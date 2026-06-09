Corecom in tour, consegna screening giovani Calabria

Insieme ai sottosegretari all’Interno anche il capo del Corpo nazionale Eros Mannino. Tra gli appuntamenti in programma la posa della prima pietra della nuova sede di Cosenza agli encomi per l’attività profusa dal comandante Fasano durante l’alluvione del febbraio 2026
Tempo stabile e clima estivo stanno caratterizzando le giornate in tutta la Calabria ma senza ancora il caldo feroce degli scorsi anni. Più fresco tra venerdì e domenica con possibile instabilità pomeridiana
A seguito di un importante intervento di riqualificazione, la struttura torna nella piena disponibilità della cittadinanza e della Polisportiva locale. Presente alla cerimonia di inaugurazione anche il Presidente della Provincia
I sottosegretari e il capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Eros Mannino hanno partecipato all’intitolazione della sede del Reparto volo dei Vigili del fuoco dell’aeroporto di Lamezia alla memoria di Santo Rogolino: «Dal Governo grande attenzione alla Calabria»
Gli interventi riguardano la completa riqualificazione delle barriere di sicurezza, la messa in sicurezza di un tratto di circa 400 metri e la realizzazione di opere che contribuiranno in modo significativo ad elevare gli standard di sicurezza stradale in un'area particolarmente delicata
Si è tenuto nel capoluogo regionale un convegno che ha inteso porre la giusta attenzione sulle due anime della disciplina sportiva: quella scientifica, formidabile alleata contro il decadimento cognitivo, e quella sociale, intesa come puro divertimento e aggregazione
Incontro promosso dalla Parrocchia e patrocinato dal Comune. Al centro del dibattito le opportunità e le sfide dell’IA, con il contributo del professor Domenico Concolino e la presenza degli studenti della scuola secondaria di primo grado
Waseem, Amin, Safi e Ismat non sono soltanto protagonisti di una cronaca feroce. La loro morte riapre il dibattito sullo sfruttamento dei braccianti e sul valore della dignità umana: quello che dimentichiamo troppo spesso
Prosegue la fase meteorologica favorevole iniziata nei giorni scorsi. Temperature mediamente comprese tra 27 e 29 gradi: i picchi si raggiungeranno nelle zone interne. Qualche nube sui rilievi nelle ore più calde ma senza effetti rilevanti
L'associazione ricorda le denunce presentate negli ultimi anni nella Piana di Sibari e avverte: la giustizia non può fermarsi agli esecutori materiali, ma deve ricostruire l'intera filiera dello sfruttamento
Si è tenuto al Riva Restaurant di Falerna un talk strategico sulle bellezze dei piccoli centri calabresi. Le voci e le visioni dei sindaci in prima linea tra turismo sostenibile, radici identitarie e sinergie territoriali
L’ateneo calabrese ottiene un importante riconoscimento nella Valutazione della qualità della ricerca 2020-2024. Il Rettore Giovanni Cuda: «Premiati il talento, la competenza e l’impegno della nostra comunità scientifica»
La soddisfazione del Rettore: «L’eccellente performance dei nostri chimici contribuisce in maniera significativa a rafforzare il posizionamento dell'Università Magna Graecia tra gli atenei di riferimento della ricerca biomedica e traslazionale nel panorama universitario calabrese»
Dalla sospensione di una terapia salvavita per i malati di anemia falciforme a Crotone alle difficoltà delle famiglie con bambini autistici. Il consigliere regionale del Pd attacca la gestione della sanità calabrese: «Dietro gli annunci ci sono disservizi che colpiscono ogni giorno i cittadini»