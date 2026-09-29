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Sport

Catanzaro, test con la Vibonese aspettando il Mantova

Il Catanzaro sfrutta la sosta per lavorare sugli errori di un avvio complicato e recuperare uomini importanti. Domani partitella contro la Vibonese, poi l’obiettivo sarà il ritorno in campionato: domenica 11 ottobre al Ceravolo arriverà il Mantova.

29 settembre, 2026
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Catanzaro · mantova
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News e trattative

Eccellenza, le neopromosse infiammano il mercato: botti e conferme per Sersale e Deliese

I giallorossi si assicurano il talento di Lisi tra i pali, mentre gli amaranto blindano il capitano Carbone e i fedelissimi per il ritorno nel massimo campionato regionale
Vincenzo Primerano
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Doppio colpo dell'Atletico Maida: torna mister Alfonso Caruso e arriva il bomber Simone Caruso

La società cambia volto in vista del campionato di Promozione B, puntando sull'esperienza in panchina e sui gol dell'attaccante con un importante passato tra Serie C e D
Vincenzo Primerano
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Il nuovo corso

Il Catanzaro riparte da Gorgone: «Qui non ci si può permettere di abbassare l’intensità»

Il nuovo tecnico si presenta accanto al presidente Noto, al ds Polito e al dg Bignotti. In sala anche i bambini diventati il simbolo del sogno Serie A sfumato nella finale con il Monza: «Questa maglia va rispettata dando sempre il massimo»
Giampaolo Cristofaro
Il Catanzaro riparte da Gorgone: «Qui non ci si può permettere di abbassare l’intensità»\n
Sport

Catanzaro, la sosta per ritrovare uomini e certezze: domani test con la Vibonese, l’11 ottobre arriva il Mantova

Gorgone sfrutta la pausa per lavorare sugli errori di un avvio complicato e recuperare gli infortunati. Mercoledì partitella a Giovino, poi il ritorno in Serie B al Ceravolo
Catanzaro, la sosta per ritrovare uomini e certezze: domani test con la Vibonese, l’11 ottobre arriva il Mantova\n

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Sport

Catanzaro, test con la Vibonese aspettando il Mantova

29 settembre 2026
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Catanzaro, test con la Vibonese aspettando il Mantova
l’intervista

Pino Donato Taverna, Cisternino non si nasconde: «È un momento no per noi»

Nella terza giornata del girone A la squadra catanzarese incassa a Cassano il secondo ko consecutivo. L'allenatore: «Ci ritroviamo puniti da due o tre azioni degli avversari»
Franco Sangiovanni
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Serie D

Uragano Brandalisse nel derby Sambiase-Vigor Lamezia (4-1): «La mia tripletta frutto anche del lavoro di squadra»

Il talento argentino classe 2007 piega i biancoverdi con un hat trick e fa sognare l'ambiente: «Un'emozione indescrivibile, qui funziona tutto alla perfezione. Il secondo posto è ampiamente meritato»
Vincenzo Primerano
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valutazioni in corso

Vigor Lamezia, il derby fa saltare Vargas? Avanza l’ipotesi Morelli

Dopo il pesante 4-1 contro il Sambiase la società valuta il cambio in panchina. In bilico anche il ds Ramondino
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Dilettanti Calabria

Promozione B, Caruso promuove l'Atletico Maida: «Buon punto a Roccella, ma nella ripresa meritavamo la vittoria»

Il tecnico giallorosso analizza l'1-1 del "Ninetto Muscolo" ai microfoni di LaC News24: «Prestazione di spessore e qualità. Abbiamo avviato un progetto biennale per costruire qualcosa di importante»
Vincenzo Primerano
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Dilettanti

Eccellenza, la DB Rossoblù Luzzi mette la terza e guida a punteggio pieno

Nel terzo turno i cosentini superano 1-0 in Trebisacce e si portano a quota 9. I risultati finali e la classifica aggiornata
Redazione sport
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Verso la sfida

Vigor Lamezia, Vargas accende la sfida al Sambiase: «Il derby azzera tutto, ogni squadra è battibile»

Il tecnico biancoverde presenta la stracittadina della quinta giornata: dall'analisi degli errori commessi in avvio di stagione alla fiducia nei suoi giovani. «Loro stanno facendo benissimo, ma vogliamo fare una grande gara»
Vincenzo Primerano
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Nuovo acquisto

Serie D, il Sambiase rinforza la difesa prima del derby: ufficiale il ritorno di Mario Naccarato

Alla vigilia dell'atteso derby contro la Vigor Lamezia, il club giallorosso regala a mister Tony Lio un giovane d'prospettiva: il classe 2006, ex Cosenza e Pro Vercelli, torna a vestire la maglia del Sambiase
Vincenzo Primerano
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verso la stracittadina

