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Sanità

Emergenza, maxi concorso per medici

Si lavora al rafforzamento degli organici degli enti del servizio sanitario. Azienda Zero ha bandito un concorso per reclutare medici da destinare alle aree di prima emergenza, pronto soccorso e 118. La Regione cerca 102 unità di personale, altri medici serviranno per i reparti di ortopedia

29 giugno, 2026
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sanita
ULTIMA ORA
L’accordo

Indennità di pronto soccorso, il Nursing Up alza le barricate: «Personale escluso, la Regione ci ripensi»

Il documento è stato sottoscritto nella giornata di ieri. Tagliati fuori i lavoratori del 118, i Punti di Primo Intervento e i Pronto Soccorso Ostetrico-Ginecologici
Redazione
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Sanità al... centro

Nuovo ospedale di Catanzaro, Barberio e Procopi: «Prima la tutela del malato, poi la nuova piattaforma»

Nel dibattito aperto sulla localizzazione del nuovo nosocomio intervengono i due consiglieri comunali: «No alla sottrazione di posti letto, servizi, reparti, personale»
Redazione
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L’elezione

Fp Cgil Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo, Luciano Contartese eletto segretario generale con l'84,61% dei consensi

Raccoglie l'eredità di Franco Grillo, sotto la cui guida la categoria ha rafforzato la propria presenza sul territorio. Il sindacato guarda ora alle nuove sfide del lavoro pubblico
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servizio essenziale

Ubicazione servizio 118 a Catanzaro: l’associazione “La Tazzina della Legalità” chiede chiarimenti

Il sodalizio presieduto da Sergio Gaglianese interviene in merito alle ragioni che hanno determinato il mantenimento dell’attuale collocazione, nonché sulle eventuali valutazioni effettuate rispetto all’utilizzo di strutture pubbliche disponibili
Redazione
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La denuncia

Indennità Pronto soccorso, Bloise (Uil Fp): «Accordo ingiusto, esclusi i lavoratori dell'emergenza»

Il segretario generale calabrese del sindacato critica l'intesa regionale sulle indennità e denuncia l'esclusione del personale del 118, dell'elisoccorso e dei servizi dell'emergenza-urgenza
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Sanità

Calabria a caccia di medici, Azienda Zero bandisce un nuovo maxi concorso per 147: la maggior parte per i pronto soccorso

Dopo gli avvisi rivolti a camici bianchi anche esteri, l’ente di governance avvia nuove procedure. Particolarmente a corto di personale le aree di prima emergenza: si cercano 102 professionisti 
Luana Costa
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Paralisi totale

Sanità nel caos, dopo lo stop della Corte dei Conti la Regione valuta una exit strategy per la chiusura dei bilanci

Le Aziende attendono indicazioni univoche per adottare i documenti contabili entro fine mese. Il tempo stringe: al decimo piano della Cittadella sono al vaglio soluzioni tecnicamente percorribili per approvare il riparto del fondo sanitario
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Conto “nascosto”

Domiciliati in altre regioni ma residenti in Calabria, le cure mediche della mobilità apparente ammontano a 326 milioni 

La Fondazione Gimbe conferma la «notevole incidenza negativa» sugli effetti economici della mobilità passiva. La Cittadella commissiona uno studio 
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sanità in affanno

Sanità, Bruno: «L'Asp di Catanzaro annuncia l'Ospedale di Comunità di Chiaravalle, ma continua a non rispondere alle domande sulle carenze di personale»

Il consigliere regionale interviene dopo la pubblicazione della delibera con cui l'Azienda sanitaria ha formalizzato la trasformazione della Casa della Salute di Chiaravalle Centrale in Ospedale di Comunità
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Tricologia, a Catanzaro il primo grande congresso del Sud Italia

Gli esperti: «Non è estetica, ma una disciplina medica complessa e multidisciplinare»
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Intervento salvavita all’ospedale di Reggio Calabria: paziente di 71 anni dimesso dopo una rara infezione al torace

L'uomo, trasferito da Vibo Valentia in condizioni gravissime, è stato sottoposto a un delicato intervento multidisciplinare. Determinante la collaborazione tra Chirurgia toracica, Otorinolaringoiatria e altre unità operative
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La replica

