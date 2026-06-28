Social
Home page>Video>Cronaca>Statale 106, consolidame...

24 ORE ALL NEWS

Video

Cronaca

Statale 106, consolidamento imbocco galleria di Copanello

Il megalotto della Strada statale “106” è ancora in fase di progettazione e allora Anas ha investito 2 milioni di euro per mettere in sicurezza la strada nei pressi di Copanello.

28 giugno, 2026
ULTIMA ORA
Clima impazzito

Temporali e grandine sulla Calabria: Sila e Serre sotto assedio, weekend ancora instabile  

L'instabilità di fine giugno continua a colpire la regione con rovesci intensi, grandinate e forte attività elettrica. Disagi soprattutto nelle aree montuose e nel Catanzarese. Attesi nuovi temporali anche sabato e domenica   
Salvatore Lia
Temporali e grandine sulla Calabria: Sila e Serre sotto assedio, weekend ancora instabile\n\u00A0\n
indagano le forze dell’ordine

Catanzaro, registrato un atto intimidatorio ai danni della concessionaria G Auto

Un malvivente con il volto coperto da un cappuccio si è introdotto nei locali della rivendita prendendo di mira tre vetture di grossa cilindrata esposte nel piazzale, frantumandone i vetri, sgonfiando gli pneumatici e danneggiando pesantemente le carrozzerie  
redazione
Catanzaro, registrato un atto intimidatorio ai danni della concessionaria G Auto\n
ATTIMI DI APPRENSIONE

Terremoto nel catanzarese: scossa di magnitudo 3.2 vicino Petronà. Il sindaco: «Nessun danno, situazione sotto controllo»

 L'evento sismico ha avuto come epicentro una zona localizzata a circa 5 chilometri a ovest del comune. Nonostante la terra abbia tremato, non si registrano fortunatamente conseguenze
Redazione
Terremoto nel catanzarese: scossa di magnitudo 3.2 vicino Petronà. Il sindaco: «Nessun danno, situazione sotto controllo»\n
Violenza dietro le sbarre

«Ce la mangiamo la galera»: mistero sulla morte di Cataldo De Luca, il “boss” accusato del delitto in carcere a Catanzaro

Svolta drammatica nel caso del delitto a Siano: il principale sospettato del pestaggio mortale di Antonio Pugliese è deceduto in cella. Dalle intercettazioni choc sul "trentennale" alla prova regina delle scarpe Armani incriminate: ecco chi era l’uomo che governava il reparto con la violenza
Pablo Petrasso
«Ce la mangiamo la galera»: mistero sulla morte di Cataldo De Luca, il “boss” accusato del delitto in carcere a Catanzaro\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Cronaca

Statale 106, consolidamento imbocco galleria di Copanello

28 giugno 2026
Ore 10:45
Statale 106, consolidamento imbocco galleria di Copanello
Ambiente

Catanzaro, la nuova vita delle dune di Giovino

28 giugno 2026
Ore 10:52
Catanzaro, la nuova vita delle dune di Giovino
Sport

Catanzaro, Improta e gli "eroi" della seconda serie A

26 giugno 2026
Ore 12:04
Catanzaro, Improta e gli \"eroi\" della seconda serie A
Società

Catanzaro, al via il piano degli immobili pubblici

25 giugno 2026
Ore 18:30
Catanzaro, al via il piano degli immobili pubblici
Sport

Catanzaro, Improta e gli "eroi" della seconda serie A

26 giugno 2026
Ore 12:04
Catanzaro, Improta e gli \"eroi\" della seconda serie A
Società

Catanzaro, al via il piano degli immobili pubblici

25 giugno 2026
Ore 18:30
Catanzaro, al via il piano degli immobili pubblici
Cronaca

Statale 106, consolidamento imbocco galleria di Copanello

28 giugno 2026
Ore 10:45
Statale 106, consolidamento imbocco galleria di Copanello
Ambiente

Catanzaro, la nuova vita delle dune di Giovino

28 giugno 2026
Ore 10:52
Catanzaro, la nuova vita delle dune di Giovino
Sport

Catanzaro, Improta e gli "eroi" della seconda serie A

26 giugno 2026
Ore 12:04
Catanzaro, Improta e gli \"eroi\" della seconda serie A
Società

Catanzaro, al via il piano degli immobili pubblici

25 giugno 2026
Ore 18:30
Catanzaro, al via il piano degli immobili pubblici
Cronaca

Statale 106, consolidamento imbocco galleria di Copanello

28 giugno 2026
Ore 10:45
Statale 106, consolidamento imbocco galleria di Copanello
Ambiente

Catanzaro, la nuova vita delle dune di Giovino

28 giugno 2026
Ore 10:52
Catanzaro, la nuova vita delle dune di Giovino
l’operazione

Contrasto all’immigrazione irregolare: il Questore di Catanzaro dispone il rimpatrio di un cittadino straniero con precedenti penali

