Social
Home page>Video>Cultura>Lamezia Pietro Grasso pr...

24 ORE ALL NEWS

Video

Cultura

Lamezia Pietro Grasso presenta il libro "U maxi"

Andiamo adesso a Lamezia Terme, dove l'ex magistrato e già presidente del Senato, Pietro Grasso, ha presentato il suo libro "U Maxi", dedicato proprio al maxi processo che decapitò gran parte della piramide di Cosa Nostra.

21 giugno, 2026
Tag
lamezia terme · festival trame · cosa nostra
ULTIMA ORA
L’iniziativa

Catanzaro, torna al Pianicello “vicoli in arte”: la manifestazione che trasforma il rione in un museo a cielo aperto

In programma il prossimo 20 giugno dalle 11 fino a sera. Si propone l’obiettivo di animare uno dei luoghi più identitari del centro storico. A sera musica e food & drink
Redazione
Catanzaro, torna al Pianicello “vicoli in arte”: la manifestazione che trasforma il rione in un museo a cielo aperto\n
ambiente, sport e cultura

Tutto pronto a Tiriolo per la “Festa dell’Istmo Prima Italia”

Il 20 e 21 giungo una due giorni tra ambiente, sport e cultura. Prevista anche la “Camminata della Prima Italia” Tiriolo – San Pietro Apostolo”
Redazione
Tutto pronto a Tiriolo per la “Festa dell’Istmo Prima Italia”\n
La riflessione

«Il dolore della vittima innocente. Quale giustizia?», a Catanzaro si apre il dibattito sui casi di ingiusta detenzione e errori giudiziari

L’iniziativa è promossa da Controvento, AIGA Catanzaro, Movimento Forense e Lions Club Catanzaro “Rupe Ventosa” nell’ambito della rassegna ‘Aperitivi giuridici’
Redazione
«Il dolore della vittima innocente.\u00A0Quale giustizia?», a Catanzaro si apre il dibattito sui casi di ingiusta detenzione e errori giudiziari\n
evento internazionale

“Le Voci dei Luoghi” dal 27 al 30 giugno a Feroleto Antico e Lamezia, con artisti internazionali fra cui Takuya Kaneda e Savina Tarsitano

Artisti in residenza provenienti dal Giappone e dall’Italia dialogheranno con il territorio
Redazione
“Le Voci dei Luoghi” dal 27 al 30 giugno a Feroleto Antico e Lamezia, con artisti internazionali fra cui Takuya Kaneda e\n\nSavina Tarsitano\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Politica

Catanzaro, Zicchinella segretario provinciale di Si

21 giugno 2026
Ore 12:00
Catanzaro, Zicchinella segretario provinciale di Si
Società

Mobilitazione sociale per salvare Kamal dal rimpatrio

21 giugno 2026
Ore 12:00
Mobilitazione sociale per salvare Kamal dal rimpatrio
Società

Lamezia, un musical tra storia e archeologia

21 giugno 2026
Ore 12:00
Lamezia, un musical tra storia e archeologia
Cultura

Lamezia Pietro Grasso presenta il libro "U maxi"

21 giugno 2026
Ore 12:00
Lamezia Pietro Grasso presenta il libro \"U maxi\"
Società

Lamezia, un musical tra storia e archeologia

21 giugno 2026
Ore 12:00
Lamezia, un musical tra storia e archeologia
Cultura

Lamezia Pietro Grasso presenta il libro "U maxi"

21 giugno 2026
Ore 12:00
Lamezia Pietro Grasso presenta il libro \"U maxi\"
Politica

Catanzaro, Zicchinella segretario provinciale di Si

21 giugno 2026
Ore 12:00
Catanzaro, Zicchinella segretario provinciale di Si
Società

Mobilitazione sociale per salvare Kamal dal rimpatrio

21 giugno 2026
Ore 12:00
Mobilitazione sociale per salvare Kamal dal rimpatrio
Società

Lamezia, un musical tra storia e archeologia

21 giugno 2026
Ore 12:00
Lamezia, un musical tra storia e archeologia
Cultura

Lamezia Pietro Grasso presenta il libro "U maxi"

21 giugno 2026
Ore 12:00
Lamezia Pietro Grasso presenta il libro \"U maxi\"
Politica

Catanzaro, Zicchinella segretario provinciale di Si

21 giugno 2026
Ore 12:00
Catanzaro, Zicchinella segretario provinciale di Si
Società

Mobilitazione sociale per salvare Kamal dal rimpatrio

21 giugno 2026
Ore 12:00
Mobilitazione sociale per salvare Kamal dal rimpatrio
meta da sogno

Dalla Danimarca al borgo di Badolato per promettersi amore eterno

Mia e Malte hanno scelto il centro catanzarese per il loro giorno più bello, circondati da parenti e amici
Rossella Galati
Dalla Danimarca al borgo di Badolato per promettersi amore eterno\n
artisti e visioni

