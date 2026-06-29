Emergenza, maxi concorso per medici

Si lavora al rafforzamento degli organici degli enti del servizio sanitario. Azienda Zero ha bandito un concorso per reclutare medici da destinare alle aree di prima emergenza, pronto soccorso e 118. La Regione cerca 102 unità di personale, altri medici serviranno per i reparti di ortopedia
Il sodalizio presieduto da Sergio Gaglianese interviene in merito alle ragioni che hanno determinato il mantenimento dell’attuale collocazione, nonché sulle eventuali valutazioni effettuate rispetto all’utilizzo di strutture pubbliche disponibili
Le Aziende attendono indicazioni univoche per adottare i documenti contabili entro fine mese. Il tempo stringe: al decimo piano della Cittadella sono al vaglio soluzioni tecnicamente percorribili per approvare il riparto del fondo sanitario
Il consigliere regionale interviene dopo la pubblicazione della delibera con cui l'Azienda sanitaria ha formalizzato la trasformazione della Casa della Salute di Chiaravalle Centrale in Ospedale di Comunità
L'uomo, trasferito da Vibo Valentia in condizioni gravissime, è stato sottoposto a un delicato intervento multidisciplinare. Determinante la collaborazione tra Chirurgia toracica, Otorinolaringoiatria e altre unità operative
A margine della presentazione del rapporto della Banca d’Italia ha annunciato iniziative per portare le Aft nelle case di comunità. E sul fronte dell’energia: «Domani firmerò una diffida ad Arera per l’applicazione delle tariffe zonali»
L’ azienda ospedaliera unica di Catanzaro ha inaugurato l’open space del presidio di Germaneto, alla presenza della commissaria Carbone, del rettore Cuda e di numerosi rappresentanti politici. A guidare l’Unità di terapia intensiva cardiologia il prof. Daniele Torella
L'annuncio della commissaria straordinaria dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Renato Dulbecco Simona Carbone accompagna l'apertura della nuova Utic del Policlinico, tassello del potenziamento dell'assistenza sanitaria nel capoluogo
Richiesto un incontro al direttore generale di Azienda Zero e al Presidente della Regione Calabria al fine di affrontare concretamente una piaga che continua ad affliggere l'intero territorio regionale
Un buon numero di professionisti già presenti negli elenchi regionali, c’è poi chi con procedura sospesa e infine gli specializzandi. L’elenco è stato trasmesso al settore competente per l’assegnazione alle aziende, con priorità agli enti territoriali
Il servizio verrebbe svolto in locali estremamente ridotti, con pochi posti a sedere, senza servizi igienici adeguati per l’utenza e con persone costrette ad attendere in piedi o all’esterno prima di poter accedere alla distribuzione dei medicinali