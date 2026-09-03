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La cena straordinaria torna a Catanzaro

Tutto pronto a Catanzaro per la terza edizione della Cena Straordinaria. Tre giorni tra alta cucina, prodotti calabresi e solidarietà animeranno il centro storico del capoluogo. L'iniziativa è stata presentata in Cittadella regionale.

3 settembre, 2026
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Catanzaro · cena di beneficenza · cucina calabria
ULTIMA ORA
L’iniziativa

Catanzaro, violenza sulle donne con disabilità, nasce "Oltre": formazione e rete per rendere i servizi davvero accessibili

L'assessore regionale al welfare Straface ha evidenziato come il fenomeno della violenza di genere sia in crescita: «Oltre 1.300 le richieste di aiuto registrate dal numero nazionale 1522»
Redazione
Catanzaro, violenza sulle donne con disabilità, nasce \"Oltre\": formazione e rete per rendere i servizi davvero accessibili\n
Fiammata africana

Caldo da impazzire, la Calabria verso il picco: fino a 40 gradi a Cosenza e bollino giallo a Reggio

L’ondata di calore si intensifica nelle prossime ore, con temperature particolarmente elevate nelle aree interne. A Catanzaro torna operativo il servizio “Sos caldo” per anziani e persone fragili, mentre in Italia giovedì saranno 15 le città con il bollino rosso
Redazione
Caldo da impazzire, la Calabria verso il picco: fino a 40 gradi a Cosenza e bollino giallo\u00A0a Reggio\n
il riconoscimento

Le Chiavi del Comune di Catanzaro al maestro orafo Gerardo Sacco, «un momento solenne gratitudine aperto alla cittadinanza»

Fiorita: «Un protagonista del nostro tempo, capace di custodire e reinterpretare tradizioni e identità, facendosi ambasciatore della bellezza e della cultura calabrese sulla scena internazionale»
Le Chiavi del Comune di Catanzaro al maestro orafo Gerardo Sacco, «un momento solenne\u00A0gratitudine aperto alla cittadinanza»\n
Le previsioni

Caldo insopportabile, ci risiamo: nel weekend picchi di 40 gradi. Poi cambia tutto: ecco quando

Dopo i temporali pomeridiani che hanno interessato Sila, Pollino e alcuni settori ionici, una nuova massa d'aria calda farà risalire le temperature. Afa in aumento soprattutto sul Tirreno, con picchi elevati tra Cosentino, Vibonese, Reggino e Lametino
Salvatore Lia
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L’incontro

Intelligence e magistratura, confronto a Soveria Mannelli. Guerini (Copasir): «Attenzione alta sulla Russia»

Il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ha posto l’accento sul rischio di intromissioni nelle elezioni di diversi Paesi: «L’Italia non è immune»
Redazione Attualità
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Il Rettore accoglie gli studenti del semestre aperto: «Non vi chiedo solo impegno, ma anche tanta curiosità e molta passione»

Nella lettera del professore Cuda il saluto di benvenuto ma anche tanti passaggi utili a comprendere la vita del Campus e l’inizio di una fase di vita strategica per ognuno di loro

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Scuole roventi: nelle ultime 48 ore personale docente ed ata hanno rilevato aule con 35°

Secondo Marcuzzo, segretario regionale CGIL Scuola, è necessario applicare le normative in materia di salute per l’intera popolazione scolastica

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Bivio Aranceto, torna l’allarme sulla sicurezza: «Qui serve una rotatoria»

VIDEO | Lorenzo Costa torna a chiedere un intervento per uno dei punti più delicati della viabilità catanzarese: «Quello attuale è un sistema di regolamentazione del traffico da far rabbrividire anche il più esperto degli automobilisti»
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a palazzo de nobili

Servizio bus dedicato al settore giovanile dell’US Catanzaro: siglata la partnership con Amc

L'intesa consentirà alle formazioni Primavera, Under 17, Under 16 e Under 15 giallorosse di viaggiare su mezzi riservati durante la stagione
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Lotta al virus "West Nile", al via il secondo intervento di disinfestazione in Zona Nord: le vie interessate e le raccomandazioni alla cittadinanza

La prossima notte — tra mercoledì 2 settembre e giovedì 3 settembre — si terrà il secondo intervento del nuovo ciclo di disinfestazione programmato, che interesserà specificamente l’area della Zona Nord del territorio comunale
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Cucina e solidarietà

Torna la Cena straordinaria a Catanzaro, mille commensali e una tavolata di 400 metri per costruire inclusione e lavoro

Tre giorni tra alta cucina, prodotti calabresi e solidarietà. Parte del ricavato finanzierà “PittaPop”, la prima pitteria popolare del centro storico pensata per offrire opportunità lavorative a persone con disabilità e fragilità
Francesco Graziano
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Simeri Crichi

Tra calcio ed occhi gonfi “Tutti dalla stessa parte” per scongiurare altre vittime sulle strade calabresi

Primo memorial di calcio organizzato da don Francesco Cristofaro, in ricordo di Andrea Minasi, Sergio Mirante e Giuseppe Grande. Presenti Tar, Carabinieri, Polizia, Prefettura, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Polizia Locale

Nico De Luca
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L’iniziativa

"Se li ami li sterilizzi": a Vallefiorita un convegno cittadino dedicato alla tutela degli amici a quattro zampe

Vallefiorita si prepara ad accogliere un importante appuntamento di informazione e sensibilità civica. Un gesto d’amore concreto per la salute dei nostri animali domestici e per il contrasto al fenomeno del randagismo nel nostro territorio
Gabriella Chiarella
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«Posticipare di 6 giorni l’inizio delle lezioni per evitare l’afa scongiura disagi fisici senza ripercussioni sul calendario didattico»

Secondo l’ex assessore comunale Russo il caldo estremo nelle scuole, che non sono attrezzate per la climatizzazione, potrebbe causare disidratazioni e cali di pressione

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Meteo Catanzaro: possibili rovesci pomeridiani, poi rimonta il caldo (ma non l’afa)

La nuova ondata non sarà paragonabile a quelle precedenti ma manterrà il clima ancora estivo

Salvatore Lia
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Dopo la riunione fra Comune ed esercenti della zona che sarà interdetta al traffico a partire dal 25 settembre

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Carabinieri, il tenente colonnello Carmine Gebiola assume il comando del gruppo di Lamezia Terme

L’ufficiale 41enne, originario di Caivano, ha iniziato la sua carriera militare nel 2000. Ha maturato una variegata esperienza, alternando incarichi operativi principalmente nel Sud Italia, addestrativi e di Stato Maggiore
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Catanzaro si prepara alla “Cena straordinaria”: mille posti a tavola e sei chef stellati per celebrare i sapori della Calabria

Dal 4 al 6 settembre il centro storico ospiterà una tavolata di 400 metri con 1.000 coperti, il Villaggio del Gusto e una mostra d’arte al Complesso San Giovanni. Parte del ricavato sarà destinata all’Oncoematologia pediatrica dell’Azienda ospedaliera Dulbecco
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Il caldo rovente sembra aver ormai abbandonato la Calabria, temperature in calo ovunque con possibilità di precipitazioni in alcune aree: inizia ufficialmente l’autunno meteorologico
Salvatore Lia
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Dalle colonne de Il Giornale d’Italia una lunga ed accorata lettera del porporato calabrese a chi definisce con termini tecnici la sequela di morti innocenti sui vari fronti di combattimento 

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