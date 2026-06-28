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Ambiente

Catanzaro, la nuova vita delle dune di Giovino

Tutelare e valorizzare la Riserva naturale regionale delle Dune di Giovino, uno degli ecosistemi costieri più importanti della Calabria. Presentato a Catanzaro il progetto di riqualificazione promosso da Italia Nostra e finanziato dalla Regione.

28 giugno, 2026
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giovino
ULTIMA ORA
Rapporti istituzionali

Catanzaro, audizione in IV commissione di Giorgia Sorrentino, nel Consiglio Nazionale dei Giovani

Lo ha annunciato la consigliera comunale Daniela Palaia che ha aggiunto: «Abbiamo voluto approfondire la possibilità di interazione e vautare una ricaduta sul territorio»
Redazione
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Attività di Giunta

Approvati due progetti di collettazione fognaria per le zone di Bellino ed Alli

La consigliera Caviano informa che l’esecutivo Fiorita ha dato l’ok per la progettazione tecnica sostenuta da 500 mila euro

Redazione
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politica

Catanzaro Servizi, Riccio: «Fiorita e Capellupo, pioggia di incarichi sulla pelle dei dipendenti» 

Secondo il consigliere comunale della città capoluogo, “tutto ciò che è stato fatto negli ultimi mesi su Catanzaro Servizi dimostra una preoccupante superficialità verso il futuro della partecipata”
Redazione
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Querelle Dune

Riccio: «Cara Bova, nel 2024 eri contro, forse i soldi hanno cancellato la memoria?»

Il consigliere leghista controbatte alla presidente di Italia Nostra ricordandole che nel 2024 si era schierata contro il cemento a Giovino

Redazione
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Analisi impietosa

Centro storico: tutte un flop le iniziative della Giunta Fiorita

Il commento politico aspramente critico dei consiglieri Parisi, Donato e Veraldi

Redazione
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l’intervento

Sant’Elia e Piterà, il consigliere Celia: «Quartieri abbandonati, che chiedono solo di essere considerati parte della città»

Durissima la nota stampa del consigliere comunale del Gruppo Misto che parla di aree ridotte a isole a sé stanti
Redazione
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Interviene Italia Nostra

«Caro Riccio fattene una ragione: quelli senza interessi siamo noi. Inviti di cortesia alla Regione e neppure una risposta»

La polemica sulle Dune di Giovino si infiamma: Elena Bova risponde al consigliere comunale leghista e ne respinge le accuse punto per punto

Redazione
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La polemica

«Dune di Giovino: tra passerelle e assenze istituzionali, servono fatti e non foto»

Il consigliere comunale del Carroccio stigmatizza un evento organizzato dal centrosinistra in barba alla reali condizioni ed alle politiche dell’amministrazione

Redazione
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È scontro

Occhiuto sfida Arera sull’energia, ma per le famiglie il risparmio sarebbe minino (3 euro l'anno)

Lo scontro tutto interno a Forza Italia con il ministro Picchetto Fratin sfocia nelle carte bollate. Il famoso prezzo zonale però per la produzione calabrese porterebbe pochi vantaggi attuali per i cittadini mentre potrebbe effettivamente attirare le grandi aziende
Massimo Clausi
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Il caso

Ferro contro Murone, ma FdI non lascia la maggioranza: Lamezia resta in ostaggio

Il partito attacca il sindaco e ne contesta l’operato, ma evita la rottura definitiva. Una posizione che trasforma ogni voto in una trattativa e rischia di paralizzare l’attività amministrativa
Raffaele Florio
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verso le amministrative

Catanzaro, sala gremita per il debutto del movimento di Pitaro: nel centrosinistra nasce un nuovo fronte per le Comunali

A un anno dal voto, grande partecipazione alla presentazione del nuovo soggetto civico promosso dall’ex consigliere regionale. L'obiettivo dichiarato è rilanciare il ruolo di Catanzaro, tra critiche alla classe dirigente cittadina e l'avvio dei tavoli programmatici che prepareranno la corsa a Palazzo De Nobili
Bruno Mirante
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L’intervento

Catanzaro Servizi, 5 anni di traghettamento senza vedere arrivo. Ora si spera nel “miracolo” romano

Le opinioni di Danilo Russo, ex assessore, accusano di vuoto le politiche Fiorita-Pd sulla partecipata. E dietro l’angolo incombe la fine dell’ultima proroga all’amministratore De Marco

