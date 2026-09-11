Catanzaro, Gorgone: «Voglio una squadra di assatanati»

Il nuovo tecnico si presenta accanto al presidente Noto, al ds Polito e al dg Bignotti. In sala anche i bambini diventati il simbolo del sogno Serie A sfumato nella finale con il Monza: «Questa maglia va rispettata dando sempre il massimo»
L'esterno calabrese debutta con il Napoli contro l'Arsenal e aggiunge un'altra tappa a un percorso cominciato nel campetto del suo paese e passato dalla Fiorentina, dalla stagione in giallorosso e dalla maglia azzurra
Il centrocampista giallorosso in collegamento alle 14.15, mentre in studio ci sarà l’ex giocatore delle Aquile. Al centro della puntata il 2-1 con il Südtirol, il terzo ko in campionato e la presentazione ufficiale di questa sera al Parco della Biodiversità
Dalle 19 musica e spettacolo, alle 20 spazio al settore giovanile e alle 21 il grande momento con la prima squadra di Gorgone. Alla conduzione Simona Palaia di LaC. Il nostro network seguirà l’appuntamento sul web, sui social e attraverso i nostri Tg, per raccontare tutti i momenti della serata
Nella prima giornata arrivano quattro vittorie e una sola sconfitta per le cinque calabresi del girone I. Manita amaranto al Granillo, 0-5 storico del PraiaTortora a Enna e spettacolare 0-4 della Vibonese sul campo del Trapani. Cade solo la Vigor Lamezia