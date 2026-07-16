Catanzaro, Restyling per caserma e palestra di polizia

L’ondata di calore si intensifica nelle prossime ore, con temperature particolarmente elevate nelle aree interne. A Catanzaro torna operativo il servizio “Sos caldo” per anziani e persone fragili, mentre in Italia giovedì saranno 15 le città con il bollino rosso
Per l’amministratore catanzarese: «Tutte le forze politiche democratiche calabresi dovrebbero riflettere sulle manovre “ideologiche” del primo cittadino che, non sappiamo se consapevolmente o meno, tenta di riaprire contrapposizioni pericolose»
Assegnata al Professore della Università Magna Graecia anche la presidenza della commissione Education, autorevole incarico per la formazione dei giovani chirurghi dovendo lavorare in stretta collaborazione con la International Association of Student Surgical Societies
Il commento del Consigliere Nazionale Forense sull'insediamento di Giuseppe Spadaro: una giustizia fatta di «equiprossimità» e umanità, che supera le distanze burocratiche. Dai ricordi personali alla sinergia tra toga e avvocatura: «Ora tocca a noi accompagnare questo cambiamento»
Nella giornata di festeggiamenti in onore del santo patrono, il prelato richiama il Vangelo su «scribi e farisei mettendoci in guardia da pericolosi fenomeni di protagonismo, di vanità, di ambizione e di ricerca di potere anche nelle nostre comunità»
Con una ordinanza del sindaco Fiorita il Comune punta a rafforzare il senso civico e la convivenza tra cittadini e proprietari di animali d'affezione, ribadendo che la tutela del decoro urbano passa anche attraverso piccoli gesti quotidiani capaci di migliorare la qualità della vita negli spazi condivisi
Il complesso rapporto tra il santo vescovo (XXV presule nella cronotassi della diocesi di Capua) vissuto tra il VII e l'VIII secolo d.C. e la sua città d'adozione va ben oltre la dimensione puramente religiosa, rivelando profondi risvolti storici
Un’analisi profonda che supera il folklore del 16 luglio per riscoprire il senso del "noi". Attraverso la lente del diritto e della sociologia delle religioni, emerge il ritratto di una figura storica straordinariamente moderna, capace di parlare alle nuove generazioni e di farsi scudo contro l’odio e le discriminazioni
Il commosso discorso del maestro orafo che celebra il legame indissolubile con la città: «I catanzaresi credettero in me dopo una dolorosa rapina, mentre altri si voltarono dall'altra parte. Dedico questo riconoscimento ai giovani: credete nei vostri sogni restando in Calabria»
Confermato il servizio gratuito del Comune dedicato agli over 65: telefonando all'800 151 110 si potrà ricevere supporto quotidiano per spesa, farmaci e commissioni grazie ai volontari di "Regalati un Sorriso" e "Univoc"
Al via da oggi l'ondata di calore in Calabria, con picchi estremi di 44-45°C attesi nel fine settimana. Nel territorio di Catanzaro termometro già bollente: previsti fino a 37°C nelle zone dell'Istmo, mentre sulle coste e nel capoluogo si toccheranno i 35°C con afa intensa nel Lametino
Il corteo partirà da piazza Garibaldi per concludersi all’Area Teti, dove si terrà il concerto finale: attese anche le esibizioni di Eman, Gioman & Killacat, Antheal, Priscilla Drag, Karma B, Simonetta Musitano e numerosi altri artisti