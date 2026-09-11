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Catanzaro, Gorgone: «Voglio una squadra di assatanati»

Calcio. Il Catanzaro cerca i primi punti della stagione nella prima gara al Ceravolo. Alla vigilia Carrarese mister Gorgone chiede una svolta anche sul piano del carattere.

11 settembre, 2026
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catanzaro calcio
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Eccellenza, le neopromosse infiammano il mercato: botti e conferme per Sersale e Deliese

I giallorossi si assicurano il talento di Lisi tra i pali, mentre gli amaranto blindano il capitano Carbone e i fedelissimi per il ritorno nel massimo campionato regionale
Vincenzo Primerano
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Doppio colpo dell'Atletico Maida: torna mister Alfonso Caruso e arriva il bomber Simone Caruso

La società cambia volto in vista del campionato di Promozione B, puntando sull'esperienza in panchina e sui gol dell'attaccante con un importante passato tra Serie C e D
Vincenzo Primerano
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Il nuovo corso

Il Catanzaro riparte da Gorgone: «Qui non ci si può permettere di abbassare l’intensità»

Il nuovo tecnico si presenta accanto al presidente Noto, al ds Polito e al dg Bignotti. In sala anche i bambini diventati il simbolo del sogno Serie A sfumato nella finale con il Monza: «Questa maglia va rispettata dando sempre il massimo»
Giampaolo Cristofaro
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Primo turno

Eccellenza, il campionato riparte: ambizioni, riscatto e nuove protagoniste

Il Trebisacce riparte dopo il secondo posto e la finale playoff, mentre Rossanese e Dbr Luzzi cercano il riscatto. Occhio a Soriano e Virtus Rosarno. Grande curiosità anche per le neopromosse
Vincenzo Primerano
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il prossimo turno

Serie D (girone I), seconda giornata alle porte: le calabresi cercano continuità dopo il buon esordio

Dopo l'ottimo esordio complessivo, le compagini nostrane tornano subito in campo tra due anticipi al sabato e l'atteso derby domenicale
Vincenzo Primerano
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Promozione, il girone A riparte: Corigliano e Rocca di Neto tra le favorite

Al via la nuova stagione con Kratos Bisignano-San Fili. Domani il resto del programma: attese anche City Rende, Soccer Montalto, Silana e Virtus Acri. Ecco il programma della prima giornata
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US Catanzaro, il club guarda oltre il campo con la campagna “Non è solo calcio. È territorio”

Presentato alla Provincia il piano per la stagione 2026/27. Illustrata la strategia della società: identità, tifosi e aziende al centro del progetto
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Africo, Catanzaro, la Nazionale e ora la Champions: Costantino Favasuli continua a correre verso i suoi sogni

L'esterno calabrese debutta con il Napoli contro l'Arsenal e aggiunge un'altra tappa a un percorso cominciato nel campetto del suo paese e passato dalla Fiorentina, dalla stagione in giallorosso e dalla maglia azzurra
Giampaolo Cristofaro
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Il punto

Tre sconfitte e troppi gol nel finale, il Catanzaro vuole cambiare passo contro la Carrarese nella prima al Ceravolo

I giallorossi tornano al Ceravolo dopo un avvio senza punti. Gorgone chiede maggiore attenzione, mentre Polito fa quadrato attorno al gruppo
Gp. C.
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La presentazione ufficiale

Us Catanzaro e LaC, impegno di mezzi e risorse per un nuovo slancio

Migliaia di persone al Parco nella serata che ha confermato il sostegno incondizionato della tifoseria alla squadra di Noto, Gorgone e Iemmello

Nico De Luca
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La festa

Us Catanzaro, la squadra si presenta al popolo giallorosso: «Da sabato partirà il nostro campionato»

Musica, settore giovanile e prima squadra protagonisti della serata. Il capitano Iemmello chiede sostegno, mentre il presidente Noto ribadisce: «Sono il primo tifoso del Catanzaro»
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Il Catanzaro si presenta, al Parco della Biodiversità è festa giallorossa: segui la DIRETTA su LaC

Musica, sciarpe e maglie fanno da cornice alla serata dedicata alle Aquile. Dopo il settore giovanile, il momento più atteso con Gorgone e la prima squadra sul palco davanti ai tifosi
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Esordio felice

Sambiase, esordio col sorriso in campionato. L'orgoglio di mister Lio: «Vittoria strameritata. Questo gruppo ha un carattere enorme»

Il tecnico giallorosso analizza il successo per 2-1 sul Gela all'esordio in Serie D: «Panchina decisiva e giovani fantastici. Nonostante le assenze pesanti, sapevo di cosa siamo capaci»
Vincenzo Primerano
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Nuova puntata

“11 in Campo GialloRossi”, Petriccione e l’ex Di Sole ospiti per parlare del Catanzaro

Il centrocampista giallorosso in collegamento alle 14.15, mentre in studio ci sarà l’ex giocatore delle Aquile. Al centro della puntata il 2-1 con il Südtirol, il terzo ko in campionato e la presentazione ufficiale di questa sera al Parco della Biodiversità
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Si alza il sipario

US Catanzaro, tutti al Parco della Biodiversità: stasera la squadra si presenta al popolo giallorosso. Diretta social su LaC

Dalle 19 musica e spettacolo, alle 20 spazio al settore giovanile e alle 21 il grande momento con la prima squadra di Gorgone. Alla conduzione Simona Palaia di LaC.  Il nostro network seguirà l’appuntamento sul web, sui social e attraverso i nostri Tg, per raccontare tutti i momenti della serata
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Il punto

Serie D, Calabria show: Reggina, PraiaTortora e Vibonese partono con il botto

Nella prima giornata arrivano quattro vittorie e una sola sconfitta per le cinque calabresi del girone I. Manita amaranto al Granillo, 0-5 storico del PraiaTortora a Enna e spettacolare 0-4 della Vibonese sul campo del Trapani.  Cade solo la Vigor Lamezia
Vincenzo Primerano
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Calcio italiano

Al Premio Ceravolo a Catanzaro riconoscimento a Baldini (Italia Under 21): «Chi mette passione ottiene grandi risultati»

VIDEO | Nel corso dell’evento è emersa l’importanza di investire sui ragazzi. Il tecnico: «Siamo in un Paese in cui manca il coraggio di dare la possibilità a questi giovani di potersi esprimere»
Franco Sangiovanni
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Serie B

Il Catanzaro crolla a Bolzano, due schiaffi del Sudtirol a fine secondo tempo. Terza sconfitta nelle prime tre giornate: finale 2-0

Le Aquile fanno una buona partita e colpiscono una traversa con Alesi, ma vengono punite nel finale dalle reti di Burnete e Mixtur. La squadra di Gorgone resta ferma a zero punti
Giampaolo Cristofaro
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Calcio a 5, ufficializzati organico e gironi della Serie C2 ed il tabellone della Fase calabrese di Coppa Italia

Ufficializzati dal Comitato regionale Calabria gli organici della nuova stagione. Prima giornata di Coppa Italia il 12 settembre, Final Four il 9 e 10 gennaio
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Dilettanti, Sersale sempre attivo sul mercato: triplo colpo prima del debutto in Eccellenza

La dirigenza giallorossa regala tre nuovi innesti a mister Torchia: arrivano il talento ivoriano Diabate Aboubakar e i giovani Conidi e Cosentino
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Eccellenza e Promozione, la Calabria svela i nuovi campionati: si parte il 13 settembre

Sorteggiati i calendari dei tre principali tornei regionali nella sede della LND Calabria: prima giornata subito ricca di sfide interessanti
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