Statale 106, consolidamento imbocco galleria di Copanello

L'instabilità di fine giugno continua a colpire la regione con rovesci intensi, grandinate e forte attività elettrica. Disagi soprattutto nelle aree montuose e nel Catanzarese. Attesi nuovi temporali anche sabato e domenica
Un malvivente con il volto coperto da un cappuccio si è introdotto nei locali della rivendita prendendo di mira tre vetture di grossa cilindrata esposte nel piazzale, frantumandone i vetri, sgonfiando gli pneumatici e danneggiando pesantemente le carrozzerie
Svolta drammatica nel caso del delitto a Siano: il principale sospettato del pestaggio mortale di Antonio Pugliese è deceduto in cella. Dalle intercettazioni choc sul "trentennale" alla prova regina delle scarpe Armani incriminate: ecco chi era l’uomo che governava il reparto con la violenza
Il giovane, originario di Borgia, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto in località Fiasco Baldaia, nel territorio di Squillace. In corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dello schianto
In fiamme un ingente quantitativo di pneumatici e materiali in gomma: in corso le operazioni di smassamento, raffreddamento dei focolai residui ed estinzione completa dell'incendio, interventi particolarmente complessi per la natura e la consistenza dei materiali coinvolti
Il 41enne di Cirò Marina, è stato trovato senza vita nel penitenziario di Rossano, dove era stato trasferito dopo l'arresto per il delitto del detenuto Antonio Pugliese. La Procura di Castrovillari ha aperto un'inchiesta e disposto l'esame autoptico
Dopo il rogo nell’area dell’ex Sir, i tecnici dell'agenzia installeranno campionatori ad alto volume per verificare l'eventuale presenza di sostanze prodotte dalla combustione. I risultati saranno resi pubblici
Intervengono i penalisti catanzaresi dopo la notizia degli arresti per il pestaggio all’istituto penitenziario: «la sofferenza, l’esasperazione, l’abbandono e la disperazione diventano terreno fertile per tragedie»
Quelle parole pronunciate poco prima di morire avevano fatto pensare a un incidente. Le analisi hanno, invece, svelato un pestaggio mortale avvenuto nel carcere di Siano. Indagati cinque detenuti: uno avrebbe colpito la vittima, gli altri avrebbero assistito senza fermare la violenza né allertare i soccorsi
Il passaggio di consegne con Gianluigi D’Alfonso («Calabria terra difficile e meravigliosa») si è svolto nel corso della cerimonia per il 252° anniversario della fondazione del Corpo. Nel bilancio delle attività anche il sequestro di 11 tonnellate di cocaina al porto di Gioia Tauro