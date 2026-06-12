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24 ORE ALL NEWS

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Sanità

In Calabria arrivano i rinforzi nuovi medici in corsia

Gli ospedali calabresi potranno a breve avvalersi di medici provenienti anche da paesi dell'Unione Europea e dall'estero. La Regione ha infatti chiuso l'avviso per attrarre professionisti non solo italiani: 168 i profili ritenuti idonei. Saranno assegnati alle aziende in base al fabbisogno e con priorità agli enti territoriali

12 giugno, 2026
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sanità calabria
ULTIMA ORA
la nota

Liste d’attesa in Calabria, Tazzina della Legalità: “Non resteremo più in silenzio”

Richiesto un incontro al direttore generale di Azienda Zero e al Presidente della Regione Calabria al fine di affrontare concretamente una piaga che continua ad affliggere l'intero territorio regionale
redazione
Liste d’attesa in Calabria, Tazzina della Legalità: “Non resteremo più in silenzio”\n
Rinforzi in arrivo

Chiuso il bando per reclutare medici (anche stranieri) in Calabria: 257 le domande ma solo 168 gli idonei

Un buon numero di professionisti già presenti negli elenchi regionali, c’è poi chi con procedura sospesa e infine gli specializzandi. L’elenco è stato trasmesso al settore competente per l’assegnazione alle aziende, con priorità agli enti territoriali
Luana Costa
Chiuso il bando per reclutare medici (anche stranieri) in Calabria:\u00A0257 le domande ma solo\u00A0168 gli idonei\n
la nota

Farmacia distrettuale di Soverato, Codacons: «Chi ha bisogno di curarsi non può essere umiliato in coda»

Il servizio verrebbe svolto in locali estremamente ridotti, con pochi posti a sedere, senza servizi igienici adeguati per l’utenza e con persone costrette ad attendere in piedi o all’esterno prima di poter accedere alla distribuzione dei medicinali
Redazione
Farmacia distrettuale di Soverato, Codacons: «Chi ha bisogno di curarsi non può essere umiliato in coda»\n
Sanità

L’Asp di Catanzaro premiata al Forum PA 2026: riconoscimento nazionale per i progetti di Intelligenza artificiale

La consegna del premio alla presenza del vice presidente della Commissione Europea Raffaele Fitto, per la capacità di «anticipare il futuro attraverso tecnologie all’avanguardia»
Redazione
L’Asp di Catanzaro premiata al Forum\u00A0PA\u00A02026: riconoscimento nazionale per i progetti di Intelligenza artificiale\n

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Azzardo e usura, in Calabria in fumo 6 miliardi di euro

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Un protocollo d intesa tra UNPLI e Ente parchi marini.

12 giugno 2026
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Serie B, è ufficiale: Aquilani lascia il Catanzaro

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Azzardo e usura, in Calabria in fumo 6 miliardi di euro

12 giugno 2026
Ore 19:27
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Sanità

In Calabria arrivano i rinforzi nuovi medici in corsia

12 giugno 2026
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Un protocollo d intesa tra UNPLI e Ente parchi marini.

12 giugno 2026
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Serie B, è ufficiale: Aquilani lascia il Catanzaro

11 giugno 2026
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Società

Azzardo e usura, in Calabria in fumo 6 miliardi di euro

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Sanità

In Calabria arrivano i rinforzi nuovi medici in corsia

12 giugno 2026
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Il concorso

Medici in Calabria, partecipanti anche dal Madagascar ma metà delle domande arriva dall’Italia (e un quarto da Cuba)

L’avviso, gestito da Azienda Zero, ha fatto davvero il giro del mondo. Particolare attenzione ha suscitato nei Paesi dell’America Latina, in misura minore in Europa. Tutti i dati
Luana Costa
Medici in Calabria, partecipanti anche dal Madagascar\u00A0ma metà delle domande\u00A0arriva dall’Italia (e un quarto da Cuba)\n
Via libera

Arrivano le prime nomine ai vertici della sanità: Maddalena Berardi all’Asp di Reggio Calabria e Antonello Graziano a Crotone

La giunta riunita nel pomeriggio ha deliberato le prime designazioni. Una conferma per l’azienda sanitaria pitagorica, una new entry invece in riva allo stretto 
Luana Costa
Arrivano le prime nomine ai vertici della sanità: Maddalena Berardi all’Asp di Reggio Calabria e Antonello\u00A0Graziano a Crotone\n
Sanità e concorsi

Concorso infermieri di Azienda Zero, gli OPI calabresi attaccano: «Commissione senza adeguate competenze»

Il Coordinamento regionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche chiede la revoca della delibera sul concorso per 349 infermieri: «Paradossale che a valutare laureati siano commissari senza laurea»
Redazione
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l'evento

All’Università di Catanzaro la Forte Summer School con ortopedici provenienti da 28 Paesi

VIDEO |  L’evento internazionale è dedicato alla formazione dei giovani ortopedici e traumatologi under 40 europei
Rossella Galati
All’Università di Catanzaro la Forte Summer School con ortopedici provenienti da 28 Paesi\n
prestigioso riconoscimento

Ciro Indolfi eletto nel Comitato della Società Europea di Cardiologia 

Un ulteriore riconoscimento per il pioniere della cardiologia interventistica e leader accademico,  fondatore della Cardiologia Universitaria in Calabria, a Catanzaro
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Tricologia

Capelli e salute, a Catanzaro il primo grande congresso del Sud sulle malattie del cuoio capelluto

