Social
Home page>Video>Sanità>Policlinico Dulbecco: nu...

24 ORE ALL NEWS

Video

Sanità

Policlinico Dulbecco: nuova Utic con 12 posti letto

Inaugurazione del secondo reparto specialistico di Terapia intensiva coronarica, al Policlinico di Catanzaro. Una notizia rilevante per la Calabria. Ma non finisce qui: i manager aziendali e universitari hanno anche annunciato, entro il 2027, l’apertura del secondo Pronto soccorso cittadino.

15 giugno, 2026
Tag
Catanzaro · azienda dulbecco
ULTIMA ORA
la nota

Liste d’attesa in Calabria, Tazzina della Legalità: “Non resteremo più in silenzio”

Richiesto un incontro al direttore generale di Azienda Zero e al Presidente della Regione Calabria al fine di affrontare concretamente una piaga che continua ad affliggere l'intero territorio regionale
redazione
Liste d’attesa in Calabria, Tazzina della Legalità: “Non resteremo più in silenzio”\n
Rinforzi in arrivo

Chiuso il bando per reclutare medici (anche stranieri) in Calabria: 257 le domande ma solo 168 gli idonei

Un buon numero di professionisti già presenti negli elenchi regionali, c’è poi chi con procedura sospesa e infine gli specializzandi. L’elenco è stato trasmesso al settore competente per l’assegnazione alle aziende, con priorità agli enti territoriali
Luana Costa
Chiuso il bando per reclutare medici (anche stranieri) in Calabria:\u00A0257 le domande ma solo\u00A0168 gli idonei\n
la nota

Farmacia distrettuale di Soverato, Codacons: «Chi ha bisogno di curarsi non può essere umiliato in coda»

Il servizio verrebbe svolto in locali estremamente ridotti, con pochi posti a sedere, senza servizi igienici adeguati per l’utenza e con persone costrette ad attendere in piedi o all’esterno prima di poter accedere alla distribuzione dei medicinali
Redazione
Farmacia distrettuale di Soverato, Codacons: «Chi ha bisogno di curarsi non può essere umiliato in coda»\n
Sanità

Ecco la Utic del Policlinico Dulbecco: 12 posti letto, 18 infermieri, 25 medici ed una dotazione tecnologia avanzatissima

L’ azienda ospedaliera unica di Catanzaro ha inaugurato l’open space del presidio di Germaneto, alla presenza della commissaria Carbone, del rettore Cuda e di numerosi rappresentanti politici. A guidare l’Unità di terapia intensiva cardiologia il prof. Daniele Torella

Nico De Luca
Ecco la Utic del Policlinico Dulbecco: 12 posti letto, 18 infermieri, 25 medici ed una dotazione tecnologia avanzatissima

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Sanità

Policlinico Dulbecco: nuova Utic con 12 posti letto

15 giugno 2026
Ore 18:20
Policlinico Dulbecco: nuova Utic con 12 posti letto
Ambiente

Al via la lotta agli incendi boschivi

15 giugno 2026
Ore 12:17
Al via la lotta agli incendi boschivi
Sport

Primo giorno di lavori al Ceravolo: ruspe e operai in azione nella tribuna coperta

15 giugno 2026
Ore 09:34
Primo giorno di lavori al Ceravolo: ruspe e operai in azione nella tribuna coperta
Società

Odissea 2000, trentadue stagioni di grandi emozioni

15 giugno 2026
Ore 12:24
Odissea 2000, trentadue stagioni di grandi emozioni
Sport

Primo giorno di lavori al Ceravolo: ruspe e operai in azione nella tribuna coperta

15 giugno 2026
Ore 09:34
Primo giorno di lavori al Ceravolo: ruspe e operai in azione nella tribuna coperta
Società

Odissea 2000, trentadue stagioni di grandi emozioni

15 giugno 2026
Ore 12:24
Odissea 2000, trentadue stagioni di grandi emozioni
Sanità

Policlinico Dulbecco: nuova Utic con 12 posti letto

15 giugno 2026
Ore 18:20
Policlinico Dulbecco: nuova Utic con 12 posti letto
Ambiente

Al via la lotta agli incendi boschivi

15 giugno 2026
Ore 12:17
Al via la lotta agli incendi boschivi
Sport

Primo giorno di lavori al Ceravolo: ruspe e operai in azione nella tribuna coperta

15 giugno 2026
Ore 09:34
Primo giorno di lavori al Ceravolo: ruspe e operai in azione nella tribuna coperta
Società

Odissea 2000, trentadue stagioni di grandi emozioni

15 giugno 2026
Ore 12:24
Odissea 2000, trentadue stagioni di grandi emozioni
Sanità

Policlinico Dulbecco: nuova Utic con 12 posti letto

15 giugno 2026
Ore 18:20
Policlinico Dulbecco: nuova Utic con 12 posti letto
Ambiente

