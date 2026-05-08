Caos dialisi vacanza, pazienti senza certezze

Sanità

Ci occupiamo adesso di un problema sanitario che ha ricadute anche sul turismo. Stiamo parlando della dialisi vacanza. Sono numerose le richieste di informazioni e aiuto che si stanno registrando in questi giorni in merito. Parecchi i dializzati che vogliono trascorrere in Calabria le vacanze, ma nell'incertezza di poter svolgere anche la terapia salvavita.