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il Catanzaro chiude la regular season col Bari

L'ultimo turno di Serie B andrà in scena venerdì sera, un match che conta nulla per un Catanzaro già qualificato per i playoff, ma importantissimo per il Bari che si gioca l'intera stagione.

8 maggio, 2026
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serie b · catanzaro calcio · playoff serie b
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