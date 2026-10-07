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24 ORE ALL NEWS

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Economia e Lavoro

Caro carburanti, le voci dei manifestanti

Le voci dei manifestanti intervenuti alla protesta degli agricoltori a Lamezia Terme per il caro carburante

7 ottobre, 2026
ULTIMA ORA
La riunione

Catanzaro, via libera al bilancio della Camera di Commercio: «Confermata la solidità della gestione economica»

Disco verde dal Consiglio, già votato positivamente dalla giunta. Definiti anche gli indirizzi operativi per il triennio 2026/2028
Redazione
Catanzaro, via libera al bilancio della Camera di Commercio:\u00A0«Confermata la solidità della gestione economica»\n
La protesta

Tirocinanti ministeriali in scadenza, sit-in a Catanzaro: «Andremo con le tende davanti all’Usr»

A partire dall’1 agosto scadono i contratti. Il sindacato Usb ha chiesto un incontro in Prefettura per trasmettere un segnale a Roma, al ministero competente 
Luana Costa
Tirocinanti ministeriali in scadenza, sit-in a Catanzaro:\u00A0«Andremo con le tende davanti all’Usr»\n
saluto di benvenuto

Fiorita accoglie a Palazzo De Nobili le nuove figure professionali assunte nell'Ambito Territoriale Sociale di Catanzaro

Le nuove unità andranno a potenziare l'organico dell'ente capofila con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di tre anni
redazione
Fiorita accoglie a Palazzo De Nobili le nuove figure professionali assunte nell'Ambito Territoriale Sociale di Catanzaro\n
Cooperazione internazionale

Interreg Grecia-Italia, aperto l’ottavo bando: 5 milioni per progetti di piccola scala

Il programma punta a rafforzare la cooperazione dei due Paesi e creare strategie condivise a sfide comuni, in materia di ambiente, cultura e turismo sostenibile. La platea dei partecipanti è stata ampliata agli enti del terzo settore: la scadenza il 19 ottobre 
Luana Costa
Interreg Grecia-Italia, aperto l’ottavo bando: 5 milioni per progetti di piccola scala\n

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Catanzaro, inizia sabato la chiusura di Corso Mazzini

8 ottobre 2026
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La mobilitazione

Autotrasporto, confermato il fermo dal 16 al 20 ottobre: «La Calabria scenda in piazza con noi»

Costi in aumento, tariffe insufficienti e liquidità ormai esaurita: Fedralog conferma la mobilitazione regionale dopo il confronto con le imprese. L’appello a cittadini, lavoratori e mondo produttivo: «Non lasciateci soli»
Redazione Economia
Autotrasporto,\u00A0confermato il fermo dal 16 al 20 ottobre: «La Calabria scenda in piazza con noi»\n
Economia e lavoro

Carburanti: il grande inganno dei prezzi tra accise, Iva e margini delle compagnie a pagare sono sempre gli automobilisti

Dalla tassazione sui singoli litri alle sanzioni dell’Antitrust, fino agli sconti volontari delle compagnie: un’analisi dei meccanismi che incidono sul costo dei rifornimenti e sulle tasche dei cittadini
Gianfranco Donadio*
Carburanti: il grande inganno dei prezzi\u00A0tra accise, Iva e margini delle compagnie a pagare sono sempre gli automobilisti\n
l’analisi

Affitti a Catanzaro, il prezzo segnala solo la scarsità. Scoppa: “serve più offerta, non più vincoli”

Il dossier de La Stampa segnala per la città capoluogo un aumento del 115,7% dei canoni richiesti dal 2020. Per il presidente di Confedilizia Calabria e Catanzaro: «Il dato va letto correttamente: il nodo è l’offerta, non turismo e affitti brevi»
redazione
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Sale la tensione

Autotrasportatori, fumata nera in Regione e il 16 ottobre sarà sciopero: «Niente latte e pasta sugli scaffali, si fermerà la Calabria»

L’assessore Montuoro ha convocato la delegazione di Fedralog a seguito della mobilitazione di lunedì ma la mediazione non è andata a buon fine e si preannuncia il blocco delle merci. La Calabria potrebbe essere seguita dalla Sicilia: «Ci scusiamo ma non è colpa nostra» 
Luana Costa
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Le interviste

Caro gasolio e prodotti svenduti, gli agricoltori protestano a Lamezia: «Costretti a scegliere tra licenziare gli operai o chiudere»

Nuova mobilitazione del comparto agricolo contro l’aumento dei costi e i prezzi troppo bassi riconosciuti alle produzioni. Dai manifestanti l’allarme per il futuro delle aziende e dei lavoratori: «Continueremo a scendere in piazza finché non avremo risposte»
Salvatore Bruno
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Rette più care

Mense d'oro e iscrizioni alle stelle: il peso dei nidi comunali schiaccia le famiglie calabresi

Cosenza è la città più cara, si paga fino a 530 euro al mese. A Catanzaro il pasto costa più della frequenza mensile
Carmelo Idà
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Con il segno più

Aeroporti calabresi, primi nove mesi del 2026 in crescita con quasi 4 milioni di passeggeri (+12,5%)

