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Società

Catanzaro, al via il piano degli immobili pubblici

A Catanzaro è stato presentato il Piano Città degli Immobili Pubblici, il progetto promosso da Agenzia del Demanio, Comune e Università Mediterranea che punta a valorizzare il patrimonio pubblico attraverso interventi di recupero, nuovi servizi, turismo culturale e residenze universitarie

25 giugno, 2026
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Catanzaro
ULTIMA ORA
politica

Catanzaro Servizi, Riccio: «Fiorita e Capellupo, pioggia di incarichi sulla pelle dei dipendenti» 

Secondo il consigliere comunale della città capoluogo, “tutto ciò che è stato fatto negli ultimi mesi su Catanzaro Servizi dimostra una preoccupante superficialità verso il futuro della partecipata”
Redazione
Catanzaro Servizi, Riccio: «Fiorita e Capellupo, pioggia di incarichi sulla pelle dei dipendenti»\u00A0\n
È scontro

Occhiuto sfida Arera sull’energia, ma per le famiglie il risparmio sarebbe minino (3 euro l'anno)

Lo scontro tutto interno a Forza Italia con il ministro Picchetto Fratin sfocia nelle carte bollate. Il famoso prezzo zonale però per la produzione calabrese porterebbe pochi vantaggi attuali per i cittadini mentre potrebbe effettivamente attirare le grandi aziende
Massimo Clausi
Occhiuto sfida Arera sull’energia, ma per le famiglie il risparmio sarebbe minino (3 euro l'anno)
Il caso

Ferro contro Murone, ma FdI non lascia la maggioranza: Lamezia resta in ostaggio

Il partito attacca il sindaco e ne contesta l’operato, ma evita la rottura definitiva. Una posizione che trasforma ogni voto in una trattativa e rischia di paralizzare l’attività amministrativa
Raffaele Florio
Ferro contro Murone, ma FdI non lascia la maggioranza: Lamezia resta in ostaggio\n
Attività di Giunta

Approvati due progetti di collettazione fognaria per le zone di Bellino ed Alli

La consigliera Caviano informa che l’esecutivo Fiorita ha dato l’ok per la progettazione tecnica sostenuta da 500 mila euro

Redazione
Approvati due progetti di collettazione fognaria per le zone di Bellino ed Alli

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Aggressione mortale nel carcere di Catanzaro, 5 arresti

25 giugno 2026
Ore 19:00
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Società

Catanzaro, al via il piano degli immobili pubblici

25 giugno 2026
Ore 18:30
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Nubifragio a Catanzaro, allagamenti e disagi

25 giugno 2026
Ore 14:57
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Al via il Borgia Summer Vibes con Michele Zarrillo

25 giugno 2026
Ore 12:00
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Aggressione mortale nel carcere di Catanzaro, 5 arresti

25 giugno 2026
Ore 19:00
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Società

Catanzaro, al via il piano degli immobili pubblici

25 giugno 2026
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Cronaca

Nubifragio a Catanzaro, allagamenti e disagi

25 giugno 2026
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Cultura

Al via il Borgia Summer Vibes con Michele Zarrillo

25 giugno 2026
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Cronaca

Aggressione mortale nel carcere di Catanzaro, 5 arresti

25 giugno 2026
Ore 19:00
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Società

Catanzaro, al via il piano degli immobili pubblici

25 giugno 2026
Ore 18:30
Catanzaro, al via il piano degli immobili pubblici
verso le amministrative

Catanzaro, sala gremita per il debutto del movimento di Pitaro: nel centrosinistra nasce un nuovo fronte per le Comunali

A un anno dal voto, grande partecipazione alla presentazione del nuovo soggetto civico promosso dall’ex consigliere regionale. L'obiettivo dichiarato è rilanciare il ruolo di Catanzaro, tra critiche alla classe dirigente cittadina e l'avvio dei tavoli programmatici che prepareranno la corsa a Palazzo De Nobili
Bruno Mirante
Catanzaro, sala gremita per il debutto del movimento di Pitaro: nel centrosinistra nasce un nuovo fronte per le Comunali\n
L’intervento

Catanzaro Servizi, 5 anni di traghettamento senza vedere arrivo. Ora si spera nel “miracolo” romano

