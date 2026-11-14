Social
Home page>Video>Società>La tavola botanica che c...

24 ORE ALL NEWS

Video

Società

La tavola botanica che celebra la storia della manna

Una preziosa tavola botanica del Settecento dedicata al Fraxinus calabriensis entra a far parte del patrimonio del Conservatorio etnobotanico del Mediterraneo di Sersale. Acquistata dall’associazione “Le città visibili”, rappresenta una testimonianza storica dell’eccellenza della manna calabrese nella farmacopea dell’epoca e un importante tassello nel percorso di riscoperta e valorizzazione dell’identità e del patrimonio botanico della Calabria

14 novembre, 2026
ULTIMA ORA
L’iniziativa

Catanzaro, violenza sulle donne con disabilità, nasce "Oltre": formazione e rete per rendere i servizi davvero accessibili

L'assessore regionale al welfare Straface ha evidenziato come il fenomeno della violenza di genere sia in crescita: «Oltre 1.300 le richieste di aiuto registrate dal numero nazionale 1522»
Redazione
Catanzaro, violenza sulle donne con disabilità, nasce \"Oltre\": formazione e rete per rendere i servizi davvero accessibili\n
Fiammata africana

Caldo da impazzire, la Calabria verso il picco: fino a 40 gradi a Cosenza e bollino giallo a Reggio

L’ondata di calore si intensifica nelle prossime ore, con temperature particolarmente elevate nelle aree interne. A Catanzaro torna operativo il servizio “Sos caldo” per anziani e persone fragili, mentre in Italia giovedì saranno 15 le città con il bollino rosso
Redazione
Caldo da impazzire, la Calabria verso il picco: fino a 40 gradi a Cosenza e bollino giallo\u00A0a Reggio\n
il riconoscimento

Le Chiavi del Comune di Catanzaro al maestro orafo Gerardo Sacco, «un momento solenne gratitudine aperto alla cittadinanza»

Fiorita: «Un protagonista del nostro tempo, capace di custodire e reinterpretare tradizioni e identità, facendosi ambasciatore della bellezza e della cultura calabrese sulla scena internazionale»
Le Chiavi del Comune di Catanzaro al maestro orafo Gerardo Sacco, «un momento solenne\u00A0gratitudine aperto alla cittadinanza»\n
Dopo il caos

Vittorio Colao, l’allarme del padre calabrese della Cibersecurity: «L’Italia protegge le Pec ma trascura le infrastrutture»

L'ex ministro e manager originario di Fossato Serralta nel Catanzarese, avverte: gli attacchi hacker corrono più velocemente delle difese. Servono investimenti, coordinamento e soprattutto giovani competenze
Redazione Attualità
Vittorio Colao, l’allarme del padre calabrese della Cibersecurity: «L’Italia protegge le Pec ma trascura le infrastrutture»\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Società

La tavola botanica che celebra la storia della manna

14 novembre 2026
Ore 11:47
La tavola botanica che celebra la storia della manna
Società

Vertenza SIRTI, lavoratori in sciopero il 16 novembre

13 novembre 2026
Ore 19:01
Vertenza SIRTI, lavoratori in sciopero il 16 novembre
Cronaca

Luce sul duplice omicidio merlino nel Catanzarese

13 novembre 2026
Ore 18:58
Luce sul duplice omicidio merlino nel Catanzarese
Cronaca

Allarme bomba nelle scuole, ecco il nuovo protocollo

13 novembre 2026
Ore 18:53
Allarme bomba nelle scuole, ecco il nuovo protocollo
Cronaca

Luce sul duplice omicidio merlino nel Catanzarese

13 novembre 2026
Ore 18:58
Luce sul duplice omicidio merlino nel Catanzarese
Cronaca

Allarme bomba nelle scuole, ecco il nuovo protocollo

13 novembre 2026
Ore 18:53
Allarme bomba nelle scuole, ecco il nuovo protocollo
Società

La tavola botanica che celebra la storia della manna

14 novembre 2026
Ore 11:47
La tavola botanica che celebra la storia della manna
Società

