Amantea, parte la scuola per attivisti dedicata a Fofi

Società

Ad Amantea nasce "Strade Maestre", il percorso residenziale e formativo dedicato a raccogliere e rilanciare l'eredità culturale e civile di Goffredo Fofi. L'iniziativa, promossa da Comunità Progetto Sud insieme ad amici e collaboratori dell'intellettuale, punta a formare una nuova generazione di cittadini consapevoli, operatori sociali e attivisti capaci di incidere concretamente nella realtà