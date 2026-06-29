Calabria-Hong Kong, nasce il tavolo istituzionale

Nasce il Tavolo istituzionale Calabria-Hong Kong. Istituzioni e delegazione governativa hanno avviato un percorso di collaborazione per rafforzare gli scambi economici, promuovere l'internazionalizzazione delle imprese calabresi e sviluppare nuove opportunità sui mercati esteri.
La città calabrese è fra le prime nelle quali Futuro Nazionale ha un gruppo consiliare e un assessore. La loro presenza è sgradita al centrodestra tradizionale che però non vuole dirlo apertamente. Da qui l'incomprensibile conferenza stampa del sottosegretario Wanda Ferro...
Per il presidente dell’ente intermedio Mormile: «prosegue il programma di interventi che questa Amministrazione ha avviato per restituire sicurezza alle strade provinciali colpite dagli eventi alluvionali degli ultimi anni»
Lo scontro tutto interno a Forza Italia con il ministro Picchetto Fratin sfocia nelle carte bollate. Il famoso prezzo zonale però per la produzione calabrese porterebbe pochi vantaggi attuali per i cittadini mentre potrebbe effettivamente attirare le grandi aziende
A un anno dal voto, grande partecipazione alla presentazione del nuovo soggetto civico promosso dall’ex consigliere regionale. L'obiettivo dichiarato è rilanciare il ruolo di Catanzaro, tra critiche alla classe dirigente cittadina e l'avvio dei tavoli programmatici che prepareranno la corsa a Palazzo De Nobili
Per i consiglieri azzurri: «O Fiorita si ritira e ammette il plateale fallimento della sua amministrazione oppure, se è vero quanto sostiene, abbia il coraggio di portare avanti fino alla fine la sua ricandidatura difendendo il suo operato»