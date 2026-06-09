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24 ORE ALL NEWS

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Sport

Il Catanzaro riparte dal ds Ciro Polito

Il Catanzaro sta perdendo pezzi importanti. Diversi gli addii dopo la spettacolare stagione appena terminata, ma una certezza resta: il direttore sportivo Ciro Polìto. Mentre il nuovo direttore generale è Nicola Bignotti.

9 giugno, 2026
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Catanzaro · serie b
ULTIMA ORA
Le trattative

Il Catanzaro riparte da Polito: il matrimonio tra il direttore sportivo e la società calabrese prosegue

Nonostante gli interessamenti arrivati da altre piazze, mancherebbe solo l’ufficialità per la permanenza del dirigente campano alla corte di Floriano Noto
Giampaolo Cristofaro
Il Catanzaro riparte da Polito: il matrimonio tra il direttore sportivo e la società calabrese prosegue\n
Arti Marziali

Catanzaro, messaggio di pace al mondo inviato dai partecipanti al 17° Spring Dragon International Tournament di Wushu

Al PalaGallo festa di colori, tradizioni, sport e scambi turistico-culturali tra praticanti della millenaria disciplina cinese

Nico De Luca
Catanzaro, messaggio di pace al mondo inviato dai partecipanti al 17° Spring Dragon International Tournament di Wushu
non solo sport

A Soverato successo per l’edizione zero del Festival dello Sport

Organizzato dal Centro Sportivo Educativo Nazionale, Comitato provinciale di Catanzaro, si è svolto in concomitanza della Giornata Nazionale dello Sport CONI
Redazione
A Soverato successo per l’edizione zero del Festival dello Sport\n
Progettazione

Promozione B, Sc Soverato pronto a ripartire e a rilanciare le proprie ambizioni: l'obiettivo è quello di centrare l'Eccellenza

La dirigenza non ha perso tempo e ha già dato mandato al direttore generale Ettore Gallo di avviare tutte le attività necessarie per costruire una squadra competitiva
Vincenzo Primerano
Promozione B, Sc Soverato pronto a ripartire e a rilanciare le proprie ambizioni: l'obiettivo è quello di centrare l'Eccellenza\n

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Il Catanzaro riparte dal ds Ciro Polito

9 giugno 2026
Ore 11:30
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Estasi giallonera

Calcio a 5, Città di Chiaravalle vince i playoff e conquista la Serie C2: battuta 8-5 in finale Costa del Lione

Tanto entusiasmo da parte della società: «Oggi non vince solo una squadra di calcio, vince un intero territorio. La Serie C2 deve essere un punto di partenza»
Vincenzo Primerano
Calcio a 5, Città di Chiaravalle vince i playoff e conquista la Serie C2: battuta 8-5 in finale Costa del Lione\n
L’avvicendamento

Catanzaro Calcio, Paolo Morganti non è più il direttore generale: al suo posto Nicola Bignotti

La società giallorossa comunica l’addio dell’ormai ex dg e dà il benvenuto all’ex dirigente di Albinoleffe e Genoa, reduce da esperienze importanti nel massimo campionato svizzero
Redazione
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La gara

Successo per la seconda Gravity Race Car Nocera Campodorato, Paone firma vittoria e record del tracciato

Adrenalina, velocità e partecipazione hanno caratterizzato la manifestazione disputata sulle strade della frazione nocerese. Già avviata la programmazione della prossima edizione.
Redazione Sport
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Tutti lo cercano, tutti lo vogliono

Liberali infiamma il calciomercato: Juventus, Sassuolo e Palermo sulle tracce del talento del Catanzaro

Il classe 2007 è uno dei profili più seguiti dell’estate. I giallorossi non hanno fretta di cedere e valutano il gioiello a cifre importanti
Giampaolo Cristofaro
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Ai saluti

Us Catanzaro, Morganti verso l’addio: oggi il confronto con Noto, la Fiorentina lo attende

Il direttore generale è a un passo dal trasferimento al Viola Park. Il presidente prova l’ultimo tentativo per trattenerlo, ma il club prepara già la successione
Giampaolo Cristofaro
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Calciomercato

Us Catanzaro, Galloppa per il dopo Aquilani: il tecnico viola in pole per la panchina. Il Sassuolo prova anche il colpo Liberali

L'allenatore della Fiorentina Under 20 è tra i nomi più apprezzati dalla dirigenza. Sullo sfondo anche il caso legato al giovane talento giallorosso
Giampaolo Cristofaro
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Nuova sfida

Aquilani verso il Sassuolo: il tecnico giallorosso pronto al salto in Serie A con la squadra emiliana

