Social
Home page>Video>Società>Corecom in tour, consegn...

24 ORE ALL NEWS

Video

Società

Corecom in tour, consegna screening giovani Calabria

Il Rettorato dell'Università Magna Graecia di Catanzaro ha ospitato la consegna del progetto Academy in tour dal Corecom Calabria alla fase nazionale.

9 giugno, 2026
Tag
Catanzaro
ULTIMA ORA
Nuove competenze

Cittadinanza digitale consapevole, a Catanzaro gli studenti prendono il patentino: domani i risultati del progetto

Al rettorato verranno illustrati gli esiti del “Corecom Academy in Tour”, iniziativa che ha coinvolto i giovani anche in percorsi di educazione affettiva
Redazione
Cittadinanza digitale consapevole, a Catanzaro gli studenti prendono il patentino: domani i risultati del progetto\n
Tappa istituzionale

Prisco e Ferro in Calabria per visitare i Comandi dei Vigili del Fuoco: tappe in tutte e cinque le province

Insieme ai sottosegretari all’Interno anche il capo del Corpo nazionale Eros Mannino. Tra gli appuntamenti in programma la posa della prima pietra della nuova sede di Cosenza agli encomi per l’attività profusa dal comandante Fasano durante l’alluvione del febbraio 2026
Redazione
Prisco e Ferro in Calabria per visitare i Comandi dei Vigili del Fuoco: tappe in tutte e cinque le province\n
Le previsioni

Ancora tempo stabile su tutta la Calabria per oggi, da domani aria fresca e possibili piogge

La perturbazione colpirà il Nord per poi scendere nelle regioni meridionali. In calo le temperature già da martedì
Salvatore Lia
Ancora tempo stabile su tutta la Calabria per oggi, da domani aria fresca e possibili piogge\n
le previsioni

Caldo estivo in Calabria: attesi picchi fino a 36 gradi anche nel Catanzarese

Tempo stabile e clima tipicamente estivo stanno caratterizzando le giornate su tutta la regione con qualche locale disturbo pomeridiano sui rilievi montuosi
Salvatore Lia
Caldo estivo in Calabria: attesi picchi fino\u00A0a 36 gradi anche nel Catanzarese\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Società

Corecom in tour, consegna screening giovani Calabria

9 giugno 2026
Ore 18:30
Corecom in tour, consegna screening giovani Calabria
Sport

Il Catanzaro riparte dal ds Ciro Polito

9 giugno 2026
Ore 11:30
Il Catanzaro riparte dal ds Ciro Polito
Economia e Lavoro

Area urbana Catanzaro-Lamezia, assemblea in Cittadella

9 giugno 2026
Ore 11:23
Area urbana Catanzaro-Lamezia, assemblea in Cittadella
Società

L'arte di accogliere, il progetto parte da Lamezia

8 giugno 2026
Ore 11:32
L'arte di accogliere, il progetto parte da Lamezia
Economia e Lavoro

Area urbana Catanzaro-Lamezia, assemblea in Cittadella

9 giugno 2026
Ore 11:23
Area urbana Catanzaro-Lamezia, assemblea in Cittadella
Società

L'arte di accogliere, il progetto parte da Lamezia

8 giugno 2026
Ore 11:32
L'arte di accogliere, il progetto parte da Lamezia
Società

Corecom in tour, consegna screening giovani Calabria

9 giugno 2026
Ore 18:30
Corecom in tour, consegna screening giovani Calabria
Sport

Il Catanzaro riparte dal ds Ciro Polito

9 giugno 2026
Ore 11:30
Il Catanzaro riparte dal ds Ciro Polito
Economia e Lavoro

Area urbana Catanzaro-Lamezia, assemblea in Cittadella

9 giugno 2026
Ore 11:23
Area urbana Catanzaro-Lamezia, assemblea in Cittadella
Società

L'arte di accogliere, il progetto parte da Lamezia

8 giugno 2026
Ore 11:32
L'arte di accogliere, il progetto parte da Lamezia
Società

Corecom in tour, consegna screening giovani Calabria

9 giugno 2026
Ore 18:30
Corecom in tour, consegna screening giovani Calabria
Sport

Il Catanzaro riparte dal ds Ciro Polito

9 giugno 2026
Ore 11:30
Il Catanzaro riparte dal ds Ciro Polito
Le previsioni

L’estate è ormai iniziata: caldo fino a giovedì con picchi di 36 gradi, poi le temperature si abbasseranno

Tempo stabile e clima estivo stanno caratterizzando le giornate in tutta la Calabria ma senza ancora il caldo feroce degli scorsi anni. Più fresco tra venerdì e domenica con possibile instabilità pomeridiana
Salvatore Lia
L’estate è ormai iniziata: caldo fino a giovedì con picchi di 36 gradi, poi le temperature si abbasseranno\n
sport e territorio

Caraffa riabbraccia il suo campo sportivo. Mormile: «È un momento di festa e di gioia per un bene prezioso restituito ai cittadini»

