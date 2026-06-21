Mobilitazione sociale per salvare Kamal dal rimpatrio

L'iniziativa si svolgerà dal lunedì al sabato, dalle ore 8:30/9:00 alle ore 17:30, presso lo spazio multifunzionale di via Discesa Carbone, con l'obiettivo di offrire ai giovani del territorio un’esperienza educativa
Un’iniziativa che ha trasformato gli spazi educativi dell’asilo del paesino catanzarese in una piccola pinacoteca, dimostrando come l’arte possa diventare un linguaggio accessibile fin dalla prima infanzia e un momento di aggregazione tra grandi e piccini.
L’assessore Furrer: «Non ci sarà l'International Street Food che pure aveva riscosso un grande successo. Ma quest’anno abbiamo scelto un vero e proprio identity food, un evento incentrato sulla pitta catanzarese e sulla nostra identità»
La storia di un 33enne di Sellia Marina che, grazie al Ser.D. e all'Unità di Strada della Cooperativa Zarapoti, è riuscito a uscire dal tunnel di eroina e cocaina. Oggi lavora e lancia un appello ai giovani: «Non abbiate paura di chiedere aiuto»
L’ex magistrato racconta il maxiprocesso mettendo al centro tutti i protagonisti che portarono di fatto al riconoscimento dell’esistenza di Cosa Nostra con l’obiettivo di restituire la dimensione umana, oltre che storica e giudiziaria a una pagina decisiva di storia
Dopo i forti temporali e le grandinate che hanno interessato le aree montuose e pre-silane nei giorni scorsi, l’anticiclone torna a rafforzarsi anche sul Catanzarese. Da oggi temperature in graduale aumento, con valori fino a 30-32°C su coste e pianure e punte di 33-34°C nell’Istmo
Dopo essere stato ospite del progetto Sprar/Sai, il 38enne oggi lavora in una pizzeria e aiuta i migranti appena arrivati facendo da mediatore culturale. Una storia di inclusione sociale e integrazione nel borgo catanzarese sempre attento all’inclusione
La Perla del Tirreno pronta ad ospitare l'anteprima della kermesse con 150 produttori, degustazioni, show cooking e incontri. L'iniziativa segna l'avvio del percorso verso il Salone del Gusto di Torino. L’assessore regionale Gallo: «Raccontiamo la ricchezza della Calabria»
A livello nazionale la rete coinvolge un Comune su quattro, emergono criticità per le donne. Rosanna Rabuano (Libertà civili e Immigrazione Ministero dell’Interno): «Un'alleanza tra Stato, enti locali, terzo settore e comunità, che anche l'Europa ci prende a modello»
Due giornate di confronto che hanno visto insieme sindaci, amministratori locali, istituzioni, esperti e operatori culturali di tutta Italia chiamati a discutere e costruire proposte sulle sfide dello sviluppo locale
Martedì 23 giugno alle ore 17 all’Università Magna Graecia la cerimonia per il 40° anniversario della fondazione. Con la presidente Isolina Mantelli, il cardinale Domenico Battaglia e padre Paolo Lombardo
Già prima in Italia nel 2025, l'istituto ha messo in mobilità oltre 45 tra studenti e docenti in sei paesi europei. Il direttore Virgilio Piccari: «Un diritto, non un privilegio riservato alle grandi città»