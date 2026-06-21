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Politica

Catanzaro, Zicchinella segretario provinciale di Si

L'elezione è giunta al termine del primo congresso del partito nel capoluogo di regione: tra gli intervenuti anche il sindaco Nicola Fiorita che ha respinto le critiche sulla collocazione della sua maggioranza affermando di essere a capo di una giunta di "Sinistra-Sinistra" che punta al bis alle comunali

21 giugno, 2026
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sinistra italiana · Catanzaro · davide zicchinella
ULTIMA ORA
L’iniziativa

Stop ai sottosegretari, il centrosinistra si mobilita per la raccolta firme: «Nelle piazze per informare i cittadini e raccogliere adesioni»

Secondo gli esponenti della minoranza si registra un crescente sostegno proposta di legge di iniziativa popolare che punta ad abolire la nuova figura istituzionale. «Figura abolita nel 2012»
Redazione
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Fiorita al congresso di Sinistra Italiana: «La mia è una giunta di sinistra, sinistra. Mai svenduti i nostri valori»

Il primo cittadino ha espresso l'auspicio di poter tornare alla guida della città anche nella prossima consiliatura: «Entrare nuovamente a Palazzo De Nobili cantando Bella ciao con ciascuno di voi»
Bruno Mirante
Fiorita al congresso di Sinistra Italiana: «La mia è una giunta di sinistra, sinistra. Mai svenduti i nostri valori»\n
Area urbana

Parco Li Comuni a Catanzaro, accordo Comune-Cai. Serò: «Un altro tassello per il recupero del polmone verde»

La riflessione del consigliere comunale attento alla ripresa dell’area verde colpita nel 2021 da un vasto incendio. «Un altro tassello al percorso di rinascita e valorizzazione»
Redazione
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il congresso

Catanzaro, Davide Zicchinella è il primo segretario provinciale di Sinistra Italiana

L’ex sindaco di Sellia e Simeri Crichi guiderà il partito di Fratoianni. Durante l’assemblea è emersa l’esigenza di una alleanza "più ampia possibile" in vista delle Comunali 2027
Redazione
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21 giugno 2026
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Roghi sospetti

Incendi terreni Lo Moro, la solidarietà della Cgil: «Un fatto che non può lasciare indifferenti, si faccia luce con la massima attenzione»

Il segretario dell’Area Vasta Enzo Scalese esprime preoccupazione per i due atti registrati a poca distanza. «Chi svolge attività politica deve operare serenamente»
Redazione
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L’intervista

I love Catanzaro, il sindaco di Serra non molla: «Non era una trovata elettorale, lasciare Vibo resta l’obiettivo»

Alfredo Barillari inizia il secondo mandato ribadendo l’intenzione di lasciare la provincia vibonese per tornare sotto l’ala del capoluogo regionale: «Ho già avuto contatti informali con la commissione Affari territoriali. Ma prima un referendum, i cittadini devono pronunciarsi»
Enrico De Girolamo
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il dibattito

Futuro Nazionale: «Difendiamo la memoria del Pugliese, il Policlinico sia un’eccellenza e non una scusa per smantellare il centro storico»

Il Comitato n. 345 del movimento del generale Vannacci interviene nel dibattito sulla riorganizzazione ospedaliera del capoluogo: «Il vero male è la carenza cronica di personale sanitario, certificata dal rapporto Istat 2026, non la storia dei nostri quartieri»
Redazione
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la consegna

Provincia, al via i lavori di messa in sicurezza della S.P. 17: una delle principali via di accesso alla città di Catanzaro. Investimento complessivo di oltre 900 mila euro

L’intervento si è reso necessario a seguito dei fenomeni di dissesto che hanno interessato il versante a valle della carreggiata, causando il cedimento di una porzione del muro di sostegno e determinando condizioni di criticità per la sicurezza della circolazione
Redazione
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Terminati i lavori di costruzione del primo asilo pubblico nel quartiere Lido, Fiorita: «Catanzaro recupera un gap storico»

Il primo cittadino: «Impegno senza precedenti di questa amministrazione per le famiglie. Quando terminerà il mio mandato la città ne avrà quattro»
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Senza diritti

Disabili gravissimi esclusi dai contributi, Alecci attacca la Regione: «Famiglie povere abbandonate a se stesse»

Il consigliere regionale del Pd denuncia l'esclusione dai sostegni economici di nuclei familiari con Isee inferiori a 7mila euro: «Nel 2024 una mia mozione approvata all'unanimità aveva ampliato la platea dei beneficiari, oggi siamo di nuovo al punto di partenza»
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Nuovo ospedale di Catanzaro, lo scontro si infiamma: botta e risposta PD-Tallini sul futuro presidio sanitario

