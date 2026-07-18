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Cronaca

Incendio a Copanello: paura per i villaggi turistici

Grosso incendio a Copanello, fiamme visibili dalla spiaggia e paura nei villaggi turistici. In azione i Canadair, è emergenza in provincia di Catanzaro

18 luglio, 2026
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incendi calabria
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Agenti delle Volanti aggrediti a Catanzaro, la solidarietà del Coisp: «Necessario incrementare l’apparato di controllo»

Il rappresentante sindacale dichiara improcrastinabile un intervento legislativo: «Impedire la concessione di misure alternative alla detenzione per quei soggetti dediti ad atti violenti»
Redazione
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La stretta

Catanzaro, arriva l'ordinanza anti-caldo per gli animali: stop a balconi e terrazze nelle ore più calde

Vietato lasciarli esposti al sole tra le 11 e le 18 senza adeguata protezione. Previste sanzioni fino a 500 euro e controlli affidati a Polizia Locale, Forze dell'Ordine e Servizio Veterinario.
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Carabinieri Catanzaro, scatta la campagna estiva di prevenzione e incendi: in campo pattuglie e droni ad alta risoluzione

L’avvio della stagione estiva ha reso ancora più serrata l’attività preventiva esercitata dall’arma: pattugliamenti mirati per individuare tempestivamente piccoli focolai e il monitoraggio del territorio con l’utilizzo di tecniche avanzate
Redazione
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vicinanza e cordoglio

Azione Lamezia, si stringe attorno a Dario Arcieri e alla sua famiglia per la scomparsa di Antonio

In questo momento di profonda tristezza, tutta la comunità politica è vicina ai familiari, condividendone il dolore e partecipando con rispetto al loro cordoglio
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Da anni i ragazzi si spendono sul territorio per promuovere la cultura degli sport acquatici ma fanno molto di più: curano la splendida porzione di palmeto e duna costiera in cui hanno sede, organizzano storiche giornate di sensibilizzazione ambientale. Ecco come aiutarli
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Acconia di Curinga, ettari di pineta distrutti dalle fiamme: impegnati i Vigili del Fuoco per l'intera giornata

Le operazioni di spegnimento sono risultate particolarmente complesse. Non è stato possibile impiegare mezzi aerei antincendio poiché la fitta copertura delle chiome della pineta non consentiva un'efficace azione di lancio dell'acqua dall'alto
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Scontro tra due auto sulla 106 a Sellia Marina: morto un giovane, altre due persone ferite

La vittima è il 23enne Giuseppe Grande, conducente di una delle due vetture. Era rimasto incastrato nell’abitacolo, dopo l’intervento dei vigili del fuoco è stato trasportato in gravissime condizioni in ospedale, dove poi è deceduto
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VIDEO | Vigili del Fuoco al lavoro senza sosta in tutta la Calabria: oltre 150 interventi nelle ultime ore. Canadair in azione tra Stalettì e Squillace per proteggere le strutture ricettive. Traffico in tilt e case minacciate a Catanzaro Lido
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Il veicolo, con a bordo il solo conducente, ha perso il controllo, finendo contro i new jersey che delimitano la carreggiata e ribaltandosi successivamente sulla sede stradale
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Il gup di Catanzaro ha definito il procedimento nato dall'indagine della Dda sui presunti affari illeciti della cosca nel capoluogo. Disposto anche un proscioglimento per prescrizione e riconosciuti i risarcimenti a favore delle parti civili
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Pronuncia sull’ultimo filone della maxi-operazione della Dda scattata nel 2018. La Suprema corte ha cancellato la condanna a 8 anni per associazione mafiosa. Rideterminate le pene infine nei confronti di Tallarico e Basta
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