni di sotto numero per gli assistenti sociali calabresi ora ci sono concrete speranze.

7 novembre, 2026
ULTIMA ORA
La riunione

Catanzaro, via libera al bilancio della Camera di Commercio: «Confermata la solidità della gestione economica»

Disco verde dal Consiglio, già votato positivamente dalla giunta. Definiti anche gli indirizzi operativi per il triennio 2026/2028
Redazione
Catanzaro, via libera al bilancio della Camera di Commercio:\u00A0«Confermata la solidità della gestione economica»\n
La protesta

Tirocinanti ministeriali in scadenza, sit-in a Catanzaro: «Andremo con le tende davanti all’Usr»

A partire dall’1 agosto scadono i contratti. Il sindacato Usb ha chiesto un incontro in Prefettura per trasmettere un segnale a Roma, al ministero competente 
Luana Costa
Tirocinanti ministeriali in scadenza, sit-in a Catanzaro:\u00A0«Andremo con le tende davanti all’Usr»\n
saluto di benvenuto

Fiorita accoglie a Palazzo De Nobili le nuove figure professionali assunte nell'Ambito Territoriale Sociale di Catanzaro

Le nuove unità andranno a potenziare l'organico dell'ente capofila con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di tre anni
redazione
Fiorita accoglie a Palazzo De Nobili le nuove figure professionali assunte nell'Ambito Territoriale Sociale di Catanzaro\n
Economia e lavoro

Il Mulinum premiato con la Bandiera verde: «San Floro può diventare la mecca del grano antico»

Il fondatore Stefano Caccavari racconta dieci anni di mulino a pietra: gli errori, la fiducia dei soci, i giovani e le prossime aperture a Mesagne e Avola
Riccardo Montanaro
Il Mulinum premiato con la Bandiera verde: «San Floro può diventare la mecca del grano antico»\n

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Assistenti sociali, dopo la svolta serve programmazione

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Cervo sulla Statale 106 a Montepaone, attraversa la strada tra le auto

7 novembre 2026
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<p>Cervo sulla Statale 106 a Montepaone, <span style=\"color:hsl(0, 75%, 60%);\">attraversa la strada tra le auto</span></p>
Sanità

Disturbi dell'alimentazione, congresso a Catanzaro

7 novembre 2026
Ore 11:27
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Società

Gioco d'azzardo, il dramma delle famiglie calabresi

7 novembre 2026
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Cervo sulla Statale 106 a Montepaone, attraversa la strada tra le auto

7 novembre 2026
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Sanità

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Società

Gioco d'azzardo, il dramma delle famiglie calabresi

7 novembre 2026
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Economia e Lavoro

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Il riconoscimento

Dieci anni di Mulinum, a Montecitorio il premio Bandiera Verde Agricoltura per l'azienda di San Floro

Il riconoscimento di Cia-Agricoltori Italiani nella categoria Agri Young valorizza il progetto fondato da Stefano Caccavari, basato sulla filiera corta, sulla coltivazione biologica dei grani antichi e sul recupero delle tradizioni agricole
Redazione Attualità
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Percorsi di formazione

Il futuro dei giovani in Calabria, Mirai coinvolge 10mila studenti: «Qui si può rimanere e lavorare»

VIDEO | L’iniziativa è stata presentata questa mattina alla Camera di Commercio di Catanzaro. Stanziati 800mila euro per progetti anche di educazione alla sicurezza negli ambienti di lavoro  
Luana Costa
Il futuro dei giovani in Calabria,\u00A0Mirai coinvolge 10mila studenti:\u00A0«Qui si può rimanere e lavorare»\n
Il report

La Calabria accelera nell'industria, ma resta ultima per ricchezza pro-capite: i redditi sono i più bassi d’Italia

La regione ha generato un valore aggiunto totale pari a 36.644,8 milioni di euro, mettendo a segno un incremento percentuale del +2,25%. Spinta manifatturiera a Vibo e Catanzaro, primato agricolo per Crotone
Carmelo Idà
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Economia

Mercato agricolo diretto, occasione per filiera corta e centro cittadino

L’assessora Furrer comunica la proroga al 15 novembre per la richiesta di posteggi pubblici e sollecita le organizzazioni di categoria

Redazione
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Mini guida

Natale in Calabria, occhio ai voli (e alle date) per tornare: il salasso è concentrato in quattro giorni, ecco quali

Chi rientra per le feste deve fare i conti con i picchi del 22 e 23 dicembre e del 5 e 6 gennaio. Ma spostando la partenza o il ritorno si possono trovare tariffe decisamente più accessibili, anche con le compagnie low cost
Redazione Economia
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I voli

Wizz Air, una settimana di nuovi voli da Lamezia: la compagnia e Sacal celebrano il debutto

Primi giorni di operatività per i collegamenti verso Fiumicino, Malpensa e Torino. Fino a 12 voli settimanali per Milano, 11 per Roma e 5 per il Piemonte. Biglietti a partire da 19,99 euro, la compagnia aeroportuale: «Più concorrenza e tariffe competitive»
Redazione Economia
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Economia e lavoro

Scuola, l’allarme della Uil: «Con la Manovra la Calabria rischia di perdere 300 lavoratori tra docenti e Ata»