Riforma naufragata, i medici di base calabresi: «Stupiti dalle parole di Occhiuto, sempre collaborativi con la Regione»

Il segretario nazionale della Fmt punta il dito contro le contraddizioni interne al partito di Forza Italia: «Barelli e Craxi sin da subito contrari, sorprende la sua insistenza» 
Luana Costa
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Sul dietrofront

Stop alla riforma dei medici di famiglia, la delusione di Occhiuto: «Peccato, succede quando le corporazioni dettano regole»

A margine della presentazione del rapporto della Banca d’Italia ha annunciato iniziative per portare le Aft nelle case di comunità. E sul fronte dell’energia: «Domani firmerò una diffida ad Arera per l’applicazione delle tariffe zonali»
Luana Costa
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Rigenerazione e potenziamento Ospedale Pugliese: il Comitato illustra la proposta al sindaco Fiorita

Il sodalizio incontrerà anche gli esperti del Politecnico di Milano e il presidente della Regione Roberto Occhiuto 
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Sanità

Ecco la Utic del Policlinico Dulbecco: 12 posti letto, 18 infermieri, 25 medici ed una dotazione tecnologia avanzatissima

L’ azienda ospedaliera unica di Catanzaro ha inaugurato l’open space del presidio di Germaneto, alla presenza della commissaria Carbone, del rettore Cuda e di numerosi rappresentanti politici. A guidare l’Unità di terapia intensiva cardiologia il prof. Daniele Torella

Nico De Luca
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Catanzaro, il secondo pronto soccorso prende forma: apertura prevista nella prima metà del 2027

L'annuncio della commissaria straordinaria dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Renato Dulbecco Simona Carbone accompagna l'apertura della nuova Utic del Policlinico, tassello del potenziamento dell'assistenza sanitaria nel capoluogo
Nico De Luca
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Ospedale di Catanzaro, completati gli interventi sismici al padiglione di Malattie infettive e al poliambulatorio

Il commissario straordinario ha attestato il raggiungimento del target Pnrr. Gli interventi erano finanziati nell’ambito della misura 6 Salute: un ospedale sicuro e sostenibile
l.c.
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All’ospedale di Catanzaro «eccellenza professionale e umana», il ringraziamento al reparto di Nefrologia

Dopo la perdita del padre, una donna scrive una lettera alla direzione per esprimere apprezzamento nei confronti del personale: «Rispetto della dignità del paziente»
l.c.
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Lettera aperta

Endometriosi, il grido di una 28enne calabrese: «Basta ai viaggi fuori regione per curarsi». E lancia una petizione

La testimonianza di Alexia: la sua battaglia per ottenere percorsi diagnostici adeguati e l'esenzione dal ticket a tutti gli stadi della patologia
Rossella Galati
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L’Asp di Catanzaro premiata al Forum PA 2026: riconoscimento nazionale per i progetti di Intelligenza artificiale

La consegna del premio alla presenza del vice presidente della Commissione Europea Raffaele Fitto, per la capacità di «anticipare il futuro attraverso tecnologie all’avanguardia»
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Il concorso

Medici in Calabria, partecipanti anche dal Madagascar ma metà delle domande arriva dall’Italia (e un quarto da Cuba)

L’avviso, gestito da Azienda Zero, ha fatto davvero il giro del mondo. Particolare attenzione ha suscitato nei Paesi dell’America Latina, in misura minore in Europa. Tutti i dati
Luana Costa
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Liste d’attesa in Calabria, Tazzina della Legalità: “Non resteremo più in silenzio”

Richiesto un incontro al direttore generale di Azienda Zero e al Presidente della Regione Calabria al fine di affrontare concretamente una piaga che continua ad affliggere l'intero territorio regionale
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Chiuso il bando per reclutare medici (anche stranieri) in Calabria: 257 le domande ma solo 168 gli idonei

Un buon numero di professionisti già presenti negli elenchi regionali, c’è poi chi con procedura sospesa e infine gli specializzandi. L’elenco è stato trasmesso al settore competente per l’assegnazione alle aziende, con priorità agli enti territoriali
Luana Costa
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