Le opinioni di Danilo Russo, ex assessore, accusano di vuoto le politiche Fiorita-Pd sulla partecipata. E dietro l’angolo incombe la fine dell’ultima proroga all’amministratore De Marco

Redazione
Catanzaro Servizi, 5 anni di traghettamento senza vedere arrivo. Ora si spera nel “miracolo” romano
verso le comunali

Forza Italia: «Pitaro e il Pd preparano l’alternativa a Fiorita, amministrazione bocciata anche dai dem»

Per i consiglieri azzurri: «O Fiorita si ritira e ammette il plateale fallimento della sua amministrazione oppure, se è vero quanto sostiene, abbia il coraggio di portare avanti fino alla fine la sua ricandidatura difendendo il suo operato»
Redazione
Forza Italia: «Pitaro e il Pd preparano l’alternativa a Fiorita, amministrazione bocciata anche dai dem»\n
Scintille fra consiglieri

Capellupo: «Noi costruiamo una rete ciclabile moderna mentre Riccio rosica»

Al centro delle polemiche la mobilità sostenibile con le piste ciclabili completate o in via di ultimazione

Redazione
Capellupo: «Noi costruiamo una rete ciclabile moderna mentre Riccio rosica»
Nota di Sinistra Italiana

Sinistra Italiana: le diatribe interne al centrodestra paralizzano Lamezia Terme

La sortita dell’on Ferro sull’amministrazione Murone stendono il tappeto alla presa di posizione critica di Zicchinella e Pignataro

Redazione
Sinistra Italiana: le diatribe interne al centrodestra paralizzano Lamezia Terme
la reazione

Nomina del nuovo Ad di AMC, Celia attacca: «Chi ha sponsorizzato questa scelta si candiderà con la sinistra?»

Il consigliere comunale punta il dito contro le dinamiche politiche che, a suo dire, hanno caratterizzato gli ultimi anni della consiliatura: «La coerenza vale più di qualsiasi poltrona»
Redazione
Nomina del nuovo Ad di AMC, Celia attacca: «Chi ha sponsorizzato questa scelta si candiderà con la sinistra?»\n
Ai ferri corti

Maggioranza in crisi a Lamezia, Ferro (Fdi): «Rapporto di fiducia con il sindaco Murone compromesso, consiglieri liberi di valutare»

Conferenza stampa convocata dalla coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia: «Non siamo qui per ritirare le truppe. Sempre più difficile costruire un confronto leale e stabile»
Redazione Politica
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Associazione ex parlamentari, Pino Soriero è il nuovo presidente: «Siamo una risorsa della Repubblica»

L’ex sottosegretario ai Trasporti del governo Prodi, eletto all’unanimità, succede al compianto Giuseppe Gargani
Redazione
Associazione ex parlamentari, Pino Soriero è il nuovo presidente:\u00A0«Siamo una risorsa della Repubblica»\n
verso lo sgombero

Campo Rom di Scordovillo, vertice in Prefettura: dopo il trasferimento delle famiglie inizierà la demolizione

Alla riunione hanno preso parte il sottosegretario Wanda Ferro e il presidente della Regione Roberto Occhiuto: tutti i dettagli
Redazione
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Politica

Disagi alla Guardia medica di Santa Maria di Catanzaro, la soddisfazione di Sinistra Italiana dopo l’intervento dell’Asp

«Esempio virtuoso di come il dialogo tra istituzioni e rappresentanze politiche possa tradursi in azioni efficaci nell'interesse della collettività»

Disagi alla Guardia medica di Santa Maria di Catanzaro, la soddisfazione di Sinistra Italiana dopo l’intervento dell’Asp
Nuove opere

Catanzaro, nuovo asilo nido nel quartiere Lido. Bosco: «Scelta dal valore sociale storico»

Gli istituti passano da uno a quattro assecondando una logica «policentrica. Ogni giovane coppia con bambini potrà quindi avere il servizio che le occorre»
Redazione
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Questione aperta

Sanità, estate difficile per Occhiuto (che attacca i sindacati): mancano medici e il Pnrr mette a rischio le Case della Salute

