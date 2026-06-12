In Calabria arrivano i rinforzi nuovi medici in corsia
Gli ospedali calabresi potranno a breve avvalersi di medici provenienti anche da paesi dell'Unione Europea e dall'estero. La Regione ha infatti chiuso l'avviso per attrarre professionisti non solo italiani: 168 i profili ritenuti idonei. Saranno assegnati alle aziende in base al fabbisogno e con priorità agli enti territoriali
Richiesto un incontro al direttore generale di Azienda Zero e al Presidente della Regione Calabria al fine di affrontare concretamente una piaga che continua ad affliggere l'intero territorio regionale
Un buon numero di professionisti già presenti negli elenchi regionali, c’è poi chi con procedura sospesa e infine gli specializzandi. L’elenco è stato trasmesso al settore competente per l’assegnazione alle aziende, con priorità agli enti territoriali
Il servizio verrebbe svolto in locali estremamente ridotti, con pochi posti a sedere, senza servizi igienici adeguati per l’utenza e con persone costrette ad attendere in piedi o all’esterno prima di poter accedere alla distribuzione dei medicinali
Il Coordinamento regionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche chiede la revoca della delibera sul concorso per 349 infermieri: «Paradossale che a valutare laureati siano commissari senza laurea»
Dermatologi, tricologi e ricercatori si confronteranno sulle più recenti innovazioni diagnostiche e terapeutiche. L'evento, promosso dalla Società Italiana di Tricologia, punta a valorizzare una disciplina sempre più centrale per il benessere e la qualità della vita dei pazienti
Mentre la riforma Schillaci si arena e i sindacati dei camici bianchi restano contrari alle novità previste per i medici di famiglia si apre il fronte degli investimenti del Pnrr: «Dubito che nella regione si riesca ad aprire strutture dotate di servizi»
VIDEO | Entro fine mese saranno completate le altre due strutture nel capoluogo di regione. La soddisfazione del commissario Battistini: «questo è un posto dove la comunità deve trovare il soddisfacimento di tutti i suoi bisogni di salute»
Per il consigliere regionale, le spiegazioni fornite non affrontano il nodo centrale della questione: il progressivo impoverimento degli organici e dei servizi a seguito di pensionamenti, trasferimenti e mancate sostituzioni
Il sistema sanitario regionale diventa attrattivo per i sanitari del comparto, soprattutto per coloro che in mobilità vorrebbero trasferirsi da altre aziende. Complessivamente 2.748 domande, 2.384 gli ammessi
Il personale dei reparti di Chirurgia vascolare e Chirurgia toracica scrive alla direzione sanitaria dell’Azienda Dulbecco, parlando di «gravi criticità» e «sovraccarico organizzativo» che incide sulla qualità e la sicurezza delle cure