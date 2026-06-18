Operazione Artemis II, nuovo colpo alla cosca Cracolici

Cronaca

Nove arresti e 23 indagati in totale. È questo il bilancio dell'operazione Artemis II che questa mattina ha portato a nuove importanti accuse nei confronti della 'ndrina egemone sul territorio che va da Cortale a Maierato. Secondo le accuse la consorteria avrebbe avuto il monopolio anche su taglio boschivo e mense scolastiche grazie all'asservimento di funzionari pubblici