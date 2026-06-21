Catanzaro, Zicchinella segretario provinciale di Si
L'elezione è giunta al termine del primo congresso del partito nel capoluogo di regione: tra gli intervenuti anche il sindaco Nicola Fiorita che ha respinto le critiche sulla collocazione della sua maggioranza affermando di essere a capo di una giunta di "Sinistra-Sinistra" che punta al bis alle comunali
Alfredo Barillari inizia il secondo mandato ribadendo l’intenzione di lasciare la provincia vibonese per tornare sotto l’ala del capoluogo regionale: «Ho già avuto contatti informali con la commissione Affari territoriali. Ma prima un referendum, i cittadini devono pronunciarsi»
Il Comitato n. 345 del movimento del generale Vannacci interviene nel dibattito sulla riorganizzazione ospedaliera del capoluogo: «Il vero male è la carenza cronica di personale sanitario, certificata dal rapporto Istat
2026, non la storia dei nostri quartieri»
L’intervento si è reso necessario a seguito dei fenomeni di dissesto che hanno interessato il versante a valle della carreggiata, causando il cedimento di una porzione del muro di sostegno e determinando condizioni di criticità per la sicurezza della circolazione
Il consigliere regionale del Pd denuncia l'esclusione dai sostegni economici di nuclei familiari con Isee inferiori a 7mila euro: «Nel 2024 una mia mozione approvata all'unanimità aveva ampliato la platea dei beneficiari, oggi siamo di nuovo al punto di partenza»
Il segretario regionale dem analizza la sconfitta delle ultime amministrative, lancia un appello agli alleati ma sollecita anche uno scatto di maturità soprattutto nelle federazioni di Cosenza e Vibo Valentia. E per Reggio annuncia un congresso straordinario
Esulta il sindaco Gentile: «L'ottenimento di questo finanziamento rappresenta il riconoscimento del lavoro svolto dall'amministrazione comunale e della credibilità progettuale dimostrata dagli uffici dell'ente»
Palazzo De Nobili prova a blindare l'affidamento in house con una motivazione rafforzata: nel dossier il confronto con le gare di Arezzo e Gioia del Colle per dimostrare costi inferiori e maggiore convenienza rispetto al mercato
Tornano i riferimento alle testate “nemiche” nonostante in molti sostengano che Futuro Nazionale sia un fenomeno creato proprio dai media. Polemico anche il deputato lametino che con le sue citazioni è arrivato sulle cronache nazionali: non ci era riuscito neanche quando aveva presentato la fondamentale proposta di legge sull’istituzione della giornata della sartoria italiana