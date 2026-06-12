Azzardo e usura, in Calabria in fumo 6 miliardi di euro
A Lamezia Terme si è svolta la conferenza su “Azzardo patologico e usura”. Presentata anche l’alleanza tra Fondazioni Antiusura e Coordinamento “Mettiamoci in Gioco”: 6 miliardi in fumo in Calabria ogni anno.
A Lamezia la conferenza su “Azzardo patologico e usura”. Presentata anche l’alleanza tra Fondazioni Antiusura e Coordinamento Mettiamoci in Gioco Calabria. Roberto Gatto: «Necessario reintrodurre un fondo dedicato al contrasto del fenomomo e ripristinare l'Osservatorio nazionale»
Le correnti provenienti dall’Atlantico hanno raggiunto il Catanzarese determinando un sensibile calo delle temperature, con massime che oggi si attesteranno intorno ai 24-25°C. Nel pomeriggio possibili piovaschi e temporali che potranno interessare anche la città di Catanzaro
Oggi in Cittadella l’incontro con i responsabili delle Asp. Straface: «Non sostituisce i servizi specialistici, ma intercetta gli indicatori di rischio e diventa ponte tra scuola, famiglia, servizi sociali, sanità». Tutti i dati provincia per provincia
L’iniziativa, sviluppata nel corso dell’anno scolastico attraverso numerosi incontri presso gli istituti scolastici e le stazioni ferroviarie del territorio, ha avuto l’obiettivo di accrescere nei giovani la consapevolezza dei rischi connessi all’ambiente ferroviario e di promuovere la cultura della legalità e della sicurezza
Il presidente di Entopan ha illustrato il percorso durante il convegno dedicato all’enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas: un tentativo di tradurre in pratica gli orientamenti indicati dal Pontefice nel campo dell’innovazione tecnologica
L'iniziativa fa seguito al primo confronto che aveva già visto le due compagini impegnate ad onorare, a Taverna, la memoria dei piccoli Mattia e Giorgia, nell’ambito delle iniziative gli “angeli del sorriso”
Le operazioni sono state eseguite con il supporto di mezzi meccanici messi a disposizione da Sieco, consentendo di liberare diversi spazi pubblici impropriamente occupati e restituirli alla piena fruibilità della collettività
Ben 106 "Pigotte arbereshe" sono state adottate: un vero e proprio record di generosità che si traduce in aiuti concreti per i bambini meno fortunati. Opere d'arte uniche realizzate dalle mani sapienti e appassionate del laboratorio "Gjerpare dhe penje"
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L’avvocato Carmine Curatolo denuncia presunte limitazioni all’esercizio della difesa e chiede accertamenti ispettivi. La vicenda è stata segnalata al Ministero della Giustizia, al DAP e agli organismi forensi