I recenti incontri con la dirigenza del club neroverde lo avrebbero convinto a sposare il progetto, l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già nei prossimi giorni
Redazione Sport
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news e trattative

Sambiase, tra l'addio di Calabrò e il sogno Deodati: il mercato giallorosso entra nel vivo

Il gioiellino Calabrò è vicino alla partenza, ma la dirigenza non resta a guardare. Nel taccuino del ds Samele c'è Antonio Deodati, protagonista assoluto della promozione del Sersale in Eccellenza
Vincenzo Primerano
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Il ballo degli allenatori

Eccellenza, da Aloisi a Candido: estate di rivoluzioni con tante panchine ancora in bilico

Morrone, Sersale e Deliese hanno scelto la continuità confermando gli allenatori della promozione. Situazioni ancora aperte invece per Palmese, Bocale, Isola Capo Rizzuto e Gioiosa Ionica. La situazione
Vincenzo Primerano
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cercasi presidente

Vigor Lamezia, il futuro passa dalla ridefinizione societaria: possibile un ritorno alla presidenza di Salvatore Rettura

Una salvezza tranquilla e meritata per la compagine biancoverde in Serie D. Il nodo, però, adesso è quello inerente il nuovo assetto societario e, soprattutto, la figura che lo guiderà
Vincenzo Primerano
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L’evento

Asiadi 2026, la Penta Vibo fa il pieno di medaglie: subito 25 podi nella prima giornata

Oltre 150 atleti da tutta la Calabria e una protagonista assoluta: la Penta Vibo. La società vibonese domina le gare di nuoto nelle varie categorie e mette in bacheca un bottino pesante già al debutto della manifestazione
Vincenzo Primerano
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Futuro in bilico

US Catanzaro, il Torino non aspetta più Aquilani: Sassuolo favorito nelle ultime ore

La mancata fumata bianca avrebbe spinto i granata a cambiare programma e a sondare altri allenatori. Una scelta che potrebbe modificare gli scenari attorno all'attuale tecnico delle Aquile e accelerare la sua decisione finale
Redazione Sport
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Calcio

Catanzaro, il settore giovanile riparte dalla continuità: rinnovati gli incarichi di Bava, Moro e Augusto

Il club giallorosso conferma le figure chiave dell’area tecnica, dello scouting e dell’attività di base per dare ulteriore slancio al progetto vivaio
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La classifica

Transfermarkt incorona il Catanzaro, Aquile davanti a Palermo e Sampdoria per valori di mercato: premiato il lavoro di Polito

La rosa giallorossa sfiora i 44 milioni di euro e si conferma tra le più preziose del campionato cadetto: quarta nella classifica di Serie B alle spalle soltanto delle promosse Venezia, Frosinone e Monza
Gp. C.
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Le trattative

Catanzaro, Aquilani verso la Serie A: il Torino accelera e offre 750mila euro, il Sassuolo non molla la presa

Secondo quanto riferito dal giornalista Attilio Malena, la società granata avrebbe offerto un biennale all'allenatore delle Aquile calabresi
Giampaolo Cristofaro
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L’esordio

Favasuli conquista l'Italia al debutto in azzurro: «Sono grato di rappresentare la Calabria»

Il laterale del Catanzaro – originario di Africo – racconta l'emozione della prima presenza in Nazionale maggiore e ringrazia il ct Baldini, Aquilani e il club giallorosso: «Questo sogno nasce da lontano»
Francesco Roberto Spina
Favasuli conquista l'Italia al debutto in azzurro: «Sono grato di rappresentare la Calabria»\n
Due medaglie a Cattolica

Cristina Bertucci punta di diamante del Nuoto catanzarese

L’atleta della Calabria Swim Race ha ottenuto un bronzo sui 2 km ed l’ oro nella 10 km nella sua categoria 

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Favasuli titolare: storico debutto in azzurro per il calciatore del Catanzaro

Nello stadio di Lussemburgo, nella prima delle due amichevoli, l’Italia di Baldini prova a fondare una nuova stagione con alcuni dei suoi giovani migliori

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Us Catanzaro, Polito a LaC: «Se non dovessero arrivare proposte dalla Serie A resto in giallorosso»

Dopo la delusione playoff il direttore sportivo ribadisce il legame con l’ambiente giallorosso: «La mia priorità è questa piazza», ma resta aperto a eventuali scenari futuri
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L’intervista

Us Catanzaro, il presidente Noto a LaC : «Questa squadra è una famiglia». E poi: «Voglio abbracciare quel bambino della foto»

Il sogno della Serie A si interrompe ai playoff ma il Catanzaro esce tra gli applausi. Floriano Noto: «Orgoglioso di questa squadra e della nostra gente»
Giampaolo Cristofaro
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