A settembre sfiorati i 519mila passeggeri, con una crescita del 18,6% sullo stesso mese del 2025. Lamezia Terme traina il risultato con un +23%. Forte incremento anche del traffico internazionale (+36,8%)
Redazione Economia
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Contro la crisi

Caro carburanti, il Consiglio blinda i 15 milioni alle imprese calabresi: attesa per sapere chi (e come) avrà i fondi

Le risorse in parte derivano dai risparmi ottenuti dall’abrogazione della legge sui sottosegretari (7 milioni di euro). In settimana la giunta dovrà individuare i codici Ateco e definire importi e modalità di accesso
L. C.
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Food

Ecco i migliori bar in Calabria secondo Gambero Rosso: l’elenco dei 20 locali premiati 

La provincia di Reggio è la più premiata con una o due Tazzine assegnate a nove attività, seguono Cosenza e Catanzaro con cinque eccellenze e Crotone con una. Assente dalla graduatoria la provincia di Vibo
Redazione
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Gli indicatori

La Calabria dov’è ancora tutta campagna: da Ciminà a Cosenza, ecco i comuni più (e meno) rurali - LA CLASSIFICA 

Un indice multidimensionale colloca tutti i centri calabresi lungo il continuum rurale-urbano. Campana e San Luca seguono Ciminà tra i territori a maggiore ruralità; Zumpano e Catanzaro sono invece, dopo Cosenza, quelli a maggiore caratterizzazione urbana
Redazione Economia
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Conti in rosso

Comuni sul lastrico, la Calabria è la regione più inguaiata: 817 milioni di “debiti”, ecco i record negativi

La Corte dei conti fotografa i bilanci: in Calabria il 55% delle amministrazioni ha affrontato una procedura di crisi. Oltre 1,2 milioni di cittadini coinvolti, tra dissesti e riequilibri. I casi limite di Soriano, Roccabernarda e Vibo Valentia
Carmelo Idà
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Sorveglianza idraulica

Vegetazione e discariche nei corsi d’acqua, nel 2026 le segnalazioni sono state oltre 36mila in Calabria

I dati sono confluiti nel master plan illustrato ieri ai sindaci in Cittadella, uno strumento per programmare interventi in vista della stagione delle piogge. La provincia di Cosenza maglia nera
Luana Costa
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La mobilitazione

Agricoltori in protesta in Calabria: dopo la mattinata di tensioni a Pizzo, disagi e code a Lamezia

Tra la Statale 18 e la rotatoria dell’aeroporto, lunghe code si sono formate a causa della protesta degli agricoltori, scesi in strada con i propri trattori per contestare il caro carburante e le difficili condizioni in cui versa il comparto agricolo
Redazione Economia
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La mobilitazione

Autotrasporto in crisi per i rincari, manifestazione alla Cittadella. Fedralog: «Chiediamo attenzione alle istituzioni»

Lunedì il sit in davanti alla sede della Regione Calabria. La Federazione precisa che l’iniziativa non comporterà il fermo totale delle attività: «Speriamo sia l’occasione per aprire un confronto serio e costruttivo»
Redazione Economia
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Il dato

In Calabria chiusi 474 bar dal 2019, quasi tutti nei piccoli e medi centri: «Così il territorio diventa più fragile»

Le attività sono passate da 4.906 a 4.432. La riduzione più consistente in provincia di Cosenza. Il presidente di Confesercenti Aloisio: «Quando una serranda si abbassa si perde un servizio e si riducono le occasioni di socialità»
Redazione Economia
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Prevenzione necessaria

Rischio idrogeologico, in Calabria 72mila chilometri di fiumi da monitorare: «L’autunno può essere critico»

Illustrato in Cittadella un master plan che individua i punti di maggiore criticità per evitare danni nella stagione delle piogge. Previste ondate di maltempo come conseguenza di un estate particolarmente calda
Luana Costa
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Ancora in piazza

Tirocinanti precari, protesta davanti alla Regione Calabria: «Politici, rivogliamo la dignità che ci avete tolto»

Mobilitazione per i precari del ministero della Cultura e dell’Istruzione. Attesa per l’inserimento di emendamenti, per ora accantonati. Chieste garanzie per la stabilizzazione del bacino
Luana Costa
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Dal 1° al 4 ottobre

Materia, le 4 esperienze laboratoriali di Confartigianato Imprese Calabria

Rinnovata la partnership con un’area espositiva presso il Complesso Monumentale S.Giovanni di Catanzaro 

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Intelligenza Artificiale "made in Calabria": a Soverato nasce la piattaforma Mirmarks oggetto di 3 depositi brevettuali

L'innovativa  piattaforma, ideata d al giovane imprenditore Antonio Demasi, coordina un team di dieci agenti di AI altamente specializzati in grado di interagire tra loro e quindi automatizzare l’intera produzione di campagne marketing partendo da poche indicazioni di base  
Rossella Galati
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I trattori si preparano a scendere di nuovo in strada, domani giornata di mobilitazioni in Calabria

Presidi agli snodi autostradali per protestare contro la concorrenza sleale e l’importazione di prodotti a basso costo. Ma soprattutto contro il caro carburante e la crisi dell’agricoltura
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