A seguito di un importante intervento di riqualificazione, la struttura torna nella piena disponibilità della cittadinanza e della Polisportiva locale. Presente alla cerimonia di inaugurazione anche il Presidente della Provincia
Francesco Graziano
Caraffa riabbraccia il suo campo sportivo. Mormile: «È un momento di festa e di gioia per un bene prezioso restituito ai cittadini»\n
La visita istituzionale

Vigili del fuoco, Prisco e Ferro a Catanzaro: nuovi mezzi, organici e una cittadella da 47 milioni

I sottosegretari e il capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Eros Mannino hanno partecipato all’intitolazione della sede del Reparto volo dei Vigili del fuoco dell’aeroporto di Lamezia alla memoria di Santo Rogolino: «Dal Governo grande attenzione alla Calabria»
Redazione
Vigili del fuoco, Prisco e Ferro a Catanzaro: nuovi mezzi, organici e una cittadella da 47 milioni\n
ufficializzata la data

L’onda arcobaleno che abbatte i muri del pregiudizio: l’8 agosto si terrà a Catanzaro il primo Pride della città

Sarà l'unica manifestazione dell'orgoglio LGBTQIA+ in Calabria per il 2026. L'amministrazione comunale rilancia la sfida culturale: «Sui diritti civili non si arretra di un centimetro»
Francesco Graziano
L’onda arcobaleno che abbatte i muri del\u00A0pregiudizio: l’8 agosto si terrà a Catanzaro il primo Pride della città\n
sicurezza stradale

SS 106 nel comune di Badolato, l’associazione “Basta vittime” interviene sui lavori in avanzato stato di esecuzione sul ponte Barone

Gli interventi riguardano la completa riqualificazione delle barriere di sicurezza, la messa in sicurezza di un tratto di circa 400 metri e la realizzazione di opere che contribuiranno in modo significativo ad elevare gli standard di sicurezza stradale in un'area particolarmente delicata
Redazione
SS 106 nel comune di Badolato, l’associazione “Basta vittime” interviene sui\u00A0lavori in avanzato stato di esecuzione sul ponte Barone\n
l’evento

L’Associazione dei Costruttori dei 2 Mari a Falerna per presentare numeri e prospettive di un comparto in crescita

Il sodalizio ambisce a rafforzare la propria reputazione extra regionale e internazionale conciliando tutela degli ecosistemi naturali con lo sviluppo economico
Redazione
L’Associazione dei Costruttori dei 2 Mari a Falerna per\u00A0presentare numeri e prospettive di un comparto in crescita\n
L’annuncio

Catanzaro: la città del vento con la testa nella “Nuvola”. Tutto pronto per il Comics 2026

VIDEO | Il direttore artistico Lamanna anticipa al Network LaC ospiti e programma della terza edizione
Nico De Luca
Catanzaro: la città del vento con la testa nella “Nuvola”. Tutto pronto per il Comics 2026\n
esperti a confronto

Molto più di un gioco: la scienza incorona il Bridge come formidabile "palestra" per il cervello

Si è tenuto nel capoluogo regionale un convegno che ha inteso porre la giusta attenzione sulle due anime della disciplina sportiva: quella scientifica, formidabile alleata contro il decadimento cognitivo, e quella sociale, intesa come puro divertimento e aggregazione
Francesco Graziano
Molto più di un gioco:\u00A0la scienza incorona il Bridge come formidabile \"palestra\" per il cervello\n
sguardo al futuro

Etica della cura e Intelligenza Artificiale: grande partecipazione al convegno di San Pietro Apostolo

Incontro promosso dalla Parrocchia e patrocinato dal Comune. Al centro del dibattito le opportunità e le sfide dell’IA, con il contributo del professor Domenico Concolino e la presenza degli studenti della scuola secondaria di primo grado
Redazione
Etica della cura e Intelligenza Artificiale: grande partecipazione al convegno di San Pietro Apostolo\n
L’editoriale

Avevano nomi e speranze, non erano «i bangla»: la strage di Amendolara e la nostra indifferenza

Waseem, Amin, Safi e Ismat non sono soltanto protagonisti di una cronaca feroce. La loro morte riapre il dibattito sullo sfruttamento dei braccianti e sul valore della dignità umana: quello che dimentichiamo troppo spesso
Franco Laratta
Avevano nomi e speranze, non erano «i bangla»: la strage di Amendolara e la nostra indifferenza\n
Le previsioni

Weekend di sole e caldo (fino a 31 gradi): la Calabria si gode il primo vero assaggio d’estate

Prosegue la fase meteorologica favorevole iniziata nei giorni scorsi. Temperature mediamente comprese tra 27 e 29 gradi: i picchi si raggiungeranno nelle zone interne. Qualche nube sui rilievi nelle ore più calde ma senza effetti rilevanti
Salvatore Lia
Weekend di sole e\u00A0caldo (fino a 31 gradi): la Calabria si gode il primo vero assaggio d’estate
Monito sui diritti

Strage di Amendolara, Progetto Sud: «Le denunce sul caporalato c'erano già dal 2020, la violenza non nasce dal nulla»

