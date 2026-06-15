Primo giorno di lavori al Ceravolo: ruspe e operai in azione nella tribuna coperta
Entrano nel vivo i lavori di ammodernamento dello stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Dopo l'apertura del cantiere nei giorni scorsi, questa mattina gli operai hanno avviato la rimozione della copertura della tribuna, primo intervento del piano di restyling dell'impianto.
Arrivato tra dubbi e aspettative, il tecnico ha guidato i giallorossi fino a un passo dalla massima serie del calcio italiano Indimenticabile lo scatto di Monza con il bambino in lacrime dopo il verdetto
La notizia della richiesta avanzata al Comune del capoluogo è confermata da fonti qualificate. Tra impianti indisponibili e tempi strettissimi per l'iscrizione, il club rossoblù ha sondato anche una soluzione che fino a poco tempo fa sembrava impensabile
Dopo l'addio di Alberto Aquilani, il club giallorosso valuta con attenzione il profilo dell'allenatore reduce dall'esperienza alla Juve Stabia. Lo stallo nella trattativa tra Pagliuca e il Cesena potrebbe favorire l'inserimento dei giallorossi
VIDEO| L’iniziativa, ideata dal giornalista Insardà con l’appoggio del presidente LND-Figc Mirarchi, ha avvicinato il talento del Catanzaro ai giovani lanciando messaggi positivi ai ragazzi delle Scuole calcio calabresi
Dalla serie B con i giallorossi alla maglia azzurra, il calciatore di Africo racconta sacrifici, famiglia e passione. Un messaggio ai suoi coetanei: con cuore, lavoro e determinazione anche i traguardi più grandi sono possibili
Il calciatore reggino dopo una stagione da incorniciare con le Aquile ha indossato i colori azzurri per le due amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Sarà il protagonista dell’incontro organizzato dal Cr Calabria, alla presenza di istituzioni e vertici dello sport regionale