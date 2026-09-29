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Economia e Lavoro

Catanzaro, bandi comunali da 2 mln per le imprese

A Catanzaro si cerca di sbloccare una situazione stagnante di commercio e imprese attraverso un fondo di Strategia urbana integrata.

29 settembre, 2026
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Catanzaro
ULTIMA ORA
La riunione

Catanzaro, via libera al bilancio della Camera di Commercio: «Confermata la solidità della gestione economica»

Disco verde dal Consiglio, già votato positivamente dalla giunta. Definiti anche gli indirizzi operativi per il triennio 2026/2028
Redazione
Catanzaro, via libera al bilancio della Camera di Commercio:\u00A0«Confermata la solidità della gestione economica»\n
La protesta

Tirocinanti ministeriali in scadenza, sit-in a Catanzaro: «Andremo con le tende davanti all’Usr»

A partire dall’1 agosto scadono i contratti. Il sindacato Usb ha chiesto un incontro in Prefettura per trasmettere un segnale a Roma, al ministero competente 
Luana Costa
Tirocinanti ministeriali in scadenza, sit-in a Catanzaro:\u00A0«Andremo con le tende davanti all’Usr»\n
saluto di benvenuto

Fiorita accoglie a Palazzo De Nobili le nuove figure professionali assunte nell'Ambito Territoriale Sociale di Catanzaro

Le nuove unità andranno a potenziare l'organico dell'ente capofila con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di tre anni
redazione
Fiorita accoglie a Palazzo De Nobili le nuove figure professionali assunte nell'Ambito Territoriale Sociale di Catanzaro\n
Ancora in piazza

Tirocinanti precari, protesta davanti alla Regione Calabria: «Politici, rivogliamo la dignità che ci avete tolto»

Mobilitazione per i precari del ministero della Cultura e dell’Istruzione. Attesa per l’inserimento di emendamenti, per ora accantonati. Chieste garanzie per la stabilizzazione del bacino
Luana Costa
Tirocinanti precari, protesta davanti alla Regione Calabria: «Politici, rivogliamo la dignità che ci avete tolto»\n

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Catanzaro, bandi comunali da 2 mln per le imprese

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Catanzaro, test con la Vibonese aspettando il Mantova

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Caro carburante, chiesto smart working alla Regione

27 settembre 2026
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27 settembre 2026
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29 settembre 2026
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Catanzaro, test con la Vibonese aspettando il Mantova
Dal 1° al 4 ottobre

Materia, le 4 esperienze laboratoriali di Confartigianato Imprese Calabria

Rinnovata la partnership con un’area espositiva presso il Complesso Monumentale S.Giovanni di Catanzaro 

Redazione
Materia, le 4 esperienze laboratoriali di Confartigianato Imprese Calabria
idee innovative

Intelligenza Artificiale "made in Calabria": a Soverato nasce la piattaforma Mirmarks oggetto di 3 depositi brevettuali

L'innovativa  piattaforma, ideata d al giovane imprenditore Antonio Demasi, coordina un team di dieci agenti di AI altamente specializzati in grado di interagire tra loro e quindi automatizzare l’intera produzione di campagne marketing partendo da poche indicazioni di base  
Rossella Galati
Intelligenza Artificiale \"made in Calabria\": a Soverato nasce la piattaforma Mirmarks oggetto di 3 depositi brevettuali\n
La protesta

I trattori si preparano a scendere di nuovo in strada, domani giornata di mobilitazioni in Calabria

Presidi agli snodi autostradali per protestare contro la concorrenza sleale e l’importazione di prodotti a basso costo. Ma soprattutto contro il caro carburante e la crisi dell’agricoltura
Redazione Economia
I trattori si preparano a scendere di nuovo in strada, domani giornata di mobilitazioni in Calabria\n
Innovazione armonica

Dal forum "Words of hope" una nuova idea di futuro, Cicione: «La Calabria non è periferia. Può parlare al mondo»

