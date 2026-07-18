Incendio a Copanello: paura per i villaggi turistici

L’avvio della stagione estiva ha reso ancora più serrata l’attività preventiva esercitata dall’arma: pattugliamenti mirati per individuare tempestivamente piccoli focolai e il monitoraggio del territorio con l’utilizzo di tecniche avanzate
Da anni i ragazzi si spendono sul territorio per promuovere la cultura degli sport acquatici ma fanno molto di più: curano la splendida porzione di palmeto e duna costiera in cui hanno sede, organizzano storiche giornate di sensibilizzazione ambientale. Ecco come aiutarli
Le operazioni di spegnimento sono risultate particolarmente complesse. Non è stato possibile impiegare mezzi aerei antincendio poiché la fitta copertura delle chiome della pineta non consentiva un'efficace azione di lancio dell'acqua dall'alto
Nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture, una Fiat Panda e una Fiat 500. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per gli adempimenti di competenza e il personale ANAS per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale
La vittima è il 23enne Giuseppe Grande, conducente di una delle due vetture. Era rimasto incastrato nell’abitacolo, dopo l’intervento dei vigili del fuoco è stato trasportato in gravissime condizioni in ospedale, dove poi è deceduto
VIDEO | Vigili del Fuoco al lavoro senza sosta in tutta la Calabria: oltre 150 interventi nelle ultime ore. Canadair in azione tra Stalettì e Squillace per proteggere le strutture ricettive. Traffico in tilt e case minacciate a Catanzaro Lido
Il gup di Catanzaro ha definito il procedimento nato dall'indagine della Dda sui presunti affari illeciti della cosca nel capoluogo. Disposto anche un proscioglimento per prescrizione e riconosciuti i risarcimenti a favore delle parti civili
Il piccolo stava giocando con un retino sulla battigia quando ha visto l’animaletto ed è stato urticato su una mano. Si moltiplicano gli avvistamenti sulla costa tirrenica: la preoccupazione per i pescatori
Le ondate di calore investono salute, sicurezza e produttività. Il report di Greenpeace e Cgil fotografa una regione sempre più vulnerabile, mentre cresce la richiesta di tutele permanenti per chi lavora sotto il sole o in ambienti senza adeguata climatizzazione
Pronuncia sull’ultimo filone della maxi-operazione della Dda scattata nel 2018. La Suprema corte ha cancellato la condanna a 8 anni per associazione mafiosa. Rideterminate le pene infine nei confronti di Tallarico e Basta