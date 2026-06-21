Lamezia Pietro Grasso presenta il libro \"U maxi\"

Andiamo adesso a Lamezia Terme, dove l'ex magistrato e già presidente del Senato, Pietro Grasso, ha presentato il suo libro "U Maxi", dedicato proprio al maxi processo che decapitò gran parte della piramide di Cosa Nostra.
Si tratta di un'iniziativa di educazione alla legalità e giustizia riparativa promossa dall’Associazione Jole Santelli e patrocinata dalla Calabria Film Commission, partita presso la Comunità Ministeriale per Minori
Dalle tradizioni contadine ai legami di vicinato, passando per l’emigrazione e il senso di appartenenza, il libro dell’insegnante e studiosa delle tradizioni popolari offre uno spaccato autentico della Calabria che resiste e guarda al futuro
L'iniziativa nasce per volontà dell'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vito Roti, che ha individuato nell'arte uno strumento capace di restituire visibilità e valore alle proprie radici storiche e spirituali
Si è chiusa alla Chiesa di Santa Maria del Carmine la seconda edizione dell’evento concertistico per chitarra organizzato dalla famiglia Tolomeo insieme al Conservatorio “Saverio Arlia”. La serata è stata dedicata al ricordo del professionista catanzarese scomparso prematuramente
Da Lisistrata ad Agamennone, passando per Oreste, Penelope, Cassandra, Elena e Antigone: la kermesse rilancia il legame con la Magna Grecia e porta in Calabria un cartellone che intreccia patrimonio archeologico, grandi interpreti e nuove produzioni
Uno spazio pubblico aperto alla città e al confronto, simbolo di un progetto culturale identitario e radicato che, prima di ogni altro, ha contribuito a valorizzare e rigenerare uno dei luoghi più iconici del capoluogo calabrese
Prende il via il progetto riconosciuto dalla Regione Calabria come itinerario di interesse regionale. Un cammino che collega Fuscaldo a Cicala attraversando 24 comuni e punta a valorizzare spiritualità, turismo lento e aree interne