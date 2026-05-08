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Sanità

Caos dialisi vacanza, pazienti senza certezze

Ci occupiamo adesso di un problema sanitario che ha ricadute anche sul turismo. Stiamo parlando della dialisi vacanza. Sono numerose le richieste di informazioni e aiuto che si stanno registrando in questi giorni in merito. Parecchi i dializzati che vogliono trascorrere in Calabria le vacanze, ma nell'incertezza di poter svolgere anche la terapia salvavita.

8 maggio, 2026
Tag
pazienti dializzati · turismo calabria · estate calabria
ULTIMA ORA
Sistema inceppato

In Calabria fare la dialisi in estate per i pazienti in vacanza è impossibile: «Non c’è posto nei centri, il caos è totale»

Da Napoli alla Lombardia, decine di turisti che necessitano della terapia denunciano l’impossibilità di prenotare il trattamento salvavita durante le vacanze. Mancano disponibilità e personale nei centri sanitari, una situazione che compromette cure e diritto alle ferie
Luana Costa
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Ospedale di Catanzaro, Puzzonia: «Non serve un nuovo edificio, ma tecnologia e accoglienza»

Per l’ex direttore sanitario aziendale AO Pugliese Ciaccio le strutture presenti tra Germaneto e viale Pio X, sono del tutto sufficienti
Redazione
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Sul piede di guerra

Medici in stato di agitazione contro la riforma Schillaci, De Nardo (Fimmg): «Pronti a difendere cittadini e assistiti»

Contestazioni contro il decreto legge sul riordino dell’assistenza primaria territoriale. «Irricevibile e penalizzante. Sabato 16 maggio convocato un consiglio nazionale della federazione
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Sanità Calabria

La farmacia al centro dei servizi, Federfarma sigla l’accordo con la Regione: «Modello che valorizza i presidi territoriali»

L’air disciplina le modalità di erogazione di attività sotto il coordinamento del servizio sanitario regionale. In particolare, in tema di telemedicina, vaccinazioni e prenotazioni
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Sant’Anna Hospital Catanzaro, Serraino: «Si torni ad investire sull’offerta sanitaria» 

Secondo il consigliere comunale è necessaria una riflessione profonda all’indomani della decisione del privato di gettare la spugna sul rilancio della struttura.
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In ritardo il dpcm che chiude il commissariamento, proroga di 15 giorni per bilanci

Il dipartimento ha dilazionato i termini per consentire il riparto del fondo sanitario e l’assegnazione di ulteriori somme alle aziende sanitarie e ospedaliere  
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MANCANZA DI CERTEZZE

Sant’Anna, il gruppo Citrigno: «Prendiamo atto dell’impossibilità di assicurare ulteriore continuità al percorso avviato per la sua riattivazione»

In una nota, si informa inoltre che il gruppo è impegnato in nuovi programmi di espansione sanitaria, tra i quali il progetto del San Pietro Hospital, destinato a sorgere all’interno del complesso sanitario di Via Tommaso Campanella
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Diagnostica per immagini alla Casa della Salute di Chiaravalle Centrale, Alecci (Pd) punta il dito contro l’Asp: «Un paradosso senza fine»

Il consigliere regionale: «Incapacità gestionali da parte della Direzione dell’Asp rallentano il servizio che non riesce a fornire risposte in tempi adeguati, nonostante la solerzia del personale sanitario e amministrativo»
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Asma infantile in aumento, a Lamezia open day per la prevenzione e la diagnosi delle malattie respiratorie

Sono circa 50.000 le nuove diagnosi all'anno in Italia e un incremento del 50% nel mondo ogni decennio. L’iniziativa prevista il 6 maggio. 
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Nei giorni scorsi il funzionario è stato designato anche a capo del settore prevenzione, promozione della salute e sanità pubblica. L’incarico durerà fino a dicembre 2026
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Grande successo per la Giornata della salute della donna firmata Soroptimist a Lamezia Terme