Vertenza SIRTI, lavoratori in sciopero il 16 novembre

13 novembre 2026
Ore 19:01
Vertenza SIRTI, lavoratori in sciopero il 16 novembre
Cronaca

Luce sul duplice omicidio merlino nel Catanzarese

13 novembre 2026
Ore 18:58
Luce sul duplice omicidio merlino nel Catanzarese
Cronaca

Allarme bomba nelle scuole, ecco il nuovo protocollo

13 novembre 2026
Ore 18:53
Allarme bomba nelle scuole, ecco il nuovo protocollo
Società

La tavola botanica che celebra la storia della manna

14 novembre 2026
Ore 11:47
La tavola botanica che celebra la storia della manna
Società

Vertenza SIRTI, lavoratori in sciopero il 16 novembre

13 novembre 2026
Ore 19:01
Vertenza SIRTI, lavoratori in sciopero il 16 novembre
Appunti di viaggio

Dalla Calabria al Burkina Faso, una settimana in missione: il diario del pediatra Davide Zicchinella

Ogni anno il medico ed ex sindaco di Sellia e Simeri Crichi lascia ambulatorio e impegni per tornare in Africa. Ci racconterà il suo viaggio in uno dei Paesi più poveri e giovani al mondo. Si comincia paradossalmente da Mamì, una nonnina di 105 anni
Redazione
Dalla Calabria al Burkina Faso, una settimana in missione: il diario del pediatra\u00A0Davide Zicchinella\n
L’appuntamento

“L’Isola del Bello”, a Catanzaro tre giorni dedicati al fascino del vintage, tra oggetti, storie e ricordi senza tempo

Dal 5 al 7 dicembre la Casa delle Culture ospita la Fiera del Vintage & Co. Le domande di partecipazione entro il 16 novembre

Redazione
“L’Isola del Bello”, a Catanzaro tre giorni dedicati al fascino del vintage, tra oggetti, storie e ricordi senza tempo
l’iter

Gestione rifiuti, il Comune di Catanzaro porta a compimento il nuovo appalto: ora la stipula del contratto con Econord-Ecoross

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria ha respinto il ricorso presentato da Si.Eco S.p.A. contro l’aggiudicazione del nuovo appalto per il servizio di raccolta dei rifiuti e igiene urbana del Comune di Catanzaro
Redazione
Gestione rifiuti, il Comune di Catanzaro porta a compimento il nuovo appalto: ora la stipula del contratto con Econord-Ecoross\n
La mobilitazione

L’autunno caldo delle proteste: la Cgil in sei piazze calabresi per lo sciopero generale, poi manifestazione a Napoli

Il segretario Trotta: «La sicurezza non si costruisce alimentando una corsa al riarmo. Le risorse pubbliche sono limitate e le scelte politiche determinano le priorità di una società»
Redazione Attualità
L’autunno caldo delle proteste: la Cgil in sei piazze calabresi\u00A0per lo sciopero generale, poi manifestazione a Napoli\n
Food

Francesca Mannis nominata Maître Rôtisseur dalla prestigiosa Chaîne des Rôtisseurs

La chef e direttore generale del Riva Restaurant & Lounge Bar di Falerna premiata dalla prestigiosa Chaîne des Rôtisseurs a Verona. Un prestigioso riconoscimento che valorizza la sua visione della cucina, tra creatività, ricerca e identità territoriale
Redazione
Francesca Mannis nominata Maître Rôtisseur dalla prestigiosa Chaîne des Rôtisseurs\n
Le previsioni

Con il ciclone Charles ancora temperature primaverili in Calabria, nel weekend ritorno alla normalità con maltempo in arrivo

Sabato previsto un generale calo delle temperature, nella giornata di domenica una perturbazione probabilmente interesserà l’intera regione. Ecco le previsioni
Salvatore Lia
Con il ciclone Charles ancora temperature primaverili in Calabria, nel weekend ritorno alla normalità con maltempo in arrivo\n
l’iniziativa

