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Ambiente

Un protocollo d intesa tra UNPLI e Ente parchi marini.

Una sinergia strategica per il futuro turistico e ambientale del territorio calabrese. A Catanzaro, nella sede della Cittadella regionale, è stato siglato un protocollo d'intesa tra l'Unione delle Pro-loco d'Italia e l'Ente per i Parchi Marini regionali.

12 giugno, 2026
ULTIMA ORA
Stagione di rinascita

Catanzaro, il complesso monumentale San Giovanni sbarca al forum Pa: «Esempio di collaborazione pubblico-privato»

Su invito di Fondazione con il Sud, l’amministrazione comunale ha illustrato il progetto che a breve porterà a nuova vita l’area museale grazie al contributo di un partenariato con associazioni
Redazione
Catanzaro, il complesso monumentale San Giovanni sbarca al forum Pa:\u00A0«Esempio di collaborazione pubblico-privato»\n
Imprese di successo

Artigianato del futuro, due aziende calabresi tre le cento eccellenze selezionate a Mantova: tradizione capace di innovare

La catanzarese Menniti&Mercuri selezionata come simbolo dell’artigianato aumentato e inserita nelle storie di successo che raccontano la trasformazione di identità in fattori di competitività
redazione
Artigianato del futuro, due aziende\u00A0calabresi tre le cento eccellenze selezionate a Mantova:\u00A0tradizione capace di innovare\n
L’ordinanza

Vietato lavorare nelle ore più calde, stop alle attività nei cantieri e nei campi dalle 12.30 alle 16

Il provvedimento adottato dal presidente della Regione Calabria in conseguenza dell’aumento delle temperature. Resta in vigore fino al 30 settembre, l’elevato rischio è verificabile su un apposito sito. Ecco i settori coinvolti 
Luana Costa
Vietato lavorare nelle ore più calde, stop alle attività nei cantieri e nei campi dalle 12.30 alle 16\n
Stato di calamità

Maltempo in Calabria, arrivano gli aiuti per le imprese colpite: misure per 404 comuni – L’ELENCO

Accolta la richiesta della Regione avanzata per l’imperversare dei cicloni. Previste specifiche provvidenze per i danni alle produzioni agricole in tutte le cinque province
L.C.
Maltempo in Calabria, arrivano gli aiuti per le imprese colpite: misure per 404 comuni –\u00A0L’ELENCO\n

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A Lamezia Terme confronto tra imprese: al centro del dibattito innovazione e sviluppo del territorio

L’evento si è svolto nei giorni scorsi al Gate 236 e ha riunito imprenditori, manager e professionisti. Emersa la necessità di costruire una nuova narrazione della Calabria 
Redazione
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Emergenza strutturale

Cinghiali fuori controllo in Sila, Coldiretti: «La Patata Igp è a rischio, basta ritardi»

L’associazione di categoria lancia l'allarme sulla proliferazione dei cinghiali negli areali della di una delle produzioni simbolo della regione. Chiesta l'immediata attuazione del Piano di contenimento per salvare produzioni e imprese
Redazione Economia
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Festa della Repubblica

Il presidente Falbo in Danimarca: «Facciamo conoscere una Calabria straordinaria e completa»

Il massimo dirigente di Unioncamere Calabria e della Camera di Commercio di Catanzaro-Crotone e Vibo è stato a Copenaghen ospite con altri delegati regionali dell’ambasciatrice Del Papa

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L’elezione

Daniela Piras rieletta segretaria generale della Uiltec, si chiude a Catanzaro il congresso nazionale 

L’assemblea si è svolta al teatro Politeama. La sindacalista è stata eletta all’unanimità. Sarda, classe 1977, in passato ha seguito le vertenze del Sulcis Iglesiente Eletta la nuova segreteria nazionale. 
Redazione
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Dissesto idrogeologico

Frane a Catanzaro, al via la messa in sicurezza della sp 13 e quartiere Campagnella: consegnati lavori per 1,5 milioni

Il secondo blocco di interventi riguarderà lavori sulla Sp 11 ricadenti nel comune di Soveria Simeri. I lavori possibili grazie ad un finanziamento erogato dal Ministero delle Infrastrutture
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Sport e Periferie 2025, oltre 8 milioni nel Catanzarese: nuovi stadi e impianti per sette comuni. I sindaci esultano

VIDEO | Dal Governo quasi 14 milioni ai comuni calabresi. Nocera Terinese, Botricello, Tiriolo e Taverna illustrano gli interventi. Ammessi al finanziamento anche Chiaravalle Centrale, Montepaone e Decollatura
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Impianti sportivi, 14 milioni di euro per tredici Comuni calabresi: importi e progetti finanziati

