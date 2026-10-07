Caro carburanti, le voci dei manifestanti

Il programma punta a rafforzare la cooperazione dei due Paesi e creare strategie condivise a sfide comuni, in materia di ambiente, cultura e turismo sostenibile. La platea dei partecipanti è stata ampliata agli enti del terzo settore: la scadenza il 19 ottobre
Costi in aumento, tariffe insufficienti e liquidità ormai esaurita: Fedralog conferma la mobilitazione regionale dopo il confronto con le imprese. L’appello a cittadini, lavoratori e mondo produttivo: «Non lasciateci soli»
Dalla tassazione sui singoli litri alle sanzioni dell’Antitrust, fino agli sconti volontari delle compagnie: un’analisi dei meccanismi che incidono sul costo dei rifornimenti e sulle tasche dei cittadini
Il dossier de La Stampa segnala per la città capoluogo un aumento del 115,7% dei canoni richiesti dal 2020. Per il presidente di Confedilizia Calabria e Catanzaro: «Il dato va letto correttamente: il nodo è l’offerta, non turismo e affitti brevi»
L’assessore Montuoro ha convocato la delegazione di Fedralog a seguito della mobilitazione di lunedì ma la mediazione non è andata a buon fine e si preannuncia il blocco delle merci. La Calabria potrebbe essere seguita dalla Sicilia: «Ci scusiamo ma non è colpa nostra»
Nuova mobilitazione del comparto agricolo contro l’aumento dei costi e i prezzi troppo bassi riconosciuti alle produzioni. Dai manifestanti l’allarme per il futuro delle aziende e dei lavoratori: «Continueremo a scendere in piazza finché non avremo risposte»
A settembre sfiorati i 519mila passeggeri, con una crescita del 18,6% sullo stesso mese del 2025. Lamezia Terme traina il risultato con un +23%. Forte incremento anche del traffico internazionale (+36,8%)
Le risorse in parte derivano dai risparmi ottenuti dall’abrogazione della legge sui sottosegretari (7 milioni di euro). In settimana la giunta dovrà individuare i codici Ateco e definire importi e modalità di accesso
La provincia di Reggio è la più premiata con una o due Tazzine assegnate a nove attività, seguono Cosenza e Catanzaro con cinque eccellenze e Crotone con una. Assente dalla graduatoria la provincia di Vibo
Un indice multidimensionale colloca tutti i centri calabresi lungo il continuum rurale-urbano. Campana e San Luca seguono Ciminà tra i territori a maggiore ruralità; Zumpano e Catanzaro sono invece, dopo Cosenza, quelli a maggiore caratterizzazione urbana
La Corte dei conti fotografa i bilanci: in Calabria il 55% delle amministrazioni ha affrontato una procedura di crisi. Oltre 1,2 milioni di cittadini coinvolti, tra dissesti e riequilibri. I casi limite di Soriano, Roccabernarda e Vibo Valentia
Tra la Statale 18 e la rotatoria dell’aeroporto, lunghe code si sono formate a causa della protesta degli agricoltori, scesi in strada con i propri trattori per contestare il caro carburante e le difficili condizioni in cui versa il comparto agricolo
Lunedì il sit in davanti alla sede della Regione Calabria. La Federazione precisa che l’iniziativa non comporterà il fermo totale delle attività: «Speriamo sia l’occasione per aprire un confronto serio e costruttivo»
Le attività sono passate da 4.906 a 4.432. La riduzione più consistente in provincia di Cosenza. Il presidente di Confesercenti Aloisio: «Quando una serranda si abbassa si perde un servizio e si riducono le occasioni di socialità»
Illustrato in Cittadella un master plan che individua i punti di maggiore criticità per evitare danni nella stagione delle piogge. Previste ondate di maltempo come conseguenza di un estate particolarmente calda
L'innovativa piattaforma, ideata d al giovane imprenditore Antonio Demasi, coordina un team di dieci agenti di AI altamente specializzati in grado di interagire tra loro e quindi automatizzare l’intera produzione di campagne marketing partendo da poche indicazioni di base