Concluso con successo il progetto di valorizzazione turistica “Quattro Borghi” tra Montepaone, Gasperina, Montauro e Stalettì

Il progetto  finanziato dalla Regione Calabria, per Calabria Straordinaria, fortemente voluto dalle amministrazioni comunali e curato con professionalità dalla Steimann Autoservizi, ha avuto inizio il 29 luglio e si è concluso il 30 0ttobre 2026.
Redazione
Concluso con successo il progetto di valorizzazione turistica “Quattro Borghi” tra Montepaone, Gasperina, Montauro e Stalettì\n
l’iniziativa

“IoLeggoPerché”, l’appello dell’assessore Salvatore Bullotta: «Donare un libro a una scuola è un atto di democrazia e uguaglianza»

Si tratta della più grande campagna di promozione della lettura organizzata dall’Associazione Italiana Editori (AIE) per arricchire il patrimonio librario delle biblioteche scolastiche
Redazione
“IoLeggoPerché”, l’appello dell’assessore Salvatore Bullotta: «Donare un libro a una scuola è un atto di democrazia e uguaglianza»\n
talenti del territorio

Da “Oltre le macerie” a “Oltre l’orizzonte c’è un’altra terra”: la Calabria al Premio Ciampi con Januaria

La cantautrice calabrese Januaria salirà sul prestigioso palco del Teatro Goldoni di Livorno per eseguire il brano storico “Sovrapposizioni”, gemma nata dal sodalizio tra Piero Ciampi e il catanzarese Pino Pavone.

Redazione
Da “Oltre le macerie” a “Oltre l’orizzonte c’è un’altra terra”: la Calabria al Premio Ciampi con Januaria
Numeri preoccupanti

Scuola, la Calabria perde 263 sedi in dieci anni: Cosenza ha il record di classi dell’infanzia vuote

Il calo demografico ridisegna la geografia dell’istruzione: la regione è seconda in Italia per numero di chiusure. Crescono le pluriclassi e oltre il 71% degli edifici scolastici è senza certificato di agibilità. I dati di Save the Children
Redazione Attualità
Scuola, la Calabria perde 263 sedi in dieci anni: Cosenza ha il record di classi dell’infanzia vuote\n
Il riconoscimento

Al cardinale Battaglia la laurea honoris causa in Giurisprudenza: cerimonia all’Università di Catanzaro

Nell’auditorium del campus la lectio magistralis dell’arcivescovo metropolita di Napoli: «Quando un diritto rimane senza risposta qualcuno può dire “ci penso io”. E chiede in cambio qualcosa che non dovrebbe essere dovuto»
Redazione Attualità
Al cardinale Battaglia\u00A0la laurea honoris causa in Giurisprudenza: cerimonia all’Università di Catanzaro\n
Ribalta internazionale

Case gratis in Calabria, l’iniziativa della Regione finisce sul Times: Occhiuto racconta il progetto agli inglesi

Il quotidiano britannico dedica un ampio reportage all'iniziativa della Regione. Il governatore: «Molto più sole che a Londra». Annunciate altre 328 abitazioni per la seconda fase
Gp. C.
Case gratis in Calabria, l’iniziativa della Regione finisce sul Times: Occhiuto racconta il progetto agli inglesi\n
visione multidisciplinare

Medicina intensiva, Catanzaro al centro del confronto nazionale: due giorni di scienza, innovazione e nuove prospettive di cura

All’Università Magna Graecia è in corso C.R.I.T.I.C.A. 2026, il congresso che riunisce esperti da tutta Italia. Al centro ventilazione, intelligenza artificiale, shock emodinamico e nuove frontiere dell’anestesia. Determinante il lavoro scientifico e organizzativo dei professori Eugenio Garofalo, Andrea Bruni e Federico Longhini. Oggi la giornata conclusiva
Francesco Graziano
\n\n\n\nMedicina intensiva, Catanzaro al centro del confronto nazionale: due giorni di scienza, innovazione e nuove prospettive di cura\n
Dalla pioggia al caldo

In arrivo il ciclone Charles, maltempo al Centro-Nord e caldo al Sud: in Calabria fino a 28°C

