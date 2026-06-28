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24 ORE ALL NEWS

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Cultura

Al Riva di Falerna il Grand Chapitre d'Italia

Anche quest’anno il Riva Restaurant di Falerna ha ospitato il Grand Chapitre d’Italia, un evento prestigioso dedicato al mondo dello champagne e del sabrage in occasione del 21° anniversario dell'Ambasciata Italiana della storica confraternita internazionale du Sabre d'Or.

28 giugno, 2026
ULTIMA ORA
I premi

Al via la seconda edizione dei "Lamezia Channel Awards": grande attesa per il testimonial mondiale 

Mercoledì 1 luglio in programma la conferenza stampa. La manifestazione di quest'anno sarà suddivisa in tre momenti speculari e significativi.
Redazione
Al via la seconda edizione dei \"Lamezia Channel Awards\": grande attesa per il testimonial mondiale\u00A0\n
Intesa Abac-Provincia

Una bella lucidata al Carlino d’Argento e una ‘rispolverata’ ai beni culturali di Catanzaro

In occasione della restituzione della moneta di Carlo V alla città la soprintendente Argenti ed il presidente Mormile annunciano una convenzione per rivitalizzare il patrimonio artistico 

Nico De Luca
Una bella lucidata al Carlino d’Argento e una ‘rispolverata’ ai beni culturali di Catanzaro
L’EVENTO

Piano Time, successo per l'evento organizzato dall’Accademia Musicale Maidese in sinergia con l’amministrazione comunale di Maida e la Proloco

Oltre 50 tra bambini, ragazzi (dai 3 ai 15 anni) e adulti si sono avvicendati, con grande emozione, sul palco e hanno regalato alla sala gremita di pubblico due ore di ottima musica
Redazione
Piano Time, successo per l'evento organizzato dall’Accademia Musicale Maidese in sinergia con\nl’amministrazione comunale\u00A0di Maida e la Proloco\n
oltre lo spettacolo

Arte, memoria e diritti: a Catanzaro il Pride accende il Lido Mancuso nel ricordo di Stonewall, Mirko e Katy

Partecipazione e riflessione alla serata promossa da ArciEqua e dal Comitato Catanzaro Pride. Performance collettive, drag show e musica hanno scandito un evento dedicato alle origini del movimento LGBTQIA+ e al ricordo delle vittime dell'odio
redazione
Arte, memoria e diritti: a Catanzaro il Pride accende il Lido Mancuso nel ricordo di Stonewall, Mirko e Katy\n

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