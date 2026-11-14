La tavola botanica che celebra la storia della manna
Una preziosa tavola botanica del Settecento dedicata al Fraxinus calabriensis entra a far parte del patrimonio del Conservatorio etnobotanico del Mediterraneo di Sersale. Acquistata dall’associazione “Le città visibili”, rappresenta una testimonianza storica dell’eccellenza della manna calabrese nella farmacopea dell’epoca e un importante tassello nel percorso di riscoperta e valorizzazione dell’identità e del patrimonio botanico della Calabria
L’ondata di calore si intensifica nelle prossime ore, con temperature particolarmente elevate nelle aree interne. A Catanzaro torna operativo il servizio “Sos caldo” per anziani e persone fragili, mentre in Italia giovedì saranno 15 le città con il bollino rosso
L'ex ministro e manager originario di Fossato Serralta nel Catanzarese, avverte: gli attacchi hacker corrono più velocemente delle difese. Servono investimenti, coordinamento e soprattutto giovani competenze
Ogni anno il medico ed ex sindaco di Sellia e Simeri Crichi lascia ambulatorio e impegni per tornare in Africa. Ci racconterà il suo viaggio in uno dei Paesi più poveri e giovani al mondo. Si comincia paradossalmente da Mamì, una nonnina di 105 anni
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria ha respinto il ricorso presentato da Si.Eco S.p.A. contro l’aggiudicazione del nuovo appalto per il servizio di raccolta dei rifiuti e igiene urbana del Comune di Catanzaro
La chef e direttore generale del Riva Restaurant & Lounge Bar di Falerna premiata dalla prestigiosa Chaîne des Rôtisseurs a Verona. Un prestigioso riconoscimento che valorizza la sua visione della cucina, tra creatività, ricerca e identità territoriale
Il progetto finanziato dalla Regione Calabria, per Calabria Straordinaria, fortemente voluto dalle amministrazioni comunali e curato con professionalità dalla Steimann Autoservizi, ha avuto inizio il 29 luglio e si è concluso il 30 0ttobre 2026.
La cantautrice calabrese Januaria salirà sul prestigioso palco del Teatro Goldoni di Livorno per eseguire il brano storico “Sovrapposizioni”, gemma nata dal sodalizio tra Piero Ciampi e il catanzarese Pino Pavone.
Il calo demografico ridisegna la geografia dell’istruzione: la regione è seconda in Italia per numero di chiusure. Crescono le pluriclassi e oltre il 71% degli edifici scolastici è senza certificato di agibilità. I dati di Save the Children
Nell’auditorium del campus la lectio magistralis dell’arcivescovo metropolita di Napoli: «Quando un diritto rimane senza risposta qualcuno può dire “ci penso io”. E chiede in cambio qualcosa che non dovrebbe essere dovuto»
All’Università Magna Graecia è in corso C.R.I.T.I.C.A. 2026, il congresso che riunisce esperti da tutta Italia. Al centro ventilazione, intelligenza artificiale, shock emodinamico e nuove frontiere dell’anestesia. Determinante il lavoro scientifico e organizzativo dei professori Eugenio Garofalo, Andrea Bruni e Federico Longhini. Oggi la giornata conclusiva
Il popolare progetto social di satira firma un gioco di strategia ambientato in Calabria tra raccomandati, graduatorie, sostegni elettorali e rivalità. L’obiettivo finale? Conquistare una scrivania e “sistemarsi” per sempre
Reggio Calabria, Vibo Valentia, Crotone e Catanzaro nella top ten nazionale per intensità del gioco. La direttricedel Servizio per le dipendenze: «È diventato un problema di sanità pubblica. Servono servizi di prossimità e una rete territoriale più forte»
Sabato 21 novembre al Palazzetto dello Sport “Stefano Gallo” di Catanzaro giornata di fede e testimonianze che segnerà l’avvio ufficiale del cammino verso la Giornata mondiale della gioventù di Seul 2027