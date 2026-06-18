Operazione Artemis II, nuovo colpo alla cosca Cracolici
Nove arresti e 23 indagati in totale. È questo il bilancio dell'operazione Artemis II che questa mattina ha portato a nuove importanti accuse nei confronti della 'ndrina egemone sul territorio che va da Cortale a Maierato. Secondo le accuse la consorteria avrebbe avuto il monopolio anche su taglio boschivo e mense scolastiche grazie all'asservimento di funzionari pubblici
Il presidente Stefano Ciafani rilancia la battaglia per fare luce sui traffici illeciti nel Mediterraneo e anticipa il Rapporto Ecomafia: nel 2025 i reati accertati in Calabria nel ciclo dei rifiuti sono stati 731, con una diminuzione del 35,7% rispetto allo scorso anno
Dalle gare pilotate per il taglio del bosco Malittoro alla mensa scolastica affidata a una cooperativa creata ad hoc. Le conversazioni captate dagli investigatori nell’inchiesta Artemis II raccontano il rapporto stabile tra capoclan, funzionari pubblici, politici e tecnici a Cortale. Cracolici era ai servizi sociali ma faceva altro
Secondo la CCEPS, organismo di pertinenza ministeriale, l'esclusione della lista ‘Futuro’ è stata frutto di un'interpretazione eccessivamente rigida delle norme e di fatto ha tagliato fuori una lista avversaria dalla corsa elettorale.
Dall'assegnazione dei lotti forestali alle pressioni sui concorrenti. Nell'ordinanza il racconto di un meccanismo che, secondo la Procura, avrebbe garantito il controllo del settore attraverso imprese di comodo, fughe di notizie e il peso delle cosche sul territorio
La Dda di Catanzaro ricostruisce un sistema di infiltrazione mafiosa nei territori di Maida, Cortale e Jacurso: funzionari infedeli avrebbero passato informazioni riservate, mentre le imprese concorrenti venivano intimidite. Sequestrate due aziende.
I carabinieri del Gruppo di Lamezia Terme e i Cacciatori di Calabria hanno eseguito un provvedimento disposto dal Gip di Catanzaro su richiesta della Direzione distrettuale antimafia del capoluogo regionale
Accolto il ricorso dell’imprenditore condannato a 5 anni e all’interdizione perpetua dai pubblici uffici: si celebrerà un nuovo processo d’appello a 13 anni dal blitz contro la cosca Giampà. Contestate dalla difesa le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia
Il velivolo è stato concesso in comodato d’uso gratuito dalla Regione Calabria in virtù del contratto stipulato il 25 marzo scorso tra il Questore e il Dirigente Generale della Unità Operativa Autonoma “Difesa del suolo”
Nel corso di un servizio di prevenzione i militari si sono insospettiti per la presenza di due uomini che, in un parcheggio isolato della frazione marina, stavano parlando tra di loro. Di qui la decisione di un controllo di polizia
I presunti autori del fatto criminoso avrebbe contattato la donna e, qualificandosi falsamente come carabiniere, le avrebbero rappresentato “guai” per un parente, richiedendole la corresponsione di una somma e preziosi
Sul caso intervengono il movimento Terra e Libertà e il coordinamento Controvento che sollecitano la Cittadella a proporre impugnazione a Palazzo Spada. Le pale sorgerebbero sul percorso del coast to coast tra Soverato e Pizzo
Indagini in corso sul delitto di due vittime innocenti di ‘ndrangheta. Sullo sfondo gli appetiti delle cosche sulla privatizzazione della nettezza urbana e i dubbi sull’operato delle amministrazioni comunali