Centinaia le donne che hanno usufruito di visite gratuite al Parco Impastato 
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Prevenzione, vaccini e longevità: a Catanzaro il convegno “Protecting Each Other – Every Action Matters”

Parte dalla Calabria il programma nazionale di miglioramento della qualità nelle strutture residenziali per anziani assegnato alla Fondazione Anaste Humanitas, con la dotto.ssa lametina Alba Malara nel ruolo di Principal Investigator
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Nuovi direttori

Sanità Calabria verso il rinnovo dei vertici di ospedali e Asp: si va verso il rush finale

Fissata la data dei colloqui per la formazione della rosa di idonei. Sono complessivamente sei le aziende che vanno verso il rinnovo. Il commissario della Dulbecco Carbone ha partecipato anche agli avvisi nel Lazio 
Luana Costa
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Tutto fermo

Sanità Calabria, caos sulla fine “ufficiale” del commissariamento: Tar bloccato e Occhiuto non può firmare nulla

Incertezza nelle aule del Tribunale amministrativo regionale per il rientro della funzione in Cittadella: tutte le udienze sono rinviate. Continua l’impasse per il governatore: i ritardi di notifica di Palazzo Chigi bloccano i provvedimenti
Luana Costa
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Centro Ecmo di Catanzaro, approvato il nuovo percorso terapeutico: si rafforza una struttura unica in Calabria 

Individuato un team che opererà in un rapporto di stretta sinergia tra i due presidi ospedalieri. Il nuovo pdta è volto ad intercettare precocemente i pazienti per attivare il trasferimento
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Dopo anni in dialisi, un doppio trapianto di rene: così Maria rinasce. «Dobbiamo fare di più per sensibilizzare alla donazione degli organi»

VIDEO |Una storia di speranza che è diventata impegno concreto con l'Aned, associazione nazionale emodializzati dialisi e trapianto di cui oggi la 45enne è segretaria regionale
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Sanità Calabria, corto circuito amministrativo: non ancora ratificata la fine del commissariamento e nessuno può firmare gli atti

La decisione è stata assunta nel Consiglio dei Ministri del 9 aprile ma la delibera non è stata trasmessa. Al momento il presidente della Regione non può firmare i documenti come commissario ad acta e nemmeno come assessore. La soluzione nelle prossime ore
Luana Costa
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L’accusa

Pochi trapianti, Calabria ultima in Italia: il maggior numero di donatori dall’azienda Dulbecco di Catanzaro

Per Aned si tratta, tuttavia, di numeri insignificanti. «Troppe lacune nel sistema» incalza l’associazione. Fino ad oggi solo 20 segnalazioni da parte delle rianimazioni
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Chirurgia Apparato digerente: col prof. Ammendola AOU Dulbecco di Catanzaro ai vertici mondiali

Durante i lavori a Città del Messico il medico dell'Ateneo catanzarese ha dimostrato i vantaggi del Metaverso in Chirurgia ed è stato nominato membro dell'ISDS per il biennio 2026/2028

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Catanzaro, servizio trasporto neonatale «al collasso» alla Dulbecco, l’allarme dell’Usb: «L’azienda ignora le emergenze»

Il sindacato spiega le condizioni in cui operano i sanitari, costretti ad anticipare le spese per i voli fuori regione. «Accordo con i sindacati inapplicato, chiediamo intervento di Occhiuto»
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Ospedale di Soverato, Alecci: «Intitolarlo a Pasquale Alcaro, pediatra e medico innamorato del suo lavoro»

La proposta dell’esponente dem. «Ha dedicato la sua vita alle cura dei piccoli pazienti sempre con grande professionalità e dedizione»
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La vexata quaestio dell'ubicazione del nuovo ospedale di Catanzaro: la proposta dell’architetto Pasqua per un polo sanitario integrato a Germaneto

Per la professionista l’atteso responso del Politecnico di Milano appare scontato ma la delocalizzazione va compensata con scelte politiche capaci di evitare lo spopolamento del centro cittadino come, per esempio, trasferire il DiGES dell’Università Magna Grecia nel centro storico
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