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24 ORE ALL NEWS

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Sanità

Disturbi dell'alimentazione, congresso a Catanzaro

A Catanzaro si chiude oggi il 19mo congresso nazionale sui disturbi dell’alimentazione.

7 novembre, 2026
ULTIMA ORA
In viale Crotone

Operativa la Continuità Assistenziale (ex Guardia medica) di Lido: giorni ed orari di apertura

Definito il trasferimento dai locali del Dopolavoro ferroviario a quelli dei Poliambulatori, più funzionali e moderni. Prevista una vigilanza attiva.

Nico De Luca
Operativa la Continuità Assistenziale (ex Guardia medica) di Lido: giorni ed orari di apertura
Sanità

Medici anestesisti cercasi in Calabria: nuovo concorso per 40 posti, a Vibo e Reggio le maggiori carenze

Sarà preceduto da una procedura di mobilità. Negli ospedali e nelle Asp mancano medici per i reparti di radiodiagnostica (24) e neurologia (19 posti)
Luana Costa
Medici anestesisti cercasi in Calabria: nuovo concorso per 40 posti, a Vibo e Reggio le maggiori carenze\n
pelle e sole

Medicina estetica in estate: tra consigli e trattamenti, parla l’esperta

VIDEO | Da Catanzaro, i suggerimenti della specialista Rosanna Catizzone, segretaria della Società Italiana di Medicina Estetica
Rossella Galati
Medicina estetica in estate: tra consigli e trattamenti, parla l’esperta\n
la proposta

Dal Cna Pensionati Calabria cinque punti per una riforma della sanità partendo dall’esperienza dell’ospedale territoriale virtuale del prof. Cordiano

A Lamezia Terme un dibattito aperto dal quale è scaturito un documento già in invio ai vertici politici della sanità calabrese
redazione
Dal Cna Pensionati Calabria cinque punti per una riforma della sanità partendo dall’esperienza dell’ospedale territoriale virtuale del prof. Cordiano\n

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Cervo sulla Statale 106 a Montepaone, attraversa la strada tra le auto

7 novembre 2026
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Gioco d'azzardo, il dramma delle famiglie calabresi

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7 novembre 2026
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7 novembre 2026
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7 novembre 2026
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Sanità

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7 novembre 2026
Ore 11:27
Disturbi dell'alimentazione, congresso a Catanzaro
aggiornamento e formazione

Disturbi del comportamento alimentare: si chiude oggi a Catanzaro il Congresso Nazionale Sisdca

VIDEO | Nel corso dei tre giorni, ufficializzato l'ingresso della Calabria nella Società italiana di riferimento 
Rossella Galati
Disturbi del comportamento alimentare: si chiude oggi a Catanzaro il Congresso Nazionale Sisdca\n
Primo passo

Ospedali di montagna, avviato l’esame della legge popolare. Il comitato La Cura: «Basta tagli e privazioni»

Il testo prevede l’istituzione di un’Azienda ospedaliera unica regionale dei presìdi di Acri, San Giovanni in Fiore, Serra San Bruno e Soveria Mannelli, che verranno riconfigurati come spoke
Redazione Attualità
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Eccellenza in Sanità

Lotta al mesotelioma: ‘lectio magistralis’ del prof. Carbone agli studenti della “sua” Umg di Catanzaro

Il docente ordinario di Anatomia Patologica qui ed anche nell’ateneo americano Hawaii Cancer Center rafforza il legame con la sua città natale dopo il prestigioso premio per le sue ricerche ricevuto a Washington

Nico De Luca
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La lettera

La buona sanità esiste, i familiari di una paziente: «Grazie ai medici di Catanzaro, stavolta non è stato necessario partire»

La famiglia Pacienza-Afflisio di Altomonte ringrazia l’équipe di Cardiochirurgia dell’ospedale Dulbecco dopo un intervento riuscito: «Le eccellenze ci sono. Vanno sostenute e valorizzate»
Franco Sangiovanni
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L’intervento

«Dulbecco, fugare ogni ombra nella selezione per la direzione di Cardiologia»

L’ex presidente del consiglio regionale commenta alcune voci sulla nomina a capo del centro specialistico di eccellenza che gestisce le patologie cardiovascolari

Redazione
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Sanità

Al Policlinico “Mater Domini” tornano le “Giornate in Rosa”: la cura oncologica che guarda al benessere della persona

Il 28 e 29 ottobre al Day Hospital dell’AOU Dulbecco un’iniziativa integrata dedicata alle pazienti: movimento, nutrizione clinica, supporto psicologico, estetica oncologica e musica per accompagnare il percorso di terapia con attenzione olistica e consapevolezza
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Lettere alla Sanità

«Al Ciaccio di Catanzaro ho trovato ottime cure ma soprattutto tanta umanità»

Una paziente del Lametino ha voluto lasciare traccia della propria esperienza presso il polo oncologico catanzarese della Dulbecco

Redazione
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sport e prevenzione

L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Soverato scende in campo per il Mese Rosa

