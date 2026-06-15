Policlinico Dulbecco: nuova Utic con 12 posti letto
Inaugurazione del secondo reparto specialistico di Terapia intensiva coronarica, al Policlinico di Catanzaro. Una notizia rilevante per la Calabria. Ma non finisce qui: i manager aziendali e universitari hanno anche annunciato, entro il 2027, l’apertura del secondo Pronto soccorso cittadino.
Richiesto un incontro al direttore generale di Azienda Zero e al Presidente della Regione Calabria al fine di affrontare concretamente una piaga che continua ad affliggere l'intero territorio regionale
Un buon numero di professionisti già presenti negli elenchi regionali, c’è poi chi con procedura sospesa e infine gli specializzandi. L’elenco è stato trasmesso al settore competente per l’assegnazione alle aziende, con priorità agli enti territoriali
Il servizio verrebbe svolto in locali estremamente ridotti, con pochi posti a sedere, senza servizi igienici adeguati per l’utenza e con persone costrette ad attendere in piedi o all’esterno prima di poter accedere alla distribuzione dei medicinali
L’ azienda ospedaliera unica di Catanzaro ha inaugurato l’open space del presidio di Germaneto, alla presenza della commissaria Carbone, del rettore Cuda e di numerosi rappresentanti politici. A guidare l’Unità di terapia intensiva cardiologia il prof. Daniele Torella
L'annuncio della commissaria straordinaria dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Renato Dulbecco Simona Carbone accompagna l'apertura della nuova Utic del Policlinico, tassello del potenziamento dell'assistenza sanitaria nel capoluogo
Il Coordinamento regionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche chiede la revoca della delibera sul concorso per 349 infermieri: «Paradossale che a valutare laureati siano commissari senza laurea»
Dermatologi, tricologi e ricercatori si confronteranno sulle più recenti innovazioni diagnostiche e terapeutiche. L'evento, promosso dalla Società Italiana di Tricologia, punta a valorizzare una disciplina sempre più centrale per il benessere e la qualità della vita dei pazienti
Mentre la riforma Schillaci si arena e i sindacati dei camici bianchi restano contrari alle novità previste per i medici di famiglia si apre il fronte degli investimenti del Pnrr: «Dubito che nella regione si riesca ad aprire strutture dotate di servizi»
VIDEO | Entro fine mese saranno completate le altre due strutture nel capoluogo di regione. La soddisfazione del commissario Battistini: «questo è un posto dove la comunità deve trovare il soddisfacimento di tutti i suoi bisogni di salute»