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Economia e Lavoro

Calabria-Hong Kong, nasce il tavolo istituzionale

Nasce il Tavolo istituzionale Calabria-Hong Kong. Istituzioni e delegazione governativa hanno avviato un percorso di collaborazione per rafforzare gli scambi economici, promuovere l'internazionalizzazione delle imprese calabresi e sviluppare nuove opportunità sui mercati esteri.

29 giugno, 2026
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regione calabria · hong kong
ULTIMA ORA
Rapporti istituzionali

Catanzaro, audizione in IV commissione di Giorgia Sorrentino, nel Consiglio Nazionale dei Giovani

Lo ha annunciato la consigliera comunale Daniela Palaia che ha aggiunto: «Abbiamo voluto approfondire la possibilità di interazione e vautare una ricaduta sul territorio»
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Attività di Giunta

Approvati due progetti di collettazione fognaria per le zone di Bellino ed Alli

La consigliera Caviano informa che l’esecutivo Fiorita ha dato l’ok per la progettazione tecnica sostenuta da 500 mila euro

Redazione
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Catanzaro Servizi, Riccio: «Fiorita e Capellupo, pioggia di incarichi sulla pelle dei dipendenti» 

Secondo il consigliere comunale della città capoluogo, “tutto ciò che è stato fatto negli ultimi mesi su Catanzaro Servizi dimostra una preoccupante superficialità verso il futuro della partecipata”
Redazione
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Alleanza agitata

Lamezia è il caso politico dell'estate, il centrodestra si divide su Vannacci: Murone non fa una piega, Fdi in imbarazzo

La città calabrese è fra le prime nelle quali Futuro Nazionale ha un gruppo consiliare e un assessore. La loro presenza è sgradita al centrodestra tradizionale che però non vuole dirlo apertamente. Da qui l'incomprensibile conferenza stampa del sottosegretario Wanda Ferro...
Massimo Clausi
Lamezia è il caso politico dell'estate,\u00A0il centrodestra si divide su Vannacci: Murone non fa una piega, Fdi in imbarazzo\n

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arteria strategica

Consegnati i lavori di messa in sicurezza della S.P. 162/2 Cortale–Girifalco: al via un importante intervento per la viabilità provinciale

Per il presidente dell’ente intermedio Mormile: «prosegue il programma di interventi che questa Amministrazione ha avviato per restituire sicurezza alle strade provinciali colpite dagli eventi alluvionali degli ultimi anni»
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Palestra popolare all'Aranceto, Capellupo: "Un ulteriore tassello in una città che investe nello sport come strumento di inclusione”

Per il consigliere comunale “Catanzaro non è più città dello sport solo sulla carta"
Redazione
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edilizia scolastica

Provincia di Catanzaro, oltre 1,5 milioni di euro per l'efficientamento energetico dell'ITC Pacioli. Mormile varia il bilancio d'urgenza

Il presidente assume temporaneamente i poteri del Consiglio: l'obiettivo è avviare rapidamente i lavori nel rispetto del cronoprogramma e in coordinamento con gli interventi finanziati dal Pnrr
Bru. Mir.
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Querelle Dune

Riccio: «Cara Bova, nel 2024 eri contro, forse i soldi hanno cancellato la memoria?»

Il consigliere leghista controbatte alla presidente di Italia Nostra ricordandole che nel 2024 si era schierata contro il cemento a Giovino

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Centro storico: tutte un flop le iniziative della Giunta Fiorita

Il commento politico aspramente critico dei consiglieri Parisi, Donato e Veraldi

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Sant’Elia e Piterà, il consigliere Celia: «Quartieri abbandonati, che chiedono solo di essere considerati parte della città»

Durissima la nota stampa del consigliere comunale del Gruppo Misto che parla di aree ridotte a isole a sé stanti
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La polemica sulle Dune di Giovino si infiamma: Elena Bova risponde al consigliere comunale leghista e ne respinge le accuse punto per punto

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«Dune di Giovino: tra passerelle e assenze istituzionali, servono fatti e non foto»

Il consigliere comunale del Carroccio stigmatizza un evento organizzato dal centrosinistra in barba alla reali condizioni ed alle politiche dell’amministrazione

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Occhiuto sfida Arera sull’energia, ma per le famiglie il risparmio sarebbe minino (3 euro l'anno)

Lo scontro tutto interno a Forza Italia con il ministro Picchetto Fratin sfocia nelle carte bollate. Il famoso prezzo zonale però per la produzione calabrese porterebbe pochi vantaggi attuali per i cittadini mentre potrebbe effettivamente attirare le grandi aziende
Massimo Clausi
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Il caso

Ferro contro Murone, ma FdI non lascia la maggioranza: Lamezia resta in ostaggio

Il partito attacca il sindaco e ne contesta l’operato, ma evita la rottura definitiva. Una posizione che trasforma ogni voto in una trattativa e rischia di paralizzare l’attività amministrativa
Raffaele Florio
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verso le amministrative

Catanzaro, sala gremita per il debutto del movimento di Pitaro: nel centrosinistra nasce un nuovo fronte per le Comunali

A un anno dal voto, grande partecipazione alla presentazione del nuovo soggetto civico promosso dall’ex consigliere regionale. L'obiettivo dichiarato è rilanciare il ruolo di Catanzaro, tra critiche alla classe dirigente cittadina e l'avvio dei tavoli programmatici che prepareranno la corsa a Palazzo De Nobili
Bruno Mirante
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L’intervento

Catanzaro Servizi, 5 anni di traghettamento senza vedere arrivo. Ora si spera nel “miracolo” romano

Le opinioni di Danilo Russo, ex assessore, accusano di vuoto le politiche Fiorita-Pd sulla partecipata. E dietro l’angolo incombe la fine dell’ultima proroga all’amministratore De Marco

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Per i consiglieri azzurri: «O Fiorita si ritira e ammette il plateale fallimento della sua amministrazione oppure, se è vero quanto sostiene, abbia il coraggio di portare avanti fino alla fine la sua ricandidatura difendendo il suo operato»
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Scintille fra consiglieri

Capellupo: «Noi costruiamo una rete ciclabile moderna mentre Riccio rosica»

Al centro delle polemiche la mobilità sostenibile con le piste ciclabili completate o in via di ultimazione

Redazione
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Nota di Sinistra Italiana

Sinistra Italiana: le diatribe interne al centrodestra paralizzano Lamezia Terme

La sortita dell’on Ferro sull’amministrazione Murone stendono il tappeto alla presa di posizione critica di Zicchinella e Pignataro

Redazione
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la reazione

Nomina del nuovo Ad di AMC, Celia attacca: «Chi ha sponsorizzato questa scelta si candiderà con la sinistra?»

Il consigliere comunale punta il dito contro le dinamiche politiche che, a suo dire, hanno caratterizzato gli ultimi anni della consiliatura: «La coerenza vale più di qualsiasi poltrona»
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Ai ferri corti

Maggioranza in crisi a Lamezia, Ferro (Fdi): «Rapporto di fiducia con il sindaco Murone compromesso, consiglieri liberi di valutare»

Conferenza stampa convocata dalla coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia: «Non siamo qui per ritirare le truppe. Sempre più difficile costruire un confronto leale e stabile»
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L’ex sottosegretario ai Trasporti del governo Prodi, eletto all’unanimità, succede al compianto Giuseppe Gargani
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