Domenica 25 ottobre a partire dalle ore 10.00 presso il Campo Sportivo “Nunzio Marino” una giornata di sport, lezioni gratuite e consulenze nutrizionali
redazione
L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Soverato scende in campo per il Mese Rosa\n
La lettera

Oss della Dulbecco, appello alla Regione: «Senza proroga finiamo in mezzo alla strada». Scadenza il 24 ottobre

Gli idonei della graduatoria dell’azienda ospedaliera di Catanzaro chiedono un Consiglio regionale urgente per prorogare la validità dell’elenco e avviare lo scorrimento. La graduatoria è in scadenza e i lavoratori temono di restare senza occupazione
Redazione Attualità
Oss della Dulbecco, appello alla Regione: «Senza proroga finiamo in mezzo alla strada». Scadenza il 24 ottobre\n\n\n
Il sit-in

Bloccati i trasferimenti di infermieri e oss in Calabria: «Impossibile avvicinarci a casa, porto a casa metà dello stipendio»

Presidio di vincitori di mobiliyà sotto la sede della Regione. Chiedono ad Azienda Zero o al dipartimento Salute di accelerare il rilascio dei nulla osta. Le procedure bloccate dalle Asp a corto di personale 
Luana Costa
Bloccati i trasferimenti di infermieri e oss in Calabria: «Impossibile avvicinarci a casa, porto a casa metà dello stipendio»\n
Ricerca

All’oncologo catanzarese Carbone prestigioso premio a Washington

Al docente della University of Hawaii Cancer Center il riconoscimento Szent-Gyorgyi della NFCR. L’orgoglio di Falbo: «Concittadino che lavoro al bene dell’Umanità»

Redazione
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Medicina

Chirurgia e riabilitazione spalla: a Lamezia Terme il Congresso internazionale

Venerdì 23 e sabato 24 ottobre la quarta edizione di Shoulder 360° Europe,  presieduto da Giorgio Ippolito e Sergio Ferraro. Al centro le nuove tecnologie in chirurgia protesica e le lesioni traumatiche nello sport

Redazione
Chirurgia e riabilitazione spalla: a Lamezia Terme il Congresso internazionale
Sanità in affanno

Emergenza-urgenza, in Calabria mancano medici: solo 61 ammessi al concorso di Azienda Zero per 102 posti

Conclusa la fase istruttoria, sono 18 gli esclusi. Un solo candidato ha superato invece la selezione per la mobilità su tre partecipanti. Le carenze di organico restano diffuse, dagli ospedali alle postazioni di emergenza territoriale
Luana Costa
Emergenza-urgenza, in Calabria mancano medici: solo 61 ammessi al concorso di Azienda Zero per 102 posti\n
Influenza 2026-27

Campagna vaccinale dal 26 ottobre: 99mila le dosi previste nell’Asp di Catanzaro

Soddisfatto il presidente dei medici di medicina generale De Nardo: «In campo a tutela dei cittadini e delle persone fragili»

Redazione
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l’iniziativa

"Prevenire per proteggere", incontro sulla diagnosi precoce del tumore al seno. La vicesindaca Iemma: «La prevenzione salva la vita»

L'appuntamento è per lunedì 19 ottobre 2026 alle ore 17:30, nella Sala della Biblioteca comunale "De Nobili"
Redazione
\"Prevenire per proteggere\",\u00A0incontro sulla diagnosi precoce del tumore al seno. La vicesindaca Iemma: «La prevenzione salva la vita»\n
parola all’esperto

Bellezza e social media: i consigli della Sime, Società Italiana di medicina estetica

VIDEO | Il sodalizio, guidato in Calabria dalla catanzarese Rosanna Catizzone, suggerisce alcune semplici regole per accompagnare i pazienti nella scelta del professionista giusto
Rossella Galati
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Importante risultato

Ludovico Abenavoli tra i migliori scienziati al mondo: riconoscimento internazionale alla ricerca calabrese

Il direttore della Scuola di Specializzazione di Gastroenterologia dell’Università Magna Graecia di Catanzaro è stato incluso nella prestigiosa classifica dei World’s Top 2% Scientists
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Passaggio ad Azienda Zero, adesso tocca all’Asp di Crotone e Reggio Calabria: lettere di trasferimento a 300 dipendenti

Va avanti la riforma dell’emergenza urgenza. Ieri convocata in Cittadella la riunione sindacale, rivisto il cronoprogramma. La scadenza resta ferma alla fine dell’anno
Luana Costa
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L’iniziativa

Ictus e malattie neurodegenerative, a Catanzaro la due giorni dedicata alla ricerca e all’innovazione riscuote consensi

Il IV corso di formazione di Catanzaro ha riunito neurologi ed esperti da tutta Italia per confrontarsi su prevenzione, nuove frontiere della medicina e responsabilità medico-legale
Redazione Salute
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L’incarico

Asp di Vibo, il commissario Battistini nomina Tiziana Ciuci direttore amministrativo

Iscritta negli elenchi degli idonei di Calabria e Sicilia, vanta oltre quattro anni di esperienza come direttore amministrativo a Cosenza e nell’Asp di Catanzaro
Redazione
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