A Soverato Ira Festival: una full immersion nelle arti performative tra sperimentazione e interazione

La rassegna ideata e co-diretta da Settimio Pisano e Pietro Monteverdi, si concluderà oggi con l'argentino Juan Pablo Galimberti con Todo lo que me falta, in prima europea

redazione
A Soverato Ira Festival: una full immersion nelle arti performative tra sperimentazione e interazione
un’arte affascinante

Catanzaro si prepara a diventare capitale del bonsai con la mostra internazionale organizzata dall’associazione Perla dello Ionio 

Appuntamento dal 25 al 27 settembre nella cornice del Parco della Biodiversità Mediterranea con appassionati provenienti da diverse parti d’Italia e non solo
Redazione
Catanzaro si prepara a diventare capitale del bonsai con la mostra internazionale\u00A0organizzata dall’associazione Perla dello Ionio\u00A0\n
Comics 2026

Entra nel vivo il Festival del Fumetto: dal Villaggio della Nuvola all’omaggio a Mimmo Rotella. Il programma

Passeggiata pop nel centro cittadino in ricordo del Maestro e poi tutti gli eventi, collettivi e individuali, concentrati al Complesso del San Giovanni

Redazione
Entra nel vivo il Festival del Fumetto: dal Villaggio della Nuvola all’omaggio a Mimmo Rotella. Il programma
cultura e rilessione

“Tra passi e spiritualità”: a Girifalco una serata dedicata al cammino interiore e alla fede

L'iniziativa si terrà il 18 giugno nel Giardino del Salone Parrocchiale
Redazione
“Tra passi e spiritualità”: a Girifalco una serata dedicata al cammino interiore e alla fede\n
musica e talento

Successo per il concerto di fine anno dell’Orchestra Scuola media a indirizzo musicale di Pianopoli e Feroleto

Grande partecipazione di pubblico: tra i momenti più emozionanti, il progetto continuità con la primaria e l'annuncio del primo premio al concorso "Primavera in Musica"
Redazione
Successo per il concerto di fine anno dell’Orchestra Scuola media a indirizzo musicale di Pianopoli e Feroleto\n
incontro aperto a tutti

Verso il primo Pride a Catanzaro: martedì un incontro sull’educazione sessuo-affettiva

Appuntamento alle 18:00 al Centro Polivalente di Via Fontana Vecchia con Celeste Costantino, Deputata nella XVII Legislatura e vice-presidente della Fondazione Una Nessuna Centomila
Redazione
Verso il primo Pride a Catanzaro: martedì un incontro sull’educazione sessuo-affettiva\n\n\n
sperimentazione innovativa

“Punto e a capo”: a Catanzaro la creatività diventa strumento di legalità, crescita e inclusione sociale

Si tratta di un'iniziativa di educazione alla legalità e giustizia riparativa promossa dall’Associazione Jole Santelli e patrocinata dalla Calabria Film Commission, partita presso la Comunità Ministeriale per Minori
Redazione
“Punto e a capo”: a Catanzaro la creatività diventa strumento di legalità, crescita e inclusione sociale\n\n\n
Storia e radici

“Tra sogni e silenzi”, il viaggio di Teresa Riccio nell’anima della Presila catanzarese: «I paesi non sono musei, ma cantieri aperti per il futuro»

Dalle tradizioni contadine ai legami di vicinato, passando per l’emigrazione e il senso di appartenenza, il libro dell’insegnante e studiosa delle tradizioni popolari offre uno spaccato autentico della Calabria che resiste e guarda al futuro
Riccardo Montanaro
“Tra sogni e silenzi”, il viaggio di Teresa Riccio nell’anima della Presila catanzarese: «I paesi non sono musei, ma cantieri aperti per il futuro»\n
Il progetto

A Torre di Ruggiero dieci sgraffiti dell’artista Pagliarulo racconteranno la storia locale

L'iniziativa nasce per volontà dell'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vito Roti, che ha individuato nell'arte uno strumento capace di restituire visibilità e valore alle proprie radici storiche e spirituali
Redazione
A Torre di Ruggiero dieci sgraffiti dell’artista Pagliarulo racconteranno la storia locale\n
Le piazze parlanti

Borgia Community Hub, Alessandro Di Battista chiude la rassegna: confronto su comunicazione e crisi della democrazia

Lunedì 15 giugno a Palazzo Mazza la presentazione del libro Democrazia Deviata. Nel corso dell’incontro focus su rapporto tra informazione, politica e partecipazione civica
Redazione
Borgia Community Hub, Alessandro Di Battista chiude la rassegna: confronto su comunicazione e crisi della democrazia\n
La seconda edizione

Catanzaro, emozioni al Memorial Luigi Tolomeo: musica e borse di studio per i giovani talenti

