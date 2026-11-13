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Cronaca

Allarme bomba nelle scuole, ecco il nuovo protocollo

E restiamo sulla cronaca: dopo gli allarmi bomba di ieri e di mercoledì il Ministero dell’Interno ha varato un nuovo protocollo da utilizzare qualora riprendesse l’arrivo di mail anonime. 

13 novembre, 2026
ULTIMA ORA
Il caso

Agenti delle Volanti aggrediti a Catanzaro, la solidarietà del Coisp: «Necessario incrementare l’apparato di controllo»

Il rappresentante sindacale dichiara improcrastinabile un intervento legislativo: «Impedire la concessione di misure alternative alla detenzione per quei soggetti dediti ad atti violenti»
Redazione
Agenti delle Volanti aggrediti a Catanzaro, la solidarietà del Coisp:\u00A0«Necessario incrementare l’apparato di controllo»\n
La stretta

Catanzaro, arriva l'ordinanza anti-caldo per gli animali: stop a balconi e terrazze nelle ore più calde

Vietato lasciarli esposti al sole tra le 11 e le 18 senza adeguata protezione. Previste sanzioni fino a 500 euro e controlli affidati a Polizia Locale, Forze dell'Ordine e Servizio Veterinario.
Redazione
Catanzaro, arriva l'ordinanza anti-caldo per gli animali: stop a balconi e terrazze nelle ore più calde\n
ambiente

Carabinieri Catanzaro, scatta la campagna estiva di prevenzione e incendi: in campo pattuglie e droni ad alta risoluzione

L’avvio della stagione estiva ha reso ancora più serrata l’attività preventiva esercitata dall’arma: pattugliamenti mirati per individuare tempestivamente piccoli focolai e il monitoraggio del territorio con l’utilizzo di tecniche avanzate
Redazione
Carabinieri Catanzaro, scatta la campagna estiva di prevenzione e incendi: in campo pattuglie e droni ad alta risoluzione\n
Il caso

Lamezia Terme, l’assessore Gianturco aggredito da due persone in Comune

Il titolare della delega al Welfare vittima di un assalto violento, la solidarietà del sindaco Murone: «Era successo anche ad alcune dipendenti dei servizi sociali, episodi intollerabili». Occhiuto: «Atto intollerabile»
Redazione Cronaca
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Cronaca

Luce sul duplice omicidio merlino nel Catanzarese

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Episodio preoccupante

Scene da thriller nel carcere di Catanzaro, detenuti sottraggono le chiavi e sequestrano un agente: liberato dai colleghi

L’episodio nel reparto di alta sicurezza sarebbe nato da una discussione sul controllo di un pacco con oggetti non consentiti. Il Sappe denuncia la carenza di personale e chiede il trasferimento immediato dei detenuti coinvolti
Redazione Cronaca
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La svolta

Omicidio dei fratelli Merlino a Girifalco, dopo 13 anni arriva un nuovo arresto: ricostruiti i retroscena dei due agguati

VIDEO | Eseguita nel carcere di Trapani un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un detenuto, gravemente indiziato di aver fornito supporto logistico e organizzativo ai due agguati del 2013. L'inchiesta della DDA di Catanzaro ricostruisce il ruolo della cosca Catarisano e le dinamiche criminali legate al controllo delle estorsioni
Redazione Cronaca
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La conta

Maltempo in Calabria, dal Governo 49 milioni per i danni dei cicloni: la Regione ne aveva chiesti oltre 585

La Protezione civile nazionale ha ripartito le risorse tra le tre regioni colpite dai cicloni. Alla Sicilia oltre 118 milioni, alla Sardegna 17. I commissari dovranno predisporre un piano degli interventi urgenti
Luana Costa
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La decisione

Lidia Vescio resta in Consiglio provinciale, il Tar Calabria respinge il ricorso di Gigliotti

Il tribunale amministrativo conferma l'elezione dopo il contenzioso sull'ultimo seggio e su una scheda contestata per un presunto segno di riconoscimento
Alessia Truzzolillo
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L’audizione

Antimafia, appena 20 istanze per racket e usura in Calabria nel 2025. Gaglianese: «Un campanello d'allarme, non una vittoria»

Il presidente dell’associazione La Tazzina della Legalità chiede alla Commissione regionale interventi per sostenere chi denuncia: «Ristori dopo quattro anni, quando le aziende sono già morte». La vicenda di Tubertini (Guglielmo Caffè): indennizzo negato perché l’incendio del 2022 sarebbe stato appiccato con dei razzi e non con le solite modalità di ‘ndrangheta
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Strategia del caos

Allarme bomba nelle scuole, minacce ed evacuazioni anche a Catanzaro: nuova mail di Mikhail Andropov – LIVE