Redazione
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verso le comunali

Forza Italia: «Pitaro e il Pd preparano l’alternativa a Fiorita, amministrazione bocciata anche dai dem»

Per i consiglieri azzurri: «O Fiorita si ritira e ammette il plateale fallimento della sua amministrazione oppure, se è vero quanto sostiene, abbia il coraggio di portare avanti fino alla fine la sua ricandidatura difendendo il suo operato»
Redazione
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Scintille fra consiglieri

Capellupo: «Noi costruiamo una rete ciclabile moderna mentre Riccio rosica»

Al centro delle polemiche la mobilità sostenibile con le piste ciclabili completate o in via di ultimazione

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Nota di Sinistra Italiana

Sinistra Italiana: le diatribe interne al centrodestra paralizzano Lamezia Terme

La sortita dell’on Ferro sull’amministrazione Murone stendono il tappeto alla presa di posizione critica di Zicchinella e Pignataro

Redazione
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la reazione

Nomina del nuovo Ad di AMC, Celia attacca: «Chi ha sponsorizzato questa scelta si candiderà con la sinistra?»

Il consigliere comunale punta il dito contro le dinamiche politiche che, a suo dire, hanno caratterizzato gli ultimi anni della consiliatura: «La coerenza vale più di qualsiasi poltrona»
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Ai ferri corti

Maggioranza in crisi a Lamezia, Ferro (Fdi): «Rapporto di fiducia con il sindaco Murone compromesso, consiglieri liberi di valutare»

Conferenza stampa convocata dalla coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia: «Non siamo qui per ritirare le truppe. Sempre più difficile costruire un confronto leale e stabile»
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Associazione ex parlamentari, Pino Soriero è il nuovo presidente: «Siamo una risorsa della Repubblica»

L’ex sottosegretario ai Trasporti del governo Prodi, eletto all’unanimità, succede al compianto Giuseppe Gargani
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verso lo sgombero

Campo Rom di Scordovillo, vertice in Prefettura: dopo il trasferimento delle famiglie inizierà la demolizione

Alla riunione hanno preso parte il sottosegretario Wanda Ferro e il presidente della Regione Roberto Occhiuto: tutti i dettagli
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Disagi alla Guardia medica di Santa Maria di Catanzaro, la soddisfazione di Sinistra Italiana dopo l’intervento dell’Asp

«Esempio virtuoso di come il dialogo tra istituzioni e rappresentanze politiche possa tradursi in azioni efficaci nell'interesse della collettività»

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Catanzaro, nuovo asilo nido nel quartiere Lido. Bosco: «Scelta dal valore sociale storico»

Gli istituti passano da uno a quattro assecondando una logica «policentrica. Ogni giovane coppia con bambini potrà quindi avere il servizio che le occorre»
Redazione
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Sanità, estate difficile per Occhiuto (che attacca i sindacati): mancano medici e il Pnrr mette a rischio le Case della Salute

La riforma Schillaci si è arenata, tra botta e risposta in Calabria restano dubbi sulla piena operatività delle 63 strutture previste. Il leghista Stefani, governatore del Veneto, ha fatto direttamente un'intesa con le associazioni. Cosa succederà nella nostra regione?
Massimo Clausi
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Niente ribaltone in Calabria: bocciati i ricorsi sui seggi in Consiglio regionale, resta tutto uguale

Finisce la battaglia giudiziaria sulla ripartizione degli scranni a Palazzo Campanella. Il Consiglio di Stato dà ragione al Tar: restano in Aula Pitaro, Rosa, Falcomatà e Greco e non cambia la maggioranza
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Dall’asilo nido di Lido al calendario di eventi per il centro storico, Carpino: «Lo sguardo ampio dell’Amministrazione, rivolto alla città nel suo complesso»

Il consigliere del gruppo del sindaco rilancia “Vivi il Centro”, il calendario di eventi si susseguiranno fino all’8 agosto nel cuore di Catanzaro: «Iniziativa che ha l’ambizione di andare oltre la semplice rassegna estiva ma punta a restituire vitalità alla città vecchia» 
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Da Garrincha a Zidane, passando per lo Zaire: i Mondiali come specchio della storia. Da Catanzaro parte il viaggio del nuovo libro di Giuseppe Ranieri