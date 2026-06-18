Social
Home page>Video>Cronaca>Operazione Artemis II, n...

24 ORE ALL NEWS

Video

Cronaca

Operazione Artemis II, nuovo colpo alla cosca Cracolici

Nove arresti e 23 indagati in totale. È questo il bilancio dell'operazione Artemis II che questa mattina ha portato a nuove importanti accuse nei confronti della 'ndrina egemone sul territorio che va da Cortale a Maierato. Secondo le accuse la consorteria avrebbe avuto il monopolio anche su taglio boschivo e mense scolastiche grazie all'asservimento di funzionari pubblici

18 giugno, 2026
Tag
cosca Cracolici · 'ndrangheta
ULTIMA ORA
La decisione

Confisca di 22 milioni, la Cassazione annulla il decreto della Corte d’Appello di Catanzaro: nuovo giudizio per l’imprenditore Borrelli

Il procedimento originato da una operazione congiunta di Polizia e Guardia di Finanza, che aveva portato anche allo scioglimento del comune di Altomonte. Accolta la tesi della difesa
Redazione
Confisca di 22 milioni, la Cassazione annulla il decreto della Corte d’Appello di Catanzaro: nuovo giudizio per l’imprenditore Borrelli\n
Paura al Tito Minniti

L’aeroporto di Reggio Calabria chiuso dopo l’atterraggio d’emergenza di un aereo privato: voli dirottati su Lamezia

Malfunzionamento al carrello di un ultraleggero, il pilota è comunque riuscito a completare l’atterraggio e non risultano feriti. In corso le operazioni di controllo e messa in sicurezza
Redazione Cronaca
L’aeroporto di Reggio Calabria chiuso dopo l’atterraggio d’emergenza di un aereo privato: voli dirottati su Lamezia\n
Il nuovo filone

Nuove indagini sulle navi dei veleni e sul caso De Grazia, per Legambiente una «pagina ancora oscura»

Il presidente Stefano Ciafani rilancia la battaglia per fare luce sui traffici illeciti nel Mediterraneo e anticipa il Rapporto Ecomafia: nel 2025 i reati accertati in Calabria nel ciclo dei rifiuti sono stati 731, con una diminuzione del 35,7% rispetto allo scorso anno
Redazione Cronaca
Nuove indagini sulle navi dei veleni e sul caso De Grazia, per Legambiente una\u00A0«pagina ancora oscura»\n
’Ndrangheta

Il boss, il consigliere, il geometra e l'agronomo: le intercettazioni svelano il “Comune parallelo” della cosca Cracolici

Dalle gare pilotate per il taglio del bosco Malittoro alla mensa scolastica affidata a una cooperativa creata ad hoc. Le conversazioni captate dagli investigatori nell’inchiesta Artemis II raccontano il rapporto stabile tra capoclan, funzionari pubblici, politici e tecnici a Cortale. Cracolici era ai servizi sociali ma faceva altro 
Pablo Petrasso
Il boss, il consigliere, il geometra e l'agronomo: le intercettazioni svelano il “Comune parallelo” della cosca Cracolici\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Cronaca

Operazione Artemis II, nuovo colpo alla cosca Cracolici

18 giugno 2026
Ore 18:35
Operazione Artemis II, nuovo colpo alla cosca Cracolici
Ambiente

Il piano di contrasto cinghiali rimasto sulla carta

18 giugno 2026
Ore 12:20
Il piano di contrasto cinghiali rimasto sulla carta
Economia e Lavoro

Calabria, economia in crescita nel 2025: PIL +1,1%

18 giugno 2026
Ore 12:17
Calabria, economia in crescita nel 2025: PIL +1,1%
Cronaca

'Ndrangheta, affari nelle mense scolastiche e negli appalti: 9 arresti e 2 aziende sequestrate

18 giugno 2026
Ore 07:26
'Ndrangheta, affari nelle mense scolastiche e negli appalti: 9 arresti e 2 aziende sequestrate
Economia e Lavoro

Calabria, economia in crescita nel 2025: PIL +1,1%

18 giugno 2026
Ore 12:17
Calabria, economia in crescita nel 2025: PIL +1,1%
Cronaca