L’uomo è stato accompagnamento alla frontiera aerea di Roma Fiumicino, da dove è stato imbarcato su un volo diretto verso il Paese di origine
Redazione
Contrasto all’immigrazione irregolare: il Questore di Catanzaro dispone il rimpatrio di un cittadino\u00A0straniero con precedenti penali\n
il fatto

Tragico incidente all’alba nel comune di Squillace: Samuele perde la vita a 20 anni 

Il giovane, originario di Borgia, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto in località Fiasco Baldaia, nel territorio di Squillace. In corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dello schianto
Redazione
Tragico incidente all’alba nel comune di Squillace: Samuele perde la vita\u00A0a 20 anni\u00A0\n
L’aggiornamento

Vasto incendio nell’area ex Sir di Lamezia Terme, proseguono per tutta la notte le operazioni di spegnimento

In fiamme un ingente quantitativo di pneumatici e materiali in gomma: in corso le operazioni di smassamento, raffreddamento dei focolai residui ed estinzione completa dell'incendio, interventi particolarmente complessi per la natura e la consistenza dei materiali coinvolti
Redazione
Vasto incendio nell’area ex Sir di Lamezia Terme, proseguono per tutta la notte le operazioni di spegnimento\n
Il caso

Cataldo De Luca, muore in carcere il detenuto accusato dell'omicidio in cella a Catanzaro: disposta l'autopsia

Il 41enne di Cirò Marina, è stato trovato senza vita nel penitenziario di Rossano, dove era stato trasferito dopo l'arresto per il delitto del detenuto Antonio Pugliese. La Procura di Castrovillari ha aperto un'inchiesta e disposto l'esame autoptico
Redazione Cronaca
Cataldo De Luca, muore in carcere il detenuto accusato dell'omicidio in cella a Catanzaro: disposta l'autopsia\n
Fumo denso

Discarica gomme in fiamme: emergenza incendio nella zona dell’aeroporto di Lamezia

Decine di mezzi dei Vigili del Fuoco impegnati nell’area industriale ex Sir

Redazione
Discarica gomme in fiamme: emergenza incendio nella zona dell’aeroporto di Lamezia
In fiamme

Vasto incendio in un impianto di raccolta pneumatici a Lamezia: Arpacal al lavoro per monitorare la qualità dell’aria – VIDEO

Dopo il rogo nell’area dell’ex Sir, i tecnici dell'agenzia installeranno campionatori ad alto volume per verificare l'eventuale presenza di sostanze prodotte dalla combustione. I risultati saranno resi pubblici
Redazione
Vasto incendio in un impianto di raccolta pneumatici a Lamezia: Arpacal al lavoro per monitorare la qualità dell’aria\u00A0–\u00A0VIDEO\n
Incidente mortale

Cutro, muore a 18 anni schiantandosi contro un albero: guidava col foglio rosa. Due giovani feriti

Salvatore Lukanov perde il controllo della Golf e va a sbattere contro un'acacia. L'impatto è devastante: il giovane muore sul colpo. Il diciottenne non aveva ancora conseguito la patente
Redazione Cronaca
Cutro, muore a 18 anni schiantandosi contro un albero: guidava col foglio rosa. Due giovani feriti\n
Estate rovente

Caldo in aumento, l’anticiclone africano non molla la Calabria: domani fino a 39 gradi nelle aree interne

I valori registrati da Arpacal. Domenica il termometro potrà sfiorare i 39 gradi nella Valle del Crati e raggiungere i 36-37 gradi su Marchesato e Reggino
Salvatore Lia
Caldo in aumento, l’anticiclone africano non molla la Calabria: domani fino a 39 gradi nelle aree interne\n
Giornate roventi

La Calabria nella morsa del gran caldo, a Sellia Superiore il termometro supera i 38 gradi

Temperature intorno ai 37 gradi anche nel Crotonese. In alcune località notte torride con punte di 25,3 gradi. I dati registrati da Arpacal
Redazione
La Calabria nella morsa del gran caldo, a Sellia Superiore il termometro supera i 38 gradi\n
Nota dell’Amministrazione comunale

Cortale, i fatti giudiziari non devono compromettere l’immagine della comunità

L’amministrazione rispetta in pieno l’indagine Artemis II ma si dichiara pronta a difendere l’onore di un centro solerte ed onesto

Redazione
Cortale, i fatti giudiziari non devono compromettere l’immagine della comunità
attività ispettive

Bilancio operativo della Guardia di Finanza Catanzaro: ecco tutti gli intrventi eseguiti

Impegno a tutto campo contro la criminalità a tutela di cittadini e imprese
Redazione
Bilancio operativo della Guardia di Finanza Catanzaro: ecco tutti gli intrventi eseguiti\n
Fermato

Ruba 28mila euro di offerte donate in Chiesa, arrestato un 53enne a Lamezia Terme

L’uomo si sarebbe introdotto nell’abitazione del parroco danneggiando una porta in vetro. Fondamentali alle indagini le immagini di videosorveglianza
Redazione Cronaca
Ruba 28mila euro di offerte donate in Chiesa, arrestato un 53enne a Lamezia Terme\n
Dopo l’inchiesta

