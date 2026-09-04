Social
Home page>Video>Sport>Catanzaro, a Bolzano per...

24 ORE ALL NEWS

Video

Sport

Catanzaro, a Bolzano per sbloccare la classifica

Terza giornata di campionato e nuovo appuntamento lontano dal Ceravolo per il Catanzaro. Dopo un avvio complicato, i giallorossi di Giorgio Gorgone cercano risposte sul campo del Südtirol. Una sfida che arriva subito dopo la chiusura del mercato e che potrà offrire indicazioni importanti sul percorso delle Aquile.

4 settembre, 2026
ULTIMA ORA
News e trattative

Eccellenza, le neopromosse infiammano il mercato: botti e conferme per Sersale e Deliese

I giallorossi si assicurano il talento di Lisi tra i pali, mentre gli amaranto blindano il capitano Carbone e i fedelissimi per il ritorno nel massimo campionato regionale
Vincenzo Primerano
Eccellenza, le neopromosse infiammano il mercato: botti e conferme per Sersale e Deliese\n
news e trattative

Doppio colpo dell'Atletico Maida: torna mister Alfonso Caruso e arriva il bomber Simone Caruso

La società cambia volto in vista del campionato di Promozione B, puntando sull'esperienza in panchina e sui gol dell'attaccante con un importante passato tra Serie C e D
Vincenzo Primerano
Doppio colpo dell'Atletico Maida: torna mister Alfonso Caruso e arriva il bomber Simone Caruso\n
Il nuovo corso

Il Catanzaro riparte da Gorgone: «Qui non ci si può permettere di abbassare l’intensità»

Il nuovo tecnico si presenta accanto al presidente Noto, al ds Polito e al dg Bignotti. In sala anche i bambini diventati il simbolo del sogno Serie A sfumato nella finale con il Monza: «Questa maglia va rispettata dando sempre il massimo»
Giampaolo Cristofaro
Il Catanzaro riparte da Gorgone: «Qui non ci si può permettere di abbassare l’intensità»\n
Calcio italiano

Al Premio Ceravolo a Catanzaro riconoscimento a Baldini (Italia Under 21): «Chi mette passione ottiene grandi risultati»

VIDEO | Nel corso dell’evento è emersa l’importanza di investire sui ragazzi. Il tecnico: «Siamo in un Paese in cui manca il coraggio di dare la possibilità a questi giovani di potersi esprimere»
Franco Sangiovanni
Al Premio Ceravolo a Catanzaro\u00A0riconoscimento a\u00A0Baldini (Italia Under 21): «Chi mette passione ottiene grandi risultati»\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Sport

Premio Ceravolo a Baldini: grande festa a Catanzaro

5 settembre 2026
Ore 09:38
Premio Ceravolo a Baldini: grande festa a Catanzaro
Società

Brum brum e la caccia ai nidi di tartarughe

5 settembre 2026
Ore 10:50
Brum brum e la caccia ai nidi di tartarughe
Società

Dai telai al futuro, il sogno calabrese di Rocco

5 settembre 2026
Ore 09:37
Dai telai al futuro, il sogno calabrese di Rocco
Sport

Catanzaro, a Bolzano per sbloccare la classifica

4 settembre 2026
Ore 18:25
Catanzaro, a Bolzano per sbloccare la classifica
Società

Dai telai al futuro, il sogno calabrese di Rocco

5 settembre 2026
Ore 09:37
Dai telai al futuro, il sogno calabrese di Rocco
Sport

Catanzaro, a Bolzano per sbloccare la classifica

4 settembre 2026
Ore 18:25
Catanzaro, a Bolzano per sbloccare la classifica
Sport

Premio Ceravolo a Baldini: grande festa a Catanzaro

5 settembre 2026
Ore 09:38
Premio Ceravolo a Baldini: grande festa a Catanzaro
Società

Brum brum e la caccia ai nidi di tartarughe

5 settembre 2026
Ore 10:50
Brum brum e la caccia ai nidi di tartarughe
Società

Dai telai al futuro, il sogno calabrese di Rocco

5 settembre 2026
Ore 09:37
Dai telai al futuro, il sogno calabrese di Rocco
Sport

Catanzaro, a Bolzano per sbloccare la classifica

4 settembre 2026
Ore 18:25
Catanzaro, a Bolzano per sbloccare la classifica
Sport

Premio Ceravolo a Baldini: grande festa a Catanzaro

5 settembre 2026
Ore 09:38
Premio Ceravolo a Baldini: grande festa a Catanzaro
Società

Brum brum e la caccia ai nidi di tartarughe

5 settembre 2026
Ore 10:50
Brum brum e la caccia ai nidi di tartarughe
Serie B

Il Catanzaro crolla a Bolzano, due schiaffi del Sudtirol a fine secondo tempo. Terza sconfitta nelle prime tre giornate: finale 2-0

Le Aquile fanno una buona partita e colpiscono una traversa con Alesi, ma vengono punite nel finale dalle reti di Burnete e Mixtur. La squadra di Gorgone resta ferma a zero punti
Giampaolo Cristofaro
Il Catanzaro crolla a Bolzano, due schiaffi del Sudtirol a fine secondo\u00A0tempo. Terza sconfitta nelle prime tre\u00A0giornate: finale 2-0\n
Futsal Calabria