'Ndrangheta, affari nelle mense scolastiche e negli appalti: 9 arresti e 2 aziende sequestrate

18 giugno 2026
Ore 07:26
'Ndrangheta, affari nelle mense scolastiche e negli appalti: 9 arresti e 2 aziende sequestrate
Cronaca

Operazione Artemis II, nuovo colpo alla cosca Cracolici

18 giugno 2026
Ore 18:35
Operazione Artemis II, nuovo colpo alla cosca Cracolici
Ambiente

Il piano di contrasto cinghiali rimasto sulla carta

18 giugno 2026
Ore 12:20
Il piano di contrasto cinghiali rimasto sulla carta
Economia e Lavoro

Calabria, economia in crescita nel 2025: PIL +1,1%

18 giugno 2026
Ore 12:17
Calabria, economia in crescita nel 2025: PIL +1,1%
Cronaca

'Ndrangheta, affari nelle mense scolastiche e negli appalti: 9 arresti e 2 aziende sequestrate

18 giugno 2026
Ore 07:26
'Ndrangheta, affari nelle mense scolastiche e negli appalti: 9 arresti e 2 aziende sequestrate
Cronaca

Operazione Artemis II, nuovo colpo alla cosca Cracolici

18 giugno 2026
Ore 18:35
Operazione Artemis II, nuovo colpo alla cosca Cracolici
Ambiente

Il piano di contrasto cinghiali rimasto sulla carta

18 giugno 2026
Ore 12:20
Il piano di contrasto cinghiali rimasto sulla carta
Ciclone sulle Professioni Infermieristiche provinciali

Dichiarate nulle elezioni di Opi Catanzaro: Commissione centrale dà torto a Ordine

Secondo la CCEPS, organismo di pertinenza ministeriale, l'esclusione della lista ‘Futuro’ è stata frutto di un'interpretazione eccessivamente rigida delle norme e di fatto ha tagliato fuori una lista avversaria dalla corsa elettorale.

Redazione
Dichiarate nulle elezioni di Opi Catanzaro: Commissione centrale dà torto a Ordine
Inchiesta Artemis II

’Ndrangheta nel Lametino: tra boschi, appalti e intimidazioni il clan Cracolici pilotava le gare a Cortale

Dall'assegnazione dei lotti forestali alle pressioni sui concorrenti. Nell'ordinanza il racconto di un meccanismo che, secondo la Procura, avrebbe garantito il controllo del settore attraverso imprese di comodo, fughe di notizie e il peso delle cosche sul territorio
Alessia Truzzolillo
’Ndrangheta nel Lametino: tra boschi, appalti e intimidazioni\u00A0il clan Cracolici pilotava le gare a Cortale\n
Operazione Artemis II

La ’ndrangheta controllava tutto: inquinati gli appalti su mense scolastiche e tagli boschivi in tre comuni del Lametino

La Dda di Catanzaro ricostruisce un sistema di infiltrazione mafiosa nei territori di Maida, Cortale e Jacurso: funzionari infedeli avrebbero passato informazioni riservate, mentre le imprese concorrenti venivano intimidite. Sequestrate due aziende.
Redazione Cronaca
La ’ndrangheta controllava tutto: inquinati gli appalti su mense scolastiche e tagli boschivi in tre comuni del Lametino\n
Artemis II

'Ndrangheta, affari nelle mense scolastiche e negli appalti: blitz tra Lamezia, Vibo, Terni e Como, 9 arresti e 2 aziende sequestrate – NOMI

I carabinieri del Gruppo di Lamezia Terme e i Cacciatori di Calabria hanno eseguito un provvedimento disposto dal Gip di Catanzaro su richiesta della Direzione distrettuale antimafia del capoluogo regionale
Redazione
'Ndrangheta, affari nelle mense scolastiche e negli appalti: blitz tra Lamezia, Vibo, Terni e Como, 9 arresti e 2 aziende sequestrate –\u00A0NOMI\n
La sentenza

Petrolmafie, assolto l’imprenditore lametino Grutteria: in appello bis «il fatto non sussiste»

