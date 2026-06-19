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Politica

Crisi Catanzaro servizi, ok ai nuovi affidamenti

A Catanzaro il Consiglio comunale dà il via libera agli affidamenti che potrebbero risultare decisivi per il futuro di Catanzaro Servizi, la partecipata impegnata in un complesso percorso di risanamento di una crisi che ha messo a rischio continuità aziendale e 119 posti di lavoro

19 giugno, 2026
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Catanzaro
ULTIMA ORA
La decisione

Alla Catanzaro Servizi il progetto “Social Innovation Hub”, il Comune delibera l’affidamento da 100mila euro

Secondo la giunta l’affidamento alla partecipata può assicurare maggiore coordinamento operativo con gli uffici comunali
Redazione
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L’intervista

«Non penso al mio seggio»: Irto (Pd) rilancia la sfida per la Calabria e chiede al centrosinistra di tornare tra la gente

Il segretario regionale dem  analizza la sconfitta delle ultime amministrative, lancia un appello agli alleati ma sollecita anche uno scatto di maturità soprattutto nelle federazioni di Cosenza e Vibo Valentia. E per Reggio annuncia un congresso straordinario
Massimo Clausi
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tutela ambientale

Stalettì ottiene 950 mila euro per depurazione e rete fognaria: fondi regionali per il rilancio del sistema idrico

Esulta il sindaco Gentile: «L'ottenimento di questo finanziamento rappresenta il riconoscimento del lavoro svolto dall'amministrazione comunale e della credibilità progettuale dimostrata dagli uffici dell'ente»
Redazione
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il dibattito

Futuro Nazionale: «Difendiamo la memoria del Pugliese, il Policlinico sia un’eccellenza e non una scusa per smantellare il centro storico»

Il Comitato n. 345 del movimento del generale Vannacci interviene nel dibattito sulla riorganizzazione ospedaliera del capoluogo: «Il vero male è la carenza cronica di personale sanitario, certificata dal rapporto Istat 2026, non la storia dei nostri quartieri»
Redazione
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'Ndrangheta, affari nelle mense scolastiche e negli appalti: 9 arresti e 2 aziende sequestrate

18 giugno 2026
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19 giugno 2026
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18 giugno 2026
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18 giugno 2026
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Operazione Artemis II, nuovo colpo alla cosca Cracolici

18 giugno 2026
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la consegna

Provincia, al via i lavori di messa in sicurezza della S.P. 17: una delle principali via di accesso alla città di Catanzaro. Investimento complessivo di oltre 900 mila euro

L’intervento si è reso necessario a seguito dei fenomeni di dissesto che hanno interessato il versante a valle della carreggiata, causando il cedimento di una porzione del muro di sostegno e determinando condizioni di criticità per la sicurezza della circolazione
Redazione
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viale crotone

Terminati i lavori di costruzione del primo asilo pubblico nel quartiere Lido, Fiorita: «Catanzaro recupera un gap storico»

Il primo cittadino: «Impegno senza precedenti di questa amministrazione per le famiglie. Quando terminerà il mio mandato la città ne avrà quattro»
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Senza diritti

Disabili gravissimi esclusi dai contributi, Alecci attacca la Regione: «Famiglie povere abbandonate a se stesse»

Il consigliere regionale del Pd denuncia l'esclusione dai sostegni economici di nuclei familiari con Isee inferiori a 7mila euro: «Nel 2024 una mia mozione approvata all'unanimità aveva ampliato la platea dei beneficiari, oggi siamo di nuovo al punto di partenza»
Redazione Politica
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Nuovo ospedale di Catanzaro, lo scontro si infiamma: botta e risposta PD-Tallini sul futuro presidio sanitario

La questione ospedaliera nel capoluogo riflette visioni diverse sullo sviluppo urbanistico, con il Consiglio comunale come campo di confronto tra Germaneto e Pugliese
Redazione
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Tallini: «Diktat romano per una gigantesca colata di cemento a Germaneto»

L’ex presidente del consiglio regionale ipotizza un ‘patto segreto’ PD-Forza Italia per le analogie politiche sulle nuove strutture sanitarie di Cosenza e Catanzaro

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«Interferenze inaccettabili da Roma: PD sappia che le decisioni le prenderemo a Catanzaro»

Dura nota dei consiglieri Corsi, Costa, Laudadio, Mancuso, Scarpino, Serò e Veraldi

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Intervista al Sindaco

Montepaone, inizia l’era Migliarese 3.0: «Democrazia viva anche con la lista unica»

Lo storico tris del primo cittadino tra la scommessa vinta del quorum e cantieri milionari. Dalle tasse sospese per i balneari al piano speciale contro il collasso estivo: ecco la nuova consiliatura

Elisa Bruno
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La precisazione

Operazione Artemis II, il sindaco di Maida: «Il Comune è totalmente estraneo ai fatti contestati»