Calcio a 5, ufficializzati organico e gironi della Serie C2 ed il tabellone della Fase calabrese di Coppa Italia

Ufficializzati dal Comitato regionale Calabria gli organici della nuova stagione. Prima giornata di Coppa Italia il 12 settembre, Final Four il 9 e 10 gennaio
Redazione Sport
Calcio a 5, ufficializzati organico e gironi della Serie C2 ed il tabellone della Fase calabrese di Coppa Italia\n
triplo colpo

Dilettanti, Sersale sempre attivo sul mercato: triplo colpo prima del debutto in Eccellenza

La dirigenza giallorossa regala tre nuovi innesti a mister Torchia: arrivano il talento ivoriano Diabate Aboubakar e i giovani Conidi e Cosentino
Vincenzo Primerano
Dilettanti, Sersale sempre attivo sul mercato: triplo colpo prima del debutto in Eccellenza\n
Dilettanti

Eccellenza e Promozione, la Calabria svela i nuovi campionati: si parte il 13 settembre

Sorteggiati i calendari dei tre principali tornei regionali nella sede della LND Calabria: prima giornata subito ricca di sfide interessanti
Redazione
Eccellenza e Promozione, la Calabria svela i nuovi campionati: si parte il 13 settembre\n
Serie B

Catanzaro-Carrarese, il Ceravolo resta a capienza ridotta: si replica l’assetto di Coppa Italia adottato contro il Sudtirol

La riunione presieduta dal prefetto Di Nuzzo conferma la soluzione adottata a Ferragosto. Le prossime gare dipenderanno dall’avanzamento del cantiere
Giampaolo Cristofaro
Catanzaro-Carrarese, il Ceravolo resta a capienza ridotta: si replica l’assetto di\u00A0Coppa Italia adottato contro il Sudtirol\n
Sport

Nasce a Catanzaro il primo impianto "Sport Illumina" della Calabria: in arrivo l'apertura del Playground di via Fares

L'opera metterà a disposizione della comunità un’area moderna, accessibile e pensata per favorire la pratica sportiva, la socialità e l'aggregazione
Redazione
Nasce a Catanzaro il primo impianto \"Sport Illumina\" della Calabria: in arrivo l'apertura del Playground di via Fares\n
Il riconoscimento

Dalla favola Catanzaro al premio alla Scala: Liberali è il miglior giovane della Serie B 2025/26

Il diciannovenne consacrato al Gran Galà del Calcio dopo una stagione da protagonista con i giallorossi: «Spero sia il primo di una lunga serie»
Redazione sport
Dalla favola Catanzaro al premio alla Scala: Liberali è il miglior giovane della Serie B 2025/26\n
Nuova edizione

Catanzaro, il Premio Ceravolo tra memoria e futuro: protagonista l’allenatore della Nazionale under21 Silvio Baldini

La tredicesima edizione mette insieme ricordo, attività istituzionale e prospettive del movimento, con un premio speciale destinato a Giancarlo Abete
Giampaolo Cristofaro
Catanzaro, il Premio Ceravolo tra memoria e futuro: protagonista l’allenatore della Nazionale under21 Silvio Baldini\n
La puntata

Us Catanzaro, partenza in salita: Gorgone ospite a “11 in Campo” dopo Pisa. Appuntamento alle 14

Il tecnico delle Aquile protagonista alle 14 su LaC OnAir insieme a Saverio Mirarchi e Giuseppe Bisantis
Gp.C.
Us Catanzaro, partenza in salita: Gorgone ospite a “11 in Campo” dopo Pisa. Appuntamento alle 14\n
Serie B

Pisa-Catanzaro, Gorgone difende i suoi: «Meritavamo di raccogliere qualcosa, ripartiamo»

Il tecnico giallorosso analizza il ko in terra toscana: «Ho visto una squadra forte, ma gli errori ci sono costati cari»
Giampaolo Cristofaro
Pisa-Catanzaro, Gorgone difende i suoi: «Meritavamo di raccogliere qualcosa, ripartiamo»\n
verso l’esordio

Coppa Italia (Serie D), la Vigor Lamezia verso il derby contro il Sambiase. Vargas: «Ci teniamo a fare bella figura»

Alla vigilia del debutto in Coppa Italia contro il Sambiase, il tecnico biancoverde analizza la sfida: «Gara motivazionale, siamo ottimisti nonostante le condizioni del campo»
Vincenzo Primerano
Coppa Italia (Serie D), la Vigor Lamezia verso il derby contro il Sambiase. Vargas: «Ci teniamo a fare bella figura»\n
I numeri

Vigor Lamezia, attesa per il derby di Coppa Italia contro il Sambiase: nel frattempo svelati i numeri di maglia

La sfida a eliminazione diretta contro il Sambiase prima del via al girone I di Serie D: la società ufficializza la numerazione della rosa
Vincenzo Primerano
Vigor Lamezia, attesa per il derby di Coppa Italia contro il Sambiase: nel frattempo svelati i numeri di maglia\n
la preoccupazione

