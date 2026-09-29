Catanzaro, test con la Vibonese aspettando il Mantova
Il Catanzaro sfrutta la sosta per lavorare sugli errori di un avvio complicato e recuperare uomini importanti. Domani partitella contro la Vibonese, poi l’obiettivo sarà il ritorno in campionato: domenica 11 ottobre al Ceravolo arriverà il Mantova.
Il nuovo tecnico si presenta accanto al presidente Noto, al ds Polito e al dg Bignotti. In sala anche i bambini diventati il simbolo del sogno Serie A sfumato nella finale con il Monza: «Questa maglia va rispettata dando sempre il massimo»
Il tecnico biancoverde presenta la stracittadina della quinta giornata: dall'analisi degli errori commessi in avvio di stagione alla fiducia nei suoi giovani. «Loro stanno facendo benissimo, ma vogliamo fare una grande gara»
Alla vigilia dell'atteso derby contro la Vigor Lamezia, il club giallorosso regala a mister Tony Lio un giovane d'prospettiva: il classe 2006, ex Cosenza e Pro Vercelli, torna a vestire la maglia del Sambiase
La quinta giornata del girone I propone un weekend elettrizzante per le cinque sorelle calabresi: la Reggina ospita l'Igea Virtus nel match tra le prime della classe, mentre Sambiase e Vigor si affrontano nella stracittadina. Insidie per Vibonese e Praiatortora
Quattro ko nelle prime cinque giornate e appena tre punti conquistati. Dopo la battuta d’arresto contro la Sampdoria, il club riflette sul difficile avvio: al momento la strada sembra essere quella della continuità
Dopo il ko interno contro la corazzata amaranto, il tecnico biancoverde recrimina sulla gestione della palla a centrocampo e sulle disattenzioni difensive: «Loro aggressivi e d'esperienza, noi troppo ingenui»
Quarta battuta d’arresto nelle prime cinque giornate e penultimo posto in classifica: la trasmissione di Maurizio Insardà analizza il momento della squadra di Gorgone e guarda alla sfida con il Mantova. In studio Fabio Di Sole, collegato l’allenatore Francesco Modesto
Gli amaranto festeggiano il poker di vittorie dopo il 3-0 alla Vigor Lamezia. In Eccellenza e Promozione spazio anche alle immagini dei tifosi costretti a seguire le gare a porte chiuse da balconi, tetti e oltre le recinzioni