Il primo cittadino Salvatore Paone interviene dopo l'operazione della Dda di Catanzaro: «Il Comune non ha mai bandito le gare citate ed è totalmente estraneo ai fatti oggetto dell'inchiesta»
Redazione Cronaca
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L’intervista

La Lega in Calabria raccoglie i cocci, Mancuso: «C’è da riorganizzare la macchina». E non esclude la candidatura a Catanzaro

L’ex leader leghista resta al suo posto. Sul fenomeno Vannacci dice: «Non serve parlare alla pancia». E sulle ambizioni su Palazzo De Nobili: «Se ci sono le condizioni e l’ambiente favorevole...»
Luana Costa
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società in house

Catanzaro Servizi, via libera del Consiglio agli affidamenti. Forza Italia vota sì ma presenta il conto alla maggioranza 

Le “nuove” delibere su verde pubblico, manutenzione stradale e lampade votive ottengono l'approvazione dell’assemblea dopo i rilievi dell’Antitrust
Bruno Mirante
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La relazione

Catanzaro Servizi, il “verde” torna in Consiglio: il Comune riscrive la delibera dopo i rilievi dell’AGCM

Palazzo De Nobili prova a blindare l'affidamento in house con una motivazione rafforzata: nel dossier il confronto con le gare di Arezzo e Gioia del Colle per dimostrare costi inferiori e maggiore convenienza rispetto al mercato
Bruno Mirante
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Futuro nazionale

Vannacci e Furgiuele mettono all’indice i giornalisti: così la nuova destra riscopre camerati e liste di proscrizione

Tornano i riferimento alle testate “nemiche” nonostante in molti sostengano che Futuro Nazionale sia un fenomeno creato proprio dai media. Polemico anche il deputato lametino che con le sue citazioni è arrivato sulle cronache nazionali: non ci era riuscito neanche quando aveva presentato la fondamentale proposta di legge sull’istituzione della giornata della sartoria italiana
Massimo Clausi
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Politica

Giriflaco, il coordinatore provinciale del M5S interviene sulla possibile installazione di ulteriori quattro pale eoliche

Per Stranieri «il territorio, già pieno di altri aerogeneratori, rischia letteralmente di “soffocare” in maniera irrimediabile»
Redazione
Giriflaco,\u00A0il coordinatore provinciale del M5S interviene sulla possibile installazione di ulteriori quattro pale eoliche\n
vertice al palazzo di Governo

Criticità nel Capoluogo: incontro in Prefettura tra i consiglieri comunali di Fi e il capo di gabinetto

Al centro del colloquio anche i problemi igienico-sanitari nei quattro cimiteri della città e nel sistema fognario dei quartieri più periferici
Redazione
Criticità nel Capoluogo: incontro in Prefettura tra i consiglieri comunali di Fi e il capo di gabinetto\n
amministrazione locale

Consiglio comunale di Catanzaro convocato in seduta urgente per il 17 e 18 giugno

Tra i punti all’ordine del giorno anche l’affidamento in house providing alla società Catanzaro Servizi S.p.a.
Redazione
Consiglio comunale di Catanzaro convocato in seduta urgente per il 17 e 18 giugno\n
Obiettivo mare pulito

Depurazione, dalla Regione 175 milioni di euro per quasi 200 interventi in tutta la Calabria

Occhiuto convoca prefetti, procure e sindaci: «Controlli più severi per garantire un mare pulito». L’assessore Montuoro: «Installate sonde su 70 depuratori della fascia costiera per monitorarne il funzionamento 24 ore su 24»
Bruno Mirante
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lavori pubblici

Catanzaro, la giunta punta sullo stadio Verdoliva di Gagliano: candidatura da 1,7 milioni al bando “Sport e Periferie” 

Il finanziamento richiesto al Governo non esaurisce il progetto (per il quale servono 4 milioni), ma secondo l’esecutivo rappresenta una occasione immediata per aprire il cantiere e dare avvio a un percorso di riqualificazione più ampio, il cui completamento richiederà ulteriori fonti di finanziamento
Bru. Mir.
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Secondo Pronto Soccorso a Catanzaro, l’avvocato Pitaro chiede carte ed elaborati progettuali

Per il professionista l’obiettivo è quello di permettere alla comunità di visionare un progetto essenziale per la sanità catanzarese e per la salute della comunità
Francesco Graziano
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Davoli, il sindaco Papaleo presenta i componenti della nuova giunta comunale

Salvatore Pittelli è stato nominato vicesindaco. A rappresentare le forze di minoranza in Consiglio Comunale saranno Vittorio Procopio, Sabrina Codispoti, Andrea Timpano e Irene Lancillotti.
Francesco Mazzoleni
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I cicloni

Maltempo Catanzaro, aiuti alle imprese agricole. Ferro ringrazia il ministro Lollobrigida: «Risposta concreta alle comunità colpite»

Riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi meteorologici che hanno colpito la Calabria tra gennaio e febbraio. «Dalla Regione un importante lavoro istruttorio»
Redazione
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