Al via la lotta agli incendi boschivi

15 giugno 2026
Ore 12:17
Al via la lotta agli incendi boschivi
Nuovi servizi

Catanzaro, il secondo pronto soccorso prende forma: apertura prevista nella prima metà del 2027

L'annuncio della commissaria straordinaria dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Renato Dulbecco Simona Carbone accompagna l'apertura della nuova Utic del Policlinico, tassello del potenziamento dell'assistenza sanitaria nel capoluogo
Nico De Luca
Catanzaro, il secondo pronto soccorso prende forma: apertura prevista nella prima metà del 2027\n
A norma

Ospedale di Catanzaro, completati gli interventi sismici al padiglione di Malattie infettive e al poliambulatorio

Il commissario straordinario ha attestato il raggiungimento del target Pnrr. Gli interventi erano finanziati nell’ambito della misura 6 Salute: un ospedale sicuro e sostenibile
l.c.
Ospedale di Catanzaro, completati gli interventi sismici al\u00A0padiglione\u00A0di Malattie infettive e al poliambulatorio\n
Commossa email

All’ospedale di Catanzaro «eccellenza professionale e umana», il ringraziamento al reparto di Nefrologia

Dopo la perdita del padre, una donna scrive una lettera alla direzione per esprimere apprezzamento nei confronti del personale: «Rispetto della dignità del paziente»
l.c.
All’ospedale di Catanzaro\u00A0«eccellenza professionale e umana», il ringraziamento\u00A0al reparto di Nefrologia\n
Lettera aperta

Endometriosi, il grido di una 28enne calabrese: «Basta ai viaggi fuori regione per curarsi». E lancia una petizione

La testimonianza di Alexia: la sua battaglia per ottenere percorsi diagnostici adeguati e l'esenzione dal ticket a tutti gli stadi della patologia
Rossella Galati
Endometriosi, il grido di una 28enne calabrese: «Basta ai viaggi fuori regione per curarsi». E lancia una petizione\n
Sanità

L’Asp di Catanzaro premiata al Forum PA 2026: riconoscimento nazionale per i progetti di Intelligenza artificiale

La consegna del premio alla presenza del vice presidente della Commissione Europea Raffaele Fitto, per la capacità di «anticipare il futuro attraverso tecnologie all’avanguardia»
Redazione
L’Asp di Catanzaro premiata al Forum\u00A0PA\u00A02026: riconoscimento nazionale per i progetti di Intelligenza artificiale\n
Il concorso

Medici in Calabria, partecipanti anche dal Madagascar ma metà delle domande arriva dall’Italia (e un quarto da Cuba)

L’avviso, gestito da Azienda Zero, ha fatto davvero il giro del mondo. Particolare attenzione ha suscitato nei Paesi dell’America Latina, in misura minore in Europa. Tutti i dati
Luana Costa
Medici in Calabria, partecipanti anche dal Madagascar\u00A0ma metà delle domande\u00A0arriva dall’Italia (e un quarto da Cuba)\n
Via libera

Arrivano le prime nomine ai vertici della sanità: Maddalena Berardi all’Asp di Reggio Calabria e Antonello Graziano a Crotone

La giunta riunita nel pomeriggio ha deliberato le prime designazioni. Una conferma per l’azienda sanitaria pitagorica, una new entry invece in riva allo stretto 
Luana Costa
Arrivano le prime nomine ai vertici della sanità: Maddalena Berardi all’Asp di Reggio Calabria e Antonello\u00A0Graziano a Crotone\n
Sanità e concorsi

Concorso infermieri di Azienda Zero, gli OPI calabresi attaccano: «Commissione senza adeguate competenze»

Il Coordinamento regionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche chiede la revoca della delibera sul concorso per 349 infermieri: «Paradossale che a valutare laureati siano commissari senza laurea»
Redazione
Concorso infermieri di Azienda Zero, gli OPI calabresi attaccano: «Commissione senza adeguate competenze»\n
l'evento

All’Università di Catanzaro la Forte Summer School con ortopedici provenienti da 28 Paesi

VIDEO |  L’evento internazionale è dedicato alla formazione dei giovani ortopedici e traumatologi under 40 europei
Rossella Galati
All’Università di Catanzaro la Forte Summer School con ortopedici provenienti da 28 Paesi\n
prestigioso riconoscimento

Ciro Indolfi eletto nel Comitato della Società Europea di Cardiologia 

Un ulteriore riconoscimento per il pioniere della cardiologia interventistica e leader accademico,  fondatore della Cardiologia Universitaria in Calabria, a Catanzaro
Redazione
Ciro Indolfi eletto nel Comitato della Società Europea di Cardiologia\u00A0\n
Tricologia

Capelli e salute, a Catanzaro il primo grande congresso del Sud sulle malattie del cuoio capelluto

Dermatologi, tricologi e ricercatori si confronteranno sulle più recenti innovazioni diagnostiche e terapeutiche. L'evento, promosso dalla Società Italiana di Tricologia, punta a valorizzare una disciplina sempre più centrale per il benessere e la qualità della vita dei pazienti
Redazione
Capelli e salute, a Catanzaro il primo grande congresso del Sud sulle malattie del cuoio capelluto\n
L’ultimo atto