La riforma Schillaci si è arenata, tra botta e risposta in Calabria restano dubbi sulla piena operatività delle 63 strutture previste. Il leghista Stefani, governatore del Veneto, ha fatto direttamente un'intesa con le associazioni. Cosa succederà nella nostra regione?
Massimo Clausi
Sanità, estate difficile per Occhiuto (che attacca i sindacati): mancano medici e il Pnrr mette a rischio le Case della Salute\n
Nulla di fatto

Niente ribaltone in Calabria: bocciati i ricorsi sui seggi in Consiglio regionale, resta tutto uguale

Finisce la battaglia giudiziaria sulla ripartizione degli scranni a Palazzo Campanella. Il Consiglio di Stato dà ragione al Tar: restano in Aula Pitaro, Rosa, Falcomatà e Greco e non cambia la maggioranza
Redazione Politica
Niente ribaltone in Calabria: bocciati i ricorsi sui seggi in Consiglio regionale, resta tutto uguale
l’intervento

Dall’asilo nido di Lido al calendario di eventi per il centro storico, Carpino: «Lo sguardo ampio dell’Amministrazione, rivolto alla città nel suo complesso»

Il consigliere del gruppo del sindaco rilancia “Vivi il Centro”, il calendario di eventi si susseguiranno fino all’8 agosto nel cuore di Catanzaro: «Iniziativa che ha l’ambizione di andare oltre la semplice rassegna estiva ma punta a restituire vitalità alla città vecchia» 
Redazione
Dall’asilo nido di Lido al calendario di eventi per il centro storico, Carpino:\u00A0«Lo sguardo ampio dell’Amministrazione, rivolto alla città nel suo complesso»\n
verso le comunali

L’avvocato Pitaro scende in campo in vista delle amministrative e presenta il suo movimento “Punto di svolta”

Nel centrosinistra qualcosa si muove: l’ex consigliere regionale lancia la sfida per «ridare slancio all'orgoglio di vivere nel capoluogo della Calabria e in una città importante del Mezzogiorno»
Redazione
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Ambiente

Basso Ionio Catanzarese, 9 milioni per il nuovo depuratore consortile: finanziamento completato. Il sindaco di Davoli Papaleo: «Opera strategica per il territorio»

Le nuove risorse assegnate dalla Regione, nell'ambito del programma di ammodernamento della depurazione in Calabria, si aggiungono ai fondi già disponibili e consentono di avviare la fase decisiva dell'intervento che coinvolge Soverato, Davoli, Satriano e San Sostene
Francesco Mazzoleni
Basso Ionio Catanzarese, 9 milioni per il nuovo depuratore consortile: finanziamento completato.\u00A0Il sindaco di Davoli Papaleo: «Opera strategica per il territorio»\n
il congresso

Catanzaro, Davide Zicchinella è il primo segretario provinciale di Sinistra Italiana

L’ex sindaco di Sellia e Simeri Crichi guiderà il partito di Fratoianni. Durante l’assemblea è emersa l’esigenza di una alleanza "più ampia possibile" in vista delle Comunali 2027
Redazione
Catanzaro, Davide Zicchinella è il primo segretario provinciale di Sinistra Italiana\n
L’iniziativa

Stop ai sottosegretari, il centrosinistra si mobilita per la raccolta firme: «Nelle piazze per informare i cittadini e raccogliere adesioni»

Secondo gli esponenti della minoranza si registra un crescente sostegno proposta di legge di iniziativa popolare che punta ad abolire la nuova figura istituzionale. «Figura abolita nel 2012»
Redazione
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Area urbana

Parco Li Comuni a Catanzaro, accordo Comune-Cai. Serò: «Un altro tassello per il recupero del polmone verde»

La riflessione del consigliere comunale attento alla ripresa dell’area verde colpita nel 2021 da un vasto incendio. «Un altro tassello al percorso di rinascita e valorizzazione»
Redazione
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Fiorita al congresso di Sinistra Italiana: «La mia è una giunta di sinistra, sinistra. Mai svenduti i nostri valori»

Il primo cittadino ha espresso l'auspicio di poter tornare alla guida della città anche nella prossima consiliatura: «Entrare nuovamente a Palazzo De Nobili cantando Bella ciao con ciascuno di voi»
Bruno Mirante
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Catanzaro, sala gremita per il debutto del movimento di Pitaro: nel centrosinistra nasce un nuovo fronte per le Comunali

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