La coda della perturbazione porterà qualche pioggia anche sulla Calabria, mentre l’afflusso di aria mite da Sud farà impennare le temperature. Fenomeno tipico delle fasi perturbate autunnali
Salvatore Lia
In arrivo il ciclone Charles, maltempo al Centro-Nord e caldo al Sud: in Calabria fino a 28°C\n
Storie

“Si Sistemau”, lo Statale Jonico trasforma la caccia al posto fisso in un gioco da tavolo

Il popolare progetto social di satira firma un gioco di strategia ambientato in Calabria tra raccomandati, graduatorie, sostegni elettorali e rivalità. L’obiettivo finale? Conquistare una scrivania e “sistemarsi” per sempre

Francesco Rende
“Si Sistemau”, lo Statale Jonico trasforma la caccia al posto fisso in un gioco da tavolo
L’intervista

Gioco d’azzardo, province calabresi tra le più a rischio d’Italia. Audino (Ser.D.): «Arrivano famiglie disperate e indebitate»

Reggio Calabria, Vibo Valentia, Crotone e Catanzaro nella top ten nazionale per intensità del gioco. La direttricedel Servizio per le dipendenze: «È diventato un problema di sanità pubblica. Servono servizi di prossimità e una rete territoriale più forte»
Francesco Graziano
Gioco d’azzardo, province calabresi tra le più a rischio d’Italia.\u00A0Audino (Ser.D.): «Arrivano famiglie disperate e indebitate»\n
Meteo Catanzaro

Settimana di tempo mite, con lieve rialzo termico e fenomeni di nebbia

La perturbazione atlantica si riversa sul Tirreno ma potrebbe lasciare immune la Calabria

Salvatore Lia
Settimana di tempo mite, con lieve rialzo termico e fenomeni di nebbia
Meteo

Autunno in pausa in Calabria, parentesi primaverile con temperature in salita fino a 26 gradi: le previsioni

L’alta pressione riporta condizioni più stabili sulla Calabria. Atteso un deciso aumento termico ma anche tante nuvole e nebbia. Possibili piogge solo nel Cosentino a metà settimana
Salvatore Lia
Autunno in pausa in Calabria, parentesi primaverile con temperature in salita fino a 26 gradi: le previsioni\n
conferenza episcopale calabra

«Coraggio, sono io!»: a Catanzaro si incontrano i giovani delle dodici diocesi calabresi

Sabato 21 novembre al Palazzetto dello Sport “Stefano Gallo” di Catanzaro giornata di fede e testimonianze che segnerà l’avvio ufficiale del cammino verso la Giornata mondiale della gioventù di Seul 2027
Redazione
«Coraggio, sono io!»: a Catanzaro si incontrano i giovani delle dodici diocesi calabresi\n
Il sisma

Terremoto nel Catanzarese, scossa di magnitudo 3.5 con epicentro a Serrastretta

Il sisma è stato registrato alle 17:58 di oggi, domenica 8 novembre. Secondo i dati dell'Ingv, l'epicentro è stato localizzato a tre chilometri a sud-est del comune del Lametino
Redazione Cronaca
Terremoto nel Catanzarese, scossa di magnitudo 3.5 con\u00A0epicentro a Serrastretta\n
1
...
PIÙ LETTI
1
Verso la svolta

I commissari indicano le date: a dicembre le nuove elezioni all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Catanzaro

2
cronaca

Controlli dei NAS negli oleifici: chiusa un’impresa nel catanzarese per carenze igienico strutturali

3
Terremoto in Puglia

La funicolare di Catanzaro e le proroghe nonostante le criticità: l’inchiesta di Taranto punta anche sul capoluogo

4
Episodio preoccupante

Scene da thriller nel carcere di Catanzaro, detenuti sottraggono le chiavi e sequestrano un agente: liberato dai colleghi

5
l’iniziativa

L’Architettura del Silenzio e del Gusto: quando la tradizione diventa rito. Soverato si appresta a celebrare il “Viva a San Martino”