Omicidio in carcere a Catanzaro, la Camera penale: «Segnale allarmante di un contesto di violenza sistematico»

Intervengono i penalisti catanzaresi dopo la notizia degli arresti per il pestaggio all’istituto penitenziario: «la sofferenza, l’esasperazione, l’abbandono e la disperazione diventano terreno fertile per tragedie»
Redazione Cronaca
Omicidio in carcere a Catanzaro, la Camera penale:\u00A0«Segnale allarmante di un contesto di violenza sistematico»\n
Un episodio del 2025

Scontri tra gruppi calcistici rivali: il questore di Catanzaro emette sei Daspo

Nella serata del 6 aprile decine di tifosi del Sambiase e della Vigor Lamezia avevano dato vita ad una furiosa rissa in strada

Redazione
Scontri tra gruppi calcistici rivali: il questore di Catanzaro emette sei Daspo
L’inchiesta

Omicidio nella cella 219 a Catanzaro, le ultime parole del detenuto: «Appuntà, sono caduto». La verità dopo l’autopsia

Quelle parole pronunciate poco prima di morire avevano fatto pensare a un incidente. Le analisi hanno, invece, svelato un pestaggio mortale avvenuto nel carcere di Siano. Indagati cinque detenuti: uno avrebbe colpito la vittima, gli altri avrebbero assistito senza fermare la violenza né allertare i soccorsi
Alessia Truzzolillo
Omicidio nella cella 219 a Catanzaro, le ultime parole del detenuto: «Appuntà, sono caduto». La verità dopo l’autopsia
Clima impazzito

Altro che bollino rosso, a Catanzaro è (quasi) giornata da allerta meteo con nubifragio e allagamenti

VIDEO | Forte pioggia con raffiche di vento nel quartiere Lido. Pesanti disagi per gli automobilisti ma non si registrano criticità
Redazione Cronaca
Altro che bollino rosso, a Catanzaro è (quasi) giornata da allerta meteo con nubifragio e allagamenti\n
Gli arresti

Omicidio detenuto carcere, Ferro: «Brillante operazione che testimonia la capacità investigativa della questura di Catanzaro»

L’episodio è avvenuto due anni fa. Ci sono cinque indagati, il sottosegretario: «Professionalità e determinazione. Risultato di grande rilievo»
Luana Costa
Omicidio detenuto carcere, Ferro:\u00A0«Brillante operazione che testimonia la capacità investigativa della questura di Catanzaro»\n
emergenza continua

Cinghiali nell'area urbana di Catanzaro, cresce la preoccupazione tra i cittadini: «situazione insostenibile»

Lo sfogo di alcuni residenti in via Fares: «ormai abbiamo paura anche di uscire. Il sindaco Fiorita intervenga tempestivamente»
Rossella Galati
Cinghiali nell'area urbana di Catanzaro, cresce la preoccupazione tra i cittadini: «situazione insostenibile»\n
Cambio ai vertici

Guardia di Finanza, il nuovo comandante Borrelli: «Nel mirino i soldi dei clan». Negli ultimi 3 anni confiscati 230 milioni

Il passaggio di consegne con Gianluigi D’Alfonso («Calabria terra difficile e meravigliosa») si è svolto nel corso della cerimonia per il 252° anniversario della fondazione del Corpo. Nel bilancio delle attività anche il sequestro di 11 tonnellate di cocaina al porto di Gioia Tauro
Luana Costa
Guardia di Finanza, il nuovo comandante Borrelli: «Nel mirino i soldi dei clan». Negli ultimi 3 anni confiscati 230 milioni
Artemis II

Operazione della Dda di Catanzaro, conclusi gli interrogatori di garanzia: indagata passa dal carcere ai domiciliari

Il gip ha accolto la richiesta di scarcerazione avanzata dalla difesa. Era stata ristretta nel carcere di Castrovillari. L’inchiesta ipotizza l’esistenza di una associazione mafiosa
Redazione
Operazione della Dda di Catanzaro, conclusi gli interrogatori di garanzia: indagata passa dal carcere ai domiciliari\n
1
...
PIÙ LETTI
1
Interviene Italia Nostra

«Caro Riccio fattene una ragione: quelli senza interessi siamo noi. Inviti di cortesia alla Regione e neppure una risposta»

2
Viabilità

Due milioni per consolidare l’imbocco della galleria di Copanello. Curcio (Anas): «Lavori finiti entro l’estate»

3
giornata storica

Girifalco celebra la sua prima unione civile: «L'amore è amore in ogni sua forma»

4
tra le pagine

Da Garrincha a Zidane, passando per lo Zaire: i Mondiali come specchio della storia. Da Catanzaro parte il viaggio del nuovo libro di Giuseppe Ranieri

5
Quartiere in festa

Gagliano ha festeggiato la “sua” Nadia Paone, David Donatello 2026 per il suono