La questione ospedaliera nel capoluogo riflette visioni diverse sullo sviluppo urbanistico, con il Consiglio comunale come campo di confronto tra Germaneto e Pugliese
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Tallini: «Diktat romano per una gigantesca colata di cemento a Germaneto»

L’ex presidente del consiglio regionale ipotizza un ‘patto segreto’ PD-Forza Italia per le analogie politiche sulle nuove strutture sanitarie di Cosenza e Catanzaro

Redazione
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«Interferenze inaccettabili da Roma: PD sappia che le decisioni le prenderemo a Catanzaro»

Dura nota dei consiglieri Corsi, Costa, Laudadio, Mancuso, Scarpino, Serò e Veraldi

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Intervista al Sindaco

Montepaone, inizia l’era Migliarese 3.0: «Democrazia viva anche con la lista unica»

Lo storico tris del primo cittadino tra la scommessa vinta del quorum e cantieri milionari. Dalle tasse sospese per i balneari al piano speciale contro il collasso estivo: ecco la nuova consiliatura

Elisa Bruno
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Operazione Artemis II, il sindaco di Maida: «Il Comune è totalmente estraneo ai fatti contestati»

Il primo cittadino Salvatore Paone interviene dopo l'operazione della Dda di Catanzaro: «Il Comune non ha mai bandito le gare citate ed è totalmente estraneo ai fatti oggetto dell'inchiesta»
Redazione Cronaca
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L’intervista

La Lega in Calabria raccoglie i cocci, Mancuso: «C’è da riorganizzare la macchina». E non esclude la candidatura a Catanzaro

L’ex leader leghista resta al suo posto. Sul fenomeno Vannacci dice: «Non serve parlare alla pancia». E sulle ambizioni su Palazzo De Nobili: «Se ci sono le condizioni e l’ambiente favorevole...»
Luana Costa
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società in house

Catanzaro Servizi, via libera del Consiglio agli affidamenti. Forza Italia vota sì ma presenta il conto alla maggioranza 

Le “nuove” delibere su verde pubblico, manutenzione stradale e lampade votive ottengono l'approvazione dell’assemblea dopo i rilievi dell’Antitrust
Bruno Mirante
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Alla Catanzaro Servizi il progetto “Social Innovation Hub”, il Comune delibera l’affidamento da 100mila euro

Secondo la giunta l’affidamento alla partecipata può assicurare maggiore coordinamento operativo con gli uffici comunali
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«Non penso al mio seggio»: Irto (Pd) rilancia la sfida per la Calabria e chiede al centrosinistra di tornare tra la gente

Il segretario regionale dem  analizza la sconfitta delle ultime amministrative, lancia un appello agli alleati ma sollecita anche uno scatto di maturità soprattutto nelle federazioni di Cosenza e Vibo Valentia. E per Reggio annuncia un congresso straordinario
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Stalettì ottiene 950 mila euro per depurazione e rete fognaria: fondi regionali per il rilancio del sistema idrico

Esulta il sindaco Gentile: «L'ottenimento di questo finanziamento rappresenta il riconoscimento del lavoro svolto dall'amministrazione comunale e della credibilità progettuale dimostrata dagli uffici dell'ente»
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La relazione

Catanzaro Servizi, il “verde” torna in Consiglio: il Comune riscrive la delibera dopo i rilievi dell’AGCM

Palazzo De Nobili prova a blindare l'affidamento in house con una motivazione rafforzata: nel dossier il confronto con le gare di Arezzo e Gioia del Colle per dimostrare costi inferiori e maggiore convenienza rispetto al mercato
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Vannacci e Furgiuele mettono all’indice i giornalisti: così la nuova destra riscopre camerati e liste di proscrizione

Tornano i riferimento alle testate “nemiche” nonostante in molti sostengano che Futuro Nazionale sia un fenomeno creato proprio dai media. Polemico anche il deputato lametino che con le sue citazioni è arrivato sulle cronache nazionali: non ci era riuscito neanche quando aveva presentato la fondamentale proposta di legge sull’istituzione della giornata della sartoria italiana
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Giriflaco, il coordinatore provinciale del M5S interviene sulla possibile installazione di ulteriori quattro pale eoliche

Per Stranieri «il territorio, già pieno di altri aerogeneratori, rischia letteralmente di “soffocare” in maniera irrimediabile»
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Al centro del colloquio anche i problemi igienico-sanitari nei quattro cimiteri della città e nel sistema fognario dei quartieri più periferici
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