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24 ORE ALL NEWS

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Sport

Primo giorno di lavori al Ceravolo: ruspe e operai in azione nella tribuna coperta

Entrano nel vivo i lavori di ammodernamento dello stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Dopo l'apertura del cantiere nei giorni scorsi, questa mattina gli operai hanno avviato la rimozione della copertura della tribuna, primo intervento del piano di restyling dell'impianto.

15 giugno, 2026
ULTIMA ORA
Totopanchina

Aquilani lascia e il Catanzaro cerca il nuovo tecnico, ore decisive: Pagliuca, Possanzini, ma anche Andreoletti e Greco

La società giallorossa al lavoro per individuare il successore dell’ex tecnico. Sul tavolo diversi nomi e una scelta destinata a orientare il progetto per la prossima stagione di Serie B
Giampaolo Cristofaro
Aquilani lascia e il Catanzaro cerca il nuovo tecnico,\u00A0ore decisive: Pagliuca,\u00A0Possanzini, ma anche\u00A0Andreoletti e Greco\n
La foto che resta

Aquilani dice addio al Catanzaro: 44 partite, playoff e una città tornata a sognare la Serie A

Arrivato tra dubbi e aspettative, il tecnico ha guidato i giallorossi fino a un passo dalla massima serie del calcio italiano Indimenticabile lo scatto di Monza con il bambino in lacrime dopo il verdetto
Francesco Roberto Spina
Aquilani dice addio al Catanzaro: 44 partite, playoff e una città tornata a sognare la Serie A\n
Avventura chiusa

Aquilani dice addio al Catanzaro: «Una delle decisioni più sofferte della mia carriera»

L'allenatore saluta la città e i tifosi dopo una stagione da protagonista. La società valuta i profili per la successione: «Lasciare tutto questo è doloroso»
Redazione Sport
Aquilani dice addio al Catanzaro: «Una delle decisioni più sofferte della mia carriera»\n
Ultima spiaggia

Cosenza senza stadio, Guarascio prova anche la carta Ceravolo di Catanzaro

La notizia della richiesta avanzata al Comune del capoluogo è confermata da fonti qualificate. Tra impianti indisponibili e tempi strettissimi per l'iscrizione, il club rossoblù ha sondato anche una soluzione che fino a poco tempo fa sembrava impensabile
Francesco Roberto Spina
Cosenza senza stadio, Guarascio prova anche la carta Ceravolo di Catanzaro\n

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Primo giorno di lavori al Ceravolo: ruspe e operai in azione nella tribuna coperta

15 giugno 2026
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15 giugno 2026
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Ciclismo

Giro Next Gen, partito da Tropea verso Crotone nella seconda tappa calabrese

Il gruppo ha preso il via poco dopo le 13. Percorso prevalentemente pianeggiante tra Tirreno e Ionio con l'unico Gpm di Marcellinara e finale adatto ai velocisti
F.R.S.
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La roadmap

Calcio dilettanti, la Calabria guarda già al 2026/2027: ecco tutte le date da segnare

Il Comitato regionale della Lnd ha ufficializzato scadenze, iscrizioni e calendari della prossima stagione. Si parte il 30 agosto con la Coppa Italia
Franco Sangiovanni
Calcio dilettanti, la Calabria guarda già al 2026/2027: ecco tutte le date da segnare\n
Il Restyling

Catanzaro, lo stadio Ceravolo cambia volto: partiti i lavori per la nuova tribuna coperta – VIDEO

Avviate questa mattina le operazioni di smantellamento della copertura esistente. Il piano complessivo prevede investimenti per circa 10 milioni di euro
Francesco Roberto Spina
Catanzaro, lo stadio Ceravolo cambia volto: partiti i lavori per la nuova tribuna coperta –\u00A0VIDEO\n
Serie B

Catanzaro su Pagliuca, Polito tenta il sorpasso sul Cesena per la panchina

Dopo l'addio di Alberto Aquilani, il club giallorosso valuta con attenzione il profilo dell'allenatore reduce dall'esperienza alla Juve Stabia. Lo stallo nella trattativa tra Pagliuca e il Cesena potrebbe favorire l'inserimento dei giallorossi
Redazione
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Ancora insieme

Polito resta al Catanzaro, è ufficiale: per il ds prolungamento di contratto fino a giugno 2028

Dopo le anticipazioni degli scorsi giorni arriva la firma sul nuovo accordo: il direttore sportivo resterà alla guida dell’area tecnica per altre due stagioni
Gp. C.
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la rivelazione

Festa a Catanzaro per Favasuli, il talento calabrese premiato anche da LaC: «Esempio autentico per le nuove generazioni»

Al giocatore giallorosso un riconoscimento da parte dell’editore Domenico Maduli e del giornalista Maurizio Insardà
Vincenzo Primerano
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A tu per tu con il giovane giallorosso