Il 118 ad Azienda Zero, lo scontro si sposta al Tar: il Nursing Up impugna il decreto per il passaggio del personale

La prossima settimana è prevista l’udienza cautelare. Nel frattempo, proseguono le procedure di trasferimento degli operatori dall’Asp di Vibo Valentia tra defezioni e ripensamenti
Luana Costa
Il\u00A0118 ad Azienda Zero, lo scontro si sposta al Tar: il Nursing Up impugna il decreto per il passaggio del personale\n
Diritti negati

«In Calabria curarsi è un lusso». Lo sfogo di una paziente dell'Asp di Catanzaro costretta a fare riabilitazione privatamente  

Tutto inizia con un intervento per aneurisma toraco addominale. A complicare le cose un'ischemia. Da qui il bisogno di trattamenti intensivi che il pubblico non è in grado di garantire  
Rossella Galati
«In Calabria curarsi è un lusso». Lo sfogo di una paziente dell'Asp di Catanzaro costretta a fare riabilitazione privatamente\n\u00A0\n
l'evento

Ortopedia: tutto pronto a Catanzaro per la Forte Summer School, evento internazionale di alta formazione  

VIDEO | Dall'8 al 12 giugno all'Università Magna Graecia i migliori chirurghi ortopedici dell'intero continente  
Rossella Galati
Ortopedia: tutto pronto a Catanzaro per la Forte Summer School, evento internazionale di alta formazione\n\u00A0\n
Ritardi cronici

Case di comunità, Esposito (Fmt): «In Calabria rischiano di nascere scatole vuote senza medici e servizi»

Mentre la riforma Schillaci si arena e i sindacati dei camici bianchi restano contrari alle novità previste per i medici di famiglia si apre il fronte degli investimenti del Pnrr: «Dubito che nella regione si riesca ad aprire strutture dotate di servizi»
Luana Costa
Case di comunità, Esposito (Fmt): «In Calabria rischiano di nascere scatole vuote senza medici e servizi»\n
Sanità

“La Tazzina della Legalità” boccia le politiche regionali ed offre strategie immediate e proficue

La conferenza stampa a Catanzaro prende di mira liste d’attesa, pronto soccorso del policlinico, mobilità passiva e servizi specialistici e diagnostici da accreditare

Nico De Luca
“La Tazzina della Legalità” boccia le politiche regionali ed offre strategie immediate e proficue
Sanità

Rigenerazione “Pugliese-Ciaccio”: 5.000 adesioni e presentazione progetto

Il comitato spontaneo annuncia una conferenza stampa per giovedì 11 a Palazzo De Nobili

Redazione
Rigenerazione “Pugliese-Ciaccio”: 5.000 adesioni e presentazione progetto
Ospedale allegro

Catanzaro, l’associazione TDDM conclude il mese dedicato alle mamme caregiver: “Cura chi cura”

La campagna è stata organizzata con incontri di divulgazione. Sul territorio punti di ascolto e informazione. Figure spesso silenziose nella cura e assistenza 
Redazione
Catanzaro, l’associazione TDDM conclude il mese dedicato alle mamme caregiver: “Cura chi cura”\n
Sanità

West Nile, la provincia di Catanzaro area ad alto rischio: l’Asp mette in guardia tutti i comuni

Lo scorso anno al confine con il Reggino si sono registrati due casi che hanno poi comportato il ricovero. L’Azienda sanitaria detta le disposizioni per prevenire i contagi 
L.C.
West Nile, la provincia di Catanzaro area ad alto rischio: l’Asp mette in guardia tutti i comuni\n
prestazioni sanitarie di prossimità

Inaugurata a Squillace la prima Casa della Comunità dell’Asp di Catanzaro

VIDEO | Entro fine mese saranno completate le altre due strutture nel capoluogo di regione. La soddisfazione del commissario Battistini: «questo è un posto dove la comunità deve trovare il soddisfacimento di tutti i suoi bisogni di salute»
Rossella Galati
Inaugurata a Squillace la prima Casa della Comunità dell’Asp di Catanzaro\n
1
...
PIÙ LETTI
1
Nuovi servizi

Catanzaro, il secondo pronto soccorso prende forma: apertura prevista nella prima metà del 2027

2
Commossa email

All’ospedale di Catanzaro «eccellenza professionale e umana», il ringraziamento al reparto di Nefrologia

3
I controlli

Giovane impiegato senza contratto, nei guai un’azienda di Simeri Crichi

4
Destinazioni

Dal Botafumeiro all'abbraccio di Cicala: il primo viaggio del Cammino di San Giacomo

5
A tu per tu con il giovane giallorosso

I piccoli calciatori incontrano Favasuli al Centro Federale di Catanzaro: «E’ fenomenale, ha 4 polmoni, ci piacciono dribbling, velocità e passaggi»