Il messaggio è arrivato alle segreterie di diversi istituti, dal Cosentino al Crotonese. Procedure in corso ad Acri, Montalto Uffugo, Reggio Calabria e Catanzaro. Il dominio utilizzato sarebbe riconducibile a un docente filippino, mentre la falsa rivendicazione evoca attentati e chiede le dimissioni di Giorgia Meloni
Redazione Cronaca
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Controlli antiriciclaggio

Lamezia Terme, trasferimenti illeciti di denaro per oltre 7 milioni: sanzioni a due money transfer

La Guardia di Finanza ha individuato 264 operazioni irregolari riconducibili a 46 soggetti, italiani e stranieri. Contestate sanzioni amministrative per quasi 100mila euro: utilizzata la tecnica dello “smurfing” per aggirare i limiti antiriciclaggio
Redazione Cronaca
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il cantiere

Lavori in Viale dei Normanni: giovedì 12 novembre chiude la corsia in direzione Nord

Dalle 9:00 alle 16:00 traffico interrotto dal quartiere Sala verso Via Millelli e la rotatoria Gualtieri per il completamento degli interventi di consolidamento dell'arteria cittadina
Redazione
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Lotta alle mafie

Dia di Catanzaro, Massimo Nucara è il nuovo capo del Centro Operativo: prende il posto di Beniamino Fazio

Cambio al vertice dopo quattro anni: Fazio lascia per raggiunti limiti d’età. Il nuovo dirigente arriva da Reggio Calabria, dove ha guidato il settore investigativo della Dia e ricoperto l’incarico di vice Capo Centro
Redazione Cronaca
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la minaccia

Allarme bomba in diverse di scuole, evacuati diversi istituti anche a Catanzaro: ecco dove – LIVE

Diversi istituti scolastici sono stati evacuati in mattinata per un presunto allarme bomba, segnalato da una mail anonima inviata a scuole di varie città italiane. Le forze dell’ordine stanno effettuando le verifiche dopo aver messo in sicurezza studenti e personale
Francesco Roberto Spina
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istituti evacuati

«Siamo venuti per annientarvi», allarme bomba nelle scuole: ecco il testo della mail

La minaccia anonima è stata recapitata a diversi istituti italiani, facendo scattare evacuazioni e verifiche. L’allarme ha raggiunto anche la Calabria
F.R.S.
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Il provvedimento

'Ndrangheta, colpite le cosche di Cirò e Cutro: sequestrato un patrimonio da un milione di euro

Blitz patrimoniale della Guardia di finanza su disposizione del Tribunale di Catanzaro, su proposta della Dda. Nel mirino immobili, terreni, aziende, conti correnti, titoli e due cavalli tra Cirò Marina e Botricello
Redazione Cronaca
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Il blitz

Nove fucili da caccia rubati dalla cassaforte e passati di mano nel bagagliaio: scattano 4 arresti nel Catanzarese - NOMI

Un'indagine dei Carabinieri di Catanzaro ha ricostruito il colpo messo a segno a Squillace: decisivi i filmati della videosorveglianza e l'analisi di uno smartphone sequestrato. Il gip dispone i domiciliari
Redazione Cronaca
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Tragico incidente

Falerna, si ribalta con il trattore e finisce in un burrone: morto un sessantenne

L’uomo era impegnato a raccogliere legna quando il mezzo su cui stava lavorando è precipitato schiacciandolo. Sul posto anche l’elisoccorso, ma l’intervento si è rivelato inutile
Gp. C.
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Palazzo Bachelet

Magistrati, Donatella Donato verso Catanzaro dopo oltre vent’anni a Cosenza

La Terza commissione indica la togata per la Procura generale ed Ermanna Grossi per la Corte d’Appello. A Reggio Calabria proposta Claudia Ferrari
Antonio Alizzi
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Tragico epilogo

Muore dopo due giorni di ricovero l’imprenditore edile caduto con un bobcat in un burrone a Lamezia

Antonello Cerminara aveva 84 anni. Dopo l’incidente era stato recuperato dai Vigili del fuoco e poi trasportato in ospedale in eliambulanza, ma le ferite riportate gli sono state fatali
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Montepaone, denunciato 42enne in possesso di pistola senza “tappo rosso”

L’attività si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione e controllo del territorio predisposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro
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Presentato a Catanzaro il calendario dell’Arma: «Simbolo di un legame profondo con il paese»

Ogni edizione è dedicata ad un tema particolare, quest’anno a “Gli sguardi che proteggono”. Mese dopo mese, si ripercorrono le attività dei nuclei speciali e anche i momenti più significativi della storia recente
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La Corte d’appello ha disposto la restituzione delle società, delle strutture e dei conti correnti bancari che finora erano stati gestiti dagli amministratori giudiziari
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