Il Catanzaro riparte dal ds Ciro Polito

Il Catanzaro sta perdendo pezzi importanti. Diversi gli addii dopo la spettacolare stagione appena terminata, ma una certezza resta: il direttore sportivo Ciro Polìto. Mentre il nuovo direttore generale è Nicola Bignotti.
Morrone, Sersale e Deliese hanno scelto la continuità confermando gli allenatori della promozione. Situazioni ancora aperte invece per Palmese, Bocale, Isola Capo Rizzuto e Gioiosa Ionica. La situazione
Oltre 150 atleti da tutta la Calabria e una protagonista assoluta: la Penta Vibo. La società vibonese domina le gare di nuoto nelle varie categorie e mette in bacheca un bottino pesante già al debutto della manifestazione
La mancata fumata bianca avrebbe spinto i granata a cambiare programma e a sondare altri allenatori. Una scelta che potrebbe modificare gli scenari attorno all'attuale tecnico delle Aquile e accelerare la sua decisione finale
La rosa giallorossa sfiora i 44 milioni di euro e si conferma tra le più preziose del campionato cadetto: quarta nella classifica di Serie B alle spalle soltanto delle promosse Venezia, Frosinone e Monza
Il laterale del Catanzaro – originario di Africo – racconta l'emozione della prima presenza in Nazionale maggiore e ringrazia il ct Baldini, Aquilani e il club giallorosso: «Questo sogno nasce da lontano»