Luce sul duplice omicidio merlino nel Catanzarese

La Dda di Catanzaro prova a ricostruire il duplice omicidio dei fratelli Merlino, avvenuto nell'autunno del 2013. Il nucleo investigativo dei carabinieri ha dato applicazione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Vincenzo Tolone, avrebbe contribuito agli agguati, maturati nell'ambito di contrasti con l'egemone clan dei Catarisano
L’avvio della stagione estiva ha reso ancora più serrata l’attività preventiva esercitata dall’arma: pattugliamenti mirati per individuare tempestivamente piccoli focolai e il monitoraggio del territorio con l’utilizzo di tecniche avanzate
Il titolare della delega al Welfare vittima di un assalto violento, la solidarietà del sindaco Murone: «Era successo anche ad alcune dipendenti dei servizi sociali, episodi intollerabili». Occhiuto: «Atto intollerabile»
L’episodio nel reparto di alta sicurezza sarebbe nato da una discussione sul controllo di un pacco con oggetti non consentiti. Il Sappe denuncia la carenza di personale e chiede il trasferimento immediato dei detenuti coinvolti
VIDEO | Eseguita nel carcere di Trapani un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un detenuto, gravemente indiziato di aver fornito supporto logistico e organizzativo ai due agguati del 2013. L'inchiesta della DDA di Catanzaro ricostruisce il ruolo della cosca Catarisano e le dinamiche criminali legate al controllo delle estorsioni
La Protezione civile nazionale ha ripartito le risorse tra le tre regioni colpite dai cicloni. Alla Sicilia oltre 118 milioni, alla Sardegna 17. I commissari dovranno predisporre un piano degli interventi urgenti
Il presidente dell’associazione La Tazzina della Legalità chiede alla Commissione regionale interventi per sostenere chi denuncia: «Ristori dopo quattro anni, quando le aziende sono già morte». La vicenda di Tubertini (Guglielmo Caffè): indennizzo negato perché l’incendio del 2022 sarebbe stato appiccato con dei razzi e non con le solite modalità di ‘ndrangheta
Il messaggio è arrivato alle segreterie di diversi istituti, dal Cosentino al Crotonese. Procedure in corso ad Acri, Montalto Uffugo, Reggio Calabria e Catanzaro. Il dominio utilizzato sarebbe riconducibile a un docente filippino, mentre la falsa rivendicazione evoca attentati e chiede le dimissioni di Giorgia Meloni
La Guardia di Finanza ha individuato 264 operazioni irregolari riconducibili a 46 soggetti, italiani e stranieri. Contestate sanzioni amministrative per quasi 100mila euro: utilizzata la tecnica dello “smurfing” per aggirare i limiti antiriciclaggio
Cambio al vertice dopo quattro anni: Fazio lascia per raggiunti limiti d’età. Il nuovo dirigente arriva da Reggio Calabria, dove ha guidato il settore investigativo della Dia e ricoperto l’incarico di vice Capo Centro
Diversi istituti scolastici sono stati evacuati in mattinata per un presunto allarme bomba, segnalato da una mail anonima inviata a scuole di varie città italiane. Le forze dell’ordine stanno effettuando le verifiche dopo aver messo in sicurezza studenti e personale
Blitz patrimoniale della Guardia di finanza su disposizione del Tribunale di Catanzaro, su proposta della Dda. Nel mirino immobili, terreni, aziende, conti correnti, titoli e due cavalli tra Cirò Marina e Botricello
Un'indagine dei Carabinieri di Catanzaro ha ricostruito il colpo messo a segno a Squillace: decisivi i filmati della videosorveglianza e l'analisi di uno smartphone sequestrato. Il gip dispone i domiciliari
Ogni edizione è dedicata ad un tema particolare, quest’anno a “Gli sguardi che proteggono”. Mese dopo mese, si ripercorrono le attività dei nuclei speciali e anche i momenti più significativi della storia recente
L’ex presidente di Mps denuncia per calunnia, diffamazione e rivelazione di segreti d’ufficio. Nel mirino anche il giornalista Rai per il servizio sulla fotografia scattata la sera della morte di Rossi: l’uomo ritratto è Luca Anselmi