L'evento promosso da Entopan ha riunito oltre duecento protagonisti internazionali tra imprese, istituzioni, ricerca e mondo della cultura. Il presidente del think tank traccia la rotta: «Serve un’alleanza tra le forze libere e positive della società globale»
Francesco Graziano
Dal forum \"Words of hope\" una nuova idea di futuro, Cicione: «La Calabria non è periferia. Può parlare al mondo»\n
lavoro e diritti

Corte d’appello di Catanzaro, Fondo risorse decentrate: la Fp Cgil Area Vasta chiede una ripartizione più ampia

Il sindacato contesta la proposta presentata al tavolo per il 2024: «Le risorse oggetto di contrattazione devono raggiungere una platea più estesa di lavoratrici e lavoratori»
redazione
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Le dichiarazioni

Intelligenza artificiale, dalla Calabria il confronto sull’innovazione. Tajani:  «Questa regione è una grande piattaforma di innovazione»

A Simeri la prima tappa di “Harmonic Innovation: Words of Hope for a Magnifica Humanitas”. Il vicepremier: «Tecnica al servizio dell’uomo». Bernini: «Siamo noi a darle una direzione»
Francesco Graziano
Intelligenza artificiale, dalla Calabria il confronto sull’innovazione. Tajani:\u00A0\u00A0«Questa regione è una grande piattaforma di innovazione»\n
Sul piede di guerra

«Dignità e diritti»: nuova protesta dei tirocinanti di inclusione sociale a Lamezia Terme

La mobilitazione nella mattinata di oggi nei pressi della stazione centrale. Previsto un incontro martedì 29 settembre in Prefettura
Redazione Cronaca
«Dignità e diritti»: nuova protesta dei tirocinanti di inclusione sociale a Lamezia Terme\n
Eterno precaciato

Ex Lsu-Lpu in Calabria, Ugl alla Regione: «Basta stabilizzazioni a poche ore, servono lavoro e pensioni dignitose»

Nuovo confronto tra sindacato e assessorato. Bocciata la proposta di un’ora in più di lavoro per ciascun dipendente, chieste procedure più veloci per i Tirocinanti di inclusione sociale. E per le stabilizzazioni l’Ugl propone di guardare anche ad Anas e Ferrovie
Redazione Economia
Ex Lsu-Lpu in Calabria, Ugl alla Regione: «Basta stabilizzazioni a poche ore, servono lavoro e pensioni dignitose»\n
Conti in tasca

Famiglie calabresi sempre più indebitate: spesa a 7.000 euro e il credito al consumo vale 5,8 miliardi

Nel 2025 l’esposizione delle famiglie della regione è cresciuta di 275,9 milioni, con un aumento del 5%. Catanzaro guida per debito medio, Cosenza per volume complessivo. L’analisi della Cgia
Carmelo Idà
Famiglie calabresi sempre più indebitate: spesa a 7.000\u00A0euro e il credito al consumo vale 5,8 miliardi\n
Vertenza infinita

Konecta, torna l’incubo dell’incertezza per centinaia di lavoratori. La Slc Cgil: «Aspettiamo una soluzione strutturale»

Il prossimo 31 dicembre scadrà la cassa integrazione straordinaria che vede coinvolte circa 650 persone che oggi chiedono di avere risposte sul proprio futuro. Il sindacato si rivolge alla Regione: «Vuole ancora investire in questo progetto?»
Mariassunta Veneziano
Konecta, torna l’incubo dell’incertezza per centinaia di lavoratori. La Slc Cgil: «Aspettiamo una soluzione strutturale»\n
L’approfondimento / 1

Nuova SS106, ecco la prima variante “Pedemontana” da 12,6 miliardi: opera faraonica o la strada che può cambiare il futuro dello Jonio reggino?

