Gioco d'azzardo, il dramma delle famiglie calabresi

L’avvio della stagione estiva ha reso ancora più serrata l’attività preventiva esercitata dall’arma: pattugliamenti mirati per individuare tempestivamente piccoli focolai e il monitoraggio del territorio con l’utilizzo di tecniche avanzate
Ogni edizione è dedicata ad un tema particolare, quest’anno a “Gli sguardi che proteggono”. Mese dopo mese, si ripercorrono le attività dei nuclei speciali e anche i momenti più significativi della storia recente
L’ex presidente di Mps denuncia per calunnia, diffamazione e rivelazione di segreti d’ufficio. Nel mirino anche il giornalista Rai per il servizio sulla fotografia scattata la sera della morte di Rossi: l’uomo ritratto è Luca Anselmi
L’area interessata, divenuta una vera e propria discarica a cielo aperto, di circa 150 metri quadrati, è stata sottoposta a sequestro preventivo, come disposto dalla Procura della Repubblica che coordina le indagini
La difesa ha già depositato una memoria all’ufficio gip ma senza chiedere la revoca del provvedimento restrittivo. Prima della discussione fissata la prossima settimana saranno prodotti nuovi atti al Tdl
Al centro dell’inchiesta un terreno a Stalettì, distratto dai beni di una società fallita e ceduto a un’altra costituita ad hoc. Tra le contestazioni anche contributi pubblici per la realizzazione di un complesso alberghiero
Il procuratore di Catanzaro richiama il ruolo della scuola e degli insegnanti nella lotta ai clan. E lancia un allarme: meno omicidi eclatanti non significano meno mafia, ma rischiano di abbassare la percezione della minaccia nella comunità
Impugnata la sentenza del Tar che aveva annullato la decadenza della vecchia autorizzazione. I comitati esultano, ma il futuro del parco eolico resta incerto: resta l’allarme per il patrimonio naturalistico delle Serre e per il cammino da Soverato a Pizzo
La Guardia di Finanza ha perquisito gli uffici della Soprintendenza e acquisito i dispositivi della direttrice Stefania Argenti. Nel fascicolo della Procura di Catanzaro gli investigatori ipotizzano un intreccio di nomine, pressioni su una ditta e irregolarità in una selezione pubblica