Stadio Ceravolo, il Catanzaro Club “Floriano Noto” chiede certezze: «Basta rallentamenti, rispettare i tempi»

In una nota il gruppo esprime preoccupazione per l’andamento dei lavori e richiama comune, società e imprese al rispetto del cronoprogramma. Nel mirino soprattutto la nuova Curva Ovest, attesa entro il 30 ottobre: «Tempi e qualità devono procedere di pari passo»
Redazione
Stadio Ceravolo, il Catanzaro Club “Floriano Noto” chiede certezze: «Basta rallentamenti, rispettare i tempi»\n
11 in Campo

Us Catanzaro, Noto su Pittarello: «Se il Pisa non rilancia resta con noi». E sugli obiettivi: «La salvezza, ma si può guardare più in alto»

Il numero uno delle Aquile fa il punto sulle trattative e richiama l’ambiente all’unità: «Gli obiettivi si raggiungono tutti insieme»
Redazione Sport
Us Catanzaro, Noto su Pittarello: «Se il Pisa non rilancia resta con noi». E sugli obiettivi: «La salvezza, ma si può guardare più in alto»\n
Brutto inizio

Il Catanzaro parte male, a Vicenza la rete di Morra nel finale vale la prima sconfitta stagionale in Serie B: finale 3-2

Le Aquile vanno avanti due volte con D’Alessandro e Verrengia, ma i biancorossi riescono sempre a rimontare. Pietrelli firma il 2-2, poi all’89’ Morra completa la rimonta e condanna i giallorossi al ko all’esordio
Giampaolo Cristofaro
Il Catanzaro parte male, a Vicenza la rete\u00A0di Morra nel finale vale la prima sconfitta stagionale in Serie B: finale 3-2\n
Il debutto del Catanzaro

A Vicenza per infrangere il tabù-Menti. Non solo Brighenti: tra gli ex Seeber, Seghedoni, Fabbri, ‘Jari’, Luiso e tanti altri

I giallorossi, alla prima nel campionato di B 2026/2027, intenzionati stasera ad interrompere una cabala che li ha visti anche segnare poco su questo campo

Redazione
A Vicenza per infrangere il tabù-Menti. Non solo Brighenti: tra gli ex Seeber, Seghedoni, Fabbri, ‘Jari’, Luiso e tanti altri
Le dichiarazioni

Us Catanzaro, Gorgone lancia la sfida al Vicenza: «Voglio una squadra che abbia coraggio»

Questa sera l’esordio dei giallorossi nella nuova Serie B. Il tecnico alla vigilia: «Sono molto contento dei nuovi arrivi». Pafundi assente, Giovane e Pecorino rinforzano la rosa
Redazione Sport
Us Catanzaro, Gorgone lancia la sfida al Vicenza: «Voglio una squadra che abbia coraggio»\n
Calciomercato

Us Catanzaro, Pecorino è ufficiale: secondo acquisto della giornata dopo Samuel Giovane

Il centravanti approda in giallorosso dalla Juventus. Poco prima il club aveva annunciato il centrocampista prelevato dall’Atalanta
Giampaolo Cristofaro
Us Catanzaro, Pecorino è ufficiale: secondo acquisto della giornata dopo Samuel Giovane\n
Calciomercato

Us Catanzaro, ufficiale Samuel Giovane: il centrocampista firma per tre anni. Ora si attende l’annuncio di Pecorino

Il classe 2003 arriva a titolo definitivo dall’Atalanta dopo l’esperienza al Palermo. Per l’attaccante della Juventus operazione in dirittura d’arrivo
Giampaolo Cristofaro
Us Catanzaro, ufficiale Samuel Giovane: il centrocampista firma per tre anni. Ora si attende l’annuncio di Pecorino\n
Talenti di Calabria

Favasuli riparte dal Napoli e saluta Catanzaro con un rimpianto: «Con altri dieci minuti forse saremmo andati in Serie A»

Il nuovo giocatore azzurro torna sulla finale contro il Monza e ringrazia Aquilani e l’ambiente giallorosso: «Società, città e tifosi, grazie a tutti»
Gp. C.
Favasuli riparte dal Napoli e saluta Catanzaro con un rimpianto:\u00A0«Con altri dieci minuti forse saremmo andati in Serie A»\n
1
...
PIÙ LETTI
1
Scuola

Liceo Siciliani: ecco gli orari delle navette per gli studenti del nuovo istituto di Siano

2
Anticipo al 14

Il nuovo Scientifico freme per ricominciare: «Troppo entusiasmo per sentire il caldo, questa scuola è bellissima»

3
L’intervento

La durissima arringa del cardinale Battaglia alle coscienze di parlamentari e cittadini quasi ‘abituati’ al lessico formale di guerre disumane

4
Le fiamme

Incendio in un esercizio commerciale a Catanzaro, fiamme dai pannelli fotovoltaici – VIDEO

5
la richiesta

Bivio Aranceto, torna l’allarme sulla sicurezza: «Qui serve una rotatoria»