L'associazione ricorda le denunce presentate negli ultimi anni nella Piana di Sibari e avverte: la giustizia non può fermarsi agli esecutori materiali, ma deve ricostruire l'intera filiera dello sfruttamento
Don Giacomo Panizza
Strage di Amendolara, Progetto Sud: «Le denunce sul caporalato c'erano già dal 2020, la violenza non nasce dal nulla»\n
Il dibattito

Da Bova a Cleto, dalla Calabria una strategia contro lo spopolamento dei borghi: amministratori a confronto

Si è tenuto al Riva Restaurant di Falerna un talk strategico sulle bellezze dei piccoli centri calabresi. Le voci e le visioni dei sindaci in prima linea tra turismo sostenibile, radici identitarie e sinergie territoriali
Francesco Graziano
Da Bova a Cleto, dalla Calabria una strategia contro lo spopolamento dei borghi: amministratori a confronto\n
Il riconoscimento

Scienze chimiche d’eccellenza, l’Università Magna Graecia di Catanzaro tra le migliori per qualità di ricerca

L’ateneo calabrese ottiene un importante riconoscimento nella Valutazione della qualità della ricerca 2020-2024. Il Rettore Giovanni Cuda: «Premiati il talento, la competenza e l’impegno della nostra comunità scientifica»
Redazione
Scienze chimiche d’eccellenza, l’Università Magna Graecia di Catanzaro tra le migliori per qualità di ricerca\n
IL RICONOSCIMENTO

L'UMG ai vertici nelle Scienze Chimiche per la ricerca, Cuda: «Un risultato che ci riempie di orgoglio»

La soddisfazione del Rettore: «L’eccellente performance dei nostri chimici contribuisce in maniera significativa a rafforzare il posizionamento dell'Università Magna Graecia tra gli atenei di riferimento della ricerca biomedica e traslazionale nel panorama universitario calabrese»
Redazione
L'UMG ai vertici nelle Scienze Chimiche per la ricerca, Cuda:\u00A0«Un risultato che ci riempie di orgoglio»\n
I numeri

Esame di Stato 2026, pubblicate le commissioni: in Calabria sono 546 e coinvolgono oltre 15mila studenti

Pubblicati gli elenchi del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Cosenza guida con 195 commissioni, seguono Reggio Calabria e Catanzaro
Gp. C.
Esame di Stato 2026, pubblicate le commissioni: in Calabria sono 546 e coinvolgono oltre 15mila studenti\n
L’iniziativa

“Doganieri per un giorno”, il progetto sulla legalità chiude con la visita degli studenti all’aeroporto internazionale di Lamezia Terme

Un’immersione concreta nel lavoro quotidiano dei funzionari ADM, impegnati nel contrastare l’ingresso di merci illegali o pericolose e nel garantire la sicurezza dei cittadini
Redazione
“Doganieri per un giorno”, il progetto sulla legalità chiude con la visita degli studenti all’aeroporto internazionale di Lamezia Terme\n
Senza cure

Sanità in Calabria, Alecci denuncia: «Pazienti costretti a viaggi della speranza e famiglie lasciate sole»

Dalla sospensione di una terapia salvavita per i malati di anemia falciforme a Crotone alle difficoltà delle famiglie con bambini autistici. Il consigliere regionale del Pd attacca la gestione della sanità calabrese: «Dietro gli annunci ci sono disservizi che colpiscono ogni giorno i cittadini»
Redazione Politica
Sanità in Calabria, Alecci denuncia: «Pazienti costretti a viaggi della speranza e famiglie lasciate sole»
Attualità

“Zampe che curano”: scuola, inclusione e pet therapy al servizio degli studenti

Nel Comprensivo di Lauropoli-Sibari-Cassano il progetto organizzato dall’ Unità Cinofile Salvataggio Nautico regionale 

Redazione
“Zampe che curano”: scuola, inclusione e pet therapy al servizio degli studenti
Gemellaggio operativo

Terza età determinante per veicolare la cultura, le tradizioni e l’immagine del territorio

L’ Associazione Diritti Anziani di Catanzaro e quella di Reggio Calabria insieme per una uscita formativa a Squillace

Redazione
Terza età determinante per veicolare la cultura, le tradizioni e l’immagine del territorio
1
...
PIÙ LETTI
1
Nuova speranza

Cure gratuite per la 60enne di Pizzo arrivata a pesare 200 chili: accolta al San Vito Hospital dopo la gara di solidarietà

2
Le trattative

Il Catanzaro riparte da Polito: il matrimonio tra il direttore sportivo e la società calabrese prosegue

3
Eventi

Non solo Jovanotti: l’estate catanzarese porta sul palco anche Nina Zilli, Gaia, Spagna e Giuliano Palma

4
Ai saluti

Us Catanzaro, Morganti verso l’addio: oggi il confronto con Noto, la Fiorentina lo attende

5
Emergenza cinghiali

Parcheggio Via Da Fiore, la prima ‘famigliola’ fa la spesa di buon mattino