Il sindacato analizza i numeri della Legge di bilancio: «Togliere risorse vuol dire accettare che il Sud continui a svuotarsi». Il nuovo taglio porterebbe via alle circa 206 posti di insegnante e 86 di personale amministrativo
Redazione Economia
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Sindacati

La triplice si compatta sulla filiera del legno: «Ricchezza enorme male utilizzata»

Le sigle Cgil, Cisl e Uil di categoria chiedono alla Regione una strategia organica per valorizzare la risorsa legno, rilanciare il lavoro forestale e sostenere l'industria. «Servono investimenti, programmazione e nuove professionalità»

Redazione
La triplice si compatta sulla filiera del legno: «Ricchezza enorme male utilizzata»
Economia

Vertenza Konecta R, confronto a Palazzo De Nobili tra il sindaco Fiorita e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali

L’obiettivo è quello di avviare un percorso condiviso tra organizzazioni sindacali e amministrazione comunale di Catanzaro per individuare una soluzione definitiva alla vertenza
Redazione
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Roma

Ascioti e Barbalace hanno guidato la delegazione Calabria all’Assemblea nazionale di Confartigianato

Nel segno dell’appartenenza e dello spirito di squadra la partecipazione all’assise della svolta

Redazione
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Linee guida

«Lavoro, sviluppo e diritti per fermare il declino della Calabria»: Gatto (Cgil Area Vasta) traccia la rotta

Il neo eletto segretario generale presenta le priorità per Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia: infrastrutture, politiche industriali, sanità pubblica, contrasto alla precarietà e tutela dell'occupazione. «Trasformare il disagio in partecipazione e le vertenze in risultati concreti»
Redazione Economia
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L’appello

Lavoratori Konecta e Chiama Roma nell’incertezza, Alecci: «800 famiglie vivono una situazione drammatica»

Il consigliere regionale e capogruppo del Pd denuncia la situazione di oltre 800 dipendenti provenienti dal Crotonese e dal Catanzarese, chiedendo garanzie: «Il Governo deve battere ogni strada possibile». Il 17 novembre atteso il tavolo tecnico a Roma
Redazione
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Saldo positivo

Imprese in Calabria, 372 attività in più in tre mesi: Vibo e Reggio spingono la crescita, riparte l’artigianato

Tra luglio e settembre 2026 la regione registra 1.601 nuove iscrizioni e 1.229 cessazioni. Il saldo è positivo anche per gli artigiani, con 43 attività in più e una crescita superiore alla media nazionale. Catanzaro è la provincia meno dinamica
Carmelo Idà
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La nomina

Cgil Area Vasta Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia: Francesco Gatto eletto segretario generale all’unanimità

Al T Hotel di Feroleto Antico il passaggio di testimone con Enzo Scalese, entrato nella segreteria regionale. Lavoro, diritti, vertenze territoriali e crescita dell’organizzazione al centro dell’intervento del nuovo segretario
Giuseppe Dell'Aquila
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Nuovi arrivi

Immigrazione in Italia: boom di permessi per famiglia e università, crollano le domande di asilo

Oltre 426mila i rilasci. Superata quota 4 milioni di residenti regolari non comunitari. I nuovi italiani sono quasi 2 milioni
Carmelo Idà
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L’analisi

«Ho visto gente pulita»: anche Gratteri difende i manifestanti, ecco perché le accuse rischiano di sminuire il senso della protesta 

Sin dall’inizio il Governo ha parlato di rischi di un contagio da parte della delinquenza più o meno organizzata. Il Procuratore di Napoli, invece, dice di aver visto gente pulita protestare per ragioni condivisibili. Ma la protesta sociale non si può trasformare sempre in questione di ordine pubblico
Massimo Clausi
«Ho visto gente pulita»: anche Gratteri difende i manifestanti, ecco perché le accuse\u00A0rischiano di sminuire il\u00A0senso della protesta\u00A0\n
Il punto

Acqua a Catanzaro, investimenti dalla Regione ma senza il placet di Arrical. Gualtieri: «L’autorità in sala ad applaudire»

L’ex commissario evidenzia l’inattività dell’authority: «Ambiguo il doppio ruolo di Fiorita: presidente e sindaco. Non risulta alcuna decisione dell’assemblea, né un aggiornamento del piano d’ambito» 
Redazione
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Credito alle imprese, accordo Confartigianato-Confidare per sportello regionale

Garanzie e finanziamenti diretti al centro dell’intesa per sostenere la competitività delle imprese calabresi, firmatari Barbalace, Ascioti e Ferrari

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Caro carburante, la protesta colpisce il mercato agroalimentare calabrese: «Abbiamo esaurito anche le scorte»

Il presidente del Comalca Giovanni Ferrarelli descrive le conseguenze della protesta degli autotrasportatori sulla distribuzione dei prodotti: «Stiamo lavorando soprattutto con i piccoli produttori locali»
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Autotrasportatori fermi in Calabria, nessuna retromarcia: sciopero fino al 27 ottobre e otto richieste al Governo

Presidi confermati dopo il mancato accordo con il Governo: Fedralog chiede tariffe minime, 40 centesimi al litro sul gasolio, esenzioni fiscali e un tavolo permanente. Intanto aumentano i disagi tra scaffali vuoti, aziende ferme e servizi a rischio
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