Il Dipartimento per lo Sport finanzia interventi di recupero, riqualificazione e completamento delle strutture pubbliche. La quota maggiore va alla provincia di Catanzaro, seguita dal Crotonese. Un solo beneficiario nei territori di Vibo, Cosenza e Reggio
E.D.G.
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Strategie economiche

«Rigassificatore a Gioia Tauro opportunità imperdibile»: la Uiltec celebra a Catanzaro il congresso nazionale  

La segretaria nazionale: «Le autorizzazioni ci sono ma hanno preso il sopravvento posizioni ideologiche». E rilancia la centralità del Sud: «Da qui il rilancio dell’economia del nostro Paese»
Luana Costa
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Identità da rispettare

Tre pilastri su cui rilanciare Terme di Caronte: la proposta di Bevilacqua

Il consigliere regionale leghista spiega il progetto i cui benefici ricadranno su Lamezia e sull’interio comprensorio

Redazione
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Prospettive rosee

Turismo, le (alte) aspettative per l’estate 2026 in Calabria: «Si andrà oltre i 9,5 milioni di presenze»

Previsioni positive di Federalberghi. Il ponte del 2 giugno preludio della stagione balneare: «Ottimo flussi in arrivo, accessibilità è migliorata». E poi l’annuncio: «In arrivo 40 milioni per la riqualificazione delle strutture ricettive»
Luana Costa
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L’intervista

Turismo, basta slogan: Raffaele Rio spiega perché il futuro in Calabria (e non solo) si costruisce con le scelte

Nel suo nuovo saggio, l’esperto e manager della Regione invita amministratori e operatori a superare la logica dei numeri: «La qualità della crescita dipende dalle scelte o, molto più spesso, dalle non scelte che facciamo». Al centro del dibattito sostenibilità, overtourism e qualità della vita delle comunità locali
Riccardo Montanaro
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L’intervista

Nasce il Kala Marketing Fest: la Calabria sfida il futuro tra AI, branding e innovazione: «Vogliamo attrarre talenti»

Parla l’ideatore Samuele Di Iorgi. L’evento con LaC Network come partner strategico è in programma dal 9 all’11 luglio con talk e workshop. Il 10 una tavola rotonda con l’editore Domenico Maduli e l’imprenditore Fortunato Amarelli. Tra i temi centrali l’intelligenza artificiale, tra opportunità e rischi
Riccardo Montanaro
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Strategie economiche

Crisi energetica, Bruxelles invita a usare i fondi per la Coesione ma le Regioni bocciano la proposta

Braccio di ferro su Patto di stabilità e fondi per la difesa. L’Italia attende la risposta ufficiale della Commissione alla richiesta formulata dal Governo
Carmelo Idà
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Cantieri aperti

Nel Lametino al via i lavori per il nuovo ponte sul Cottola: «Opera fondamentale per il territorio»

Sopralluogo del presidente della Provincia di Catanzaro Amedeo Mormile insieme ai sindaci dell’area. In programma interventi di messa in sicurezza dell’alveo del torrente
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Nuovi voli

Wizz Air lancia la rotta Lamezia-Roma Fiumicino: due voli al giorno da fine ottobre

La compagnia annuncia il primo volo domestico dallo scalo calabrese. Tariffe da 19,99 euro e nuove prospettive per turismo e mobilità nella regione. Occhiuto: «I collegamenti contribuiranno a rendere più accessibile il trasporto aereo»
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Dune di Giovino a Catanzaro, dalla Regione 100mila euro per valorizzare l’area naturale protetta

Saranno utilizzati per la realizzazione della rete sentieristica. Ad annunciarlo l’assessore all’Ambiente Irene Colosimo: «Avremo una fruizione sostenibile dell’area»
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“Il lavoro chiama”, 3500 presenze per la tre giorni di Catanzaro dedicata all’incrocio di domanda e offerta.  A febbraio si ripete

Circa 650 i colloqui tenuti all’ente fiera e aziende soddisfatte che hanno già dato disponibilità per nuovi appuntamenti. Bilancio positivo per l’iniziativa promossa dal dipartimento Politiche del lavoro della Regione Calabria
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Case e ospedali di comunità, parla Minenna: «Non ci saranno incompiute». Ma alcune opere potrebbero slittare oltre il 2026

I progetti saranno completati con altre forme di finanziamenti: «Il programma è stato troppo ambizioso: decine e decine di nuovi cantieri, questo ha comportato delle complessità. E 15 sono stati colpiti dai cicloni». L’assessore esulta per il Pil regionale: «Avremo la crescita più alta d’Italia»  
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