Vertenza SIRTI, lavoratori in sciopero il 16 novembre

Società

La motivazione aziendale di un calo di fatturato dovuto alla fine dei cantieri PNRR non può tradursi nell'ennesima macelleria sociale. Parole con cui Cisl e Cgil hanno proclamato lo sciopero per lunedì mattina fuori dalla sede della Sirti a Feroleto Antico. In tutta Italia sono a rischio 630 posti di lavoro, mentre in Calabria sono un'ottantina i dipendenti che attendono di conoscere il loro destino.