Serie D, derby di Lamezia alle porte: il Sambiase sogna la "vetta", Vigor a caccia del riscatto

Quinta giornata di Serie D: giallorossi lanciati verso i vertici e con lo sguardo allo scontro Reggina-Igea, biancoverdi alla ricerca della prima vittoria stagionale per scacciare la "crisi"
Vincenzo Primerano
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Le partite

DB Rossoblù Luzzi e Deliese, obiettivo tris: la terza giornata di Eccellenza

Le due squadre a punteggio pieno affrontano Trebisacce e Sersale. Riflettori anche su Palmese-Soverato e Paolana-Gioiosa Ionica. Il programma
Vincenzo Primerano
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dilettanti calabria

Promozione, quattro squadre a punteggio pieno: terzo turno con sfide al vertice. Il programma

Rocca di Neto a Scalea, Cotronei a Campora, Corigliano Marca contro l'Acri che gioca le gare interne a Brillia, Cassano Sybaris ancora a Trebisacce con il P. Donato Taverna
Franco Sangiovanni
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I raggruppamenti

Juniores regionali ai nastri di partenza: la Lnd Calabria svela gli otto gironi

Fischio d'inizio fissato per martedì 6 ottobre. Al via la caccia alla Gioiese campione in carica: ecco la composizione completa dei raggruppamenti
Vincenzo Primerano
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Cambia la classifica

Serie B, nuova penalizzazione per la Juve Stabia: quattro punti in meno

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il club per la documentazione non prodotta dopo la cessione societaria. Campani a quota uno, Catanzaro fermo a tre punti
Redazione sport
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Le sfide

Serie D, quinto turno al cardiopalma: Granillo infuocato per lo scontro al vertice, a Lamezia è tempo di derby

La quinta giornata del girone I propone un weekend elettrizzante per le cinque sorelle calabresi: la Reggina ospita l'Igea Virtus nel match tra le prime della classe, mentre Sambiase e Vigor si affrontano nella stracittadina. Insidie per Vibonese e Praiatortora
Vincenzo Primerano
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Fischio finale

Coppa Italia Dilettanti: poker Dbr Luzzi, spettacolo in Trebisacce-Corigliano. Tutti i risultati dell'andata degli ottavi

I campioni in carica travolgono la Soccer Montalto, acuto della Deliese e blitz esterni per Soriano e Pro Pellaro. Qualificazioni aperte sugli altri campi.
Vincenzo Primerano
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le sfide

Coppa Italia Dilettanti, al via gli ottavi di finale: otto protagoniste di Eccellenza e otto di Promozione

Oggi pomeriggio in campo per le gare di andata: la Dbr Luzzi difende il titolo contro la Soccer Montalto, grande attesa per i derby reggini e cosentini

Vincenzo Primerano
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Crisi di risultati

Us Catanzaro, nessun ribaltone all’orizzonte: Gorgone resta, ma ora serve cambiare passo

Quattro ko nelle prime cinque giornate e appena tre punti conquistati. Dopo la battuta d’arresto contro la Sampdoria, il club riflette sul difficile avvio: al momento la strada sembra essere quella della continuità
Gp. C.
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L’analisi

Il derby amaro della Vigor Lamezia: tris Reggina, Vargas analizza la sconfitta e punta il dito sulle ingenuità tattiche

Dopo il ko interno contro la corazzata amaranto, il tecnico biancoverde recrimina sulla gestione della palla a centrocampo e sulle disattenzioni difensive: «Loro aggressivi e d'esperienza, noi troppo ingenui»
Vincenzo Primerano
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I risultati

Coppa Calabria, completato il quadro degli ottavi: verdetti emessi tra conferme e sorprese

Avanzano senza affanni Real Trebisacce, Atletico San Lucido, Union Kroton e Rizziconi. Colpo esterno del Cirò, dilaga la Bagnarese. Tutti i risultati delle gare di ritorno
Vincenzo Primerano
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Nuova puntata

Us Catanzaro, allarme giallorosso dopo il ko con la Sampdoria: oggi il punto a “11 in Campo”

Quarta battuta d’arresto nelle prime cinque giornate e penultimo posto in classifica: la trasmissione di Maurizio Insardà analizza il momento della squadra di Gorgone e guarda alla sfida con il Mantova. In studio Fabio Di Sole, collegato l’allenatore Francesco Modesto
Redazione
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Gi scatti

Dalla festa della Reggina ai tifosi sui tetti: le immagini raccontano un altro weekend di calcio calabrese

Gli amaranto festeggiano il poker di vittorie dopo il 3-0 alla Vigor Lamezia. In Eccellenza e Promozione spazio anche alle immagini dei tifosi costretti a seguire le gare a porte chiuse da balconi, tetti e oltre le recinzioni
Francesco Roberto Spina
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