Si è chiusa alla Chiesa di Santa Maria del Carmine la seconda edizione dell’evento concertistico per chitarra organizzato dalla famiglia Tolomeo insieme al Conservatorio “Saverio Arlia”. La serata è stata dedicata al ricordo del professionista catanzarese scomparso prematuramente
Redazione
Catanzaro, emozioni al Memorial Luigi Tolomeo: musica e borse di studio per i giovani talenti\n
Eventi

Armonie d’Arte 2026: il grande ritorno del mito. Da Aristofane a Eschilo, la Magna Grecia riscopre le sue radici attraverso il teatro

Da Lisistrata ad Agamennone, passando per Oreste, Penelope, Cassandra, Elena e Antigone: la kermesse rilancia il legame con la Magna Grecia e porta in Calabria un cartellone che intreccia patrimonio archeologico, grandi interpreti e nuove produzioni
Ernesto Mastroianni
Armonie d’Arte 2026: il grande ritorno del mito. Da Aristofane a Eschilo, la Magna Grecia riscopre le sue radici attraverso il teatro\n
ciclo di appuntamenti

Armonie d’arte, ampio spazio al teatro greco e al mito classico

Il festival, diretto da Chiara Giordano, per l’estate 2026  propone “un cartellone nei cartelloni” tra Scolacium a Borgia e l’Orto botanico a Soverato

Redazione
Armonie d’arte, ampio spazio al teatro greco e al mito classico
ciclo di appuntamenti

Ritorna #daMargherita dal 23 al 28 giugno tra libri, musica e cinema sotto le stelle nel cuore di Catanzaro

Uno spazio pubblico aperto alla città e al confronto, simbolo di un progetto culturale identitario e radicato che, prima di ogni altro, ha contribuito a valorizzare e rigenerare uno dei luoghi più iconici del capoluogo calabrese
Redazione
Ritorna #daMargherita dal 23 al 28 giugno tra libri, musica e cinema sotto le stelle nel cuore di Catanzaro\n
In scena

La minoranza non è un numero, è un patrimonio: a Vena di Maida la rassegna per la valorizzazione delle comunità linguistiche

VIDEO | A promuovere la kermesse, ideata da Cettina Mazzei, sono stati l’associazione “Progetto Caraffa”, il Comune e l’Istituto Comprensivo. L’evento ha visto protagonisti centinaia di studenti
Francesco Graziano
La minoranza non è un numero, è un patrimonio: a Vena di Maida la rassegna per la valorizzazione delle comunità\u00A0linguistiche\n
Destinazioni

Ecco il Cammino di San Giacomo in Calabria: 24 paesi uniti da un itinerario tra natura e fede

Prende il via il progetto riconosciuto dalla Regione Calabria come itinerario di interesse regionale. Un cammino che collega Fuscaldo a Cicala attraversando 24 comuni e punta a valorizzare spiritualità, turismo lento e aree interne
Redazione
Ecco il Cammino di San Giacomo in Calabria: 24 paesi uniti da un itinerario tra natura e fede
alla scoperta del territorio

Dal 17 al 23 giugno “Where Italy Begins”: buyer, travel creator, chef e vip lungo l’Istmo di Catanzaro

L'iniziativa propone una serie di itinerari in cui il cibo è interpretato come atto culturale e strumento di conoscenza dei luoghi, che convergeranno al castello medievale di Squillace
Redazione
Dal 17 al 23 giugno “Where Italy Begins”: buyer, travel creator, chef e vip lungo l’Istmo di Catanzaro\n
spettacolo australiano

Dal 18 al 21 giugno torna a Soverato “Ira Festival”

Quattro giorni di danza contemporanea, teatro e performance internazionali
redazione
Dal 18 al 21 giugno torna a Soverato “Ira Festival”\n
evento di prestigio

Forum PA 2026: presente anche l'Accademia di Belle Arti di Catanzaro

L'Istituto calabrese è tra i partner dell'Università di Roma Tor Vergata nel progetto FAMI sostenuto dal MUR
redazione
Forum PA 2026: presente anche l'Accademia di Belle Arti di Catanzaro\n
1
...
PIÙ LETTI
1
Food

L’Arte del Grano conquista i Tre Pani del Gambero Rosso: è il primo forno calabrese a ottenere il massimo riconoscimento

2
Politica

Fiorita al congresso di Sinistra Italiana: «La mia è una giunta di sinistra, sinistra. Mai svenduti i nostri valori»

3
A Soverato

Residenze fittizie per non pagare l’Imu: scoperta evasione per 350mila euro, segnalate 97 persone

4
Politica

Nuovo ospedale di Catanzaro, lo scontro si infiamma: botta e risposta PD-Tallini sul futuro presidio sanitario

5
Operazione Artemis II

La ’ndrangheta controllava tutto: inquinati gli appalti su mense scolastiche e tagli boschivi in tre comuni del Lametino