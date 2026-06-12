Un protocollo d intesa tra UNPLI e Ente parchi marini.
Una sinergia strategica per il futuro turistico e ambientale del territorio calabrese. A Catanzaro, nella sede della Cittadella regionale, è stato siglato un protocollo d'intesa tra l'Unione delle Pro-loco d'Italia e l'Ente per i Parchi Marini regionali.
Il provvedimento adottato dal presidente della Regione Calabria in conseguenza dell’aumento delle temperature. Resta in vigore fino al 30 settembre, l’elevato rischio è verificabile su un apposito sito. Ecco i settori coinvolti
L’associazione di categoria lancia l'allarme sulla proliferazione dei cinghiali negli areali della di una delle produzioni simbolo della regione. Chiesta l'immediata attuazione del Piano di contenimento per salvare produzioni e imprese
L’assemblea si è svolta al teatro Politeama. La sindacalista è stata eletta all’unanimità. Sarda, classe 1977, in passato ha seguito le vertenze del Sulcis Iglesiente
Eletta la nuova segreteria nazionale.
VIDEO | Dal Governo quasi 14 milioni ai comuni calabresi. Nocera Terinese, Botricello, Tiriolo e Taverna illustrano gli interventi. Ammessi al finanziamento anche Chiaravalle Centrale, Montepaone e Decollatura
Il Dipartimento per lo Sport finanzia interventi di recupero, riqualificazione e completamento delle strutture pubbliche. La quota maggiore va alla provincia di Catanzaro, seguita dal Crotonese. Un solo beneficiario nei territori di Vibo, Cosenza e Reggio
Previsioni positive di Federalberghi. Il ponte del 2 giugno preludio della stagione balneare: «Ottimo flussi in arrivo, accessibilità è migliorata». E poi l’annuncio: «In arrivo 40 milioni per la riqualificazione delle strutture ricettive»
Nel suo nuovo saggio, l’esperto e manager della Regione invita amministratori e operatori a superare la logica dei numeri: «La qualità della crescita dipende dalle scelte o, molto più spesso, dalle non scelte che facciamo». Al centro del dibattito sostenibilità, overtourism e qualità della vita delle comunità locali
Parla l’ideatore Samuele Di Iorgi. L’evento con LaC Network come partner strategico è in programma dal 9 all’11 luglio con talk e workshop. Il 10 una tavola rotonda con l’editore Domenico Maduli e l’imprenditore Fortunato Amarelli. Tra i temi centrali l’intelligenza artificiale, tra opportunità e rischi
La compagnia annuncia il primo volo domestico dallo scalo calabrese. Tariffe da 19,99 euro e nuove prospettive per turismo e mobilità nella regione. Occhiuto: «I collegamenti contribuiranno a rendere più accessibile il trasporto aereo»
Circa 650 i colloqui tenuti all’ente fiera e aziende soddisfatte che hanno già dato disponibilità per nuovi appuntamenti. Bilancio positivo per l’iniziativa promossa dal dipartimento Politiche del lavoro della Regione Calabria
I progetti saranno completati con altre forme di finanziamenti: «Il programma è stato troppo ambizioso: decine e decine di nuovi cantieri, questo ha comportato delle complessità. E 15 sono stati colpiti dai cicloni». L’assessore esulta per il Pil regionale: «Avremo la crescita più alta d’Italia»
Le verifiche sono state effettuate mediante l’utilizzo di otto mezzi pesanti appositamente posizionati sull’impalcato. L’opera è strategica per il collegamento viario tra il comprensorio costiero e l’entroterra