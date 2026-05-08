Caos dialisi vacanza, pazienti senza certezze

Ci occupiamo adesso di un problema sanitario che ha ricadute anche sul turismo. Stiamo parlando della dialisi vacanza. Sono numerose le richieste di informazioni e aiuto che si stanno registrando in questi giorni in merito. Parecchi i dializzati che vogliono trascorrere in Calabria le vacanze, ma nell'incertezza di poter svolgere anche la terapia salvavita.
Da Napoli alla Lombardia, decine di turisti che necessitano della terapia denunciano l’impossibilità di prenotare il trattamento salvavita durante le vacanze. Mancano disponibilità e personale nei centri sanitari, una situazione che compromette cure e diritto alle ferie
In una nota, si informa inoltre che il gruppo è impegnato in nuovi programmi di espansione sanitaria, tra i quali il progetto del San Pietro Hospital, destinato a sorgere all’interno del complesso sanitario di Via Tommaso Campanella
Il consigliere regionale: «Incapacità gestionali da parte della Direzione dell’Asp rallentano il servizio che non riesce a fornire risposte in tempi adeguati, nonostante la solerzia del personale sanitario e amministrativo»
Parte dalla Calabria il programma nazionale di miglioramento della qualità nelle strutture residenziali per anziani assegnato alla Fondazione Anaste Humanitas, con la dotto.ssa lametina Alba Malara nel ruolo di Principal Investigator
Fissata la data dei colloqui per la formazione della rosa di idonei. Sono complessivamente sei le aziende che vanno verso il rinnovo. Il commissario della Dulbecco Carbone ha partecipato anche agli avvisi nel Lazio
Incertezza nelle aule del Tribunale amministrativo regionale per il rientro della funzione in Cittadella: tutte le udienze sono rinviate. Continua l’impasse per il governatore: i ritardi di notifica di Palazzo Chigi bloccano i provvedimenti
La decisione è stata assunta nel Consiglio dei Ministri del 9 aprile ma la delibera non è stata trasmessa. Al momento il presidente della Regione non può firmare i documenti come commissario ad acta e nemmeno come assessore. La soluzione nelle prossime ore
Per la professionista l’atteso responso del Politecnico di Milano appare scontato ma la delocalizzazione va compensata con scelte politiche capaci di evitare lo spopolamento del centro cittadino come, per esempio, trasferire il DiGES dell’Università Magna Grecia nel centro storico
E' una questione aperta quella delle liste d'attesa al reparto di nefrologia e dialisi del presidio Pugliese di Catanzaro. Un limite che si spera di superare in breve tempo mentre si cerca di garantire cure adeguate ai pazienti con malattia renale cronica