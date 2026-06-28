Catanzaro, la nuova vita delle dune di Giovino

Tutelare e valorizzare la Riserva naturale regionale delle Dune di Giovino, uno degli ecosistemi costieri più importanti della Calabria. Presentato a Catanzaro il progetto di riqualificazione promosso da Italia Nostra e finanziato dalla Regione.
Lo scontro tutto interno a Forza Italia con il ministro Picchetto Fratin sfocia nelle carte bollate. Il famoso prezzo zonale però per la produzione calabrese porterebbe pochi vantaggi attuali per i cittadini mentre potrebbe effettivamente attirare le grandi aziende
A un anno dal voto, grande partecipazione alla presentazione del nuovo soggetto civico promosso dall’ex consigliere regionale. L'obiettivo dichiarato è rilanciare il ruolo di Catanzaro, tra critiche alla classe dirigente cittadina e l'avvio dei tavoli programmatici che prepareranno la corsa a Palazzo De Nobili
Per i consiglieri azzurri: «O Fiorita si ritira e ammette il plateale fallimento della sua amministrazione oppure, se è vero quanto sostiene, abbia il coraggio di portare avanti fino alla fine la sua ricandidatura difendendo il suo operato»
La riforma Schillaci si è arenata, tra botta e risposta in Calabria restano dubbi sulla piena operatività delle 63 strutture previste. Il leghista Stefani, governatore del Veneto, ha fatto direttamente un'intesa con le associazioni. Cosa succederà nella nostra regione?
Finisce la battaglia giudiziaria sulla ripartizione degli scranni a Palazzo Campanella. Il Consiglio di Stato dà ragione al Tar: restano in Aula Pitaro, Rosa, Falcomatà e Greco e non cambia la maggioranza
Il consigliere del gruppo del sindaco rilancia “Vivi il Centro”, il calendario di eventi si susseguiranno fino all’8 agosto nel cuore di Catanzaro: «Iniziativa che ha l’ambizione di andare oltre la semplice rassegna estiva ma punta a restituire vitalità alla città vecchia»