Il professionista operante nel settore dei carburanti era rimasto coinvolto nell’inchiesta che aveva ipotizzato una organizzazione in Calabria e in altre regioni del Mezzogiorno 
Redazione
Petrolmafie, assolto l’imprenditore lametino Grutteria: in appello bis\u00A0«il fatto non sussiste»\n
La sentenza

Petrolmafie, assolto nel secondo processo d’appello l’imprenditore lametino Aldo Grutteria

L’ingegnere, inizialmente condannato a un anno e quattro mesi, è stato giudicato in un nuovo processo di secondo grado dopo che la Cassazione aveva rilevato «l’insufficienza del quadro probatorio»
Redazione Cronaca
Petrolmafie,\u00A0assolto nel secondo processo d’appello l’imprenditore lametino Aldo Grutteria\n
La decisione

Operazione Piana, la Cassazione annulla la condanna dell’imprenditore Francesco Cianflone

Accolto il ricorso dell’imprenditore condannato a 5 anni e all’interdizione perpetua dai pubblici uffici: si celebrerà un nuovo processo d’appello a 13 anni dal blitz contro la cosca Giampà. Contestate dalla difesa le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia
Redazione Cronaca
Operazione Piana, la Cassazione annulla la condanna dell’imprenditore Francesco Cianflone\n
sicurezza

Nuovo drone in dotazione alla Questura di Catanzaro destinato alle attività di controllo del territorio e prevenzione 

Il velivolo è stato concesso in comodato d’uso gratuito dalla Regione Calabria in virtù del contratto stipulato il 25 marzo scorso tra il Questore e il Dirigente Generale della Unità Operativa Autonoma “Difesa del suolo”
Redazione
Nuovo drone in dotazione alla Questura di Catanzaro\u00A0destinato alle attività di controllo del territorio e prevenzione\u00A0\n
La speranza

Riapertura delle indagini sull’omicidio dei netturbini a Lamezia, la reazione dei familiari: «È la fine di un silenzio durato 35 anni»

Il fratello di Pasquale Cristiano: «Non cerchiamo vendetta. Chiediamo soltanto la verità e la giustizia». Nuovi spunti investigativi hanno permesso di riaccendere i riflettori sull’eccidio
Alessia Truzzolillo
Riapertura delle indagini sull’omicidio dei netturbini a Lamezia, la reazione dei familiari: «È la fine di un silenzio durato 35 anni»\n
cronaca

Davoli: trovato in possesso di un revolver calibro 38, arrestato dai Carabinieri della locale Stazione

Nel corso di un servizio di prevenzione i militari si sono insospettiti per la presenza di due uomini che, in un parcheggio isolato della frazione marina, stavano parlando tra di loro. Di qui la decisione di un controllo di polizia 
Redazione
Davoli: trovato in possesso di un revolver calibro 38, arrestato dai Carabinieri della locale Stazione\n
Corsa contro il tempo

Giovane 23enne in pericolo di vita trasportata da Lamezia a Bologna con un volo militare

La donna era ricoverata a Catanzaro. È stata trasferita d’urgenza all’ospedale Sant’Orsola
Redazione Cronaca
Giovane 23enne in pericolo di vita trasportata da Lamezia a Bologna con un volo militare\n
pronto intervento

Tentata truffa ai danni di un’anziana, due arresti a Catanzaro

I presunti autori del fatto criminoso avrebbe contattato la donna e, qualificandosi falsamente come carabiniere, le avrebbero rappresentato “guai” per un parente, richiedendole la corresponsione di una somma e preziosi

Redazione
Tentata truffa ai danni di un’anziana, due arresti a Catanzaro
Episodi da chiarire

Due incendi in un terreno agricolo di Doris Lo Moro, in fumo agrumi e ulivi: indagini in corso

Al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa la pista del gesto doloso. I roghi si sono sviluppati tra domenica e lunedì. Solidarietà dal Pd di Lamezia: «Totale fiducia nelle forze dell’ordine»
Redazione Cronaca
Due incendi in un terreno agricolo di Doris Lo Moro, in fumo agrumi e ulivi: indagini in corso\n
L’ultimo saluto

