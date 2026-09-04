Catanzaro, a Bolzano per sbloccare la classifica

Terza giornata di campionato e nuovo appuntamento lontano dal Ceravolo per il Catanzaro. Dopo un avvio complicato, i giallorossi di Giorgio Gorgone cercano risposte sul campo del Südtirol. Una sfida che arriva subito dopo la chiusura del mercato e che potrà offrire indicazioni importanti sul percorso delle Aquile.
Il nuovo tecnico si presenta accanto al presidente Noto, al ds Polito e al dg Bignotti. In sala anche i bambini diventati il simbolo del sogno Serie A sfumato nella finale con il Monza: «Questa maglia va rispettata dando sempre il massimo»
In una nota il gruppo esprime preoccupazione per l’andamento dei lavori e richiama comune, società e imprese al rispetto del cronoprogramma.
Nel mirino soprattutto la nuova Curva Ovest, attesa entro il 30 ottobre: «Tempi e qualità devono procedere di pari passo»
Le Aquile vanno avanti due volte con D’Alessandro e Verrengia, ma i biancorossi riescono sempre a rimontare. Pietrelli firma il 2-2, poi all’89’ Morra completa la rimonta e condanna i giallorossi al ko all’esordio