Inizia il nostro viaggio alla scoperta delle quattro varianti progettuali messe sul tavolo del Dibattito Pubblico tra Anas, istituzioni e territorio per ridisegnare la Statale tra Reggio Calabria e Catanzaro. Partiamo dalla Variante 1: ben 140km a quattro corsie, 27 anni di lavori e una scommessa che sposta verso l’entroterra il futuro della viabilità
Silvio Cacciatore
Nuova SS106, ecco la prima variante “Pedemontana” da 12,6 miliardi: opera faraonica o la strada che può cambiare il futuro dello Jonio reggino?\n
Il report

Stipendi, la Calabria è penultima in Italia ma Reggio conquista un primato nazionale sul potere d’acquisto

La regione è al 19° posto per retribuzioni, con una media di 28.400 euro. La mappa dei salari dal Pollino allo Stretto: Catanzaro prima, Crotone e Cosenza maglia nera nazionale. L'analisi del JP Geography Index
Carmelo Idà
Stipendi, la Calabria è penultima in Italia ma Reggio conquista un primato nazionale sul potere d’acquisto\n
In crescita

Export, Vibo e Cosenza trainano la Calabria: 514 milioni nei primi sei mesi del 2026, giù Reggio e Crotone

La regione sale a metà classifica nazionale grazie soprattutto alle performance delle due province. Crescono tessile, carta, macchinari e apparecchi elettrici, mentre arretrano agroalimentare, pelletteria e minerali
Redazione Economia
Export, Vibo e Cosenza trainano la Calabria: 514 milioni nei primi sei mesi del 2026, giù Reggio e Crotone\n
Il report

Pagamenti tra imprese, Calabria ultima: solo una su quattro salda i fornitori nei tempi

Catanzaro tra le peggiori province. Intanto la Pubblica amministrazione paga più rapidamente, ma il debito commerciale continua a crescere fino a 64,2 miliardi di euro
Redazione Economia
Pagamenti tra imprese, Calabria ultima: solo una su quattro salda i fornitori nei tempi\n
I conti in tasca

Affitti universitari, Catanzaro tra le città più convenienti: una stanza costa 251 euro al mese

Canoni in calo del 6,2% a livello nazionale, pronti 73mila posti letto pubblici. Nel capoluogo calabrese i canoni per studenti sono tra i più bassi d’Italia. Solo Chieti offre prezzi inferiori. Milano resta irraggiungibile con 704 euro per una singola
Carmelo Idà
Affitti universitari, Catanzaro tra le città più convenienti: una stanza costa 251 euro al mese\n
I fondi

Lavori al Ceravolo, ultimo pagamento dalla Regione: al Comune di Catanzaro quasi 2 milioni

La somma arriva dopo le verifiche sulla rendicontazione dei lavori. Complessivamente riconosciuti 2,79 milioni sui 3 stanziati
Redazione Economia
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Economia

Vertenza Konecta, l’avvocato Pitaro: «Azienda irriguardosa, elusa la seconda richiesta del Prefetto»

L'ennesimo "no comment" della società lascia nell'incertezza i lavoratori dell'ex Abramo Customer Care. Legale e maestranze chiedono un intervento deciso della Regione Calabria, con il presidente Occhiuto, e del Ministero delle Imprese
Redazione
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Lavoro, Calabria ancora maglia nera: è ultima per produttività e salari. Vibo chiude la classifica italiana

L’analisi della Cgia fotografa una regione schiacciata dal divario con il Nord. Anche Crotone e Cosenza nelle ultime quattro posizioni nazionali per retribuzione annua. Pesano precarietà, stagionalità e sommerso
Redazione Economia
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Costo della vita

Dal carrello alla pizzeria, Catanzaro è tra le città più convenienti d’Italia: ecco il report

La rilevazione Codacons sui consumi fotografa profonde distanze tra Nord e Sud. Per la sola spesa alimentare nel capoluogo servono 149 euro, contro gli oltre 200 richiesti in diverse città settentrionali
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La stagione dei lidi calabresi: «Pochi i turisti da fuori regione. In alcune località case in affitto a prezzi folli»

Il turismo cresce nei dati ufficiali, ma sul territorio emergono ombre. Il racconto di un giovane gestore di un lido di Montepaone: «Pochi visitatori da fuori e Ferragosto è sembrato un giorno qualsiasi»
Riccardo Montanaro
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