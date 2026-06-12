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Società

Azzardo e usura, in Calabria in fumo 6 miliardi di euro

A Lamezia Terme si è svolta la conferenza su “Azzardo patologico e usura”. Presentata anche l’alleanza tra Fondazioni Antiusura e Coordinamento “Mettiamoci in Gioco”: 6 miliardi in fumo in Calabria ogni anno.

12 giugno, 2026
ULTIMA ORA
Spaventosa deriva

Don Panizza: «Gioco d’azzardo come la droga, cattura ricchi e poveri». In Calabria in fumo 6 miliardi di euro, tutti i dati

A Lamezia la conferenza su “Azzardo patologico e usura”. Presentata anche l’alleanza tra Fondazioni Antiusura e Coordinamento Mettiamoci in Gioco Calabria. Roberto Gatto: «Necessario reintrodurre un fondo dedicato al contrasto del fenomomo e ripristinare l'Osservatorio nazionale»
Redazione Attualità
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Le previsioni

Aria fresca nel Catanzarese: temperature in calo e possibili temporali nelle aree interne

Le correnti provenienti dall’Atlantico hanno raggiunto il Catanzarese determinando un sensibile calo delle temperature, con massime che oggi si attesteranno intorno ai 24-25°C. Nel pomeriggio possibili piovaschi e temporali che potranno interessare anche la città di Catanzaro
Salvatore Lia
Aria fresca\u00A0nel Catanzarese: temperature in calo e possibili temporali nelle aree interne\n
Dietro le quinte

Dal set dell’Amaro del Capo al mondo: i professionisti calabresi dietro i look del nuovo spot girato a Pizzo

Francesco Sorrentino e un team di hair stylist e make-up artist del territorio hanno curato l’immagine dei protagonisti della nuova campagna internazionale: «È stato un grande onore»
Redazione
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risultato storico

Il Peperoncino di Calabria è Re d’Europa: l'oro rosso ottiene il marchio Igp. Gallo: «È festa per l'agricoltura calabrese»

Storico traguardo per l'agroalimentare italiano: l'Unione Europea sancisce il legame indissolubile tra la Calabria e il suo simbolo più piccante e identitario
Francesco Graziano
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IL PATTO

Insieme per un turismo sostenibile, siglato in Cittadella un protocollo d'intesa tra l'Unpli e l'Ente per i Parchi Marini regionali

L'obiettivo centrale dell'accordo è fare rete per valorizzare la destinazione Calabria, unendo la capillarità delle Pro Loco e la ricchezza dei territori
Francesco Graziano
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Questione aperta

Rubino: «Il Carlino di Catanzaro? Moneta o medaglia resta una massima rarità numismatica» 

VIDEO| L’esperto fa riferimento alle due correnti di pensiero sulle origini della valuta, battuta durante l’assedio francese del 1528 o fatta coniare dopo per riconoscenza di Carlo V
Nico De Luca
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Dibattito aperto

Fine vita, il Forum Famiglia Calabria: «No a iniziative legislative frammentarie, il Parlamento si assuma la responsabilità»

Per l’associazione importanza assumono le indicazioni della Corte Costituzionale. «Non serve legalizzare nuove forme di morte»
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Lo psicologo a scuola, primo report dalla Calabria: 394 istituti coinvolti e quasi 10mila accessi agli sportelli

Oggi in Cittadella l’incontro con i responsabili delle Asp. Straface: «Non sostituisce i servizi specialistici, ma intercetta gli indicatori di rischio e diventa ponte tra scuola, famiglia, servizi sociali, sanità». Tutti i dati provincia per provincia
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Sicurezza, Ferro: «In Calabria in arrivo 33 unità delle Forze di Polizia per la stagione estiva», 10 nel Catanzarese

L’annuncio del sottosegretario all’Interno che sottolinea la volontà di garantire ai cittadini e ai turisti livelli sempre più elevati di sicurezza
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Asili nido comunali chiusi e inutilizzati, il movimento “Noi amiamo Catanzaro”: «Vogliamo risposte a tutti i nostri servizi» 

Nota stampa di Danilo Russo, Stefania Caiazza, Emanuele Cannistrá, Valeria Runca , Roberto De Palma, Francesco Miniaci
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Soverato, tutto pronto per la terza edizione del Festival di scrittura femminile “Donna vita libertà”

Il luogo che ospiterà l’evento, Piazza Maria Ausiliatrice, per tre giorni si trasformerà in uno spazio di relazioni e di riflessione culturale e politica attraverso uno sguardo femminista sul mondo
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coinvolti gli studenti

Polizia di Stato: conclusi i progetti “stop al vandalismo” e “scuola ferrovia” nelle province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria

L’iniziativa, sviluppata nel corso dell’anno scolastico attraverso numerosi incontri presso gli istituti scolastici e le stazioni ferroviarie del territorio, ha avuto l’obiettivo di accrescere nei giovani la consapevolezza dei rischi connessi all’ambiente ferroviario e di promuovere la cultura della legalità e della sicurezza
Redazione
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L’iniziativa

Intelligenza artificiale, etica e futuro dell’uomo: Francesco Cicione presenta il progetto Colnissar alla Lateranense

Il presidente di Entopan ha illustrato il percorso durante il convegno dedicato all’enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas: un tentativo di tradurre in pratica gli orientamenti indicati dal Pontefice nel campo dell’innovazione tecnologica
Redazione Attualità
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l’evento

Sport ed emozioni, amichevole di inizio estate tra Polizia e Carabinieri di Catanzaro

L'iniziativa fa seguito al primo confronto che aveva già visto le due compagini impegnate ad onorare, a Taverna, la memoria dei piccoli Mattia e Giorgia, nell’ambito delle iniziative gli “angeli del sorriso”  
Redazione
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l’intervento

Polizia Locale, rimossi 19 veicoli abbandonati nella zona sud della città 

Le operazioni sono state eseguite con il supporto di mezzi meccanici messi a disposizione da Sieco, consentendo di liberare diversi spazi pubblici impropriamente occupati e restituirli alla piena fruibilità della collettività 
Redazione
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Nuovo incarico

Bruno Schipano eletto nuovo segretario Fp Cgil Calabria: «La nostra priorità è il rilancio della sanità pubblica» 

La designazione è arrivata al termine dell’assemblea generale. Prende il posto di Alessandra Baldari. Il programma per la valorizzazione del lavoro pubblico
Redazione
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l’intervento

Viabilità, Levato: «Presto nuova rotatoria tra via Lucrezia della Valle e viale Cassiodoro» 

Per il presidente della Commissione lavori pubblici si tratta di una soluzione importante per un'area in cui convergono quotidianamente veicoli provenienti da direzioni opposte
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cuori in azione

Note di pace e giochi di una volta: a Caraffa la scuola celebra i diritti dei bambini con l'UNICEF

Ben 106 "Pigotte arbereshe" sono state adottate: un vero e proprio record di generosità che si traduce in aiuti concreti per i bambini meno fortunati. Opere d'arte uniche realizzate dalle mani sapienti e appassionate del laboratorio "Gjerpare dhe penje"
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CatanzaroChannel tra le Fonti preferite di Google: la città si segue ancora più facilmente

CatanzaroChannel può essere aggiunto tra le fonti preferite per ricevere aggiornamenti, notizie e approfondimenti sulla città di Catanzaro: dalla cronaca alla politica, dagli eventi allo sport, fino ai principali temi che riguardano il capoluogo
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