Dermatologi, tricologi e ricercatori si confronteranno sulle più recenti innovazioni diagnostiche e terapeutiche. L'evento, promosso dalla Società Italiana di Tricologia, punta a valorizzare una disciplina sempre più centrale per il benessere e la qualità della vita dei pazienti
Redazione
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L’ultimo atto

Il 118 ad Azienda Zero, lo scontro si sposta al Tar: il Nursing Up impugna il decreto per il passaggio del personale

La prossima settimana è prevista l’udienza cautelare. Nel frattempo, proseguono le procedure di trasferimento degli operatori dall’Asp di Vibo Valentia tra defezioni e ripensamenti
Luana Costa
Il\u00A0118 ad Azienda Zero, lo scontro si sposta al Tar: il Nursing Up impugna il decreto per il passaggio del personale\n
Diritti negati

«In Calabria curarsi è un lusso». Lo sfogo di una paziente dell'Asp di Catanzaro costretta a fare riabilitazione privatamente  

Tutto inizia con un intervento per aneurisma toraco addominale. A complicare le cose un'ischemia. Da qui il bisogno di trattamenti intensivi che il pubblico non è in grado di garantire  
Rossella Galati
«In Calabria curarsi è un lusso». Lo sfogo di una paziente dell'Asp di Catanzaro costretta a fare riabilitazione privatamente\n\u00A0\n
l'evento

Ortopedia: tutto pronto a Catanzaro per la Forte Summer School, evento internazionale di alta formazione  

VIDEO | Dall'8 al 12 giugno all'Università Magna Graecia i migliori chirurghi ortopedici dell'intero continente  
Rossella Galati
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Ritardi cronici

Case di comunità, Esposito (Fmt): «In Calabria rischiano di nascere scatole vuote senza medici e servizi»

Mentre la riforma Schillaci si arena e i sindacati dei camici bianchi restano contrari alle novità previste per i medici di famiglia si apre il fronte degli investimenti del Pnrr: «Dubito che nella regione si riesca ad aprire strutture dotate di servizi»
Luana Costa
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Sanità

“La Tazzina della Legalità” boccia le politiche regionali ed offre strategie immediate e proficue

La conferenza stampa a Catanzaro prende di mira liste d’attesa, pronto soccorso del policlinico, mobilità passiva e servizi specialistici e diagnostici da accreditare

Nico De Luca
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Sanità

Rigenerazione “Pugliese-Ciaccio”: 5.000 adesioni e presentazione progetto

Il comitato spontaneo annuncia una conferenza stampa per giovedì 11 a Palazzo De Nobili

Redazione
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Ospedale allegro

Catanzaro, l’associazione TDDM conclude il mese dedicato alle mamme caregiver: “Cura chi cura”

La campagna è stata organizzata con incontri di divulgazione. Sul territorio punti di ascolto e informazione. Figure spesso silenziose nella cura e assistenza 
Redazione
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Sanità

West Nile, la provincia di Catanzaro area ad alto rischio: l’Asp mette in guardia tutti i comuni

Lo scorso anno al confine con il Reggino si sono registrati due casi che hanno poi comportato il ricovero. L’Azienda sanitaria detta le disposizioni per prevenire i contagi 
L.C.
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prestazioni sanitarie di prossimità

Inaugurata a Squillace la prima Casa della Comunità dell’Asp di Catanzaro

VIDEO | Entro fine mese saranno completate le altre due strutture nel capoluogo di regione. La soddisfazione del commissario Battistini: «questo è un posto dove la comunità deve trovare il soddisfacimento di tutti i suoi bisogni di salute»
Rossella Galati
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sanità

Casa della Salute di Chiaravalle, Bruno: «Servizi sempre più fragili, servono assunzioni e programmazione»

Per il consigliere regionale, le spiegazioni fornite non affrontano il nodo centrale della questione: il progressivo impoverimento degli organici e dei servizi a seguito di pensionamenti, trasferimenti e mancate sostituzioni
Redazione
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La procedura

Concorso infermieri e oss, alta percentuale di adesioni da fuori Calabria: il 65% ha partecipato da altre regioni

Il sistema sanitario regionale diventa attrattivo per i sanitari del comparto, soprattutto per coloro che in mobilità vorrebbero trasferirsi da altre aziende. Complessivamente 2.748 domande, 2.384 gli ammessi
Luana Costa
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Chiamata alle armi

Pronto soccorso di Catanzaro, alla ricerca di otto medici: l’estate alle porte e l’azienda pubblica l’avviso per sei mesi

La procedura è stata avviata nelle more che Azienda Zero completi il concorso a tempo indeterminato. Le ferie si avvicinano e il presidio rischia di rimanere sguarnito
l.c.
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La denuncia

Assistenza domiciliare sospesa a Lamezia, famiglie e associazioni: «Diritti negati a persone con disabilità e anziani»

Lo stop del servizio è previsto per il primo giugno. Oltre l’autismo parla di decisione «gravissima» arrivata con appena tre giorni di preavviso: «I nostri suggerimenti sono rimasti inascoltati» 
Redazione Attualità
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La segnalazione

«Ricoveri in barella ormai la norma, così assistenza a rischio»: la denuncia di infermieri e oss del Pugliese di Catanzaro

Il personale dei reparti di Chirurgia vascolare e Chirurgia toracica scrive alla direzione sanitaria dell’Azienda Dulbecco, parlando di «gravi criticità» e «sovraccarico organizzativo» che incide sulla qualità e la sicurezza delle cure
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