In Calabria arrivano i rinforzi nuovi medici in corsia

Sanità

Gli ospedali calabresi potranno a breve avvalersi di medici provenienti anche da paesi dell'Unione Europea e dall'estero. La Regione ha infatti chiuso l'avviso per attrarre professionisti non solo italiani: 168 i profili ritenuti idonei. Saranno assegnati alle aziende in base al fabbisogno e con priorità agli enti territoriali