I piccoli calciatori incontrano Favasuli al Centro Federale di Catanzaro: «E’ fenomenale, ha 4 polmoni, ci piacciono dribbling, velocità e passaggi»

VIDEO| L’iniziativa, ideata dal giornalista Insardà con l’appoggio del presidente LND-Figc Mirarchi, ha avvicinato il talento del Catanzaro ai giovani lanciando messaggi positivi ai ragazzi delle Scuole calcio calabresi 
Nico De Luca
I piccoli calciatori incontrano Favasuli al Centro Federale di Catanzaro: «E’ fenomenale,\u00A0ha 4 polmoni, ci piacciono dribbling, velocità e passaggi»\n
fine ciclo

Prima Categoria, Promosport e mister Viterbo si separano dopo una stagione da protagonista

L'allenatore lascia la guida della squadra per motivi personali. Il club ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e guarda al futuro
Vincenzo Primerano
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Cuore e anima

Favasuli, dalla Locride alla Nazionale: «Ai giovani calabresi dico di credere nei propri sogni. Catanzaro? Anno pazzesco»

Dalla serie B con i giallorossi alla maglia azzurra, il calciatore di Africo racconta sacrifici, famiglia e passione. Un messaggio ai suoi coetanei: con cuore, lavoro e determinazione anche i traguardi più grandi sono possibili
Redazione Sport
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Panchina vacante

Galloppa si allontana dal Catanzaro: il Modena è vicino all'accordo, resta viva l'ipotesi Pagliuca

La dirigenza continua il lavoro per individuare la guida tecnica della prossima stagione dopo l'addio di Aquilani
Giampaolo Cristofaro
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Lavori allo stadio

Catanzaro, entra nel vivo la rivoluzione del Ceravolo. Squillace: «Non perderemo neanche un giorno»

Le imprese incaricate lavoreranno contemporaneamente sui diversi fronti del progetto per rispettare il cronoprogramma. L’assessore ai Lavori pubblici: «Le attività procederanno in parallelo»
Francesco Roberto Spina
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Nuova opportunità

Lamezia ospiterà la Cittadella dello Sport paralimpico, sarà il secondo polo d’eccellenza in Italia

L'annuncio è stato dato dal presidente del Comitato Italiano Paralimpico (Cip), Marco Giunio De Sanctis: «Risultato storico»
Redazione Sport
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L’incontro

Da Africo alla maglia della Nazionale, a Catanzaro evento dedicato a Costantino Favasuli: «Credere nei giovani e dargli fiducia»

Il calciatore reggino dopo una stagione da incorniciare con le Aquile ha indossato i colori azzurri per le due amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Sarà il protagonista dell’incontro organizzato dal Cr Calabria, alla presenza di istituzioni e vertici dello sport regionale
Redazione Sport
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Progettazione

Promozione B, Sc Soverato pronto a ripartire e a rilanciare le proprie ambizioni: l'obiettivo è quello di centrare l'Eccellenza

La dirigenza non ha perso tempo e ha già dato mandato al direttore generale Ettore Gallo di avviare tutte le attività necessarie per costruire una squadra competitiva
Vincenzo Primerano
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Estasi giallonera

Calcio a 5, Città di Chiaravalle vince i playoff e conquista la Serie C2: battuta 8-5 in finale Costa del Lione

Tanto entusiasmo da parte della società: «Oggi non vince solo una squadra di calcio, vince un intero territorio. La Serie C2 deve essere un punto di partenza»
Vincenzo Primerano
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L’avvicendamento

Catanzaro Calcio, Paolo Morganti non è più il direttore generale: al suo posto Nicola Bignotti

La società giallorossa comunica l’addio dell’ormai ex dg e dà il benvenuto all’ex dirigente di Albinoleffe e Genoa, reduce da esperienze importanti nel massimo campionato svizzero
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La gara

Successo per la seconda Gravity Race Car Nocera Campodorato, Paone firma vittoria e record del tracciato

Adrenalina, velocità e partecipazione hanno caratterizzato la manifestazione disputata sulle strade della frazione nocerese. Già avviata la programmazione della prossima edizione.
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Catanzaro, messaggio di pace al mondo inviato dai partecipanti al 17° Spring Dragon International Tournament di Wushu

Al PalaGallo festa di colori, tradizioni, sport e scambi turistico-culturali tra praticanti della millenaria disciplina cinese

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Il Catanzaro riparte da Polito: il matrimonio tra il direttore sportivo e la società calabrese prosegue

Nonostante gli interessamenti arrivati da altre piazze, mancherebbe solo l’ufficialità per la permanenza del dirigente campano alla corte di Floriano Noto
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A Soverato successo per l’edizione zero del Festival dello Sport

Organizzato dal Centro Sportivo Educativo Nazionale, Comitato provinciale di Catanzaro, si è svolto in concomitanza della Giornata Nazionale dello Sport CONI
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