Francesco Vescio, lutto cittadino a Nocera Terinese dopo l’incidente mortale: «Ricordiamo un uomo apprezzato da tutti»

Le attività commerciali si fermeranno dalle 14 fino al termine del funerale del ristoratore. Tutta la comunità si stringe attorno alla famiglia. Il sindaco: «Vogliamo rendere omaggio alla sua memoria»
Redazione Cronaca
Francesco Vescio, lutto cittadino a Nocera Terinese dopo l’incidente mortale: «Ricordiamo un uomo apprezzato da tutti»\n
L’appello

Eolico Calabria, l’impianto a San Vito ancora in bilico: «La Regione non rinunci al ricorso contro la sentenza del Tar»

Sul caso intervengono il movimento Terra e Libertà e il coordinamento Controvento che sollecitano la Cittadella a proporre impugnazione a Palazzo Spada. Le pale sorgerebbero sul percorso del coast to coast tra Soverato e Pizzo
Redazione Cronaca
Eolico Calabria, l’impianto a San Vito ancora in bilico:\u00A0«La Regione non rinunci al ricorso contro la sentenza del Tar»\n
La Speranza

L’omicidio dei netturbini a Lamezia e la gestione della raccolta rifiuti, la Dda riapre l’inchiesta sull’eccidio del 1991

Indagini in corso sul delitto di due vittime innocenti di ‘ndrangheta. Sullo sfondo gli appetiti delle cosche sulla privatizzazione della nettezza urbana e i dubbi sull’operato delle amministrazioni comunali
Alessia Truzzolillo
L’omicidio dei netturbini a Lamezia e la gestione della raccolta rifiuti, la Dda riapre l’inchiesta\u00A0sull’eccidio del 1991\n
L’intervento

Strada panoramica di Stalettì, al via i lavori: «Restituire alla comunità i due chilometri più belli della costa ionica»

Lo rende noto l’amministrazione comunale in un post social. L’arteria sarà finanziata con fondi della Regione Calabria: 400mila euro per la mitigazione del rischio
Redazione
Strada panoramica di Stalettì, al via i lavori:\u00A0«Restituire alla comunità i due chilometri più belli della costa ionica»\n
sinergia di intenti

Polimeni incontra i vertici dell’Agenzia Beni confiscati

Condivise alcune opportunità di collaborazione fra gli Enti. Grande attenzione è stata riservata alle criticità nella gestione dei beni confiscati
Redazione
Polimeni incontra i vertici dell’Agenzia Beni confiscati\n
Nuova campagna

Scatta il piano antincendi, la Calabria punta sui droni (anche automatici): almeno 40 quelli attivi in estate

A partire di oggi norme più stringenti per il contrasti ai roghi. Incontro in Cittadella con i sindaci per condividere strategie e azioni comuni 
Luana Costa
Scatta il piano antincendi, la Calabria punta sui droni (anche automatici): almeno 40 quelli attivi in estate\n
L’intervento

Maltratta i genitori per problemi di denaro, arrestato un uomo nel crotonese: trovato in casa con due katane e tre shuriken

L’intervento è stato disposto dopo una segnalazione della centrale operativa. La perquisizione ha portato al rinvenimento di diverse armi bianche, non regolarmente denunciate
Redazione
Maltratta i genitori per problemi di denaro, arrestato un uomo nel crotonese: trovato in casa con due katane e tre shuriken\n
1
...
PIÙ LETTI
1
Corsa contro il tempo

Giovane 23enne in pericolo di vita trasportata da Lamezia a Bologna con un volo militare

2
il programma

Montepaone si illumina a festa: la tradizione di San Giovanni Battista dà il via all'estate

3
Artemis II

'Ndrangheta, affari nelle mense scolastiche e negli appalti: blitz tra Lamezia, Vibo, Terni e Como, 9 arresti e 2 aziende sequestrate – NOMI

4
Sanità

Ecco la Utic del Policlinico Dulbecco: 12 posti letto, 18 infermieri, 25 medici ed una dotazione tecnologia avanzatissima

5
Lo scontro

Concessioni balneari, la Regione impugna la norma nazionale. Mancuso: «Se necessario ci rivolgeremo alla Corte Europea»