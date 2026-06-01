Amantea, parte la scuola per attivisti dedicata a Fofi
Ad Amantea nasce "Strade Maestre", il percorso residenziale e formativo dedicato a raccogliere e rilanciare l'eredità culturale e civile di Goffredo Fofi. L'iniziativa, promossa da Comunità Progetto Sud insieme ad amici e collaboratori dell'intellettuale, punta a formare una nuova generazione di cittadini consapevoli, operatori sociali e attivisti capaci di incidere concretamente nella realtà
A darne comunicazione è il vicesindaco e assessore alla viabilità di Tiriolo, Davide Longo, che nelle scorse settimane aveva anticipato l’avvio delle operazioni a seguito di una costante interlocuzione istituzionale con i vertici di RFI
Il consigliere comunale: «Questa amministrazione dimostra, ancora una volta, con i fatti che investire nelle periferie significa aumentare la qualità della vita percepita dai cittadini, ridurre marginalità e isolamento e costruire una Catanzaro più inclusiva, sostenibile e vicina ai bisogni delle persone»
La lista "Insieme per Girifalco" si impone (51,4%) sull'uscente Cristofaro. Il medico, già tre volte primo cittadino del paese, commenta: «Accettare una sfida senza conoscerne l'esito è la parte più affascinante. Ora spazio a un modo nuovo di fare politica»
Per l’esponente della formazione che mette insieme numerosi amministratori di area civica di centrosinistra, «l’ultima tornata elettorale consegna al Paese un dato politico inequivocabile, che va letto al di là delle narrazioni di facciata: dalle urne non esce alcun vincitore tra i poli tradizionali»
Per la rappresentante dell’esecutivo, «adottare il PSC definitivo significa superare l’idea che urbanistica voglia dire soltanto stabilire quanto si possa costruire o quali aree destinare all’edificazione»
I rappresentanti del partito azzurro: «Il consigliere Capellupo, in perfetta sintonia con l’amministrazione che rappresenta, ha cercato maldestramente di attribuirsi l’ennesimo merito che non ha e non può avere, visto che la pratica per l’ampliamento del Centro clinico San Vitaliano, importantissima realtà sanitaria privata che opera a Catanzaro grazie all’impegno del gruppo Citrigno, è stata approvata grazie ai voti di FI»
Alla vigilia del pensionamento del rappresentante dello Stato, la vicesindaca sollecita la convocazione urgente della commissione consiliare per avviare l’iter dedicato al riconoscimento: «Ha servito la città con dedizione, equilibrio e umanità»
Amministrative devastanti per Pd e compagni, che continuano a non prendere atto che l’attuale classe dirigente non è in grado di offrire, dal Pollino allo Stretto, una proposta tale da poter mettere in discussione l’egemonia degli avversari
I rilievi dell’AGCM agitano Palazzo De Nobili e rallentano il piano di risanamento della partecipata. Fiorita annuncia nuove delibere entro giugno e difende il percorso avviato, ma dall’opposizione arrivano accuse pesanti. I lavoratori lasciano l’Aula con ancora troppe incognite sul futuro della società
Una tornata che restituisce un mosaico articolato della politica locale: amministrazioni nate nel segno della continuità, competizioni combattute fino all’ultimo voto e una forte presenza di liste civiche
La vigilia elettorale portava con sé il sapore inedito e insidioso della corsa solitaria. Con una sola lista in campo, l'avversario più temibile non aveva un volto, un nome o un simbolo concorrente sulla scheda. Il vero nemico da battere era l'astensionismo
Il rappresentante dell’associazione: «Il punto non è contestare il taglio dell’erba, attività utile e necessaria. Ma evitare che l’intervento si fermi all’apparenza. Sfalciare senza liberare le cunette, rimuovere i detriti e ripristinare il deflusso delle acque significa lasciare irrisolte le cause concrete del pericolo